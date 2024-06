Nordmakedonien dras in i EM:s Balkanbråk

Headlines Blogg

Koha Jonë (Albanien) konstaterar att Nordmakedonien också dragits in i EM:s Balkanbråk (mer i torsdagens Headlines). Albaniens anfallare Mirlind Daku greppade en megafon efter matchen mot Kroatien och hetsade fansen att skrika nedlåtande ord om Nordmakedonien (se klipp här). Det har väckt starka känslor i grannlandet. Det nordmakedonska förbundet (FFM) har fördömt Dakus agerande som ”oacceptabelt”, krävt en ursäkt av spelaren och vill att Uefa agerar. Uefa har inlett en undersökning för ”olämpligt uppträdande” och Daku har förklarat sitt agerande på Instagram, men många nordmakedonier ser det inte som någon ursäkt.

Ekstra Bladet (Danmark) tycker att ”Nu är det Hjul igen, mannen” (aningen bättre på danska) sedan Morten Hjulmand fixat en tung poäng (1-1 mot England). Landslaget har fått utstå hård kritik under längre tid, och BT-krönikören Lasse Vøge undrar nu, ”Är Törnrosasömnen äntligen över?”. Pierre-Emile Højbjerg får högst betyg av Bold, 9 av 10, Rasmus Højlund bara 3.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) vandrar mellan språken i rubriken ”Allez Oranje!”. Frankrike väntar i kväll. Här finns också en bild på Kylian Mpabbé i sin mask. Men förbundskapten Ronald Koeman har inte stjärnans eventuella medverkan i tankarna, ”Det förändrar inte hur vi kommer spela”.

TyC (Argentina) konstaterar att Argentina programenligt inledde Copa América med seger (2-0 mot Kanada) Lionel Messis får 7/10, men Emiliano Martínez och Cristian Romero får 8. En kanadensisk supportersida ger MFF:s Derek Cornelius fina 7,5 och skriver att ”slutresultatet kunde ha varit mycket värre om det inte varit för Malmös mittback”. Cornelius huvud tycks också ha varit i vägen för ett Messi-mål (se klipp här).

Nova Sport (Grekland) uppmärksammar att Niclas Eliasson röstats fram till Årets spelare i AEK på ligans hemsida. Eliasson fick drygt var fjärde röst (28,7 procent).

ENGLAND

Daily Star degraderar Three Lions till ”Sleeping Lions” efter Englands bleka insats (1-1 mot Danmark). Temat går igen på annat håll. Här finns ”Tame Lions” , Daily Express tycker det är ”Tame Old Story” och The Sun samlar de många kritiska röster under ”Lion Shamers”. Daily Telegraph går mer rakt på sak och menar att ”England är i en krissituation och Gareth Southgate står utan lösningar”. Noterbart är att fixstjärnan Jude Bellingham tillhör gruppen med lägst betyg i både The Guardian (4/10) och Daily Mail (4,5). Ifrågasatte Trent Alexander-Arnold tillhör samma grupp. Guardian har Morten Hjulmand som matchens lirare (7) och Daily Mail har Pierre-Emile Højbjerg (8).

Sky Sports instämmer i att Fenerbahçe är ute efter Victor Nilsson Lindelöf, men tillbakavisar turkiska uppgifter om en direkt förfrågan till Manchester United. Enligt turkiska Sporx vill Fenerbahçe ha både Lindelöf och Casemiro.

iNews hävdar att Everton blir allt säkrare på att kunna behålla Jarrad Branthwaite. Parallellt menar ESPN att Manchester United är beredd att släppa intresset för 21-åringen om Everton inte sänker sin prislapp på 70 miljoner pund. Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver vidare att United jagar Edson Álvarez, West Hams mittfältare.

Evening Standard uppger att Fulham återuppväckt sitt intresse för backen Trevoh Chalobah, som Chelsea värderar till 25 miljoner pund. Franska L’Equipe uppger att Fulham är ute efter anfallaren El-Bilal Touré i Atalanta. Londonklubben väntas föreslå lån med köpoption.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport såg stora, mäktiga Gli Azzurri bli ”Lilla Italien” i går kväll (1-0 till Spanien). Donnarumma var undantaget. Han får 8/10 i både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport. Ingen annan italienare får över 6. Giovanni Di Lorenzo pekas ut som sämst i båda tidningarna (4). ”Så hårt det är att vakna upp ur illusionen”, suckar La Repubblica i en ledare. Men Donnarumma peppar, ”Vårt öde är fortfarande i egna händer, vi får inte se det här som en katastrof”. La Repubblica berättar på morgonen att legendaren Roberto Baggio blev rånad i sitt hem under matchen och slagen i huvudet med en pistolkolv.

Sky Sport Italia har en uppdatering kring Emil Holm. Juventus överväger en värvning i samarbete med Genoa. Tanken är då att köpa svensken och börja med ett lån till Genoa. Båda klubbarna tillhör det pärlband av Serie A-klubbar, med Bologna i spetsen, som uppgetts följa Holm intensivt. Sky Sport Italia kom under torsdagen också med uppgiften att Milan är intresserad av Memphis Depay.

Corriere della Sera följer Milans jakt på Joshua Zirkzee. Klubben vägrar att betala Kia Joorobchian de 15 miljoner euro han vill ha i agentarvodet för anfallaren. Joorobchian har kommit med idé: ett familjepaket. Han sänker arvodet mot att Milan även inkluderar Joshuas lillebror Jordan. Den 18-årige anfallaren har spelat för Leverkusens U19-lag men är nu utan kontrakt. Samtidigt uppger Corriere di Bologna att Manchester United är i återkommande kontakt med Joorobchian om Joshua Zirkzee, som har en utköpsklausul på 40 miljoner euro i Bologna.

SPANIEN

AS, Marca, Sport, Mundo Deportivo – hela den spanska pressen är lyrisk efter gårdagens seger (1-0 mot Italien). AS: ”Spanien, det är en fest”. Marca: ”Vi kan drömma stort”. Sport: ”I åttondelsfinal!”, MD: ”Bravissimo!”. Álvaro Morata är lycklig över att infria förväntningar. ”Den här tröjan innebär, på grund av utomjordingarna som tidigare burit den, att vara favorit”. Och förbundskapten Luis de la Fuente slår fast, ”Det finns inget annat lag som är bättre oss”. Bäst i går var Nico Williams, men i Marca får även Cucurella och Fábian får toppbetyget tre stjärnor av tre.

Relevo bryter av med lite transferuppgifter. Roma har förhört sig med Manchester City om Sergio Gómez. Även Real Sociedad och andra spanska klubbar är intresserade av den 23-årige vänsterbacken. Vidare uppger Relevo att Chelseas inte lagt ett utan tre bud på Samu Omorodion. Det senaste ska ha varit på 50 miljoner euro inklusive bonusar. Men Atlético vägrar sälja. Och anfallaren vill gärna stanna.

Catalunya Ràdio hävdar att Barcelonas nya tränare Hansi Flick prioriterar en värvning: Jeremie Frimpong. Det har tidigare uppgetts att Leverkusenstjärnan har en utköpsklausul på 40 miljoner euro, som endast gäller i sommar.

FRANKRIKE

L’Equipe, och till och med Le Parisien, ger förstasidan och Kylian Mbappé och hans mask. Den trikolorfärgade masken får han dock inte ha på sig under match. Och blir det spel mot Nederländerna i kväll? Förbundskapten Didier Deschamps lät optimistisk. En plats på bänken kan vänta. Trolig startelva: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández – Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Thuram, Griezmann. RMC Sport har samma. Nederländarna kommer att ha övertaget på läktarna. 40 000 nederländska fans är väntade i Leipzig, även om kanske hälften fått biljetter. Frankrike har 11 000. Från transfermarknaden uppger L’Equipe att Nottingham och Napoli är ute efter Bradley Locko i Brest. 22-åringen var Ligue 1:s bästa vänsterback förra säsongen, enligt tidningen.

Le Parisien berättar att Chelsea gör ännu en anfallsvärvning. Sandy Baltimore, 24, lämnar PSG på en fri transfer. Kontraktet är enligt The Athletic till 2028. Le Parisien berättar också att PSG:s herrar ställt in sin Kinaturné i sommar. Orsaken är spelarnas späckade matchkalender. Det är första gången på tio år som PSG inte reser på sommarturné utomlands.

TYSKLAND

Bild gör dagens största rubrik på en bruten näsa. Nej, inte Kylian Mbappés, utan Lena Wurzenbergers. Det är förbundskapten Julian Nagelsmanns flickvän, och Bild avslöjar att hon varit med om en ridolycka och brutit näsan. Det var det hela. Wurzenberger träffade för övrigt Nagelsmann när hon arbetade som sportjournalist på just Bild. Tidningen frågar också Jamal Musiala om hans nya målgest, en slags salut med tre fingrar. ”Den kommer från basketen, från Carmelo”, säger Musiala, och syftar på Carmelo Anthony som spelade i New York Knicks.

Sport 1, liksom andra tyska medier, skrev efter Ungernmatchen roat om Niclas Füllkrug som drog upp mobilen för bildbevis på att målet var okej. Men en annan roande sekvens var när han på engelska fick en något random fråga, ”How impressed are you of Jude Bellingham?”. Füllkrug svarade: ”Impressed me not” (se klipp här).