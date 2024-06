Lokaltidning: Har inte råd med AIK:s Modesto

Headlines Blogg

Kurier Poranny (Polen) tror inte att AIK:s Rui Modesto är aktuell för Jagiellonia Bialystok. Lokaltidningen menar att klubben helt enkelt inte har råd med en transfersumma på två miljoner euro. TVP uppger samtidigt att Jagiellonia Bialystok kan få in minst lika mycket pengar på att sälja Bartlomiej Wdowik, men Kurier Poranny menar att klubben inte kommer acceptera några bud.

Bold (Danmark) har fått bekräftat att sju danska fans gripits i München i lördags kväll. De ska ha avfyrat pyroteknik på centralstationens plattform. En av de gripna hade också en mindre mängd kokain. Samtliga gripna var 32-39 år gamla. Danmark möter Serbien i München på tisdag.

Fanatik (Turkiet) konstaterar att det turkiska fotbollsförbundet (TFF) tvingats gå ut med en förklaring efter en incident på träningen. Ett klipp på när förbundskapten Vincenzo Montella bryskt tar västen ur handen på Arda Güler har blivit viralt (se klippet här). Supertalangen fick inte spela med de andra och ser förvånad ut. Enligt TFF ville Montella spara Güler, som haft ont i ljumsken, vilket också ska ha varit överenskommet. Montella är kraftigt ifrågasatt efter storförlusten mot Portugal, då Güler fick börja på bänken.

ENGLAND

Daily Telegraph ger skotska ”Brustna hjärtan” störst bild men störst fokus ligger på ”Kane slår tillbaka mot BBC-experter”. Det toppar även de flesta andra engelska tidningar. Gary Lineker har varit kritisk mot landslaget och Kane (se klipp här), och anfallaren fick nu frågan vad han tyckte om att insatsen senast kallades ”shit” av Lineker. Kane svar var hövligt, men inte utan udd (se klipp här). ”Jag vill inte vara respektlös mot någon tidigare spelare, allt jag vill säga är att kom ihåg hur det var att bära tröjan”, svarade Kane bland annat, och påminde, ”Poängen är att vi som landslag inte vunnit något på länge, länge, och de spelarna var också en del av det så de vet hur tufft det är”.

The Sun skriver att Football Leaks visselblåsare Rui Pinto hävdar att han har dokument som visar att Manchester City avsiktligt lurat fotbollens ekonomiska regelverk, FFP. Vidare har tidningen en lång rad transferuppgifter. Som att Tottenham hoppas byta Joe Rodon mot Carlos Alcaraz i Southampton. Tottenham hoppas också sälja Emerson Royal och investera pengarna i Yan Couto, Manchester Citys högerback.

Daily Mail adderar ytterligare en klubb i jakten på Dominic Calvert-Lewin: Milan. Så sent som i går skrev Daily Telegraph om Newcastle, som är i samtal med Everton om anfallaren.

Daliy Star hävdar att Bayern München är intresserad av Bernardo Silva. Den 29-årige portugisen har en utköpsklausul på 50 miljoner pund i sitt kontrakt med Manchester City, som sträcker sig till 2026.

iNews uppmärksammar Chelseas, Aston Villas och Newcastles märkliga affärer sinsemellan. Allt för att klara av PL:s ekonomiska regelverk (PSR) i tid för deadline den 30 juni. Det sker genom att bland annat köpa och sälja av varandra – läs mer här.

ITALIEN

La Repubblica kommer med besked om Emil Holm. Bologna tycks ha knuffat undan sena försök av Juventus och Inter att kapa affären. I dag väntar möte med Spezia och ett avtal kan slutas. Gazzetta dello Sport har samma besked. Tidningen skriver att det kan bli ett lån (1,5 milj euro) med köpoption (6,5 milj euro). Il Secolo XIX var inne på samma linje i helgen. Optionen är bindande om Holm spelar 75 procent av matcherna. Enligt tidningen är svenskens kontrakt på fyra år och lönen 500 000 euro netto. Bolognaanfallaren Antonio Raimondo kan gå i motsatt riktning som en del av avtalet, men enligt GdS vill 20-åringen stanna. Danska Sønderyjske ska ha 50 procent av Holms övergångssumma.

La Gazzetta dello Sport markerar att ”Vi är Italien” med ett hjärta i grönt, vitt och rött. I dag väntar gruppavgörande mot Kroatien. Förbundskapten Luciano Spalletti har bekräftat förändringar i startelvan. GdS tror på följande lag: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian – Jorginho, Cristante – Cambiaso, Barella, Chiesa – Retegui. Sky Sport Italia påpekar att Italien kommer att vara i underläge på läktarna. 25 000 kroater är väntade mot 10 000 italienare. Enligt kroatiska uppgifter vaskas det om rejält i starelvan. Vecernji list tror en möjlig startelva är: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol – Modric, Kovacic – Mario Pasalic, Kramaric, Sucic – Budimir. Från mercaton skriver GdS att Juventus fått ett ja från Kephren Thuram. Samtal med Nice är redan inledda. Den franska klubben vill ha 25 miljoner euro plus bonusar. Juve hoppas få ner summan till 18-20 milj euro, eller plocka in Moise Kean som del i en affär.

SPANIEN

Marca och AS uppmärksammar båda att förbundskapten Luis de la Fuente aviserat omfattande förändringar i laget till matchen mot Albanien i kväll. ”Jag kommer ge chansen till andra stora spelare som inte fått chansen ännu. Vi ska låta en del vila och ge chans åt dem som förtjänat det på träning”, säger han. Spaniens förmodade startelva enligt Marca: Raya – Navas, Laporte, Vivian, Grimaldo – Zubimendi, Merino, Dani Olmo – Ferran, Joselu, Oyarzabal. Albanien beskrivs som ”EM:s mest kontroversiella”. Fansen har orsakat böter på 84 875 euro och Mirlind Daku har stängts av två matcher för att ha uppmuntrat hatramsor. AS rapporterar på annat håll om förnyade spänningar mellan Barcelona och Nike. I fokus är huvudsponsorn Spotify. Den svenska musikjättens logga, som tryckts på tröjan, är fel. Det är den gamla loggan och inte den nya. Den första laddningen av nya tröjor som var tänkt att säljas i Barcelona sommar, inte minst till turister, fick skickas tillbaka. Enligt AS kan Barcelonas olika idrottslag tvingas inleda försäsongen i gamla tröjor. Atlético och Fiorentina har uppgetts intresserade av norska anfallaren Alexander Sørloth. Men Villarreal håller enligt Marca fast vid prislappen 38 miljoner euro, alltså utköpsklausulen. Det uppges varken Fiorentina eller Atlético beredd att betala.

Cadena Cope uppmärksammar uppgifter från tyska SportBild och ZDF. Kan Spanien straffas om Lamine Yamal, 16, spelar i kväll? I teorin, ja. Enligt tysk lag får ingen under 18 år arbeta efter klockan 21. Det gäller även utländska medborgare. Det finns undantag för idrottsmän fram till kl 23. Men enligt ZDF räknas även duschande, intervjuer med mera efter avslutad match. Det finns därmed risk för böter på upp till 30 000 euro, men en juridisk expert påpekar att myndigheter ännu inte tillämpat lagen i liknande fall tidigare.

Sport och Mundo Deportivo har olika fokus. Medan den förstnämnde, som annan spansk press, ger landslaget sin fulla uppmärksamhet, så är MD helt inriktad på Espanyols uppflyttning (2-0 mot Oviedo). Dansken Martin Braithwaites attack på egna klubben mitt i firandet får också rubriker. Transferjournalisterna Gerard Romeu och Fabrizio Romano uppger båda att Chelsea är på väg att värva Marc Guiu. Även Bayern München och Sevilla har varit intresserade av den 18-årige anfallaren, som har en utköpsklausul på sex miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe bär på uppmaningen ”Debout Grizou” (”Upp med dig, Griezmann”). Stjärnan behöver leverera. Helst redan mot Polen i morgon. L’Equipe påpekar att han ofta knockats men rest sig tidigare. På tal om stjärnor så är Kylian Mbappé tillbaka – och med ny mask. Han gillade inte tidigare masker han testat men den senaste funkar och han är aktuell för matchen mot Polen på tisdag. Från transfermarknaden rapporterar L’Equipe att Lyon är i samtal med Yankuba Minteh och lagt ett bud till Newcastle. Även Everton och Brighton är intresserade. I helgen sa 19-åringens agent att Minteh är överens med en annan klubb.

Foot Mercato uppger att Como gett Mats Hummels ett erbjudande. Den 35-årige backen har sedan han lämnade Dortmund blivit kontaktad av åtskilliga klubbar. FM skriver också att PSG gett Lutsharel Geertruida ett konkret erbjudande. Den 23-årige backen är för närvarande fokuserad på EM-spel med Nederländerna. Han har kontrakt med Feyenoord till 2025.

TYSKLAND

Bild konstaterar att ”Füllkrug räddade vår förstaplats” (1-1 mot Schweiz). Centertanken blev med sitt kvitteringsmål också en tysk rekordinnehavare. Det var fjärde gången han gjorde mål som inhoppare i en stor turnering, ingen tysk har gjort fler. En annan inhoppare, David Raum, får bättre betyg än någon spelare i startelvan (2 av 6 – 1 är bäst – här är alla betyg). En annan back, Antonio Rüdiger, fick problem med ett lår i slutet av matchen. ”Jag hoppas det är inte är något allvarligt. Vi får se, det kan vara problematiskt”, säger förbundskapten Julian Nagelsmann. Den andre mittbacken i startelvan, Jonathan Tah, är avstängd i åttondelsfinalen. Tidigare har säkerheten kritiserats när planstormare alltför lättvindigt tagit sig in under EM. Efter ungraren Barnabas Vargas otäcka skada i matchen mot Skottland kommer ny arrangörskritik. Det tog tid för medicinsk personal att få klartecken att komma in på planen. Bårbärare kom gåendes. Dominik Szoboszlai tog själv tag i en bår och skyndade på. ”Jag vet inte vad för protokoll som gäller, om folk inte får springa ut på planen om hjälp behövs”, säger Szoboszlai till Magenta TV. Var det inte snabbt nog? ”Det tycker jag inte. Det är uppenbart ett stort problem”, säger han, ”Vi måste göra det snabbare, mycket snabbare. Alla vet att varje sekund kan vara viktig”. Varga klarade sig med en käkbensfraktur. I övrigt: Svenska P17-landslaget målvakt Nils Ramming har förlängt kontraktet, meddelar Eintracht Frankfurt. 17-åringen flyttas också upp från U19- till U21-laget kommande säsong.

Hamburger Abendblatt uppger att Fenerbahçe är intresserad av Dennis Hadzikadunic. Uppgiften kommer bara kort efter att Bild i helgen skrivit att Hamburg gör framsteg i samtalet om ett nytt lån. Den 25-årige backen har kontrakt med ryska klubben FK Rostov till 2026.