Här avslöjar Gyökeres sin målgest

A Bola (Portugal) tar det ända fram till förstasidan: Viktor Gyökeres tycks till slut avslöja inspirationen till sin målgest. På Instagram la Sportingstjärnan i natt upp ett klipp med sin målgest och bredvid det texten ”Nobody cared until I put on the mask”. Frasen är hämtad från karaktären Bane i filmen The Dark Knight Rises. Bane bär mask. Flera portugisiska tidningar skriver om det som ett avslöjande. Gyökeres hade tidigare lovat att berätta om bakgrunden till sin populära målgest efter den nu avslutade säsongen. Dagens största rubrik får dock Robin Gosens. Union Berlin ska ha nobbat två bud från Bologna, och vänsterbacken vill till Benfica.

Weszlo (Polen) skriver om intresse för Jesper Karlström. Enligt turkiska tidningen Yeni Asir är Süper Lig-nykomlingen Göztepe ute efter den 29-årige mittfältaren. Samtal väntar inom kort. Lech Poznan förväntas villig att sälja efter vad som anses vara en svag säsong av Karlström, skriver Weszlo. Karlström har kontrakt med Lech Poznan till 2026.

Tubantia (Nederländerna) vidarbefodrar skarp kritik mot säkerheten i samband med bråken under Twente-Hammarby för snart ett år sedan. Rapporten är sammanställd av en oberoende grupp av experter som arbetar för justitiedepartementet. Rapporten pekar på brister på arenan som gjorde att huliganer kunde röra sig fritt och på bristande säkerhetskommunikationen. Exempelvis hade Twentes hårda kärna fått sällskap av 150 okända fans, bland annat från Schalke, utan att Twentes säkerhetspersonal hade koll. De Telegraaf berättar att sonen till Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson följer i pappas fotspår. 16-åriga Luca Dahl Tomasson har skrivit på för Feyenoord.

Jutarnji list (Kroatien) speglar nationens förtvivlan med bild på Luka Modric som begraver ansiktet i händerna, till rubriken ”Bara teoretisk chans återstår”. Efter kallduschen på tilläggstid (1-1 mot Italien) är möjligheterna till en åttondelsfinal försvinnande små. Däremot är ilskan stor. Den mot nederländska domaren Danny Makkelie. ”Han (Makkelie) påverkade definitivt resultatet. Jag vet inte var domaren hittade åtta minuters tilläggstid. Jag har pratat om hur Uefa agerar, och om Fifa, men ingen har lyssnat. Det har fått mig att se dum ut. Vi är små för dem”, säger förbundskapten Zlatko Dalic.

Globo Esporto (Brasilien) sågar landslaget efter den mållösa Copa América-premiären mot Costa Rica. Inte minst storstjärnan Vinícius Jr ställs vid skampålen. 4,5 av 10 i betyg av GE och bara 2 av läsarna – lägst av alla brasilianska spelare. Neymar väckte lite uppmärksamhet i går när han valde bort Vini Jr som landslagets nyckelspelare. ”Det tycker jag Rodrygo är. Vini kommer att bidra med mycket, men Rodrygo tycker jag är annorlunda. Han är en stjärna och tröja nummer 10 kommer att ge honom tur”. Nästa stjärna? ”Estevão i Palmeiras (som skrivit på för Chelsea, min anm). Han kommer bli ett geni!”.

ENGLAND

The Sun och Daily Star använder samma rubrik, ”Rice and shine”. Declan Rice lovar ett annat England i kväll. ”Ni kommer att få se ett England som pressar på ett annat sätt, som vi jobbat på. Ni kommer att få se ett lag som som kommer att vara på tå och som vill pressa Slovenien högre upp”, säger Rice. Han lägger till, ”Vi vill visa att vi kan vara det lag som folk vill att vi ska vara”.

The Guardian tar fasta på förbundskapten Gareth Southgates ord i stället. Han säger att gruppen haft en ”öppen och ärlig diskussion” som gjort att man kunnat trycka på återställningsknappen. Laget kan också gå in i kvällens match med vetskap om att måndagskvällens resultat redan säkrat avancemang för England till åttondelsfinal. Connor Gallagher kommer enligt samstämmiga uppgifter att ersätta Trent Alexander-Arnold i startelvan.

Daily Mail berättar att amerikanskägda League One-laget Birmingham bett ligaorganisationen (EFL) om att få spela en ligamatch i USA. Det gällde hemmamatchen mot ”Hollywoodägda” Wrexham kommande säsong. EFL har dock sagt nej. Tidningen konstaterar vidare att nya Man United-ägaren Jim Ratcliffe dragit på sig ilska efter kommentarer om damlaget. Medan det är full fart kring Uniteds herrlag säger Ratcliffe om damlaget, ”Vi har inte gått in i detalj med damlaget ännu. Vi har varit ganska fokuserad på att lösa förstalagets frågor”. Ratcliffes beskrivning av herrlaget som ”förstalag” kritiseras. Det noteras på nytt att han inte fanns på plats när damlaget vann FA-cupen i maj.

The Times uppger att Premier League kommer att granska det kryphål som Aston Villa, Chelsea och Everton utnyttjat för att på kort tid värva egenfostrade spelare från varandra. Alla tre klubbar är pressade av ligans ekonomiska regelverk (PSR). Enligt Daily Mail kommer Premier League att gå igenom varenda övergång denna sommar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver som flera tidningar om ett ”Italienskt mirakel”. En annan populär rubrik är ”I sista andetaget”. Mattia Zaccagnis kvitteringsmål djup in på tilläggstid räddade Italien vidare (1-1 mot Kroatien). Mittfältaren och målvakten Gianluigi Donnarumma får högst spelarbetyg (7,5 av 10). Matchen spelare var Kroatiens Luka Modric, och aldrig har väl en matchen lirare sett olyckligare ut. I åttondelsfinal möter Italien Schweiz. Matchen den 29 juni spelas i Berlin. Samma stad som Italien vann VM-guld 2006, påminner tidningar om. Från Serie A från beskedet tar Hakan Çalhanoglu främsta plats. På Instagram tar Interstjärnan död på ryktena om Bayern München. ”Jag är extremt nöjd i Inter”, skriver han, ”Och jag ser fram emot att möjligheten att vinna fler pokaler med Inter i framtiden”.

Corriere dello Sport följer upp beskedet om att Emil Holm flyttar till Bologna. Inget är påskrivet ännu men överenskommelsen mellan alla parter på plats. Enligt samstämmiga uppgifter är det en övergång värd sju miljoner euro. Möjligen kan en spelare fortfarande förhandlas in i ersättningen till Spezia. Både Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport skriver att Holms kontrakt är på fyra plus ett år. Enligt CdS är lönen 800 000 euro plus bonusar. Mer svenskt: JuveNews24 uppger att Juventus arbetar hårt på att värva Hanna Bennison från Everton.

SPANIEN

AS ser det som ”Uppdrag utfört” sedan Spanien även med en b-uppställning vunnit sista gruppspelsmatchen (1-0 mot Albanien). Marca tar till större ord, ”Bättre än någonsin”. För första gången går Spanien genom ett gruppspel i en stor turnering med bara segrar. Och förbundskapten Luis de la Fuente skruvar upp tonläget ytterligare. ”Vad vi gör är en stor bedrift. Att vinna alla (tre) matcher och inte släppa in något mål har inte hänt i EM:s eller VM:s historia”, säger han. Dani Olmo är den enda spelaren som får toppbetyget tre stjärnor av tre. Till de som får två stjärnor finns domaren Glenn Nyberg. Inte så pjåkigt. I franska L’Equipe får Nyberg fina 7 av 10. Han får nöja sig med 6 i italienska Gazzetta dello Sport med motiveringen, ”Överlag en lugn afton”. Vidare noterar Madridpressen att Joselu lämnar Real Madrid men att ”underbarnet” Franco Mastantono kommer allt närmare klubben.

Sport och Mundo Deportivo går också i landslagseufori. MD vänder sedan blicken mot Marc Guiu som uppges nära Chelsea. Tidningen har blandade budskap. I en artikel uppges att 18-åringen har tvivel om en flytt och kan tänka sig att förlänga med Barcelona. Ett familjemöte väntar innan beslut. I en något senare artikel skriver MD att Barça ser Guiu som förlorad, och det påpekas att Chelsea erbjuder mer pengar och, till skillnad från Barça, spel i a-laget. Under måndagen uppgav även MD att Al-Hilal är i kontakt med Barça om Raphinha.

Cadena Cope kopplar ihop Marc Cucurella och hans hår med EM. Skulle han klippa av det fylliga barret om det bli EM-guld? I teorin, ja, ”men min fru skulle döda mig”, säger han. Däremot är han öppen för andra förändringar. ”Jag skulle välja att färga det rött. Sedan skulle jag göra flätor, det blir min sommarlook”, säger Cucurella.

Relevo bär på besked från David Hanckos agent Branislav Jasurek. ”Av alla klubbar som är intresserad av David Hancko är Atlético nummer ett för oss. De andra är bara diskussioner”, säger Jasurek till RTVS. Atlético ska ha lagt ett bud värt 20 miljoner euro, men Feyenoord vill ha det dubbla för den 26-årige backen, som för närvarande spelar EM med Slovakien.

FRANKRIKE

L’Equipe tror på ”Ombytta roller kring en startplats”. Antoine Griezmann bänkas mot Polen, medan Kylian Mbappé är tillbaka. Det är osäkert om förbundskapten Didier Deschamps gjort en ren petning av Griezmann eller vill vila honom. Den 33-årige Atlético-stjärnan beskrivs oavsett som frustrerad över beslutet. Om Mbappés mask säger Deschamps att ”det tar tid att vänja sig, det är lite som att ha 3D-glasögon”. Två nyheter från Ligue 1: Roberto de Zerbi är klar för Olympique de Marseille och Lillespelaren Nabil Bentaleb, som fördes akut till sjukhus för en vecka sedan, mår bättre.

Foot Mercato har som sig bör en lång rad transferuppgifter. PSG får stark konkurrens om Lutsharel Geertruida. Både Liverpool och Tottenham är ute efter den 23-årige Feyenoordbacken, som för närvarande spelar EM med Nederländerna. PSG får också konkurrens om Rayan Cherki. Dortmund går på offensiven. PSG har tidigare fått ett bud på totalt 18 miljoner nobbat, Dortmund har ännu inte lagt något bud. Everton är nära att värva Iliman Ndiaye från Olympique de Marseille. OM köpte 24-åringen från Sheffield United för bara ett år sedan för cirka 20 miljoner euro.

TYSKLAND

Bild placerar tre Julian Nagelsmann-frågor på förstasidan. 1/ ”In med Füllkrug, ut med Havertz?”, 2/ ”Hur ska det nya försvaret se ut?”, 3/ ”Bör vi vara rädda för Kanes England?”. Men här finns också Bundesliga. I går kom beskedet att Stuttgarts skyttekung Serhou Guirassy lämnar klubben. Trots intresse från bland annat Arsenal och Milan, skriver Bild att Dortmund är favorit att säkra 28-åringens kontraktsunderskrift. Systertidningen SportBild berättar att Leverkusen nobbat ett första bud från Bayern München på Jonathan Tah. Budet ska ha varit på knappt 20 miljoner euro. Landslagsbacken vill till FC Bayern men Leverkusen vill ha 40 milj euro och är ovilliga att stärka en rival.

Sky Sport hävdar att Kingsley Coman kan lämna Bayern München. Hans ex-klubb PSG sägs intresserad. Prislappen är 40-50 miljoner euro. FC Bayern är på väg att förstärka med Michael Olise och har inga planerar att behålla Leroy Sané.