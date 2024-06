Bekräftelsen som talar för Eriksson till Bajen

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Star Tribune (USA) konstaterar att Minnesota United säger hej då till Victor Eriksson. Hammarby pekas ut som klar adress för backen. ”Det var svårt för honom att få speltid så det är nog bäst för honom att han fullföljer sina möjligheter på en bra nivå någon annanstans”, säger tränaren Eric Ramsay. Aftonbladet uppgav i måndags att en övergång till Hammarby var nära.

Daily Record (Skottland) uppger, liksom Expressen och FotbollDirekt, att Sead Haksabanovic i Celtic skriver på ett femårskontrakt med Malmö FF. ”Yttern har haft svårt att göra avtryck i Skottland men har ett gott anseende i svensk fotboll”, summerar tidningen.

Annons

Kronen Zeitung (Österrike) jublar över att landslaget skriver ”Idrottshistoria!” (3-2 mot Nederländerna). Tidningen påminner om att Österrike inte slagit Nederländerna på 34 år. Matchen kallas också för ”Ett nytt Cordoba”, en jämförelse med när Österrike slog Västtyskland i VM i Argentina 1978.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) sätter ett ord på förlusten (3-2 till Österrike): ”Häpnadsväckande”. Virgil Van Dijk var bedrövad över insatsen, ”Om vi vill åstadkomma något i den här turneringen måste saker och ting förändras mycket snabbt”.

Record (Portugal) lyssnar på João Félix som inte fått speltid men bestämt avvisar rykten om att han är förbannad på förbundskapten Roberto Martinez. ”Jag såg uppgifterna och det är helt klart lögner, annars hade jag inte varit här”, säger João Félix på presskonferensen, ”Det är brist på respekt mot mig, mot förbundskaptenen och mot landslaget”. Han får frågan om varför han lämnade bänken i senaste matchen. ”Jag behövde gå på toaletten. Vill du jag ska berätta för dig vad jag gjorde där?”, svarar João Félix med en fnysning (se klipp här). Portugal möter i kväll Georgien.

Annons

ENGLAND

Daily Telegraph sätter punkt för Englands miserabla gruppspel med rubriken, ”Fansen vänder sig mot Southgate”. Engelska fans buade efter slutsignalen (0-0 mot Slovenien) och ölmuggar kastades mot förbundskaptenen. Experimentet med Connor Gallagher misslyckades. Mittfältaren blev utbytt i halvtid. I The Guardian får Gallagher lägst betyg (4/10). I The Times är det Jude Bellingham som får det (4/10). Ett ljus i mörkret för Southgate är att efter debaclen med Gallagher och Trent Alexander-Arnold, så imponerade Kobbie Mainoo i sitt inhopp. Ett annat ljus är att England på något vis tog sig vidare som gruppetta till den ”lättare” halvan av slutspelsträdet.

The Guardian menar att det pågår en dragkamp om Jonathan David. Chelsea, Manchester United, Tottenham och West Ham är alla intresserade av Lilles 24-årige anfallare. David, som i natt fixade Kanadas första seger någonsin i Copa América (1-0 mot Peru), kan vara tillgänglig för bara 20 miljoner pund. Guardian bekräftar vidare uppgifterna om att Juventus är ute efter Hanna Bennison men lägger till att fler klubbar är intresserade av svenskan. Kosovare Asllani kan göra motsatt resa, från Italien till England. London City är aktuell adress, det menar även BBC Sport.

Annons

Talksport hävdar att Tottenham är seriöst intresserade av Eberechi Eze, och överväger att trigga utköpsklausulen i Crystal Palace på 60 miljoner pund. Talksport hävdar också att Everton är intresserad av Victor Nilsson Lindelöf.

Football London låter sina Arsenalexperter diskutera: Viktor Gyökeres eller Serhou Guirassy? Portugisiska rykten gjorde häromdagen gällande att Londonklubben är på väg att värva svensken. Det stämmer inte, understryker transferspecialisten Fabrizio Romano för Caught Offisde, även om Gyökeres länge funnits på radarn. ”Om de väljer den typen av spelare (Gyökeres) så tror jag inte Arsenal vill betala galna summor, det får i så fall bli en annan typ av struktur på en affär”, säger Romano. Gyökeres utköpsklausul i Sporting är på 100 miljoner euro.

iNews lägger till Manchester United bland klubbar som är intresserade av Dominic Calvert-Lewin. Newcastle har varit intresserad men backat, även Milan sägs fundera på Evertonanfallaren

Annons

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vädrar morgonluft. ”Italien, slutspelsträdet ler åt er”. Bara England av de stora nationerna är på samma sida. Frankrike, Spanien, Tyskland och Portugal är alla på den andra. Bortanför EM ligger fokus på Milans återuppväckta intresse för Romelu Lukaku. Milan har goda relationer med Chelsea och hoppas förmå Londonklubben att släppa belgaren på ett nytt lån. I går blev Andrea ”Il Gallo” Belotti klar för Serie A-nykomlingen Como.

Corriere dello Sport påpekar att det är ”Conte Day”. I dag håller Napoli i den officiella presentationen av Antonio Conte som ny tränare. I dag väntas också Emil Holm skriva på kontraktet med Bologna på fyra plus ett år. Läkarundersökning väntar först. En annan nordbo kan vara på väg till Serie A. CdS uppger att Roma har varit i kontakt med Jørgen Strand Larsen, som är frestad av dra på sig den rödgula tröjan. Celta Vigo vill ha minst 25 miljoner euro för anfallaren. Roma behöver sälja Tammy Abraham för att få loss pengar. Tidigare har Bologna och Napoli uppgetts intresserad av den 24-årige norrmannen, liksom Wolfsburg och West Ham.

Annons

SPANIEN

AS och Marca låter euforin över Spaniens segertåg lägga sig. ”Mbappé i Spaniens väg”, är AS huvudrubrik i dag sedan Frankrike hamnat på Spaniens sida av slutspelsträdet. Och det slutar inte där. Marca gör artikel under rubriken ”Spaniens skräckinjagande väg till EM-final: Tyskland, Frankrike, Portugal…”.

Sport täcker förstasidan med Marc Guiu. Han ses som förlorad för Barcelona. Nästa destination är Chelsea. 18-åringens agenter ska nu ha informerat Barça om att Guiu tänker lämna och Chelsea betalar utköpsklausulen på sex miljoner euro. Affären väntas klar ”inom de närmaste timmarna”. Men tidningen fokuserar också på värvningar. Barça förbereder ett första bud på Jeremie Frimpong, som är nya tränaren Hansi Flicks önskespelare. Budet uppges vara 30 miljoner euro plus fem milj euro i bonusar.

Annons

Relevo förmedlar en udda affärspartners: Barcelona och Hull City. Både Relevo och Jijantes uppmärksammar att Barça träffat Jadon Philogenes agent. 22-åringen ses som backuplan till Nico Williams. Förhandlingar pågår med Hull om ett lån med köpoption för 22-åringen. Flera Premier League-klubbar uppges också intresserade av Philogene.

FRANKRIKE

L’Equipe ser missnöjt Frankrike bli tvåa i gruppen (1-1 mot Polen), och påpekar att landslaget hamnar på den svårare halvan i utslagsfasen. Spelarbetygen är låga. Adrien Rabiot får bara 3 av 10 (se alla betyg här). ”Jag hade varit mer bekymrad om vi inte skapade några målchanser”, säger Deschamps efter matchen. Han får också bara 3 i betyg. Ett ljus i mörkret var Kylian Mbappé som var tillbaka, men L’Equipe bekymrar sig för Antoine Griezmann som varit ”en skugga” under gruppspelet. Rumänien, Belgien, Slovakien eller Ukraina väntar i åttondelsfinal. Närmast väntar vila och besök av familjerna. På annat håll uppger L’Equipe att Peter Fröjdfelt är aktuell som domarbas i Frankrike. Fröjdfelt och Amaury Delerue kommer att intervjuas av franska fotbollsförbundet (FFF) för jobbet i dag. För närvarande är Fröjdfelt domarbas i Grekland, och hade skickat en ansökan till FFF. Från transfermarknaden skriver L’Equipe att Manchester United inte bara är intresserad av Manuel Ugarte utan också lagt ett bud. PSG har nobbat det, men uppges beredd att förhandla. Ytterligare en engelsk och en tysk klubb är intresserade av mittfältaren, okänt vilka.

Annons

Le Parisien konstaterar att PSG:s damer håller på att förstärka laget både med landslagsbacken Griedge Mbock (Lyon) och engelska målvaktsstjärnan Mary Earps (Manchester United). Dessutom har PSG inlett samtal med Juventus om nigerianska landslagsmittfältaren Onyi Echegini.

TYSKLAND

Bild konstaterar på förstasidan att ”Nu väntar danskarna”. Och när folket säga sitt så är det in med Niclas Füllkrug, ut med Kai Havertz. Det menar Bild. I tidningens omröstning tycker hela 90 procent att Füllkrug ska starta åttondelsfinalen på Havertz bekostnad. 138 000 personer deltog i omröstningen. För övrigt har Stuttgart hört sig för om att värva Dortmunds centertank, men någon affär är inte aktuell enligt Bild. Från EM berättar Bild om två bråk. Serbiska fans gick till attack mot polis i München inför matchen mot Danmark i går. Två poliser skadades lätt och tre personer greps. Natten till tisdag attackerade kroatiska fans italienare i Leipzig. Två italienare fick föras till sjukhus och elva kroater greps.



Annons

På annat håll skriver tidningen att ”allt talar för att Joshua Kimmich lämnar” Bayern München. Antingen i sommar eller nästa sommar. Parterna tycks inte har några planer på att förlänga kontraktet.

SportBild bär på information om Xavi Simons. Han vill helst stanna i RB Leipzig. Klubben vill köpa 21-åringen, men PSG vill bara låna ut. Eventuellt kan en överenskommelse med lån plus köpoption komma till stånd. Annars står Bayern München med öppna armar för Xavi Simons, som ses som prioritet för klubben. Mer FC Bayern: två andra värvningar har stött på problem. Bayer Leverkusen har bestämt sig för att bara släppa Jonathan Tah för 40 miljoner euro till sin rival. FC Bayern kommer inte betala sådan summor. Lika mycket pengar vill Fulham ha för João Palhinha, skriver engelska Daily Telegraph. Inte heller här vill FC Bayern betala så mycket. Amadou Onana i Everton ses som ett alternativ. Vidare skriver SportBild att Bayern München har blandade känslor för Jamal Musialas framgångar i EM. Klubben vill skriva nytt kontrakt med Musiala men hotet från andra klubbar växer, Manchester City är en av dem.