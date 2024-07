Uppgifter: Napoli beredd att sälja Cajuste

Headlines Blogg

ITALIEN

Corriere dello Sport ser skandinaver på väg bort från Napoli. Jesper Lindstrøm är aktuell för Everton. Leo Østigård vill inte till Rennes men lär lämna. Och Napoli är även redo att sälja Jens Cajuste. Det uppgav både Sky Sport Italia och Corriere dello Sport i helgen. Enligt Sky Sport Italia har svensken inte lyckats övertyga Antonio Conte. Men på förstasidan skriver CdS om spänningar i Juventus. Wojciech Szczesny, Mattias De Sciglio och Dean Huijsen uppges alla på väg bort och är alla missnöjda med situationen. Även Weston McKennie och Federico Chiesa är i kläm och frustrerade.

La Gazzetta dello Sport har fokus på Milan, som hoppas göra klart med tre spelare i veckan. Närmast är Strahinja Pavlovic. Backen är redo att skriva på för fem år och RB Salzburg får cirka 20 miljoner euro i utbyte. Dessutom hoppas Milan värva Youssouf Fofana från Monaco (ca 15 milj euro) och Lazar Samardzic (ca 15 milj euro). På annat håll nämns i förbigående att Parma fortsatt är intresserad av Pontus Almqvist. Han är ett av tre alternativ till vänsterkanten. Stephanie Öhrström lämnade Roma för två månader sedan. Nu lämnar den 37-årige målvakten fotbollen. ”Efter veckor av funderingar har jag beslutat mig för att avsluta min spelarkarriär, det är dags för nya utmaningar”, skriver Öhrström på Instagram. Hon tillbringade större delen av karriären i Italien. Mer svenskt: Alieu Eybi Njie, 19, gjorde ett av Torinos mål i träningsmatchen mot Virtus Verona i helgen, 2-1 (se målet här).

Annons

Il Mattino berättar att Serie C-klubben Turris presenterat Emmanuel Tannor. 19-åringen kommer på en permanent övergång från Parma, där han spelat för Primaveralaget. Tannor flyttade till Parma från IFK Göteborg 2021.

ENGLAND

Daily Star ger som andra engelska tidningar mest plats åt golf och cricket i dag. Men Gianluigi Donnarumma hittar till sportettan. Enligt tidningen har Manchester City gjort en framstöt för den italienske landslagsmålvakten. Han ses som den perfekta ersättaren om Ederson lämnar. Transferjournalisten Ben Jacobs bekräftar uppgifterna på morgonen. Enligt Daily Express tror City att Donnarumma kan värvas för 50 miljoner pund. 25-åringen har kontrakt med PSG till 2026. På tal om Man City. Aoife Mannion har postat ett klipp från Paris. Hon hade åkt dit för att se tidigare lagkamraten Janine Beckie spela OS-match med Kanada mot Frankrike. Väl där upptäckte Mannion att hon är en vecka för tidig… (se klipp här).

Annons

The Sun är späckad med transferuppgifter. Aston Villa är på väg att sälja Moussa Diaby till Al-Ittihad. Ersättare? Det kan enligt tidningen bli João Félix, Atleticos utfrusne portugis, som Villas tränare Unai Emery gillar skarpt. På annat håll skriver tidningen att Newcastle ringat in Mauricio Pochettino som ny tränare om Eddie Howe tar sig an uppgiften som Englands förbundskapten.

The Times har rubriken ”Ten Hag: Bara Pep Guardiola har gjort det bättre än jag under de två senaste åren”. Näring till citatrubriken får tidningen från att Manchester United-tränaren pekar på pokalskörden. ”Den här klubben vann inga pokaler under sex år innan jag kom. Under två år har vi efter Guardiola vunnit flest pokaler i engelsk fotboll, så vi är starkt positionerade”, menar Ten Hag.

Football London uppmärksammar Lucas Bergvall via välkände Tottenhamskribenten Alasdair Gold. Han menar att svensken redan tycks ha skapat ett band till tränaren Ange Postecoglu. Gold skriver också att Bergvall är ”den perfekte Postecoglu-spelaren” för mittfältet. Dessutom litar de mer erfarna Tottenhamspelarna redan på 18-åringen. Bergvall fick kliva av efter en knapp halvtimme mot QPR i lördags, men Postecoglu tonar ned skadan.

Annons

SPANIEN

Sport ropar beslutsamt ut att att ”Nico Williams är mycket nära” en flytt till Barcelona. Klubben inväntar ett ”ja” från spelaren denna vecka. Klubbpresident Joan Laporta spädde i går på förväntningarna, när han på en fråga om Williams svarade att ”Vi kommer att försöka”. Barça tror sig få grönt ljus av ligan att värva och Williams kommer att skriva på ett femårskontrakt. Prislappen är 58 miljoner euro. Därefter vill Barça ge sig i kast med Dani Olmo, skriver Sport. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kommer Olmo få klartecken att lämna RB Leipzig inom de närmaste veckorna för 60 miljoner euro. Fler klubbar, bland dem Bayern München, är intresserade. Sport uppmärksammar vidare att Rafael Marquez lämnat Barça.

Marca drar på en intervju med Karim Benzema. Rubriken är på att han inte ångrar att han lämnade Real Madrid, ”Det var rätt tidpunkt”. Samtidigt hyllar han Real Madrid, ”Jag ser ingen klubb som är kapabel att vara bättre”. Vem förtjänar Ballon d’Or? ”Jag säger Vini. Han förtjänar inte bara priset för den här säsongen utan också för förra, han var bättre än andra med sin fotboll och vad han gör med bollen”, säger Benzema.

Annons

AS har mer Ballon d’Or. Tidningen menar att Real Madrid- och spanska landslagsspelare lär dominera. AS menar att Rodri och Vinícius Jr är favoriter. På tal om brasilianaren: AS beskriver Vinícius Jr som en ”inofficiell agent” för Real Madrid. Jude Bellingham, Endrick, Kylian Mbappé and även Alphonso Davies blev alla kontaktade av brasilianaren i övertalningsförsök. AS noterar det nu också är officiellt att Freja Olofsson bytt från Real Madrid till Madrid CFF.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att Pierre-Emile Højbjerg är i Marseille för att skriva på för OM. Dansken anlände sent i går kväll (se klipp här). Men fler nyförvärv väntar. Marseille försöker få in anfallaren Eddie Nketiah från Arsenal på lån med bindande köpoption. Klubben arbetar också på att värva dansksvenske målvakten Filip Jörgensen, men Villarreal begär hittills för mycket, skriver L’Equipe. Nya tränaren Roberto De Zerbi åkte på en förlust direkt. Nîmes vann en träningsmatch med 2-0.

Annons

So Foot uppmärksammar en ångerfull Jorge Sampaoli. I en intervju med tidningen sa den argentinske tränaren om Ousmane Dembélé: ”De andra spelarna är som åskådare och undrar vad som ska hända. De vet att han spelar som om han vore autistisk. Han både startar och avslutar aktionen själv”. Uttalandet fick spridning, och Sampaoli ber nu om ursäkt. ”Jag menade aldrig att syfta på autism, jag ber om ursäkt till alla som tagit illa upp. Jag ville tala om individualitet”, skriver han i sociala medier.

Foot Mercato uppger att Lens värvar från Chelsea. Malang Sarr lämnar Londonklubben och skriver på ett tvåårskontrakt med den nordfranska klubben. En läkarundersökning väntar först. Vidare uppger Foot Mercato att Atlético tar upp kampen med Lille om West Hams back Nayef Aguerd. Samtal om ett lån med köpoption har inletts.

Annons

TYSKLAND

Bild följer upp Atléticos intresse för Niclas Füllkrug med puff på nyhetsettan. Enligt tidningen är den spanska klubben beredd att betala upp till 30 miljoner euro för Dortmunds anfallare. Under tiden befinner sig Dortmund i Asien och åkte på en pinsam förlust – thailändska klubben Pathum United vann med 4-0. Spelare som Adeyemi, Süle och Nmecha spelade, och just Adeyemi svarade för en häpnadsväckande målmiss (se klipp här).

Sky Sport har Uli Hoeness kommentarer i fokus. ”Vi skiter inte ut pengar”, säger Bayern Münchens hederspresident på tal om nya värvningar. Först måste spelare säljas. Backarna Matthijs de Ligt och Dayot Upamecano kom på tal. ”De Ligt är är nederländare och tränaren i Manchester United är nederländare”, säger Hoeness menande, och lägger till: ”Jag har inga problem med att De Ligt stannar. Jag skulle inte sälja Upamecano”. Alphonso Davies situation uppmärksammas. ”Vi har varit väldigt tydliga med att vi låter hans kontrakt gå ut (2025, min anm) om han inte förlänger. Han får inte mer pengar”, säger Hoeness. Bild analyserar Hoeness kommentarer här.

Annons

ÖVRIGT

Blick (Schweiz) gör rubrik på att Jesper Löfgren bäddade för premiärförlust för FC Luzern (2-1 till Servette). Svenskens jättetabbe efter bara fyra minuter bäddade för gästernas första mål (se klipp här). L’Equipe slår samtidigt fast att FC Basel får förstärkning. Klubben köper Bénie Traoré från Sheffield United för cirka 4,5 miljoner euro. Det är nästan lika mycket som den engelska klubben betalade BK Häcken för ett år sedan. Läkarundersökning återstår.

Record (Portugal) konstaterar att Viktor Gyökeres är tillbaka i full träning efter sin knäoperation, men också att svensken är aktuell för spelminuter i Sportings träningsmatch mot Sevilla i morgon. Flera tidningar uppmärksammar att tidigare André Picornell är aktuell för Gil Vicente. Den 20-årige målvakten finns med i 25-mannatruppen på ett träningsläger som inleddes i går. Picornell lämnade Djurgården vid årsskiftet. Gil Vicente slutade tolva i den portugisiska ligan förra säsongen.

Annons

Glos Wiekopolski (Polen) sätter betyg på svenskarna efter Lech Poznans premiärseger i ligan (2-0 mot Górnik Zabrze). Alex Douglas, Elias Andersson och Jesper Karlström får alla 5, medan målskytten Mikael Ishak får 7. Men snackisen i polsk fotboll är fortfarande Legia Warzawas koreografi i lördags. En gigantiska banderoll hade budskapet ”Refugees welcome” men till den fanns bilder på en kvinna med grishuvud och män med hammare och basebollträ (se klipp här). ”Jag är mållös”, skriver Dorota Spyrka från vänsterpartiet Razem på X, ”Kommer president Rafal Trzaskowski att reagera? Om klubben inte kan kontrollera sina huliganer och ger dem en arena att sprida sitt hat måste det få konsekvenser”. Przeglad Sportowy lägger till att Legia-ultras skanderade sitt motstånd mot flyktingar även under matchen.

Annons

Exitosa Noticias (Peru) har ändrat tonläge och ser nu en återkomst för Sergio Peña i Alianza Lima som ”alltmer komplicerad”. Förhandlingarna med Malmö FF har helt gått i stå. Radiokanalen påpekar att den 28-årige mittfältaren velat hem men inte lyckats bryta kontraktet med MFF, som gäller till december.