Uppgifter: Roma nära Dahl - så mycket får Djurgården

ITALIEN

Corriere dello Sport ger förstasidan åt Romas nya försök att värva Matias Soulé från Juventus. Klubben erbjuder 28 miljoner euro. Men Samuel Dahl tar också plats under rubriken ”Dahl anländer”. Enligt tidningen är Romas nya bud på 4,5 miljoner euro (ca 52 milj kr) plus bonusar. Det lär vara tillräckligt för att tillfredsställa Djurgården, menar tidningen. Även Rombaserade Il Tempo uppger att det nu handlar om de sista detaljerna i förhandlingarna, och att affären väntas vara klar inom de närmaste dagarna. Enligt CdS handlar detaljerna bland annat om att Djurgården vill att den 21-årige vänsterbacken först ska vara med i Conference League-kvalet mot Progrès Niederkorn på torsdag, samt helst vill ha klart med hans ersättare Viktor Bergh från Värnamo. Roma uppges sedan tidigare överens med Dahl, som ses som backup till Angeliño. På annat håll i tidningen kan man läsa att Serie B-klubben Cesena värvar Joseph Ceesay. Enligt Corriere Romagna anlände Malmöbacken i går kväll och genomför läkarundersökning i dag på morgonen. Tidningen skriver fascinerande detaljerat om 26-åringens resa, som gick via Köpenhamn, och att Cesenas representanter fick vänta två timmar i Bologna på det försenade planet.

La Gazzetta dello Sport slog redan i går kväll på stora trumman: Milan och Monaco är överens om Youssouf Fofana. Nyheten täcker förstasidan. Men Corriere dello Sport varnar för att Manchester United och Atlético de Madrid lurar i vassen. Den varningen kommer också från Foot Mercato, som menar att Monaco är ute efter mycket mer pengar (35 miljoner euro) än vad Gazzetta dello Sport skriver om (14 milj euro plus bonusar). Tidningen skriver på annat håll att Juventus sportchef Cristiano Giuntoli är beredd att resa till München för att förhandla med Karim Adeyemis representanter. Dortmund har gjort klart att klubben inte planerar att sälja 22-åringen, men GdS tror att priset är kring 40-45 miljoner euro. På tal om Juve, Jonas Rouhi är med a-truppen på försäsongslägret i Tyskland.

Radio Kiss Kiss hävdar att Tottenham klistrat en prislapp på 45 miljoner euro på Dejan Kulusevski. Napoli ska ha hört sig för om svensken. Nya tränaren Antonio Conte hade Kulusevski i Tottenham.

ENGLAND

Daily Mail, liksom åtskilliga andra tidningar, göra stora rubriker på budskapet från Manchester Uniteds nya sportchef Dan Ashworth. ”Det här är en av de största klubbarna i världen, men det är inte så vi mäter framgång. Fokus ligger på att återta vår plats bland de bästa på planen. Det händer inte över en natt men tillsammans med Omar (Berrada, vd) och hans nya team kommer vi inte att vila förrän vi uppnått det”, säger Ashworth. På annat håll uppmärksammar tidningen Chelseafansens ilska över behandlingen av Trevor Chalobah. Ägarna vill sälja den klubbfostrade backen, som nu också petats ur truppen som reser till USA i dag. Här finns vidare plats för Chelseas intresse för svenskdanska målvakten Filip Jørgensen, som transferspecialisten Fabrizio Romano också omnämnt.

The Independent skriver att en 21-årig svart kvinna åtalas efter att ha använt n-ordet om Alexander Isak i sociala medier. Hon ska ha gjort det i en tweet till en annan svart kvinna i samband med en Newcastlematch förra året.

Daily Telegraph uppger att Newcastles ledning haft rensa luften-samtal med Eddie Howe. Klubben är nu övertygad om att traänaren skulle nobba en förfrågan om att bli engelsk förbundskapten. Samtidigt har Howe också utlovats fortsatt stort inflytande i klubben, inte minst värvningar. Howe är i sin tur övertygad om att Anthony Gordon stannar, trots intresse från Liverpool. ”Jag skulle välkomna honom tillbaka med tre armar om jag hade det”, säger Howe på en fråga om Gordons framtid, ”Han är en så viktig spelare för oss”.

The Guardian, liksom Daily Mirror, drar stort på Manchester Citys växande intresse för Eberechi Eze. Intresset kommer sig av osäkerheten kring Kevin De Bruynes framtid. Men Pep Guardiola säger nu, ”Nej, Kevin lämnar inte” (se klipp här). Transferspecialisten Fabrizio Romano hade redan avfärdat uppgifterna om Al-Ittihad. Och Romano avfärdar även Citys intresse för Gianluigi Donnarumma. Vidare uppger ESPN att City satt en prislapp på 40 miljoner pund för Ederson.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har båda stort fokus på Hansi Flick, som hade presskonferens i går. Men med svenskögon finns andra uppgifter som intresserar. Sport skriver att Barça har Viktor Gyökeres under noga uppsikt inför nästa sommar. Klubben har scoutat honom vid åtskilliga tillfällen och rapporterna har varit ”mer är positiva”, som Sport uttrycker det. Robert Lewandowski väntas stanna till 2025. Då ses den svenska anfallaren som en utmärkt ersättare. Hotet mot den planen är om Premier League-klubbar gör allvar av sitt intresse för Gyökeres redan i sommar, menar Sport. Portugisiska Correio da Manhã påpekar i dag att Arsenal fortsatt är intresserad och vill se honom under försäsongen innan klubben fattar ett beslut. Under måndagen kom Sport också med uppgiften att Sevilla är ute efter Sebastian Nanasi. Även Ajax, Werder Bremen och Bayer Leverkusen nämns. Nanasi kommenterade under måndagen Bremens intresse.

TV3 uppger att den qatariska klubben Al-Sadd frestar Ilkay Gündogan med ett treårskontrakt. Den 33-årige mittfältaren överväger erbjudandet. Gündogan har kontrakt med Barcelona till 2025, med option på ytterligare ett år.

Marca och AS uppger båda att Atlético de Madrid närmar sig en värvning av Gironas anfallare Artem Dovbyk. Atlético vill inte betala utköpsklausulen på 40 miljoner euro, men tidningarna tror på en lösning. AS nämner 30+5 milj euro. Cadena SER påpekar att Dovbyk vill göra flytten.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Bordeaux all sin uppmärksamhet. Klubben är på väg mot att tas över av konkursförvaltare. Under måndagen tändes ett hopp om att Fenway Sports Group, som äger Liverpool, skulle ta över klubben, men det har nu släckts enligt både Sud Ouest och L’Equipe. I dag kan besked komma om att den anrika klubben får starta om på ny kula i den fjärde divisionen. I Bordeaux återfinns svenske målvakten Karl-Johan Johnsson. Från transfermarknaden rapporterar L’Equipe att Inter kontaktat Nantes i ett försök att värva Nathan Zeze, 19. Nantes ska ha erbjudit tio miljoner euro plus bonusar på ett par milj euro men så här långt fått nej. Under måndagen kom tidningen med uppgifter om PSG:s intresse för Jadon Sancho. Under måndagen blev även Pierre-Emile Højbjerg klar för Marseille, som också är nära en överenskommelse med Eddie Nketiah i Arsenal.

Foot Mercato förklarar det låsta läget med Viktor Osimhen. PSG vill betala max betala 80 miljoner euro, Napoli vill snarare ha 110 milj euro. Napoli försökte sälja Osimhen för 90 milj euro plus Kang-In Lee men fick nobben av PSG. Även transferspecialisten Fabrizio Romano uppger att förhandlingarna gått i stå.

TYSKLAND

Sky Sport följer upp sina egna uppgifter om Noussair Mazraoui. Först uppgavs att både Manchester United och West Ham är intresserade. Nu uppges att Aaron Wan-Bissaka blir central i spelet. United vill först sälja backen för att gå vidare med Mazraoui. En av de intresserade klubbarna är…West Ham. Bayern ska för övrigt enligt Bild ha nobbat ett första bud från just United men på Matthijs de Ligt. Det ska ha varit på 30+5 miljoner euro. Bayern vill ha 50 milj euro. På annat håll noteras att 31-årige målvakten Lukas Jonsson är klar för Osnabrück som spelare i tredje divisionen kommande säsong. Jonsson blir enligt Kicker andremålvakt bakom David Richter.

WAZ skjuter ner uppgifter om Pontus Almqvist. Bochum har uppgetts intresserad av svensken, men en övergång tycks inte aktuell. Enligt WAZ har Almqvist fått mer lukrativa erbjudanden i andra länder. 25-åringen tillhör fortfarande FK Rostov.

ÖVRIGT

TV2 (Danmark) ser Jordan Larsson som en av de bättre spelarna i FC Köpenhamns premiärseger (2-0 mot Lyngby). Han är en av handfull spelare som får 7 av 10 i betyg. Viktor Claesson får 6. Tv-kanalen uppmärksammar också Gremios bekräftelse i natt om en värvning av Martin Braithwaite. Anfallaren reser till Porto Alegre inom de närmaste dagarna för läkarundersökning.

Rijnmond (Nederländerna) konstaterar att Patrik Wålemark är ute i kylan i Feyenoord. 22-åringen är en av spelarna som inte får följa med på träningslägret i Österrike, och anses aktuell för en ny utlåning. Förra säsongen var Wålemark i Heerenveen.

Gazzetta (Grekland) uppger att Franz Brorsson nu skrivit på ett tvåårskontrakt med Atromitos. Allt som återstår är en läkarundersökning. Den 28-årige backen kommer närmast från cypriotiska Aris Limassol.

Soccernet (Nigeria) kom under måndagen med uppgiften att Babatunde Akomolede, stjärna i Gothia Cup och uppmärksammad för sina långa inkast, kan återvända till Skandinavien. Hammarby och Tromsö uppges intresserade av den 17-årige nigerianen.