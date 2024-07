Uppgifter: Napoli får prislapp på Kulusevski

Headlines Blogg

ITALIEN

Sport Mediaset och lokaltidningen Il Mattino lyfter på nytt att Napoli är intresserad av Dejan Kulusevski. Under måndagen uppgav Radio Kiss Kiss att Napoli hört sig för om svensken och att Tottenham satt en prislapp på 45 miljoner euro. Nya tränaren Antonio Conte hade Kulusevski under sin tid i Tottenham.

Corriere dello Sport kör samma tema i dag som i går. På nytt är Romas försök att värva Matías Soulé från Juventus på förstasidan. På nytt nämns också Samuel Dahl också i marginalen. Som i går anges övergångssumman till 4,5 miljoner euro plus bonusar, men i dag finns också andra summor. 21-åringen årslön uppges stiga till en miljon euro netto plus bonusar. Dahl kommer troligen till Rom i helgen. Först ska han spela med Djurgården mot Progrès Niederkorn på torsdag. Djurgården meddelade i morse att klubben värvat Viktor Berg, som ses som Dahls ersättare. Napoli uppges sälja dansken Jesper Lindstrøm till Everton, norrmannen Leo Østigård till Rennes, medan framtiden för svensken Jens Cajuste fortsatt är osäker.

La Gazzetta dello Sport uppger att Inter ser Jakub Kiwior som sista pusselbit i lagbygget, och Arsenals vänsterback sagt ja till de italienska mästarna. Londonklubben vill sälja men Inter hoppas med tiden få till ett lån med köpoption för den 24-årige schweizaren.

ENGLAND

Daily Mirror byter ut Paris Saint-Germain till ”Possible Sancho Getaway”. För den franska storklubben ses som en utväg. Den uppgiften lanserades häromdagen. Mirror skriver nu att Manchester Uniteds prislapp är 40 miljoner pund. Enligt Sky Sports är Juventus och Dortmund också fortsatt intresserade.

The Sun uppger att Trent Alexander-Arnold erbjuds ett jättekontrakt av Liverpool. 25-åringen är beredd att skriva på och nobba intresse från Real Madrid. En källa säger till tidningen att Alexander-Arnold pratat nya tränaren Arne Slot och är entusiastisk inför att fortsätta i klubben.

Daily Mail och The Guardian skriver båda att Trevoh Chalobah känner att Chelsea vill tvinga bort honom. Backen, som är fostrad i klubben, fick inte följa med truppen till USA. Förfarandet har väckt ilska bland Chelseafans. Tre högt placerade klubbar i Premier League uppges intresserade av Chalobah. Daily Mail påpekar att Chelseas nya tränare Enzo Maresca dessutom behöver handskas med ett splittrat omklädningsrum efter Enzo Fernandez-affären. ”Jag tror inte vi kommer att ha några problem när Enzo är tillbaka”, sa Maresca vid en presskonferens i USA i natt. ”Det är så klart en svår situation. Jag tycker Enzo snabbt medgav att han gjort fel och bad om ursäkt”, säger lagkaptenen Reece James. Enzo Fernández ansluter till truppen den 29 juli.

The Athletic, liksom ESPN, understryker än en gång att Manchester United är beredd att lyssna på bud på Victor Nilsson Lindelöf. United har förstärkt backlinjen med Leny Yoro. Klubben är fortfarande intresserad av Matthijs de Ligt och Jarrad Branthwaite, men behöver sälja spelare.

Manchester Evening News konstaterar att normmännen var bäst när Manchester City föll (3-4 mot Celtic). Oscar Bobb och Erling Haaland gjorde båda mål, och Bobb får högst betyg, 8 av 10. Pep Guardiola fick frågan om Al-Ittihad-aktuelle målvakten Ederson blir kvar och svarade att han inte vet, ”Han (Ederson) måste fatta ett beslut”. Gustaf Lagerbielke gjorde ett inhopp för Celtic.

The Northern Echo lyfter redan på förstasidan fram att Newcastle planerar att sälja landslagsbacken Kieran Trippier i sommar. Trolig adress är Saudiarabien, där två klubbar är intresserade. 33-åringen har ett år kvar på kontraktet.

Caught Offside hävdar att Newcastle är intresserad av Anthony Elanga. Den 22-årige svenske yttern väntas ha en prislapp på 40-45 miljoner pund. Eddie Howe påstås se Elanga som backup till Anthony Gordon.

Daily Star bygger hela sin nyhetsetta på Gary Lineker. Den forne fotbollsstjärnan är statliga BBC:s bäst betalda tv-ansikte. Årslönen är 1,35 miljoner pund, nästan 19 miljoner kr. Eller som Daily Star föredrar att presentera det 3 698 pund (51 400 kr) om dagen. Ett annat sportansikte finns också med på tio-i-topp-listan, Alan Shearer på åttonde plats med en årslön på 345 000 pund (4,8 milj kr) – se listan här.

SPANIEN

La Voz de Galicia applåderar Williot Swedberg som är i ”spektakulär form”. 20-åringen är en av Celta Vigos stora utropstecken under försäsongen, och svarade för en läcker assist i 2-1-segern mot Sporting Gijón i går (se assist här). Det har redan dykt upp highlights från Swedbergs försäsong (se klipp här). Kanske kan Swedberg och Carl Starfelt också få celebert sällskap i laget. Cadena Cope uppger att Celta Vigo gett James Rodríguez ett kontraktserbjudande. Även Atlético och Real Betis är intresserade av 33-åringen, som senaste spelade i São Paulo.

Sport och Mundo Deportivo skriver båda om pressen på Nico Williams. Barcelona satsar stenhårt på att värva honom, PSG lurar i vassen och är under press från Athletic som försöker få honom att stanna. Enligt Sport har 22-åringen isolerat sig, tagit ett steg bort från sociala medier och instruerat sin agent Félix Tainta att bara förhandla med Barça.

Marca och AS lyfter på förstasidan båda Spaniens nya gulddrömmar i fotbollen, nu i OS, som inleds med match mot Uzbekistan i dag. Här finns också Uefas besked att Rodri och Álvaro Morata ställs till svars för Gibraltar-sånger. De anklagas för brott mot fyra regler. Tidningarna påminner om att Turkiets Demiral blev avstängd två matcher under EM, och Marca menar att det ”inte vore förvånande om Spanien får klara sig utan landslagskaptenen och EM:s bästa spelare i matcherna i september”. Spanien möter då Serbien och Schweiz i Nations League. Båda tidningarna uppmärksammar förstås också Real Madrid basunerat ut att klubben är den första någonsin att omsätta mer än en miljard euro under en säsong.

FRANKRIKE

L’Equipe sköljs över av OS i Paris som smygstartar i dag. Herrfotboll står på schemat, bland annat Frankrike-USA. Tidningen håller Argentina som favorit i turneringen, före Spanien och Frankrike, därefter Marocko och Japan. Annars tar på nytt Bordeauxs kamp för överlevnad stort utrymme. Från transfermarknaden är kampen mellan PSG och Bayern München om Rennes Désiré Doué i rubrikerna. Bayern la ett bud på 35 miljoner euro, PSG svarade med 45 milj euro och i går la Bayern ett nytt bud på 55 milj euro plus bonusar. Rennes avvaktar och PSG är redo med ett nytt bud. Enligt L’Equipe lär det dock inte överstiga Bayerns senaste. I slutändan lär bollen ligga hos 19-åringen.

Jeunes Footeux adderar ytterligare en klubb som är intresserad av Sebastian Nanasi: Rennes. Sportchefen Frédéric Massara gillar MFF-mittfältaren. Nyligen har Sevilla, Ajax, Bayer Leverkusen och Werder Bremen nämnts i jakten på 22-åringen.

TYSKLAND

Sport Bild drar på ”Kimmich-mappen”. Hur ser Joshua Kimmichs framtid ut? Bayern München är beredd att sälja. Enligt tidningen är PSG intresserad av att värva mittfältaren. Men Kimmich tvekar över att flytta med familjen till Paris. Han vill känna efter i tillvaron med nya tränaren Vincent Kompany. Det nuvarande kontraktet går ut 2025, men 29-åringen utesluter inte att förlänga. I så fall vill Bayern kapa i hans lön, skriver Sport Bild. På annat håll nämner tidningen, som Kicker nyligen, att Hertha Berlin vill låna ut Bilal Hussein.

Sky Sport skriver om att RB Leipzig kan gå vinnande ur striden om Xavi Simons. Det skriver även transferspecialisten Fabrizio Romano. Det handlar om ännu en lån från PSG. Bayern München försöker också.

ÖVRIGT

R ecord (Portugal) sätter Viktor Gyökeres i händelsernas centrum. Ett hattrick på 45 minuter i sin comeback efter knäskada (3-0 mot Farense) ger huvudrubriken ”Gyökeres stillar hungern”. På kvällen slog Sporting Sevilla med 2-1 och trots att Gyökeres inte spelade den matchen, kärleksbombades svensken. Fansen hängde i klasar för hans autograf (se klipp här). Som Headlines skrev i går morse hävdar Correio da Manhã att Arsenal har ögonen på Gyökeres för att se hur han fixar återkomsten efter knäskadan. Barcelona har uppgetts intresserad av anfallaren till nästa säsong.

Nettavisen (Norge) meddelade på morgonen att Bodø/Glimt är nära att värva Samuel Burakovsky. Klubbarna uppges överens. Övergångssumman anges till cirka fem miljoner norska kronor, ungefär samma i svenska kronor. Den 21-årige anfallaren väntas till Norge inom kort för läkarundersökning.

SDNA (Grekland) hör Niclas Eliasson bekräfta Aftonbladets uppgifter i juni om att han förlängt kontraktet. ”Ja, det stämmer att jag kommit överens med AEK om om att förlänga kontraktet med AEK ytterligare ett år”, säger Eliasson. Det innebär kontrakt till 2028 med höjd lön.

Tubantia (Nederländerna) berättar om ytterligare domar i kölvattnet skandalmatchen Twente-Hammarby förra året. Denna gång gäller det en enskild händelse där en Hammarbysupporter blev allvarligt misshandlade och senare ska ha fått en hjärtattack. Sex personer döms för misshandeln, fyra av dem får fängelsestraff på upp till tre månader. Förra veckan dömdes tio personer, varav fem fick fängelse.

Protathlima (Cypern) skriver, liksom Expressen, att det är klart att Omonia värvar Saidou Alioum från Hammarby. Det handlar om lån med köpoption. Under måndagen skrev Gazzetta att Omonia var beredd att betala 350 000 euro.

El Colombiano (Colombia) följer efterdyningarna av den stökiga Copa América-finalen för en dryg vecka sedan. Av över 8 000 som forcerade sin väg in på arenan i Miami uppges 7 000 identifierade. De identifierade riskerar allt från böter till fängelse. Många av dem är enligt tidningen colombianer bosatta i USA, som i värsta fall riskerar indraget uppehållstillstånd eller deportation. För några dagar sedan skrev AP att de första stämningarna droppat in från fans som blev skadade eller inte släpptes in trots biljett.