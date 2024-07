Oro efter Holms nya skada - men Karlsson hyllas

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia skriver om ”oro” i Bologna för Emil Holm. Han råkade ut för en sträckning i knäet (se klipp här) och har lämnat träningslägret för undersökning i dag. ”Låt oss hoppas att det inte är något särskilt”, säger tränaren Vincenzo Italiano. Men Sky Sport Italia skriver att Bologna redan tittar på ett alternativ, Marc Pubill i Almería. Holm var också skadad under våren med Atalanta, då med en vadskada. Han blev klar för Bologna för en månad sedan. Sky Sport Italia slår i en annan artikel fast att Lazio visserligen gillar Viktor Djukanovic, men att den 22-årige Hammarbyspelaren för närvarande inte är prioritet för Romklubben.

Bologna Sport News lyssnar till nya tränaren Vincenzo Italiano som uttalar sig om en rad saker, bland annat Jesper Karlsson. ”Mycket motiverad. Han vill alltid veta saker, ställer mycket frågor till mig och ledarna. Han ser bra ut både på träning och i match. I mina ögon verkar han ha en stark vilja att gottgöra fjolårssäsongen, jag är övertygad om att han kan få uppleva ögonblick av stor tillfredställelse”, säger Italiano. Karlsson kom till Bologna för knappt ett år sedan som en stor värvning och tog tröja nummer 10. Men första säsong var ett svart kapitel. Karlsson var skadad en stor del och när han var frisk satt han på bänken.

Corriere dello Sport har för tredje dagen i rad Matías Soulé som största rubrik. Men den här gången kan vit rök skymtas. Romas senaste bud är på 30 miljoner euro (26+4) och en affär med Juventus nära. Och, jo då, Samuel Dahl får en notis bredvid även i dag. Tidningen anger ungefär samma övergångssumma som Aftonbladet i går, 5,5 miljoner euro (4+1,5) men också en vidareförsäljningsklausul på tio procent. Dahl väntas till Rom i morgon. CdS ser Dahl som Angeliños backup i Roma och Sky Sport Italia beskriver honom som Leonardo Spinazzolas ersättare.

La Gazzetta dello Sport välkomnar två spelare till Juventus. I alla fall nästan. Pengar från Soulé och Huijsen (48 milj euro) investeras i Jean-Clair Todibo (Nice) och Teun Koopmeiners (Atalanta). För Todibo handlar det om lån med bindande köpoption på 30-35 milj euro, för Koopemeiners om ett köp för 40-45 milj euro. Malmöbacken Joseph Ceesay blev under onsdagen klar för Serie B-klubben Cesena på lån med köpoption.

ENGLAND

Daily Mirror uppger att Ben White överväger att göra landslagscomeback. Anledningen är att Gareth Southgate slutat som förbundskapten. Southgate bekräftade tidigare i år att Arsenalbacken nobbat landslaget. Enligt uppgift bottnade Whites vägran i missnöje med kommentarer från Southgates assisterande tränare Steve Holland.

The Guardian uppger att Manchester Uniteds tränare Erik ten Hag inte är under press att säkra en Champions League-plats kommande säsong. Jim Ratcliffe prioriterar framsteg med laget. Ett fundament för kontinuerlig framgång är fokus.

Sky Sports hävdar att Victor Nilsson Lindelöf ”drar till sig intresse” från andra europeiska klubbar. Manchester United anses positiva till en försäljning. Inga klubbar nämns vid namn. Tidigare har uppgifter gjort gällande att bland annat Fenerbahçe är intresserad. Lindelöf reste i går med United på försäsongslägret i USA.

The Argus applåderar Yasin Ayari, som gjorde ett läckert mål på Brightons Japanturnén (5-1 mot Kashima Antlers). Några dragningar och sedan smällde svensken bollen upp i nättaket ur dålig vinkel (se målet här).

The Athletic såg Enzo Marescas premiär med Chelsea i morse sluta oavgjort (2-2 mot Wrexham). ”Man måste sätta resultat i kontext. De har spenderat så mycket pengar på laget och vi var i National League för två säsonger sedan, och vi spelade jämt med dem och kunde vunnit”, säger Wrexhams belåtne tränare Phil Parkinson. Christopher Nkunku och Lesley Ugochukwu gjorde Chelseas mål. The Athletic uppger också att Fulham är på väg att köpa Emile Smith Rowe från Arsenal. En övergång värd upp till 35 miljoner pund är nära för den 23-årige mittfältaren.

SPANIEN

AS täcker förstasidan med ”Lyckad premiär” för Spanien (2-1 mot Uzbekistan). Tidningen slår på annat håll fast att Mats Hummels inte är av intresse för Real Madrid, som italienska uppgifter gjort gällande. Tysken håller inte Real Madrids standard, menar tidningen. Däremot hävdar Cadena SER att Aymeric Laporte alltmer ser ut som ett alternativ. Även Atlético uppges intresserad av Al-Nassr-backen. AS menar att Real Madrid bara plockar in Laporte om han lyckas frigöra sig från kontraktet i Saudiarabien.

Sport och Mundo Deportivo har ögonen på Dani Olmo. Ett första, lågt bud från Barcelona ska enligt Sport ha ratats av RB Leipzig. Samtidigt har Barças sportchef Deco haft möte med spelarens representanter i Barcelona. Enligt tyska Bild erbjuder Barça ett sexårskontrakt. Sport använder annars sin förstasida till Ansu Fatis öde. Den forne supertalangen är skadad igen. Problem med foten gör att han inte reser med laget till USA. Barça meddelade under onsdagen att klubben köpt loss Pau Víctor.

FRANKRIKE

L’Equipe firar en lyckad start för Frankrike i smygpremiären av OS. I seger för fotbollsherrarna (3-0 mot USA) var veteranen Alexandre Lacazette och unge Toulousemålvakten Guillaume Restes bäst och får 7 av 10. Från transferfronten skriver L’Equipe att Lyon efter många köp behöver sälja för 100 miljoner euro. En av många spelare klubben vill bli av med är Amin Sarr. Svensken köptes för tolv miljoner euro för ett och ett halvt år sedan. L’Equipe sätter nu en miljon euro som riktmärke men beskriver också Sarr som svårsåld efter en misslyckad lånesejour i Wolfsburg.

RMC Sport och L’Equipe påpekar båda att PSG lagt ett nytt bud på Désiré Doué. Rennes erbjuds nu 60 miljoner euro inklusive bonusar för den 19-årige offensive mittfältaren. Budet kom bara ett dygn efter Bayern Münchens bud på 55 milj euro. Tidigare har Bayern lagt bud på 35 milj euro och PSG svarat med 45 milj euro.

TYSKLAND

Bild hävdar att Barcelona redan erbjudit Dani Olmo ett sexårskontrakt. Klubbarna är ännu inte överens. RB Leipzig är öppen för en försäljning men vill också först hitta en ersättare. Francisco Conceição i Porto är aktuell för den rollen. 21-åringen gjorde för övrigt mål för Portugal mot Tjeckien i EM – i just Leipzig.

Sport1 tickar av Bayern Münchens första seger under Vincent Kompany. Det blev hela 14-1 mot lilla Rottach-Egern. Positivt, kan tyckas. Men Sport1 påminner om att Bayern vann med 27-0 mot samma motståndare under Thomas Tuchel förra året. Jämförelserna med Tuchel är många. Bild beskriver Kompany som en ”anti-Tuchel”. Han är olik sin föregångare. Han står mitt bland spelarna under träningarna och pratar mycket med dem. Tuchel satt vid sidan av och observerade mer. Tuchel pratade mycket med pressen om nya spelares positioner, Kompany blockar sådana frågor. Kompany håller också en betydligt lägre profil än Tuchel i medier kring krav på nya spelare, vilket gör honom mindre konfrontativ mot klubbledningen.

ÖVRIGT

Arriyada (Saudiarabien) konstaterar att Al-Ettifaq nu officiellt bekräftat att Robin Quaison lämnat klubben. Tidningen berättade under våren att den 30-årige anfallaren valde att stanna kontraktet ut trots att han inte fick spela och hade erbjudande från andra klubbar i Gulfen och från Skandinavien. Quaison kom till Al-Ettifaq 2021 och gjorde 16 mål på 68 matcher, skriver Arriyada.

TyC Sport (Argentina) bär på argentinsk ilska efter premiärförlusten i OS (2-1 till Marocko). ”Den värsta cirkus jag upplevt”, säger förbundskapten Javier Mascherano om matchkaoset. Argentina har lämnat in en protest. Även Lionel Messi kommenterade händelserna med ordet ”Obegripligt” och en emoji med uppspärrade ögon och rodnad på kinderna. Mascherano anser inte bara att Argentina blev rånade på resultatet – laget blev också bokstavligt rånade. ”I går (läs: i förrgår) tog de sig in på vår träning och rånade oss. Thiago Almada blev av med klocka, ringar, allt”, säger han.

Le Matin (Marocko) visar att ilskan är nästan lika stor bland marockaner som bland argentinare trots segern (2-1 mot Argentina). Och ilskan riktar sig mot Glenn Nyberg. ”Katastrofal domarinsats”, dundrar Le Matin. Le 1 lyfter upp svensken i rubriken, ”Historiens längsta VAR korrigerar Nybergs oförätter”, och beskriver svenskens insats som ”suspekt”. I sociala medier rasar marockanska fans mot Nyberg.