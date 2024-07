Bergvall om Kulusevski: ”Mer skärpt än jag trodde!”

Headlines Blogg



ENGLAND

Sky Sports noterar att Tottenham under natten lagt upp en intervju med Dejan Kulusevski och nyförvärvet Lucas Bergvall. ”Jag tror att Spurs kommer bli Sveriges favoritlag”, säger Kulusevski om att det nu finns två svenskar i laget. Bergvalls intryck av Kulusevski? ”Han är verkligen skärpt, mycket mer skärpt än jag trodde!”, säger Bergvall, ”Han läser mycket böcker emellanåt och kan mycket om livet. Ja, verkligen skärpt” (se klipp här). För närvarande befinner sig duon med Tottenham i Japan. I morgon väntar match mot Vissel Kobe. Sky Sports pratar med Anthony Elanga. Svensken säger att flytten till Nottingham och förra säsongen var ”precis vad jag behövde”, med mycket speltid. ”Inför den nya säsongen har jag erfarenhet, och känner mig starkare fysiskt och psykiskt. Det känns som att den här säsongen kommer att bli en stor säsong för mig att visa vad jag kan, inte bara för mig, utan också för laget”, säger han. På tal om svenskar, Brighton meddelar att Julia Zigiotti Olme lämnat klubben efter två och ett halvt år.

Daily Mirror gör störst rubrik på tv-profilen och tidigare Liverpoolspelaren Graeme Souness diss av Bruno Fernandes. Han tycker inte portugisen borde bära Manchester Uniteds kaptensbindel, och pekar på hur han är bra i medgång och dålig i motgång. ”Jag tror inte Fernandes kan ändra på den sidan, den är en del av honom. När han rycker på axlarna och viftar med armarna, sådan är han”, säger Souness, som redan tidigare pekat ut Fernandes för att inte vara någon ledare.

The Athletic märker att West Ham är på hugget. Noussair Mazraoui är i stort sett klar. Övergångssumman till Bayern München är enligt BBC 16+3,5 milj euro. Dessutom har West Ham lagt ett bud på anfallaren Jhon Durán i Aston Villa. Erbjudandet är 30 miljoner pund plus Lewis Orford. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har Villa nobbat budet och vill ha 40 milj pund. Förhandlingarna fortsätter. The Athletic kom i går också med uppgifter om att Manchester United kan använda Aaron Wan-Bissaka i en bytesaffär för Denzel Dumfries.

The Sun hävdar att West Ham är beredd att gå till idrottens skiljedomstol (CAS) för att stoppa en lång avstängning på Lucas Paquetá. West Ham ifrågasätter bland annat det engelska fotbollsförbundet (FA) jurisdiktion. Den brasilianska stjärnan anklagas för brott mot bettingregler. Han misstänks medvetet ha dragit på sig gula kort.

ITALIEN

Sky Sport Italia har flera uppgifter med svensk prägel. Till att börja med att Fiorentina närmar sig Jens Cajuste. Napoli vill sälja, Fiorentina vill låna med köpoption. Klubbarna försöker komma överens. Cajuste kom till Napoli förra sommaren men kommer att lämna klubben, slår Sky Sport Italia fast. Dessutom uppger tv-kanalens transferspecialist Gianluca Di Marzio att Torino är intresserad av Gabriel Gudmundsson. Klubbpresidenten Urbano Cairo har bekräftat att Torino bland annat letar en spelare till vänsterkanten och ser alltså enligt Sky Sport Italia svensken i Lille som ett alternativ.

Corriere dello Sport har bortom all OS-vurm även en del fotboll. Som Romas försök att få Artem Dovbyk. Atlético ses som favorit men Romas tränare Daniele de Rossi har pratat med honom och ukrainaren är öppen för Roma. Enligt transferexperten Matteo Moretto planera Roma ett första bud på strax över 30 miljoner euro. Girona vill ha 40 milj euro. Corriere dello Sport menar att Alexander Sørloth är Romas plan B – en spelare som också kopplats samman med Atlético tidigare. På annat håll skriver tidningen om lättnad i Bologna. Klubben meddelar efter undersökningar att Emil Holm blir borta två-tre veckor efter en stukning i knäet. Det fanns farhågor om att skadan skulle vara allvarligare (se skadetillfället här). En sidoartikel har rubriken ”Huvudet i stolpen, Karlsson”. Det är vad tränare Vincenzo Italiano ska ha ropat till Jesper Karlsson under träningen. Det bli ungefär ”ända in i kaklet”. Karlsson, som fyllde 26 år i går och firades med lagkamraternas sång, svarade fint på Italianos uppmaning och gjorde första målet i en internmatch, skriver CdS. Tidningen håller vidare fingret på pulsen kring Samuel Dahl. Vänsterbacken, som spelade med Djurgården i går, anländer till Rom i dag. Dahl landar på flygplatsen Fiumicino kl 10.25, preciserar tidningen, för att sedan läkarundersökas och skriva på ett femårskontrakt med Roma. Klubbarnas är sedan tidigare överens om en övergång för 4,5 milj euro plus 1,5 milj euro i bonusar och vidareförsäljningsklausul på tio procent.

SPANIEN

Marca trär in tidningsnamnets bokstäver i olympiska ringar och förkunnar att målet är att överträffa förra OS-skörden på 22 guld. Fotbollsdamerna, med Aitana Bonmatí i spetsen, ses som en het guldkandidat och inledde i går med seger (2-1 mot Japan). Men Real Madrid tar stor plats ändå. Klubben är överens med Ferland Mendy om att förlänga kontraktet till 2027, skriver tidningen. Bara fransmannens namnunderskrift saknas. Marca uppmärksammar också John Obi Mikels podd med Carlo Ancelotti som gäst. Hur ska Kylian Mbappé passa in, i vilken position? ”Att hitta en plats för Mbappé blir inget problem”, säger Ancelotti, och fortsätter sen, ”Jag ser honom i anfallet och anfallet är brett. Planen är 68 meter och vi behöver täcka 68 meter med spelarna där fram. Frågar du till exempel var Vinícius Jr spelade förra säsongen så är det svårt att svara på. Nyckeln till ett bra anfallsspel är spelarnas rörlighet” (se klipp här).

AS ser en målvaktsrockad för Real Madrid. Enligt tidningen har Chelsea klivit fram och vill värva Andrij Lunin. Det passar Real Madrid bra. Den ukrainske målvakten uppges inte bekväm i rollen bakom Thibault Courtois. De rollen kan i stället Kepa Arrizabalaga få. Real Madrid går med på ett byte men med vill också ha pengar. Kepa var den gångna säsongen på lån i Real Madrid. Chelsea har nyligen uppgetts ute efter en annan La Liga-målvakt, Filip Jørgensen i Villarreal.

Sport och Mundo Deportivo viker förstasidorna år Hansi Flick, som hade presskonferens modell större i går tillsammans med klubbpresident Joan Laporta. Flick presenterade sin fotboll med orden, ”Jag är inte långt ifrån idéer som Barça haft tidigare, när de hade framgång under (Johan) Cruyff och Pep (Guardiola)”. Tidningarna noterar vidare att 1/ PSG enligt Catalunya Ràdio erbjuder dubbelt så mycket i lön till Nico Williams som Barcelona. Barça är ändå starka i tron på att värva Athletic-stjärnan, 2/ Al-Hilal enligt samstämmiga uppgifter närmar sig en värvning av Vitor Roque och 3/ det var hysteri i Marbella när Lamine Yamal anlände (se klipp här).

FRANKRIKE

L’Equipe, och hela Frankrike, gör sig redo för kvällens OS-invigning. Papperstidningen 50 första sidor är bara OS. Här finns också fotbollsdamerna som liksom herrarna inledde med seger (3-2 mot Colombia). Övrig fotboll hamnar i skuggan. Men Bordeauxs konkurs tar förstås plats. Den anrika klubben tappar sin professionella status, träningscentret stängs och spelarna släpps. Bland dem finns målvakten Karl-Johan Johnsson. Strasbourg har gjort klart med ny tränare efter Patrick Vieira. Liam Rosenior anläder från Hull.

Le Parisien uppger att RB Leipzig väntas vinna kampen om Xavi Simons. Av allt att döma lånas PSG-spelaren ut ännu en säsong till den tyska klubben. Transferspecialisten Fabrizio Romano har liknande uppgifter. Det finns ingen köpoption. Även Bayern München har varit intresserad. Romano påpekar också att Benfica kommer allt närmare Renato Sanches.

Foot Mercato uppger att Manchester City gått på offensiven i kampen om Dani Olmo. Det engelska mästarlaget överväger ett bud. Barcelona anses fortsatt närmast att värva 26-åringen. RB Leipzig vill ha 60 miljoner euro. Foot Mercato har, liksom Aftonbladet i går, uppgifter på att St Etienne är ute efter Sebastian Nanasi i Malmö FF.

TYSKLAND

Bild firar ” Drömstart för våra damer” i OS-fotbollen (3-0 mot Australien). Tidningen tycks nästan också fira Désiré Doué . För Bild påstår att 19-åringen vill till Bayern München. Det kan vara avgörande i den intensiva kampen med PSG om Rennes juvel. Bayern har lagt ett bud på 50 miljoner euro men PSG trumfat det med 60 milj euro.

Sky Sport hävdar att Juventus närmar sig Karim Adeyemi. Sportchefen Cristiano Giuntuli ska i onsdags ha haft ett möte med 22-åringens pappa, Abbey. Ännu har inga förhandlingar inletts med Dortmund, som är öppen för försäljning men vill ha 45-50 miljoner euro. Engelska Daily Mail uppgav under torsdagen att Aston Villa överväger ett bud.

ÖVRIGT

TSN (Kanada) skriver att landets herr- och damlandslag förlitat sig på drönare och spioneri även tidigare. Det uppger flera källor för tv-kanalen. På det sättet har motståndares stängda träningar filmats, bland annat i samband med OS-guldet 2021. Det var då Kanada slog Sverige i final. En källa säger till TSN att Kanada då bland annat filmade Japans stängda träningar. Hur reagerar Sverige på uppgifterna? Samtidigt kom i natt besked om att Kanadas olympiska kommitté stängt av damernas förbundskapten Bev Priestman för resten av OS i Paris.

Nettavisen (Norge), liksom Aftonbladet, uppger att Andreas Georgson är högaktuell för en roll i Erik ten Hags ledarstab i Manchester United. Georgsson är för närvarande tränare för Lilleström, där han bara varit ett halvt år.