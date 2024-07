Uppgifter: Ny klubb efter Cajuste

Headlines Blogg

ITALIEN

Tuttomercatoweb uppger att det inte bara är Fiorentina som är sugen på Jens Cajuste. Även Genoa är intresserad. Det har talats om lån med köpoption. Transferjournalisten Nicolò Schira skrev under söndagen att Napoli är överens med Frosinone om Marco Brescianini men först vill ha sålt Gianluca Gaetano och just Cajuste lämnar. Ytterligare en mittfältare på väg in är Billy Gilmour (Brighton). Cajuste fick spela sista kvarten när Napoli i en träningsmatch i går slog Egnatia med 4-0. På tal om att medverka sista kvarten och ha en osäker framtid, så hoppade Joel Voelkerling Persson in i Lecces förlustmatch (2-1 till Huddersfield).

Corriere dello Sport ger störst utrymme åt ”Guldgossen”. Matías Soulé landade sent på söndag kväll i Rom och hundratals fans mötte upp (se klipp här). Övergången från Juventus är värd 26+4 miljoner euro. Mottagandet för Samuel Dahl några dagar tidigare var i mindre skala, men 21-åringen var ändå imponerad, rapporterar CdS. ”Väntar journalisterna och fansen på mig? Är de alla här för min ankomst?”, sa Dahl när han landat. I går presenterades svensken av Roma. Och klubben har mer på gång. Enligt CdS kan Roma i dag få ett ja från Girona till Artem Dovbyk. Under söndagen pågick förhandlingar i Rom om de sista detaljerna för den ukrainske anfallaren. Budet är på 32+4 miljoner euro, samt 10-15 procent i en vidareförsäljningsklausul.

La Gazzetta dello Sport gör störst rubrik på att Milan efter mycket om och men nu verkligen är riktigt nära att dubbelvärva Emerson Royal från Tottenham och Strahinja Pavlovic från RB Leipzig. På annat håll skriver tidningen om Federico Chiesas osäkra framtid i Juventus. Enligt GdS har Chiesas agent Fali Ramadani i dagarna träffat Tottenham och Chelsea. Tidigare har också Manchester United visat intresse, och det intresset är ömsesidigt. Chiesa och Juventus har inte kunna komma överens om ett nytt kontrakt. Det nuvarande går ut nästa sommar och Juve är därför beredd att sälja. KLubben hoppas på 25-30 milj euro för Chiesa men är beredd på att förhandla ner summan, menar GdS. Serie A-nykomlingen Como presenterade under söndagen värvningen av Raphaël Varane.

ENGLAND

Manchester Evening News plockar upp lovord från Pep Guardiola till Amar Ahmed Fatah, som lite oväntat fått följa med Manchester City till USA och gjorde ett inhopp i helgen. ”Kolla på Amar, den här killen är 20 år, kommer från Troyes och klubben sa åt mig att kolla in honom, för han har potential. Varje gång han har bollen dribblar han mot kortlinjen, det är precis vad en ytter ska göra”, säger Guardiola. Fatah lämnade AIK 2022 för Troyes, som ingår i City Football Group.

Daily Mail hör Chelseas nyförvärv Renato Veiga vädja om lugn trots Chelseas tunga start på försäsongen. ”Det viktigaste är processen, kontakten mellan oss alla. När tiden är kommen den 18 augusti (ligapremiär mot Manchester City, min anm) det är då det räknas”, säger den 21-årige mittfältaren. Chelsea har allt annat än övertygat under Enzo Maresca, och spelat 2-2 mot Wrexham och förlorat med 4-1 mot Celtic. En förstärkning är på gång. Målvakten Filip Jørgensen väntas till USA i dag för läkarundersökning. Övergångssumman till Villarreal är 24,5 miljoner euro.

Sky Sports rapporterar att Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka i full träning efter att ha missat de inledande försäsongsmatcherna med Manchester United. Svensken skulle därmed kunna medverka mot Real Betis på torsdag. Daily Telegraph antydde dock i helgen att United kan vara försiktig med Lindelöf med tanke på att en flytt är aktuell. Ett klipp med Anthony Elanga får mycket kärlek i sociala medier. En 13-årig autistisk Nottinghamsupporter från Spanien fick gå ut på planen med svensken i samband med en match i vintras. Nu möttes de igen. ”Jag har saknat dig, kompis”, säger Elanga och ger honom sina skor. ”Jag älskar dig fortfarande mer än jag älskar pappa”, säger pojken och alla skrattar (se klipp här).

Football London tycker Dejan Kulusevski flyger under radarn. Svensken har imponerat under försäsongen. ”Självförtroendet är tydligt i hans spel för närvarande, vilket tre assist vittnar om”, skriver Football London. Det ses som goda nyheter för Ange Postecoglu. Tottenhamtränaren ser honom som en viktig spelare. Kulusevski startade 31 av de 36 PL-matcher han spelade förra säsongen. Den engelska fotbollen får också ytterligare en svensk. Djurgårdens målvakt Jacob Widell Zetterström ska under söndagskvällen ha flugit till England för att skriva på för Derby County.

SPANIEN

AS toppar med ”Alexias magi”. Det var Alexia Putellas läckra frispark som säkrade seger i OS i går (1-0 mot Nigeria) – se klipp här. Från den inhemska fotbollsfronten rapporterar både AS och Marca stort om Real Madrids avfärd till USA. Där väntar träningsmatcher mot Milan, Barcelona och Chelsea. Kylian Mbappé saknas på turnén. Liksom andra spelare som nådde semifinal eller längre i EM eller Copa América, så är han fortfarande på semester. Detta gäller förutom fransmannen även landsmännen Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga samt Jude Bellingham, Dani Carvajal och Federico Valverde.

Sport och Mundo Deportivo har fokus på ett annat lag som rest till USA, Barcelona. Och på en annan profil som inte följt med: Deco. Barças sportchef har stannat kvar i Barcelona i hopp om att sy ihop en övergång för Nico Williams. Nyckelfaktor är spelarens vilja, påpekar MD. Det är också Williams själv som ska betala utköpsklausulen på 58 miljoner euro i Athletic, pengar han sedan får ersätta av Barcelona. Tillbaka till resan, Barcelona kommer i USA att möta Manchester City, Real Madrid och Milan. En del spelare ansluter under turnéns gång, men en lång rad spelare saknas helt. De gäller EM-spelarna Lamine Yamal och Ferran Torres, OS-spelarna Eric Garcia, Fermín López och Pau Cubarsí, samt skadade spelarna Ronald Araújo, Ansu Fati, Frenkie de Jong, Pedri och Gavi.

FRANKRIKE

L’Equipe lyssnar till OS-damernas förbundskapten Hervé Renard. ”Det var värsta möjliga scenario. Det var en hemsk afton”, säger han sedan Frankrike förlorat (2-1 till Kanada) och dessutom fått målvakten Pauline Peyraud-Magnin och backstjärnan Wendie Renard skadade. Kanada är trots sex poängs avdrag efter spionskandalen nu uppe på noll poäng efter två segrar, och kan gå vidare. Från transfermarknaden rapporterar L’Equipe att West Ham erbjuder Monaco 35 miljoner euro för Youssef Fofana. Det försvårar för Milan. Mittfältaren har siktet inställt på Milan men klubben har bara erbjudit 17 milj euro och behöver nu höja sitt bud, påpekar L’Equipe. Tidningen uppdaterar vidare uppgifterna kring Jake O’Briens flytt till Everton. Lyon får 20 miljoner euro plus en vidareförsäljningsklausul på tio procent. Den 23-årige mittbacken har rest till England för att slutföra övergången. Lyon köpte O’Brien för bara en miljon euro för ett år sedan.

Le Progrès frågade Saint-Étiennes tränare Olivier Dall’Oglio om klubbens intresse för Sebastian Nanasi. Han vill inte uttala sig som enskilda spelare men verkade enligt tidningen uppriktigt inte känna till intresset för svensken. I så fall en affär som pågår ovanför hans huvud. Saint-Étienne har uppgetts beredd att erbjuda 100 miljoner kronor till Malmö FF för 22-åringen.

TYSKLAND

Bild väntar, precis som italienska medier, otåligt på ett besked från Mats Hummels. Väljer 35-åringen Bologna? Enligt Bild finns ytterligare en icke-namngiven klubb med i bilden. Hummels väntas fatta ett beslut i början av veckan. Hummels ses av Bologna som en ersättare till Riccardo Calafiori, men klubben har enligt italienska medier börjat titta på alternativ.

Sky Sport uppdaterar skadebeskedet på Hiroki Itō i Bayern München. Bayern talar om ”åtskilliga veckor”. Enligt Sky Sport handlar det om två-tre månader. Nyförvärvet fick en fraktur på mellanfotsben i träningsmatchen mot FC Düren (1-1).

Fussball Transfer följer upp Manchester Uniteds intresse för Noussair Mazraoui. Först kom uppgifter om att den engelska klubben är överens med spelaren. Enligt Fussball Transfer/Foot Mercato är United nu också överens med Bayern München. Övergångssumman är på cirka 25 miljoner euro inklusive bonusar. Även engelska The Guardian uppger att klubbarna är överens. Innan övergången genomförs vill United säkra försäljningen av Aaron Wan-Bissaka, som West Ham är intresserad av.

ÖVRIGT

Record (Portugal) hyllar Benfica som krossade Feyenoord (5-0). Nyförvärvet med det sympatiska efternamnet, Vangelis Pavlidis, svarade för två av målen. Greken har nu sju mål på fem matcher. Portugal ser fram emot kampen med skytteligakampen med Viktor Gyökeres. Om svensken blir kvar. AS påpekar att Gyökeres fortfarande är en plan B i Atlético och det surras fortsatt om Premier League på obskyra sajter. Under söndagen meddelade Sporting att klubben reducerat Coventrys vidareförsäljningsklausul från 15 till 10 procent av reavinsten. Det har skett genom utbetalda bonusar på två miljoner euro samt ett tillägg på en miljon euro. Gyökeres blev Sportings dyraste värvning någonsin när han köptes för 20+4 miljoner euro förra sommaren.

Sud Info (Belgien) uppger, liksom Expressen, att Hammarby lånar ut Viktor Djukanovic till Standard Liège med köpoption. Enligt Sud Info är köpoptionen på 2,5-3 miljoner euro, ca 29-35 milj kr. Den 20-årige montenegrinen väntas till Liège i dag.

Daily Record gör rubrik på att Celtics tränare Brendan Rodgers gett grönt ljus till att sälja Gustaf Lagerbielke. ”Vi får se vad som händer, Gustaf har visat mycket fin attityd”, säger Rodgers om svensken som knappt fått spela. Aftonbladet uppgav i helgen att Parma och Hellas Verona är intresserade av den 24-årige mittbacken.

Ekstra Bladet (Danmark) konstaterar att inte bara hemvändaren Thomas Delaney blev en snackis som matchvinnare i FC Köpenhamns seger (3-2 mot AGF), utan också Viktor Claesson. Svensken fick straff med sig efter ett dramatiskt fall (se klipp här). ”Jag var chockad och överraskad”, säger Gift Links om domaren beslut. ”Jag hoppas ni (pressen) skriver om det”, säger frustrerade AGF-tränaren Uwe Rösler, men ville inte kommentera incidenten närmare. Claesson får oavsett hyfsat betyg av TV2, 6 av 10. Jordan Larsson får 4. Eric Kahl och Felix Beijmo i AGF får båda 6.