Uppgifter: Augustinsson nära att skriva på

Het Laatste Nieuws (Belgien) och La Dernière Heure har samma besked: Ludwig Augustinsson är till slut nära att skriva på för Anderlecht. Tidningarna nämner att den 30-årige landslagsbacken enligt spanska rapporter inte heller fanns med på Sevillas träning i går. Men Estadio Deportivo skriver om smärre skadekänning. Enligt Enligt transferexperten Sacha Tavolieri, som också skriver att samtalen nu är långt gångna, finns ett treårskontrakt på bordet. Augustinsson var förra säsongen utlånad till Anderlecht och har sagt att han gärna vill stanna. Lönen har varit en stötesten. I går blev Viktor Djukanovic klar för Standard Liège, på lån från Hammarby med köpoption.

Record (Portugal) ger förstasidan åt João Félix. Enligt tidningen har Benfica återupptagit samtalen med Atlético om att värva 24-åringen. Aston Villa är ute ur kampen. Tidningen skriver vidare att Benficas João Neves väntas bli klar för PSG i morgon. Bortanför de stora rubrikerna noterar tidningen att Portimonense i andra divisionen presenterat tre nya spelare, en av dem är svensk, Philip Tear. Den 25-årige målvakten kommer närmast från Tondela.

ENGLAND

Daily Telegraph lyfter bortanför OS-rubrikerna Enzo Fernández ursäkt. Den kom så fort han träffade sina lagkamrater i Chelsea i USA för första gången sedan rasismstormen. Argentinaren ska särskilt ha pratat med flera av de franska spelarna. Dessutom kommer han att donera pengar till en antidiskrimineringsfond. Klubben anser nu fallet avslutat. Fernández har också fått en ny lagkamrat. Målvakten Filip Jørgensen blev klar i går.

Daily Mail har mer om övergångar. Arsenals supertalang Chido Obi-Martin, som förra året gjorde tio mål i en match mot Liverpool (se klipp här), är enligt Fabrizio Romano klar för Manchester United. Daily Mail skriver att pengarna var en viktig anledning till att 16-åringen lämnar Londonklubben, men det tillbakavisas av Obi-Martins representanter som snarare pekar på en snårig väg till a-truppen. En annan färdig övergång under tisdagen: Jake O’Brien till Everton.

Manchester Evening News oroar sig över att Erling Haaland efter Citys match i natt, svensk tid (2-2 mot Barcelona, som vann 4-1 på str). Norrmannen fick utgå i halvtid och Pep Guardiola bekräftar smärre muskelproblem. Tidningen tycker Jack Grealish var bäst i City, 8 av 10 i betyg. Amar Fatah fick på nytt göra ett inhopp, efter en dryg timme, och får 6 i betyg. ”Två-tre riktigt bra räder in i straffområdet”, lyder det korta omdömet.

Birmingham Mail pratar med Heracles tränare Erwin van de Looi. Han hade Emil Hansson, som nu är i Birmingham och som imponerat under försäsongen. ”Man kan jämför honom med Arjen Robben, på andra sidan planen, givetvis inte på Robbens nivå, men med liknande kvaliteter”, säger Van de Looi, och säger om Hanssons flytt, ”Jag visste att han han ville ta ett steg i karriären och England är förstås alltid fotbollens Valhall för skandinaver, bästa stället att vara på”.

Coventry Telegraph konstaterar att Oliver Dovin i sin första match inför hemmafansen i Coventry höll nollan (3-0 mot Everton). Tidningen tycker Dovin skötte sig och såg trygg ut med bollen vid fötterna, och påpekar avslutningsvis ”Tog tröja nummer 1”.

ITALIEN

Corriere dello Sport följer Romas värvningar. Efter Matías Soulé från Juventus är det Artem Dovbyks tur. Romas sportchef Florent Ghisolfi har rest till Spanien för att slutföra övergången. Klubbens senaste bud är 32 milj euro plus en höjd bonus till sex milj euro, samt en vidareförsäljningsklausul på 15 procent. Roma är även beredd att betala utköpsklausulen på 40 milj euro men då i delbetalningar och utan 15-procentig vidareförsäljningsklausul. Dovbyk vill till Roma. Söderut jobbar Napoli tröstlöst med att få sålt Victor Osimhen för upp till 130 miljoner euro. Ingen vill betala. Ett förslag är att Chelsea betalar 70 milj euro plus Romelu Lukaku (värdera till ca 33 milj euro). Osmihens agent gjorde under tisdagen i hårda ordalag klart att inga låneövergångar är aktuella. PSG uppges fortfarande vara Osimhens förstaval.

La Gazzetta dello Sport har bockat av Álvaro Morata och Strahinja Pavlović som klara för Milan. Närmast är det Emerson Royals tur. Affären har nått 40 km av ett maraton, som GdS uttrycker det i OS-tider. En affär med Tottenham kan bli klar redan i dag. Bara någon miljon euro skiljer parterna åt. GdS tror övergångssumman landar på cirka 15 miljoner euro. Nästa affär att slutföra är Youssouf Fofana från Nice.

Sky Sport Italia-journalisten Francesco Modugno har mer om Napoli. Han förklarar läget kring Jens Cajuste. Ja, det finns konkret intresse från Galatasaray, men mittfältaren vill avvakta, och hoppas på ett bud från Premier League. Tidigare har Fiorentina och Genoa uppgetts intresserade. Enligt samstämmiga medieuppgifter finns det inte plats för Cajuste i Antonio Contes nya lagbygge i Napoli.

SPANIEN

Marca och AS noterar snopet att Spaniens herrar förlorade sista gruppspelsmatchen i OS (2-1 till Egypten). Det betyder att Japan väntar i kvartsfinal. Real Madrids tränare Carlo Ancelotti slår fast att ”truppen är komplett” och att ”vi har ett spektakulärt lag på alla positioner”. Natten till torsdag, svensk tid, väntar första försäsongsmatchen, mot Milan i Miami. På tal om Real Madrid kom under tisdagen uppgifter om att klubben lagt ett nytt bud på River Plates supertalang Franco Mastantuono, 16. Både Marca och AS ger också stort utrymme åt att Atlético närmar sig Alexander Sørloth till anfallet och Connor Gallagher till mittfältet. Transferspecialisten Fabrizio Romano skriver på morgonen att bara detaljer återstår mellan Chelsea och Atlético, nu är det upp till Gallagher.

Cadena Cope och AS menar båda att Nico Williams håller på att glida Barcelona ur händerna. 22-åringen är under press att stanna i Athletic Club, och Cope menar även att Barça visserligen har pengar att betala Williams men inte att registrera honom. Både Cope och AS uppger att det ser ljusare ut med Dani Olmo, inte minst då spelaren själv vill till Barça.

Sport och Mundo Deportivo har på morgonen fullt fokus på Barcelonas match i natt, svensk tid. Tidningarna applåderar ”Baby-Barça” efter en lyckad första träningsmatch under Hansi Flick (2-2 mot Manchester City, 4-1 e str). Alla Barças spelare får 6 eller 7 av 10 i betyg i Sport, utom Robert Lewandowski. Polacken får bara 5. Pau Víctor utsågs officiellt till matchens lirare.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att Frankrikes OS-herrar efter gårdagens seger (3-0 mot Nya Zeeland) ställs mot nya ärkefienden Argentina i kvartsfinal på fredag. Damerna spelar också mot Nya Zeeland i kväll. Från transfermarknaden rapporterar tidningen att West Ham och Leicester jagar Elye Wahi. Bud väntas inom kort till Lens. Sedan tidigare har Chelsea visat intresse för den 21-årige anfallaren. Ett officiellt besked kom under tisdagen på att Kylian Mbappé och hans familj köper Caen. Köpet av 80 procent av aktierna landade i slutändan på 15 miljoner euro. Voxpops av Ouest France och Foot Mercato antyder att fansen är lättade över att den ekonomiska krisen tycks försvinna även om en del oroas över risker att klubben kan förlora sina rötter. Troyes, som ingår i City Football Group, har fått tillbaka en plats i Ligue 2 sedan Bordeaux flyttats ned.

La Voix du Nord applåderar Gabriel Gudmundsson, en av målskyttarna när Lille i en träningsmatch slog Celta Vigo med 3-1. Tränare Bruno Genesio testade trebackslinje (3-2-4-1) med Gudmundsson och Santos efter kanterna med lyckat resultat. Nästa vecka börjar allvaret: CL-kval mot Fenerbahçe. För Celta Vigo startade Carl Strafelt och Williot Swedberg hoppade in.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att både Chelsea och Aston Villa lagt bud på Maximilian Beier. Inga förhandlingar är ännu inledda med Hoffenheim. Enligt Sky är Juventus favorit till den 21-årige anfallaren. Klubben har kommit längre i samtalen. Utköpsklausulen är på 30 miljoner euro.

Ruhr Nachrichten såg Pascal Gross anlände till Dortmund på tisdag kväll för att skriva på. Övergångssumman till Brighton har angetts till 7,5 miljoner euro plus två milj euro i bonusar. Dessutom är Dortmund nära att göra klart med Yan Couto, 22-årig back, som blir ett lån från Manchester City. Samtidigt är Karim Adeyemi på väg bort. Enligt Sky Sport förbereder Juventus ett bud på 35+10 miljoner euro. Dortmund vill inte sälja men vid 45-50 milj euro skulle klubben mjukna, menar Sky.