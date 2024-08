Uppgifter: Djurgården vill ha cypriot

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Gazzetta (Cypern) hävdar att Djurgården är ute efter Loizos Loizou, en 21-åring i Omonia Nicosia. Djurgården ska ha följt den blott 168 cm långe högeryttern en tid. Enligt Gazzetta väntas Djurgården lägga ett bud inom kort. Loizou spelar med AIK:s Ioannis Pittas i landslaget. Även en dansk klubb uppges intresserad av Loizou, som var utlånad till Heerenveen under våren.

KR24 (Polen) skriver med braskande rubriker: ”Stor försvagning av Wisla Krakow!”. Klubben meddelar att Joseph Colley dragit hälsenan och operation väntar. Den 25-årige backen blir borta sex-nio månader. Skadan inträffade i samband med Europa League-kvalmatchen mot Rapid Wien förra veckan. Mikael Ishak i Lech Poznan är en av tio spelare nominerade till Månadens spelare i Ekstraklasa för juli.

SDNA (Grekland) uppmärksammar uppgifter från transferjournalisten Sasha Tavolieri: grekiske klubbägaren Evangelos Marinakis försöker addera Monza till sin klubbportfölj. Marinakis äger redan Olympiakos, Nottingham Forest och Rio Ave.

UOL (Brasilien) slår fast att Chelsea värvar Gabriel Mec. En överenskommelse med Grêmio är klar. Globoe Esporte har samma uppgifter. Övergångssumman kan med framtida bonusar nå 24 miljoner euro. 16-åringen skriver efter läkarundersökning på ett kontrakt på fem plus två år. Mec kommer till Chelsea först när han fyllt 18 år, vilket han gör i april 2026.

ENGLAND

Daily Telegraph är späckad av fotbollsuppgifter, även om sportettan inte ger sken av det. Newcastle är på väg att dubbelvärva. William Osula är på plats för läkarundersökning och klubben närmar sig också Marc Guehi, landslagsbacken från Crystal Palace. Tidningen hävdar att Chelsea kan värva både Samu Omorodion och Victor Osimhen, trots sistnämndes höga lön och trots motstridiga rapporter från Italien. Chelsea har i anfallet redan Marc Guiu och Armando Broja, och så Nicholas Jackson. ”Vad gäller position ser jag Nicolas som en nummer 9”, slog tränare Enzo Maresca fast i natt. Maresca uttalade sig också försäljningen av akademispelare, nu senast Connor Gallager. ”Det här är inte Chelseas problem, det är ett problem med reglerna”, säger han och lägger till, ”Jag älskar att Totti var 20 år i Roma. Jag älska spelare som stannar i en och samma klubb. Men reglerna är annorlunda. Behöver vi ändra dem för att skydda akademispelare? Ja, troligen”.

The Athletic uppger att Manchester United börjar vända blickarna bort från Manuel Ugarte. PSG vill ha för mycket pengar för mittfältaren. Under måndagen kom vidare besked om att Lenny Yoro genomgått en lyckad operation och en bekräftelse på att fransmannen blir borta tre månader. Samtidigt berättar The Athletic United försökte hålla Yoros skada hemlig på grund av förhandlingar med andra spelare. United ville inte ge Bayern München ett bättre förhandlingsläge med kring Matthijs de Ligt. Men videon som läckte ut på Yoro på kryckor och med gångstövel om foten spolierade planerna, och United gav en officiell prognos.

Daily Mail har på morgonen som största rubrik att Manchester Uniteds huvudsponsor Snapdragon också vill köpa namnrättigheterna på den planerade nya jättearenan. ”Snapdragon Old Trafford”, som både Daily Telegraph och The Times föreslår. Här finns också måndagens nyhet om att Atlético kan vara på väg att köpa Julián Álvarez från Manchester City, men också med liten skruv. Atlético påstås enligt Daily Mail ha erbjudit João Félix på lån med köpoption som del i en affär.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger stor uppmärksamhet till Gianluca Scamaccas korsbandsskada. Landslagsanfallaren lär inte spela mer det här året. Atalanta väntas jaga en ersättare. Enligt GdS är Beto i Everton och Arkadiusz Milik i Juventus två alternativ. Andra alternativ: Andrea Pinamonti (Sassuolo), Giovanni Simeone (Napoli), Tammy Abraham (Roma) och Joel Pohjanpalo (Venezia). Engelska Sky Sports har ett annat namn: Anthony Martial. Den 28-årige tidigare Manchester United-anfallare påstås finnas på listan. Även Lille är intresserad av Martial. Atalanta går också fortsatt en kamp med Juventus om Fiorentinas ytter Nico González. I dag väntar möte med den 26-årige argentinaren.

Corriere dello Sport nämner i en artikel om Napolis mittfältsförändringar att Jens Cajuste fått napp i Premier League, som pekats ut som hans favoritdestination. Leicester önskar svensken på lån, och även Ipswich och Brentford vill ha honom. Det framgår inte om det också gäller lån. Napoli vill helst sälja. Cajuste ska enligt tidigare uppgifter ha nobbat Galatasaray.

Sky Sport Italia rapporterar att det är över: Mats Hummels kommer inte att spela i Bolognas tröja. En kombination av att tysken vill ha mer tid på sig och att Bologna att inte vill vänta längre ledde fram till beslutet. I stället lägger Bologna nu krutet på Logan Costa, 23. Ett bud värt sammanlagt 15 miljoner euro har skickats till Toulouse. På tal om Bologna så skriver Corriere dello Sport att Emil Holm har siktet inställt på att vara tillbaka från skada till ligapremiären mot Udinese den 18 augusti.

SPANIEN

Marca och AS firar det spanska herrlandslaget som är finalklart i OS (2-1 mot Marocko). Marca skriver även om efterspelet på rivalmötet i sociala medier. Diego López postade emojis på X, en pingvin och ett fruset ansikte. Ett svar på Achraf Hakimi som gjort en pingvindans efter att Marocko slagit ut Spanien i VM i Qatar. Samu Omorodión använde också pingvinen på Instgram. Det ledde till att kommentarsfältet fylldes av rasistiska kommentarer från marockanska fans, skriver Marca. Omorodión är annars i rubrikerna av andra anledningar. Atlético-anfallaren är på gång till Chelsea. Atlético accepterar budet på 35 miljoner euro, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano. Men grönt ljus kommer först när Atlético rott i land Julián Álvarez. Budet till City är nu 75 milj euro, skrev Romano i natt. Conor Gallagher anländer i dag för att skriva på för Atlético.

Sport och Mundo Deportivo lägger tyngdvikten vid att det var Fermín López som sköt Spanien vidare, ”Ferminator”, som Mundo Deportivo uttrycker det på förstasidan. Men det stora ämnet är Dani Olmo. I dag ses som en avgörande dag. 26-åringen är med sin agent i Barcelona för förhandlingar. Barça förhandlar fortfarande med RB Leipzig om övergången. Om Barça inte når en överenskommelse med Olmo är han tillbaka i träning med den tyska klubben på torsdag.

FRANKRIKE

L’Equipe pryder förstasidan med en svensk till en ordvits ”Le record du Mondo”, efter Duplantis världsrekord. Men den franska finalplatsen i OS tar också stort utrymme (3-1 mot Egypten). Michael Olise och Jean-Philippe Mateta, båda målskyttar för Frankrike, får 8 av 10 i betyg. I finalen väntar Spanien. I kväll möter Lyon Fenerbahçe i CL-kvalet och Gabriel Gudmundsson väntas starta som vänsterback.

Le Parisien ser ett PSG i värvartagen. 19-årige mittfältaren João Neves är helt klar och snart även Willian Pacho från Frankfurt. Klubbarna är helt överens, och den 22-årige mittbacken väntas till Paris i slutet av veckan. Tillsammans kostar spelarna cirka 110 miljoner euro. Samtidigt har Renato Sanches lämnat PSG för Benfica på lån med köpoption.

La Provence gnuggar händer åt ytterligare en förestående Marseille-värvning: argentinske målvakten Gerónimo Rulli. De Telegraaf bekräftar kontakter med Ajax. Klubben är öppen för en övergång och hoppas bli av med lönen på fyra miljoner euro om året.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung har triumferande Xavi Simons beslut att stanna på lån i RB Leipzig i det så kallade vänsterkrysset på förstasidan. Gårdagens besked innehöll också anmärkningsvärd detalj. Den nederländske stjärnan byter tröja nummer 20 till nummer 10. Det är tröjnumret Emil Forsberg hade i klubben. För att hedra svensken när han lämnade RB Leipzig vid årsskiftet pensionerades nummer 10 för den närmaste framtiden. ”Det handlar om respekt och erkännande”, sa sportchefen Rouven Schröder. Ett halvår fick tydligen räcka. Sky Sport skriver för övrigt att RB Leipzig dykt upp som alternativ för Rayan Cherki (Lyon), sedan Dortmunds intresse svalnat.

Sky Sport har mer om Xavi Simons. Han är fortsatt ett mål för Bayern München – men nästa sommar. Klubbens prioritet nummer ett 2025 är Florian Wirtz, med nederländaren som plan B. Han har då bara två kvar på kontraktet med PSG.

Braunschweiger Zeitung berättar att Marko Johansson var på hemligt provspel i Eintracht Braunschweig förra veckan. Klubben har ännu inte fattat beslut om att plocka in den HSV-ratade målvakten. På tal om Zweite Bundesliga uppgav Aftonbladet under måndagen att Isac Lidberg är nära Darmstadt.