Zlatan om en tränarroll: ”Ser ni några gråa hår?”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Athletic levererar intervju med Zlatan Ibrahimovic, som befinner sig med Milan i USA. Ibrahimovic blir bland annat tillfrågad om han ändå inte kan tänka sig att bli tränare. ”Nej”. Och varför inte? ”Ser ni några gråa hår?”, säger han och pekar på sitt nattsvarta hår, ”Som tränare skulle de vara grått efter en vecka”. Hans son Maximilan har skrivit på proffskontrakt och spelar kommande säsong med Milan Futuro i Serie C. Ibrahimovic är försiktig. ”Det är inte lätt för honom för han bär förstås på sin pappas namn. Det är ett tungt namn att bära på. Han kommer alltid att bli jämförd. Men i Milan, i min roll, ser jag inte på honom annorlunda från andra. Jag bedömer honom inte som min son. Jag bedömer honom som spelare, som jag bedömer alla andra”, säger Ibra. OS kommer på tal. Tror han att han skulle haft en chans i någon annan sport? ”Jag skulle varit bäst i alla bollsporter. Även i kampsporter skulle jag kunnat utmana”, säger han, och nämner sin bakgrund i taekwondo, ”Jag är snabb i fötterna, jag rör mig bra. Jag har fördelen av att vara 197 cm men rörde mig som någon som är 160 cm. Jag var unik. Jag försöker inte imponera. Det är fakta”.

Daily Mirror låter en fotbollspuff titta fram på den OS-fyllda sportettan. Det är Sky Sports rapport att PSG inlett samtal om Jadon Sancho med Manchester United. United vill ha 40 miljoner pund för 24-åringen. Sky Sport uppger att klubbarna fortsatt diskuterar Manuel Ugarte, medan The Athletic och Daily Telegraph i stället skriver att United nu tittar åt annat håll. Sander Berge, Richard Ríos, Martín Zubimendi och Sofyan Amraba ses som alternativ. Victor Nilsson Lindelöf nämns också. Enligt Telegraph har United fått förfrågningar från Italien och Turkiet men svenskens höga lön är ett hinder.

The Sun följer upp Man Uniteds intresse för Sander Berg med att upplysa om att Burnley vill ha 30 miljoner pund för norrmannen. The Athletic skrev i går att kontakter mellan klubbarna redan inletts.

The Independent har ännu mer United. Tidningen skriver att klubben redan nobbat tre bud från Fulham på Scott McTominay och står fast vid prislappen på 30 miljoner pund. Förhandlingar fortsätter.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger anledning att undra vad Zlatan Ibrahimovic tycker om sin gamla klubb i England. Manchester United kan nämligen på nytt kapa en Milan-värvning. Klubben har på allvar gett sig in i jakten på Youssouf Fofana, som också uppges intresserad av en flytt till United. Milan har länge jagat Monacomittfältaren. Så var det också med Joshua Zirkzee, som sedan United norpade framför ögonen på Zlatan & Co. Monaco sägs värdera Fofana till 35 miljoner euro, och Milan hade hoppats få ner priset till högst 25 milj euro. Milan fixade i alla fall en fjäder i hatten i natt, svensk tid, efter seger på straffar under USA-turnén (2-2 mot Barcelona, 4-3 e str). Resultatet följde på segrar mot Manchester City och Real Madrid. Tränare Paulo Fonseca hymlar inte om målsättningarna den kommande säsongen. ”Att vinna scudetton”, svarar han.

Corriere dello Sport vädrar morgonluft med Juventus. I går slog a-laget sitt NextGen-lag med 4-0, och stämningen är förväntansfull kring Thiago Mottas bygge. Jonas Rouhi, med en fot i båda lagen, spelade från start för NextGen-laget. Samuel Dahl spelade en halvlek när Roma vann (4-0 mot Barnsley). Nyförvärvet Matías Soulé gjorde ett mål och en assist. En annan svensk står omnämnd längre in i tidningen. Liksom Sky Sport Italia i går kväll skriver Corriere dello Sport att Jens Cajuste är nära Brentford. Ett lån med köpoption är aktuellt. Enligt transferjournalisten Nicolò Schira blir optionen bindande när vissa sportsliga mål nåtts. Cajuste ska lämna svar inom de närmaste två dagarna. På annat håll skriver CdS att det är tveksamt om Emil Holm hinner bli spelklar till ligapremiären den 18 augusti. Högerbacken tränar fortfarande individuellt.

Sky Sport gör stor rubrik på att Atalanta nu ser Mateo Retegui som en ersättare till långtidsskadade Gianluca Scamacca. En landslagsanfallare mot en annan, med andra ord. Genoa väntas inte vara pigga på att sälja 25-åringen. Gazzetta dello Sport instämmer om Atalantas intresse för Retegui, och skriver att alternativ är Beto (Everton) och Giovanni Simeone (Napoli).

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo konstaterar att Barcelona i natt, svensk tid, spelade oavgjort (2-2 mot Milan), men förlorade på straffar, 4-3 till italienarna. Sport ger högst betyg till Robert Lewandowski, 8 av 10. Däremot får Marc-André Ter Stegen, Sergi Domínguez, Clément Lenglet och Andreas Christensen bara 4. På förstasidorna bär de båda tidningarna på samma triumferande budskap: ”Värvad!”, till en bild på Dani Olmo. Barcelona och RB Leipzig är överens. Övergångssumman är 55+7 miljoner euro. Barça säkrar sin stora värvning. Enligt Cadena Cope har Barça ännu inte heller gett upp Nico Williams, även om 22-åringen är tillbaka i träning med Athletic.

AS nöjer sig inte bara med Barças värvning av Olmo på förstasidan utan har också Atléticos snart klara värvning av Julián Álvarez. Rubrik: ”Superliga”. Det är vad La Liga blir. Dessutom är Conor Gallagher snart också i den rödvitrandiga tröjan. Men en stjärna kan vara på väg bort: Antoine Griezmann är aktuell för LAFC. Liksom i Marca toppar annars Real Madrids första seger på USA-touren nätsidan på morgonen (2-1 mot Chelsea). Brahim Díaz, ett mål, är den enda av spelarna som får högsta betyg, tre av tre stjärnor. Tränare Carlo Ancelotti medgav också att Luca Modric kan spela i Toni Kroos gamla position. ”Ja, han kan vara pivot, det är en möjlighet”. Marcas förstasida täcks annars av damernas oväntade förlust i OS (4-2 till Brasilien). Budskapet blir ”Missa inte bronset”.

Alicante Plaza rapporterar att Sebastian Andersson trots allt inte kommer att spela för Intercity Joan D’Alacant. Klubben meddelar det utan att nämna namnet på spelaren, men det råder inga tvivel om att det är svensken. Någon egentlig orsak till varför överenskommelsen hävts anges inte.

Diario de Ibiza sätter bild på förstasidan från Lionel Messis vandaliserade hus på ön. En radikal grupp, Futuro Vegetal, sprejade ner fasaden och poserade sedan med en banderoll, ”Help the planet. Eat the rich. Abolish the police” (se klipp här). Incidenten har fått Argentinas president Javier Milei att gå i taket. Han rasar på X över aktionen från ” kommunister som vill ’döda de rika och avskaffa polisen för klimatförändring’”. Milei fortsätter, ”Jag står i solidaritet med Messis familj över denna fega och inbilska händelse och uppmanar Pedro Sanchez och hans regering att garantera argentinska medborgares säkerhet i Spanien”.

FRANKRIKE

L’Equipe ger ändå Lilles CL-seger (2-1 mot Fenerbahçe) ett uppslag. Den kommer efter 30 sidor OS. Gabriel Gudmundsson får nöja sig med av 5 av 10 i betyg, men det fanns flera i Lille som fick sämre. Bäst var kollegan på högerkanten, Tiago Santos, med 8. På transfermarknaden fortsätter Marseilles offensiv. Klubben är överens med anfallaren Elye Wahi om ett kontrakt och har lagt ett bud på 20 miljoner euro till Lens, som vill ha tio milj euro till. OM är dessutom nära att värva målvakten Gerónimo Rulli från Ajax. Klubbarna är enligt uppgift överens om en övergångssumma för den 32-årige argentinaren på cirka fyra milj euro. OM har redan värvat spelare som Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Koné och förstås Derek Cornelius. Vidare uppger L’Equipe att Juventus i slutet av veckan ska ha ett möte med Nice för nya förhandlingar om backen Jean-Clair Todibo.

But! skriver att Saint-Etienne är intresserad av två spelare från Bordeaux, en av dem är Karl-Johan Johnsson. Saint-Etienne letar en erfaren målvakt som ersättare för Etienne Green, som är på väg bort. Johnsson är klubblös sedan hans kontrakt med Bordeaux upphörde i och med konkursen nyligen.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Bayern München har fokus på fyra spelare som ska lämna: Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Bryan Zaragoza (lån) and Kingsley Coman (lån eller försäljning). Mazraoui är nära en övergång till Manchester United medan klubbarnas förhandling om De Ligt inte är lika långt gångna. Bayern räknar med 25 milj euro för Mazraoui och vill ha 50 milj euro plus bonusar för De Ligt. Bryan Zaragoza väntas välja ett lån till Valencia före Girona. Däremot nobbar Joshua Kimmich PSG och vill stanna i Bayern. Fussball Transfer har liknande uppgifter. Pengar från försäljningarna till United kan investeras i Désiré Doué och Jonathan Tah. Enligt Kicker är Bayern överens med Bayer Leverkusen om en övergångssumma på 30 milj euro, inkl bonusar, för Tah. Men först måste De Ligt säljas.

Leipziger Volkszeitung har en uppföljning på Emil Forsberg och tröja nummer 10. Headlines berättade i går morse hur den temporärt pensionerades när han flyttade från RB Leipzig vid årsskiftet, men att Xavi Simons redan fått den. LVZ uppger nu att Forsberg tillfrågad om det och Forsberg hade inga problem med att nederländaren fick 10:an. Tidningens största fotbollsrubriker handlar förstås om att Dani Olmo är överens med Barça.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) lyssnar på Paok-tränaren Razvan Lucescu efter den oavgjorda matchen i Malmö (2-2 mot MFF). Han tycker det var ett ”rättvist resultat”, men ser det nu som fördel Paok. ”Vi förväntar en liknande match (i Thessaloniki, min anm), vi förväntar också ett utsålt Toumba, vilket kommer att göra det svårt för Malmö, även om de är vana vid sådana situationer. Jag tror det kommer att vara mer positivt för oss nästa vecka”, menar Lucescu.

Protathlima (Cypern) följer Expressens uppgifter om MLS-intresse för AIK:s Ioannis Pittas. Tidningen påminner om att Apollon ska ha 12,5 procent av övergångssumman genom en vidareförsäljningsklausul. Protathlima uppgav under tisdagen också att IFK Göteborg är nära att värva landslagsanfallaren Andronikos Kakoullis från Omonia.

RTV Utrecht (Nederländerna) ser det bara som en tidsfråga. Isac Lidberg tränade inte med FC Utrecht-truppen i går, utan individuellt. En flytt till Darmstadt är nära, som Aftonbladet skrev i måndags.

Sky Sports (Skottland) understryker att Celtic gärna lyssnar på bud på Gustaf Lagerbielke. Ett flertal klubbar i Italien uppges intresserade. I juni nämndes Lecce, Genoa och Udinese, men det har varit tyst på senare tid.

Het Nieuwsblad (Belgien) skriver att Club Brügge portat 34 supportrar. De har identifierats efter en uppmärksammad incident under söndagens match då det förekom naziliknande hälsningar från Brugse North Fanatics. Ultrasgruppen påpekar att det var trefingersalut, som inspirerats från Serbien. Under tisdagen kom bekräftelse på att Ludwig Augustinsson till slut är klar för en fortsättning i Anderlecht.