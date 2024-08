Han kan stoppa Cajustes flytt till Brentford

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia hissar varningsflagg kring Jens Cajuste och Brentford. Jo, Londonklubben är överens med Napoli om lån med köpoption på tolv miljoner euro plus bonusar. Men Brentford är också överens med Milan om Yacine Adli på samma villkor. Enligt Sky Sport Italia vill Brentford värva en av de två. Tv-kanalen tar sedan del i häcklandet av Chelseas stora trupp. Den består för närvarande av över 40 spelare, varav sju (!) målvakter – se grafik här och officiella truppen här. Det har lett till många mem om Chelseatruppen – som lagbild, på träningsplanen och som Queen-publik.

La Gazzetta dello Sport har en skvätt Milan och en skvätt Juventus på förstasidan, men det är Atalanta som märks mest. Till att börja med har Bergamoklubben säkrat Mateo Retegui från Genoa för 25 miljoner euro. Läkarundersökning väntar i dag. Retegui ersätter långtidsskadade Gianluca Scamacca. Dessutom är Atalanta på väg att säkra högerbacken Marc Pubill från Almería för cirka 16 milj euro. Men det som verkligen skapar rubriker är uttalandet från tränaren Gian Piero Gasperini om mittfältsstjärnan Teun Koopmeiners. ”Allt var bra till förra veckan då han bestämde sig för att han ville till Juventus. Han har redan ett avtal (med Juventus), han känner sig stressad, och har bestämt sig för att inte spela eller träna med oss”, säger Gasperini till L’Eco di Bergamo, ”Han spelar inte mer för oss, han är ute: klubben känner sig utpressad i den här situationen”.

ENGLAND

Daily Mail applåderar Arsenal som körde över fjolårssuveränen Bayer Leverkusen med hela 4-1. ”Vi kan ta mycket positivt med oss från matchen”, myser tränare Mikel Arteta. The Guardian har redan Arsenal som titelfavorit. Daily Mail uppger på annat håll att den brittiska regeringen uppmanat fotbollsklubbar att fördöma vågen av upplopp i England, som inleddes högerextrema krafter. Oroligheterna kräver stora polisresurser och riskerar att påverka idrottsevenemang. Enligt iNews ser polisen också över möjligheten att porta dömda upprorsmakare även från fotbollsarenor.

Daily Telegraph levererar transfernyheter. Wilfried Zaha kan återvända till Crystal Palace efter bara ett år i Turkiet. Ett lån från Galatasaray är aktuellt. Palace är också ute efter Trevoh Chalobah från Chelsea, som ersättare till Marc Guehi. Enligt Sky Sport är även West Ham intresserad av Chalobah. Telegraph krokar i med ytterligare uppgifter om West Ham. Klubben är också ute efter Kieran Tripper. West Ham har redan värvat Max Kilman, Crysencio Summerville, Niclas Füllkrug, Guido Rodriguez och Luis Guilherme.

The Athletic skriver att så fort Newcastle säkrat Marc Guehi, så kommer klubben att fokusera på högerkanten. Klubben har tagit sikte på Anthony Elanga (Nottingham), Noni Madueke (Chelsea) eller Nicolás González (Fiorentina). The Athletic var en av flera källor som under onsdagen uppgav att Martín Zubimendi gett grönt ljus till Liverpool.

The Times uppger att Enzo Fernández kommer att få en ledarroll i Chelsea trots rasismkontroversen. Argentinaren lär bli en av lagets vice lagkaptener, skriver tidningen. Flera spelare i Chelsea var upprörda i samband med att Fernández och landslagskamrater sjöng en rasistisk nidramsa om Frankrike i samband med Copa América-triumfen. Mittfältaren återvände nyligen till Chelseas trupp och bad då om ursäkt.

iNews försöker sälja in Mauricio Pochettino som förbundskapten på sportettan. Argentinaren påstås öppen för en förfrågan, och tidningen menar att uppfyller förbundets önskemål. Under onsdagen uppgav BBC att Lee Carsley blir interimtränare för landslaget efter Gareth Southgate.

SPANIEN

Marca och AS välkomnar båda Kylian Mbappé-eran i Real Madrid. Den inleddes i går med första träningen på Valdebebas, tillsammans med Bellingham, Tchouamnéni, Carvajal och andra spelare som kommit tillbaka sent efter EM. Väl värt ett bildspel, tycker Marca. Det går inte heller tidningarna förbi att Álvaro Morata och Rodri stängts av en landskamp efter att ha sjungit ”Gibraltar är spanskt”. För bara några veckor sedan bytte Freja Olofsson Real Madrid mot Madrid CFF. Nu har hon bytt fotbollsplan mot sjukhussäng. Den 26-åriga mittfältaren meddelar via Instagram att hon opererat knäet för en korsbandsskada. ”Förkrossande”, skriver Olofsson om skadebeskedet som hon fick förra veckan. 2019 drog Olofsson korsbandet i debuten för Arna-Bjørnar.

Sport och Mundo Deportivo är belåtna med värvningen av Dani Olmo. Men Barcelonas president Joan Laporta vill ha mer. Trots att så mycket pekar på Nico Williams stannar, trots videon där han hälsar en ny säsong välkommen, så har Laporta inte gett upp. Tvärtom påstås Barça fortsatt övertygade om att kunna locka 22-åringen till klubben. Fram till nu har sportchefen Deco lett försöken, men enligt Sport tar nu Laporta själv över.

Super Deporte ser sitt Valencia gå miste om två spelare. Javi Guerra såg ut vara klar att flytta från Atlético för 25 miljoner euro men Valencia har nu avbrutit affären. Atlético anses ha tagit för lång tid på sig. Dessutom ser lånet av Bryan Zaragoza ut att glida Valencia ur händerna. Osasuna har klampat in och erbjuder Bayern München att betala hela lönen. Valencia har bara erbjudit att betala en del av den.

FRANKRIKE

L’Equipe ger tummen upp till Thierry Henry, som trots motgångar i att få ihop OS-laget lyckas lotsa det till final. I morgon väntar guldmatch mot Spanien. Från de franska klubbarnas träningsmatcher noterar tidningen att PSG spelade 2-2 mot Sturm Graz, men också att Lucas Beraldo blev skadad. Men annars är Marseille den verkliga snackisen inom fransk fotboll för närvarande. Inte bara för alla värvningar, utan också för ett bråk mellan Chance Mbemba och en klubbscout som lett till att Mbemba stängts av. Strasbourg håller på att värva Messi – Rayane Messi. Den 17-årige Dijonspelaren väntas kosta cirka en miljon euro.

RMC Sport uppger att Lens nobbat ett första bud från Marseille på Elye Wahi, värt 20 miljoner euro. Foot Mercato påpekar att det var Marseilles andra bud, och att Lens vill ha 30-35 milj euro för 21-åringen. Chelsea, West Ham och Leicester håller också koll på Wahi. I går säkrade storsatsande Marseille Valentin Carboni på lån från Inter. Klubben är vidare på väg att värva inte en utan två målvakter. Geronimo Rulli plockas in från Ajax och hans backup kommer också från Nederländerna, Jeffrey De Lange i Go Ahead Eagles. Rulli väntas kosta fyra miljoner euro och De Lange två milj euro.

TYSKLAND

Bild uppger att Dortmunds största talang Paris Brunner är på väg att lämna klubben för Frankrike. Nej, inte till Paris Saint-Germain, utan till Monaco. Sky Sport bekräftar en överenskommelse mellan spelare och klubb. 18-åringen kommer efter flytten först att lånas ut till Cercle Brügge. Förhandlingarna med Dortmund är långt gångna. Brunner ville spela i a-laget men fick inga garantier. Hans kontrakt gäller bara till 2025, varför övergångssumman väntas bli låg. Brunner utsågs till bästa spelare i både U17-EM och U17-VM förra året. En betydligt äldre spelare på väg bort från Dortmund är Marco Reus. 35-åringen skriver på för LA Galaxy. Hertha Berlin har en tid velat låna ut Bilal Hussein. Ingolstadt var en aktuell adress men det blev det inget av med det. Klubbar från Nederländerna och Sverige uppges intresserade av 24-åringen, som har kontrakt till 2026. Han kom till Hertha från AIK. En som redan är på väg till ny klubb är målvakten Marko Johansson, som byter Hamburg mot Eintracht Braunschweig.

Sky Sport skriver att förhandlingarna om Deniz Undav äntligen är på väg mot sitt slut. Stuttgart värvar landslagsanfallaren från Brighton. Övergångssumman uppger vara 26,7 miljoner euro plus bonusar. Däremot har Rennes nobbat ett bud på 20 milj euro från Stuttgart för Arnaud Kalimuendo, skriver L’Equipe.

ÖVRIGT

Nova Sports (Grekland) uppger att Aris betalar BP 1,5 miljoner euro för Filip Sidklev. Fotbollskanalen kunde under onsdagen berätta att den 19-årige målvakten är nära en flytt till Thessaloniki. Enligt Nova bekräftar Aris det, och skriver att det rör sig om ett femårsavtal.

Leeuwarder Courant (Nederländerna) konstaterar som flera nordiska medier att Jacob Trenskow är på väg att lämna Kalmar FF för Heerenveen. Övergångssumman för dansken anges här till cirka en miljoner euro.