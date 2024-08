Beredd att släppa Daniel Sundgren - allsvenskan aktuell

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Sport 5 (Israel) och One skriver båda att Maccabi Haifa inte kommer att stå i vägen om Daniel Sundgren vill flytta. Enligt Sport 5 finns en koppling mellan säkerhetsläget i Israel och den 33-årige backens planer på en flytt. Dessutom menar Sport 5 att Maccabi Haifa redan har täckning på positionen. Israel Hayom skrev för en vecka sedan att Sundgrens agent sonderat terrängen på den svenska marknaden. Det har spekulerats i intresse från både AIK och Sirius.

Gazet Van Antwerpen (Belgien) jublar över en Royal Antwerp-seger (6-1 mot St. Truiden) och ett Jacob Ondrejka-hattrick (se målen här). ”Efter en säsong som var mycket upp och ned börjar jag nu ett nytt kapitel med Antwerp”, säger 21-åringen. Han berättar: ”Strax före mitt tredje mål sa tränaren, ’Jag tar av dig om två minuter’. Jag svarade ’Ta inte av mig förrän jag gjort ett hattrick’ (skratt). Det var ett kul ögonblick med tränaren. Efter det tredje målet ropade jag, ’Nu kan du ta av mig’”. Ondrejka fick också beröm av Antwerpmålvakten Senne Lammens, ”Hans högerfot…den är inte normal”. Royal Antwerp är för övrigt en av klubbarna som uppges intresserad av Amane Romeo i BK Häcken.

Annons

Record berättar under rubriken ”Immun mot smärta” att Viktor Gyökeres bett tränare Rúben Amorim att pressa honom så mycket som möjligt efter sin skada. Därav att han spelade alla minuter i ligapremiären. ”Jag måste hitta min rytm igen, jag är inte lika intensiv (som förut)”, säger Gyökeres själv. Mer från ligan: Braga, med Joe Mendes i startelvan, spelade 1-1 i ligapremiären mot Estrela Amadora i går kväll. I natt sparkade Braga tränaren Daniel Sousa.

Adressavisen (Norge) hör Rosenborglegendaren Steffen Iversen varna sin forna klubbs tränare Alfred Johansson efter söndagens förlust (1-0 till KFUM). ”Det vi sett i dag (läs: söndag) är nedflyttningsfotboll”. Johansson svarar: ”Jag känner mig helt trygg i att vi inte åker ut”. Rosenborg ligger på tionde plats och har tre poäng från kvalstrecket. Nettavisen uppgav på söndag kväll att Rosenborg är på väg att värva Moustafa Zeidan från Malmö FF.

Annons

Protathlima (Cypern) uppger att förre AIK-tränaren Henning Berg är aktuell för Cypern igen. Han är ett av namnen AEK Larnaca överväger och uppges öppen för idéen. Berg har tidigare tränat Pafos och Omonia.

Takvim (Turkiet) hävdar att Fenerbahçe kommer att göra ett försök att låna Lesley Ugochukwu från Chelsea. Chelsea vill inkludera en köpoption på 30 miljoner euro för 20-åringen, som gjorde Londonlagets kvitteringsmål i går (1-1 mot Inter).



ENGLAND

Daily Mirror följer upp Fabrizio Romanos uppgifter under söndagen om att Bruno Fernandes förlänger med Manchester United. Enligt Mirror är det nya avtalet värt drygt 300 000 pund i veckan. Avtalet sträcker sig till 2027. Mirror får bekräftelse på att John Textor vill köpa Everton. ”Ja, vi kollar på Everton, som alla andra”, säger Textor, som i så fall behöver sälja sina aktier i Crystal Palace. Amerikanen äger även bland annat Lyon och Botafogo.

Annons

Daily Mail fokuserar på förändringarna i Manchester Uniteds backlinje. Bara detaljer återstår innan Matthijs de Ligt och Noussair Mazraoui är officiellt klara – båda reste från München i morse (se klipp här och här). Detsamma gäller Aaron Wan-Bissakas flytt till West Ham. United uppges för övrigt betala av honom med fem miljoner pund. Men fler är på väg ut. I dag kommer United att hålla ett möte ytterligare truppförändringar, och Mail nämner specifikt att intresset öka för Victor Nilsson Lindelöf. I helgen ryktades det om saudiskt och italienskt intresse.

The Sun sätter ytterligare fart på rykteskarusellen kring Chelsea. Tidningen hävdar att Crystal Palace är beredd att spendera 45 miljoner pund på Carney Chukwuemeka och Trevoh Chalobah. I natt skrev också en rad transferexperter att Samu Omorodion övergång från Atlético till Chelsea kollapsat. I stället diskuterar klubbarna João Félix. Enligt vissa som en del i Conor Gallagher-övergången. Enligt uppgift är Atléticos prislapp på portugisen 50 miljoner euro. En ännu snurrigare uppgift: Newcastle uppges intresserad av Noni Madueke, vilket enligt Football London skulle underlätta Chelseas jakt på…Alexander Isak.

Annons

Daily Telegraph uppger att Leicester lagt ett bud på 23,2 miljoner pund för Panathinaikos anfallare Fotis Ioannidis, som Sporting jagat länge. Dessutom är Leicester ute efter Wilfried Zaha på lån från Galatasaray. Måndag är för övrigt Jens Cajuste-day. Han väntas till England i dag för att genomgå läkarundersökning hos Brentford.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport spanar in Atalanta som haft en stökig försäsong. och som på onsdag ställs mot Real Madrid i Supercupen. Det har varit storstryk mot både St Pauli och Parma. Teun Koopmeiners-kaoset har varit ett mörkt moln, även om läget kring en försäljningen till Juventus ljusnat en aning. Men nu dyker också frågetecken om Marc Pubill upp. Nyförvärvet från Almería genomgick läkarundersökning i går men en andra kommer att genomföras i dag. Det får i alla fall GdS att mena att en affär kan vara i fara. Isak Hien väntas spela från start igen mot Real Madrid.

Annons

Corriere dello Sport konstaterar att Como inte bara förlorade i Coppa Italia (1-1, 4-3 e str till Sampdoria), klubben förlorade också nyförvärvet Raphaël Varane. Han fick kliva av skadad redan efter 20 minuter i sin premiär. ”Jag tycker synd om honom, han har haft många skador i karriären. Det verkar vara hans knä men jag kan inte uttala mig specifikt, vi får kolla med läkarna först”, säger Comos tränare Cesc Fàbregas. Från Bolognas sjukstuga berättar CdS att Emil Holm fortsatt tränar separat men att Jesper Karlsson väntas i kollektiv träning i början av veckan. På söndag är det Serie A-premiär mot Udinese. En notis från helgen: Alieu Eybi Njie utsågs till turneringens spelare sedan Torino i helgen vunnit Mamma e Papà Cairo för Primaveralag. Det blev 2-0 mot Juventus i finalen.

Sky Sport Italia uppger, enligt TMW, att Gabriel Gudmundsson är ett av tre namn Torino överväger till vänsterkanten. De andra är Mitchel Bakker (Atalanta) och Ulisses Garcia (Marseille). Torino har tröttnat på att vänta på Robin Gosens i Union Berlin.

Annons

SPANIEN

Marca och AS har två stora ämnen. 1/ Medaljregnet i OS är till slut över. 2/ Chelsea har plötsligt skiftat fokus i förhandlingarna med Atlético, från Samu Omorodion till João Félix. Uppgifterna är samstämmiga med de engelska (se under The Sun). Liksom Cadena Cope understryker tidningarna att Atléticos värvning av Man City-anfallaren Julián Álvarez inte påverkas av turbulensen. Marca har också nyheter kring Barcelona. Klubben vill göra klart med Vitor Roques farväl nästa vecka. Antingen på lån eller försäljning, för 30 miljoner euro. Nottingham Forest, Everton, Girona, Porto och Real Sociedad är några av de intresserade klubbarna.

Tidningarna noterar också nyfiket uppgifterna från The Athletic om att Vinícius Jr nobbat att jättebud från Saudiarabien. En delegation från Saudiarabiens statliga investeringsfond, PIF, uppvaktade 24-åringens representanter med löfte om att bli ligan ansikte utåt med VM 2034 i sikte. Det blev ändå ett nej. Saudiarabien väntas återkomma längre fram.

Annons

Sport och Mundo Deportivo vinkar inte bara farväl till OS utan också till Barças Sergi Roberto. Den 32-årige mittfältaren har varit i klubben i 18 år. Men Sport drar på något helt annat: ”Nico vill komma”. Enligt källor inom Barcelona har Nico Williams sagt att han vill komma i sommar. Så, optimismen spirar om att 22-åringen till slut ändå kan värvas från Athletic. Mundo Deportivo menar att Barça fortfarande väntar på ett tydligt svar från Williams, men vill ha klart övergången innan den 24 augusti. Då väntar just Athletic i ligan. Vidare skriver Sport att Barças sportchef Deco meddelat superagenten Jorge Mendes att han får hitta en ny klubb åt Ansu Fati. Det finns ingen plats för 21-åringen i Barças trupp kommande säsong.

FRANKRIKE

L’Equipe bär på uppmaningen ”Håll lågan brinnande” till fransk idrott efter vad som ses som ett lyckat OS. När blickarna vänds mot den inhemska fotbollen fastnar de på Désiré Doué. 19-åringen har valt PSG framför Bayern München. Klubben måste nu förhandla loss Doué. Budet på 60 miljoner euro är fortfarande utan svar, påpekar L’Equipe. Väl i PSG väntas han bli en rotationsspelare.

Annons

Le Progrès slog i helgen fast att Sebastian Nanasi inte kommer att dra på sig Saint-Etiennes tröja. Tidningen håller fast vid att det var MFF-spelarens representanter som kontaktade klubben, inte vice versa. I stället har Saint-Etienne nu värvat Igor Miladinovic.

La Provence följer fascinerat storsatsande Olympique de Marseille. Målvakten Geronimo Rulli från Ajax kan nu också officellt adderas till alla de andra nyförvärven. Trögare går det med Youssoufa Moukoko. Klubben håller på att tappa tålamodet med Dortmund som nobbat ett flertal bud. 19-åringen vill göra flytten. Marseille har heller inte heller fått något svar från Norwich på sitt bud på Jonathan Rowe.

TYSKLAND

Sky Sport, liksom de stora transferjournalisterna på marknaden, är samstämmiga: Désiré Doué har valt PSG. Den 19-årige mittfältaren ska ha meddelat sitt beslut till Bayern München under söndagen. Mer transfermarknad från Sky: 1/ Stuttgart har inlett samtal med Chelsea om att låna Armando Broja. Den albanske anfallaren är positiv till flytten. 2/ Dortmund är överens med Hoffenheim om att värva Maximilian Beier, som även Liverpool uppgetts vara intresserad av.

Annons

Kicker undrar om lagen är ”Startklar” inför nya Bundesligasäsongen. Alla är det inte riktigt. I Bayern Münchens fall fokuserar Kicker på Leon Goretzka. Han blir en bänkspelare. Det är upp till den 29-årige mittfältaren om han vill stanna. Bayern är redo att sälja men inte forcera ut honom. Goretzka lär inte hitta en klubb som betalar lika bra i lön. Oscar Vilhelmsson gjorde mål för Darmstadt under söndagen med laget föll (3-1 till Paderborn) och har två raka förluster. Ingen svensk är med i Kickers Omgångens elva för Zweite Bundesliga.

WAZ berättar att Mattias Svanberg är tillbaka. Mittfältare spelade en match bakom stängda dörrar i helgen. ”Det stod klart att axeln inte var något problem”, säger tränaren Ralph Hasenhüttel. Svanberg opererade axeln i maj.