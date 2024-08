Uppgifter: Dubblar världsrekordbudet - för att få Vinícius Jr

Headlines Blogg



SPANIEN

AS pryder förstasidan med Vinícius Jr och jätteerbjudandet från Saudiarabien. AS uppger att budet till Real Madrid kommer inom de närmaste dagarna. Det är inte i närheten av utköpsklausulen på en miljard euro, men kan enligt AS vara kring 400 miljoner euro. Världens hittills största övergång är Neymar till PSG för 222 milj euro. Saudiarabiens investeringsfond, PIF, ska redan ha kontaktat Real Madrid som avvisat de tidiga närmandena. Relevo och Reuters skriver att Vinícius Jr kommer erbjudas ett femårskontrakt värt en miljard euro. AS menar att brasilianaren ännu inte avvisat budet då han inte exakt vet vad som ligger på bordet, och Reuters och ESPN påpekar att han håller dörren öppen. Reuters och Marca skriver vidare att PIF vill ta Vinícius Jr till Al-Ahli. Marca ser oavsett varken att brasilianaren eller Real Madrid skulle acceptera några bud.

Marca ger förstasidan till Atléticos jättevärvning, Julián Álvarez från Manchester City. Mer oklart är läget med Conor Gallagher, som enligt Fabrizio Romano kan återvända till London. Marca ser det som att João Félix är nyckeln. Chelsea anses villig att betala 40 milj euro, Atlético vill ha 60 milj euro.

Sport och Mundo Deportivo är bekymrade. Barcelona åkte på en smäll i Joan Gamper Trophy. Monaco vann med hela 3-0. ”En allvarlig varning fem dagar före ligastarten”, skriver MD i en rubrik. Barça har inte förlorat den årliga Gamper-matchen sedan 2012. Både Robert Lewandowski och Ilkay Gündogan fick bryta på grund av skadekänningar, rapporterar Sport. Marca skriver skadeglatt att nya tränaren Hansi Flick fick höra sina första burop. MD menar däremot att Flick fick applåder men att Frenkie de Jong och Clément Lenglet fick en del visslingar.

ENGLAND

Daily Mirror-rubriken ”Zub Kop Snub” är en förkortning som heter duga. Den står för att Martín Zubimendi nobbar Liverpool för att stanna i Real Sociedad. Det är transferexperterna eniga om. Så inget mer Zubi-doobi-doo (tack och lov). På förstasidan finns också The Times uppgifter kring anklagelserna om Manchester Citys regelbrott. En dom kan falla i början av nästa år.

Sky Sports pratar med Emil Kraft som tror Alexander Isak ökar på på målskörden kommande säsong med Newcastle. ”Jag tror han gör minst 25 mål. Förresten han gjorde väl 25 förra, va? Då tror jag på 30 mål”, säger Krafth, ”Han är inte bara en av Premier Leagues bästa anfallare, han är en världens bästa”. Själv vill Krafth fortsätta länge till i Newcastle. Sky Sports har mer Newcastle. Klubben har lagt ett tredje bud på Marc Guehi. I förra veckan försökte Newcastle med 50 miljoner pund. Det nya budet är närmare de 65 milj pund som Crystal Palace krävt för landslagsbacken.

Daily Mail har det senaste i övergångshärvan mellan Chelsea och Atlético. Transferspecialisten Fabrizio Romano skrev i natt att Chelsea bokat flyg tillbaka till London för Conor Gallagher. Dörren är dock fortsatt öppen för en övergång till Atlético, där han redan gjort läkarundersökning. Uppgifterna följer på beskedet att Samu Omorodions övergång till Chelsea sprack. Enligt Romano ser Chelsea affärerna som separat, liksom João Félix. Daily Mail skriver att Chelsea hoppas dra in 200 miljoner pund i spelarförsäljningar innan fönstret stänger. Sky Sports-experten Jamie Carragher får också en rubrik. Han har tippat toppen av Premier League så här: 1/ Man City, 2/ Arsenal, 3/ Liverpool, 4/ Tottenham, 5/ Man United, 6/ Aston Villa.

The Independent lägger till ytterligare en klubb i jakten på Kalvin Phillips: Fulham. Sedan tidigare har Ipswich, och även Everton, rapporterats intresserad av Man City-mittfältaren. West Ham lyckas inte kränga Kurt Zouma till Shabab Al-Ahli. Backen klarade inte läkarundersökningen. Katten också.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har ögonen på affärer mellan Milan och Juventus. Pierre Kalulu tar steget från rödsvart till vitsvart, ett lån med köpoption. Men det kan bli fler övergångar mellan klubbarna. Juventus ser gärna att Federico Chiesa går i motsatt riktning för sisådär 15 miljoner euro. Lönen är stötestenen. Andra idéer som poppat upp i samtal mellan klubbarna: Weston McKennie och Arkadiusz Milik till Milan och Alexis Saelemaekers till Juve. Men för närvarande är det inte mer än så, idéer. Efter lång, lång väntan blev däremot på måndagen Emerson Royal klar för Milan och Lautaro Martínez skrev på nytt kontrakt med Inter. GdS noterar Parmas värvning av Pontus Almqvist, som väntas bli klar i dag. Kontraktet är ett lån på ett år från FK Rostov, sedan kontrakt på tre år, skriver tidningen.

Corriere dello Sport riktar blickarna mot Napoli som laget ett bud på 25+5 miljoner euro för Romelu Lukaku. Chelsea vill ha 40 milj euro, men är pressade att sälja spelare, påpekar CdS, och lägger till att kanske kan Victor Osimhen bakas in i affären, nu när Samu Omorodion-övergången till Londonklubben sprack. På tal om spruckna övergångar, Jens Cajuste från Napoli till Brentford kan också spricka. Det råder i sista stund meningsskiljaktigheter kring detaljer i övergånge. I nuläget är det ingen affär, uppgav transferspecialisten Fabrizio Romano sent på måndagskvällen. I marginalen: Malmö FF har upprepade gånger kopplats ihop med Ola Solbakken. I stället blir det ett lån till Empoli i Serie B.

Sky Sport Italia är, liksom Gazzetta dello Sport i går, övertygad om att Isak Hien startar för Atalanta i europeiska Supercupen mot Real Madrid i morgon. Vilka får då Hien tampas med? Spanjorernas anfall väntas bestå Rodrygo, Vinícius Jr och nyförvärvet Kylian Mbappé. Real Madrid bekräftade i går att fransmannen finns med i truppen. Svensken gör nog bäst i att undvika bjudningar som mot St Pauli i helgen (se klipp här). Matchen spelas i Warzawa.

FRANKRIKE

L’Equipe suger vidare på OS-karamellen. Spelen må vara över men de utgör tolv sidor i papperstidningen. Det spiller också över en aning på fotbollen med OS-mästaren Kevin Durant som köper en liten andel i PSG. Men strålkastarljusen skiftar obönhörligen över till fotbollen. CL-kvalet Fenerbahçe-Lille i kväll får ett uppslag. Gabriel Gudmundsson väntas på nytt starta. Monacos prestigeseger i årliga Joan Gamper-cup (3-0 mot Barcelona) får också ansenligt med utrymme, liksom transfermarknaden. Elye Wahi flytar till Marseille, som med det också fimpar Eddie Nketiah, som var alternativet. Ytterligare en spelare går från Chelsea till BlueCo-kollegan Strasbourg. Det här gången köper Strasbourg Diego Moreira. Priset är enligt uppgift två miljoner euro. Strasbourg har redan säkrat Andrey Santos och Caleb Wiley på lån. Noterbart: L’Equipe uppmärksammar Kalmar AIK-spelarna som rakat huvuden i sympati med en cancersjuk medspelare. Det gör också spanska Cadena SER, portugisiska Record, honduranska TVC Deportes och så vidare.

Le Parisien konstaterar att PSG behöver skeppa många spelare. En av dem är Carlos Soler. Prislappen på den 27-årige mittfältaren är enligt tidningen 20 miljoner euro. Real Sociedad är hetaste adress, även Brighton och West Ham har visat intresse. Manuel Ugarte har ingen plats i Luis Enriques planer, är redo att lämna men förhandlingarna med Manchester United har stannat upp. Danilo Pereira kan lämna och enligt Foot Mercato är Porto och en rad turkiska klubbar intresserade. Portugisiska tidningar skriver att PSG vill ha tio milj euro för Danilo.

TYSKLAND

TZ uppmärksammar att en vanlig födelsedagsgratulation på Bayern Münchens sociala medier ledde till en shitstorm. Bayern grattade Matthijs de Ligt, som fyller 25 år, men kommentarsfälten fylldes av arga kommentarer från Bayernfans, upprörda över försäljningen av backen till Manchester United. TZ uppger på annat håll att förutom Barça och PSG så har saudiska klubbar visat intresse för Kingsley Coman. Bayern är öppen för att släppa Coman. Däremot skriver Sky Sport att Bayern fattat beslut om att behålla Serge Gnabry, som visat fin form under försäongen.

Bild konstaterar efter Eintracht Frankfurts försäsong att endast två platser i startelvan är oklara. En av dem är en central mittfältsplats som Hugo Larsson får fajtas med Farès Chaïbi om. Kanske blir det ytterligare konkurrens om mittfältsplatserna. Enligt Marca är Frankfurt och Monaco intresserade av Sergi Roberto, som just lämnat Barcelona. Bild menar att Frankfurt överväger en ny mittfältare sedan lånet av Donny van de Beek inte blev till en värvning.

Hamburger Morgenpost påpekar att Eric Smith fått en ny uppgift i St Pauli. Han tar hand om fasta situationer efter Marcel Hartel flytt. Det var Smiths långa frispark som låg bakom ett av målen mot Atalanta i helgen. ”Det var toppkvalitet, en riktigt fin fot”, konstaterar tränare Alexander Blessin. Tidningen konstaterar också att Smith vann landslagskampen mot Isak Hien, vars blunder låg bakom ett annat av St Paulis mål.

ÖVRIGT

O Jogo (Portugal) kan konstatera att två klubbar byter tränare redan efter första omgången. Braga, där Joe Mendes spelar, har sparkat Daniel Sousa och anställt Carlos Carvalhal. Gil Vicente, som nyligen värvade André Picornell, har sparkat Tozé Marreco och anställt Bruno Pinheiro.

Het Laatste Nieuws (Belgien) hör tränaren Nicky Hayen medge att ”Club Brügge är i kris nu”. Bara en poäng på de tre inledande ligamatcherna. Storvärvningen Gustaf Nilsson har hamnat i skottlinjen. Voetbalkrant spekulerar i att det svensken inte är van att spela ensam på topp.