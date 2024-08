Guardian ringar in Bergvall för genombrott

Headlines Blogg

ENGLAND

The Guardian väljer ut tio unga spelare som kan slå igenom i Premier League den här säsongen. En av dem är Tottenhams Lucas Bergvall, som ”imponerat under försäsongen”. Även Matt Law i Daily Telegraph lyfter Bergvall ”som räknas som en av de stora talangerna inom europeisk fotboll”. I sin artikel om Tottenhams projekt skriver han att ”De som sett honom (Bergvall) är exalterade över vad svensken kan åstadkomma så snart han är i fysiskt skick att utföra Postecoglus direktiv under en hel match”. På The Guardians sportetta är det en annan ung spelare som hamnar i fokus, Kobbie Mainoo. Tidningen bär på lovord från klubblegendaren Paul Scholes. ”Han är det närmaste Zidane som jag sett när det handlar om att ta bollen, ta emot den, glida förbi motståndare”, säger Scholes.

The Sun ropar ut ”Money Mhen” för uppgiften att Chelsea kan vara på väg att värva Victor Osimhen i utbyte mot Romelu Lukaku, Cesare Casadei och ytterligare 39 miljoner pund. Det är Il Mattinos nyhet från i går morse. Osimhen själv uppges måttligt intresserad. The Sun gör också notis på det udda beskedet att Aston Villa-målvakten Emiliano Martínez dumpar tröja nummer 1 och framöver drar på sig tröja nummer 23. ”Jag är vidskeplig”, säger ”Dibu” (se förklaring här). Så, blir Robin Olsen Villas nya nummer 1?

Daily Telegraph gör fetast rubrik på att Premier League-tränarna lagt sitt veto mot planer på att låta domarna meddela VAR-beslut direkt till publiken på arenorna. Men tidningen stannar också upp vid Arsenals transfermarknad. Klubben är i kontakt med Real Sociedad om Mikel Merino. Mittfältaren är öppen för en flytt. The Guardian lägger till att Real Sociedad nobbat ett första bud på 25 miljoner euro och vill ha 30 milj euro. Telegraph presenterar också sin årliga lista över snyggaste och fulaste PL-tröjor, hemma och borta inkluderade. Etta är West Hams hemmatröja och sist är Wolves bortatröja (hela listan med motiveringar här).

Manchester Evening News uppger att Manchester United inte bara öppnat för försäljning av Victor Nilsson Lindelöf. Enligt tidningens källor letar klubben aktivt efter en köpare. Det talades nyligen om intresse från Saudiarabien och Italien. Sky Sports uppgav under onsdagen att United också inväntar bud på en annan nordbo, Christian Eriksen.

The Athletic följer upp beskedet att stjärnskottet Oscar Bobb drabbats av en benfraktur. Man City hoppas ha tillbaka norrmannen ”innan årsskiftet”, som The Athletic uttrycker det. Under natten berättade The Athletic också att Brighton aktiverat Georginio Rutters utköpsklausul i Leeds på 40 miljoner pund. Nu är det upp till den 22-årige anfallaren. På morgonen stämmer The Athletic in i kören som uppger att Mauricio Pochettino är klar som USA:s nya förbundskapten.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bär på budskapet, ”Jag kommer också”. Youssouf Fofana vill till Milan, som också höjt budet till Monaco. Det senaste är på 25+5 miljoner euro. Ett avtal anses nära. På förstasidan hyllas också ”Super Carlo”, då Carlo Ancelotti lett sitt Real Madrid till ännu en pokal, Supercupen (2-0 mot Atalanta). Isak Hien tappade boll vid 2-0-mål men kommer undan med 6 av 10 i betyg. ”Fram till 2-0 var han en perfekt maskin och en mur mot Mbappé”, skriver tidningen. I Corriere dello Sport är Hien en av bara tre Atalantaspelare som når upp till 6,5. Endast målvakten Juan Musso får högre (7,5). På tal om Atalanta, Gazzetta dello Sport uppger att Juventus nu är överens med klubben om en övergång för Teun Koopmeiners för 50+5 miljoner euro. Atalanta vill dock först ha klart med hans ersättare, Matt O’Riley. Budet är nu uppe i 27 miljoner euro, Celtic väntas bara vilja ha två milj euro till.

Corriere dello Sport har fokus på Paulo Dybala som Al-Qadsiah vill värva från Roma. Nu är det upp till argentinaren själv. Enligt Corriere dello Sport har Dybala bett den kuwaitiska klubben om tid. Han är ännu inte övertygad och vill diskutera flytten med sin fru. Roma har heller ännu inte fått något officiellt bud. Som andra medier skriver även CdS att Ipswich är överens med Napoli om ett lån av Jens Cajuste för kommande säsong. Svensken har ännu inte skrivit på.

Sky Sport Italia och även tyska Sky Sport uppger att Victor Osimhen tvekar om Chelsea. Han vill vänta på PSG och se om intresset från den franska storklubben tar ny fart. Dessutom är Osimhen inte beredd att gå ner i lön, vilket han väntas få göra i Chelsea. Samtalen mellan Napoli och Chelsea om Osimhen har intensifierats de senaste dagarna.

SPANIEN

Marca och AS frossar i Real Madrids triumf i Supercupen (2-0 mot Atalanta). Vinicius Jr och Jude Bellingham får högst betyg i Marca (tre stjärnor av tre möjliga) men Kylian Mbappé är rubrikernas man efter mål i debuten. Marca passar på att döpa trion till ”BMV”. Mbappé får frågan om hur många mål han kan göra, 50 mål? ”Vi är Real Madrid, vi har inga gränser, om jag kan göra 50, så gör jag det”, svarar Mbappé. AS ser också triumfen som att Vinícius Jr nu är ”Ännu ett steg närmare Ballon d’Or”. Långt bortanför Real Madrids pokalfirande uppger AS att Celta Vigo motvilligt kan göra en storförsäljning i sommar. AS ringar in tre möjliga spelare som är heta och lättsålda: Anastasios Douvikas, Oscar Mingueza och Williot Swedberg. Svensken har glänst under försäsongen. I en annan trio av spelare, där bud kan väntas, nämns Carl Starfelt.

Mundo Deportivo täcker förstasidan med beskedet om att Lamine Yamals pappa blivit knivhuggen. Hans tillstånd uppges stabilt. Tre personer har gripits och en fjärde eftersöks. Händelsen ska ha föregåtts av ett bråk tidigare under dagen.

Relevo uppger att Sporting inlett förhandlingar med Barcelona om Vitor Roque. Tyska Sky Sport instämmer, och påpekar att Everton fortfarande är med i bilden. Den engelska klubben är beredd att betala upp till 28 miljoner euro, Barcelona vill ha 30-35 milj euro.

Super Deporte, Valenciatidningen, täcker förstasidan med Giorgi Mamardashvili. Liverpool är redan överens med målvakten, som vid ett köp väntas lånas ut till Bournemouth. Enligt Super Deporte är Liverpools bud fortfarande långt från de 40 miljoner euro Valencia vill ha.

FRANKRIKE

L’Equipe drar på en intervju med Marseilles nya tränare Roberto De Zerbi. Italienaren tog det överraskande steget från Brighton och Premier League till Ligue 1. ”Marseille är annorlunda, den har en annan smak än någon annanstans. Och lyckas man i Marseille är det ännu vackrare”, säger De Zerbi. Spelare som Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg och Elye Wahi har värvats., omvälvningarna i truppen har varit stora. ”Jag visste innan jag skrev på att det skulle bli kaotiskt ända till slutet av augusti”, svarar De Zerbi. Han får avslutningsvis frågan om passioner utanför fotbollen, visar upp ett paket och säger ”Cigaretter!”.

Le Parisien har inte glömt Kylian Mbappé. Han finns på nyhetsettan. ”Mbappé i Real Madrid – första matchen, första målet, första pokalen”. Men tidningen ger också stort utrymme till vad som kan bli PSG:s nya stjärna, Désiré Doué. Klubben är nu överens med Rennes om en övergångssumma på 50 miljoner euro plus bonusar, och Le Parisien berättar hela bakgrundshistorien, hur PSG vann kampen mot Bayern München.

Foot Mercato lägger fram två möjliga flyttar från Ligue 1 till Serie A. Atalanta uppges överens med Kevin Danso. L’Equipe skriver att ett bud till Lens på 20-25 miljoner euro är att vänta inom kort. Vidare uppger Foot Mercato att Roma inom kort väntas lägga ett bud till Nice på Jérémie Boga. Sky Sport Italia har rapporterat att Roma redan är överens med 27-åringen, men det håller inte FM med om.

Le Progrès noterar att Sebastian Nanasi-hysterin skruvas upp ytterligare ett snäpp bland Saint-Étienne-fans. Efter kärleksbombningen av MFF:arens Instagramkonto har nu också en melodi lanserats (lyssna här). Refrängen är den populära hashtagen, #NanasiÀSainté. Le Progrès påpekar att Saint-Étienne ännu inte bekräftat intresse för Nanasi, även om representanter för spelaren tog kontakt med den franska klubben för tio dagar sedan.

TYSKLAND

Kicker sparkar igång säsongen på allvar med tyska Supercupen på lördag, Leverkusen-Stuttgart. Ett lag som saknas är förstås Bayern München. ”Det är en intressant situation för både fans och spelare. Alla undrar hur Bayern kommer att reagera efter att ha kommit trea förra året”, säger Thomas Müller i en intervju. Den 34-årige anfallare tror han kan fortsätta bidra . ”Jag kan fortfarande trolla fram mål på nolltid”, säger Müller. Zweite Bundesliga: Algemeen Dagblad var först ut, och även Kicker bekräftar nu: Isac Lidberg byter till Darmstadt. I utbyte får FC Utrecht cirka en miljon euro. Enligt Aftonbladet väntas Lidberg till Tyskland i dag.

Bild ger stort utrymme till bråket mellan Bayer Leverkusen och Bayern München. Det började med att Leverkusens vd Fernando Carro gick till attack mot Bayern Münchens sportchef Max Eberl, sedan Jonathan Tah-samtalen gått i stå. ”Jag har inget till övers för Max Eberl, ingenting. Jag skulle inte förhandla med honom”, sa Carro i samtal med Leverkusenfans. Sedan orden läckt ut sa Carro, ”Jag är en känslomässig person”, och bad om ursäkt. Men Bayerns vd Jan-Christian Dreesen säger att klubben blev ”extremt irriterad”, och fortsätter, ”Vi kan aldrig tolerera, ännu mindre acceptera, sådan irrelevanta attacker på FC Bayern. Han (Carro) medgav att det var ett misstag med sin offentliga ursäkt. Trots den sportsliga kampen bör vi ledas av ömsesidig respekt”. Tah-situationen kvarstår. Och Bild kan skönja framtida friktion mellan klubbarna. Enligt tidningen är Leverkusen också intresserad av Xavi Simons. 21-åringen valde ett nytt lån till RB Leipzig denna sommar, men både Bayern München och Leverkusen funderar på honom till 2025. För att komplicera bilden ytterligare är Bayerns alternativ till Xavi Simons nästa sommar Florian Wirtz – Leverkusens stora stjärna. Men Sport Bild menar att Bayern München knappast lär ha råd. I dagsläget uppges Manchester City och Real Madrid vara de hetaste klubbarna att värva Wirtz nästa sommar.

ÖVRIGT

Protathlima (Cypern) följer upp beskedet att Henning Berg är klar för AEK Larnaca med att förklara varför Kazimierz Sokolowski inte följt med. Om AIK inte släpper honom gratis får han stanna. Daniel Perez är nu Bergs högra hand. Sokolowski, som varit Berg trogen genom åren, stannade kvar som assisterande tränare i AIK efter att normmanen fick lämna.

Telegraf (Serbien) förmedlar beskedet OFK Beograd bytt namn till OFK Beograd Mozzart Bet. Jodå, ett spelbolag. OFK Beograd ligger femma i högsta ligan, Mozzart Bet Superliga förstås.