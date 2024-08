Tränaren chockad över Nanasi-feber: ”Följer honom inte”

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe du Soir hade under torsdagskvällen Saint-Étiennes tränare Olivier Dall’Oglio som gäst. Fråga om intresset för Sebastian Nanasi var given. ”Det är helt otroligt, från ett rykte blev det till och med en sång (skratt i studion). Det är inte alls en spelare vi följer. Vi har självfallet haft ögonen på hundratals spelare, men nej, det är inte en spelare vi följer”, säger Dall’Oglio. Headlines berättade i onsdags om kärleksbombningen från Saint-Étienne-fans och kampanjen #NanasiÀSainté. I går uppmärksammade Headlines en supportersång för Nanasi (hör den här) – som genast fick ett supportersvar från MFF-håll (hör den här). Regionaltidningen Le Progrès har tidigare skrivit att Saint-Étienne blev kontaktad av Nanasis representanter, inte omvänt.

L’Equipe i pappersformat välkomnar Ligue 1 som kickar igång i kväll med Le Havre-PSG. Från PSG till transferrykten är steget sällan långt. Nu uppges klubben ute efter Rayan Cherki igen, en spelare tränaren Luis Enrique gärna vill ha. Men tidningen påpekar att en övergång för Lyonstjärnan är komplicerad. Relationen mellan klubbarna är också kylslagen. Fabrizio Romano menar att det inte ens är nära. På annan plats uppger L’Equipe att Strasbourg vill låna målvakten Djordje Petrovic från Chelsea. Klubbarna har samma ägare, BlueCo. Petrovic blir i så fall tredje – och sista möjliga – lån från Chelsea efter Andrey Santos och Caleb Wiley. Strasbourg är också i samtal med Southampton om att köpa Sékou Mara för tio-tolv milj euro.

La Provence skriver att en 18-årig Marseillespelare, Rayan Hassad, tillfälligt stängts av. Orsak: Han önskade en medspelare grattis på födelsedagen. Bakgrunden är det var Chancel Mbemba som han grattade. Mbemba är avstängd av Marseille efter ett bråk med en klubbscout där användandet av ordet ”kusin” hamnade i fokus. Nu skrev Hassad i sin födelsedagshälsning på Instagram just ”Grattis kusin”. Hassad har bett om ursäkt.

ENGLAND

Daily Telegraph drar på ”United är ’inte redo’ för säsongen”. Ett budskap från Erik ten Hag inför kvällens Premier League-premiär mot Fulham. Man United-tränaren pekar på en omtumlande försäsong med landslagsturneringar, skador och truppförändringar. ”Det här laget är inte redo men ligan startar och fler tränare har samma problem”, säger Ten Hag. Han påpekar samtidigt att United är ute efter PL-titeln: ”Vi har självförtroende, ett bra lag, en bra trupp. Vi måste bli jämnare, och vi vill vinna alla turneringar vi deltar i, och definitivt också Premier League”. Veckans nyförvärv Matthijs de Ligt och Noussair Mazraoui är aktuella för spel i kväll.

Daily Mail lyssnar till Ten Hags landsman Jaap Stam. Den tidigare Man United-backen säger sig gilla Ten Hags filosofi men tycker att det räcker. ”Det är tredje säsongen för Ten Hag, han borde lämna”, säger Stam. Han tycker också Ten Hag sminkat över verkligheten för mycket. ”Han borde se sig själv i spegeln och hur förra säsongen blev. Jag håller inte alltid med honom när han säger att de spelar bra fotboll”.

Team Talk slänger i sista stund fram en alternativ adress för Jens Cajuste. Everton påstås ha träffat svenskens agent. Team Talk hävdar vidare att Brentfords intresse fortfarande är vid liv. Napoli har uppgetts överens med Ipswich om ett lån utan köpoption, och inväntar Cajustes svar. Ipswich uppgavs i går ha gjort klart med ett lån av Kalvin Phillips, också mittfältare.

The Athletic presenterar sin årliga ”Hope-o-meter” inför säsongen. PL-fansens känslor inför säsongen sammanställs. Mest optimistiska är Nottinghams fans. 95 procent är optimistiska, 5 procent pessimistiska. I botten är Chelseas fans, 29 procent är optimistiska, 71 procent pessimistiska. Se hela tabellen här.

The Times summerar en rad av torsdagens andra nyheter: Tottenham stänger av Yves Bissouma efter lustgasvideon. Musikstjärnan Ed Sheeran köper en andel i Ipswich. Till det kan läggas att WSL har presenterat ännu ett svensk namn: Cornelia Kapocs är klar för Liverpool.

ITALIEN

Inga papperstidningar i dag då det var röd dag i Italien i går.

Sky Sport Italia hänger på i Napolis turbulenta mercato. Klubben lägger vantarna på anfallaren David Neres, som värvas från Benfica för 28 miljoner euro, inklusive bonusar. Affären väntas bli helt klar i helgen. Romelu Lukaku får vänta. Enligt Il Mattino finns tre arbetshypoteser: 1/ Osimhen för Lukaku, Casadei och 50 milj euro. 2/ Osimhen för Lukaku och 70 milj euro. 3/ 25-30 milj euro för bara Lukaku. Dessutom pågår förhandlingar med Brighton om Billy Gilmour, som redan är överens med Brighton. Lika långt har Napoli inte kommit med Man Uniteds Scott McTominay.

Corriere dello Sport har i ett bildspel lagt ut alla troliga startelvor i helgens Serie A-start. Trots att svenskarna är många i ligan är det bara en som väntas starta i premiären, Isak Hien för Atalanta mot Lecce. Mer svenskt: under torsdagen uppgav transferspecialisten Fabrizio Romano att Milan lagt ett bud till Bologna för Demirel Hodzic. Den 19-årige mittfältaren är kan vara tänkt till Milan Futuro-laget men också a-laget.

SPANIEN

Marca myntade i går ”BMV” för Bellingham, Mbappé och Vinícius Jr. Akronymen börjar sätta sig. Det passar lite för bra då bilmärket med det ytterst snarlika namnet är en huvudsponsor till Real Madrid. I dag är Marcas största rubrik, ”BMV – en sällan skådad dominans”. Mer lovord till den offensiva trions insats i Supercupen följer. Marca tror att BMV blir större än BBC (Benzema, Bale och Cristiano Ronaldo). AS har Bellingham, Mbappé och Vinícius Jr som ”Drömmarnas trio” på förstasidan men undviker akronymen. Rodrygo har hamnat i skuggan men hans representanter slår bestämt fast för Cadena SER att brasilianaren inte har några planer på att lämna klubben. Marca uppmärksammar också att Thibault Courtois inte släppt in ett enda mål sedan han kom tillbaka från sin korsbandsskada. Senast belgaren släppte in ett mål var i maj 2023. Men nollan har på grund av den långa skadefrånvaron ”bara” hållits i 554 minuter. Både Marca och AS tror på Carl Starfelt i Celta Vigos startelva i ligapremiären mot Alavés i kväll. Marca tror även på Williot Swedberg finns med i elvan.

Sport och Mundo Deportivo ger Lamine Yamal all sin uppmärksamhet efter den uppmärksammade knivattacken mot hans pappa, Mounir Nasraoui. Temat är stödet 17-åringen fick från sina lagkamrater under träningen i går. Lamine besökte sin pappa på sjukhuset efter träningen. Läget är stabilt. Nasraoui medverkade via telefon i El Chiringito TV i går. ”Jag måste ta det lugnare för allas skull”, sa han. Knivattacken följde på ett bråk tidigare under dagen. Fyra personer har gripits misstänkta för dådet. Athletic Club inledde i går ligan med att spela 1-1 hemma mot Getafe. Storstjärnan Nico Williams, som Barça jagat hela sommaren, kom in som avbytare och mottogs med ovationer av publiken.

Relevo skriver att West Ham försöker värva Carlos Soler från PSG. Den 27-årige PSG-mittfältaren är intresserad. West Ham hoppas få till ett lån med bindande köpklausul.

TYSKLAND

Bild skriver på nyhetsettan om ett ”Underligt framträdande av Bayerns nyförvärv”. Michel Olise presenterades för pressen i går. Bild noterar att det bara blev cirka 100 ord under tre minuter. Det var det hela. Nyförvärvet för 51 miljoner euro är inte en man av många ord. Så var det även i England. Han låter fötterna tala. Fler nyförvärv lär inte presenteras. ”Om ingenting särskilt händer så är truppen satt för säsongen”, säger sportchefen Max Eberl. I kväll är cuppremiären för Bayern mot Ulm (här troligt lag enligt Sky Sport).

Kicker ser Darmstadts anfall svälla. Oscar Vilhelmsson är där. Isac Lidberg från FC Utrecht väntas presenteras i dag. Och i går värvade klubben Killian Corredor från franska Rodez. Darmstadt har inlett säsongen i Zweite Bundesliga med två raka förluster. När det gäller svenskar i Tyskland så är Jonah Kusi-Asare tillbaka i lagträning med Bayern München II, redo för spel i regionalligan. Han har inte spelat sedan i april på grund av skada.

Fussball News hävdar att Chelsea närmat sig Jadon Sancho. Två scenarier beskrivs: antingen ett köp där även två akademispelare ingår eller ett lån med bindande köpklausul. Sancho har på sistone annars mest kopplats ihop med PSG.

ÖVRIGT

NRK (Norge) konstaterar att ännu en svensk hamnar i Norge. Strømsgodset har plockat in Nikolaj Duus Möller. Den 22-årige anfallaren kommer på lån från St Gallen. I går blev också Landskronas mittfältare David Edvardsson klar för Tromsø.

ESPN (USA) påpekar en detalj kring USA:s blivande förbundskapten Mauricio Pochettino. Kontraktet har inte skrivits under ännu. Orsak: Pochettino och Chelsea har ännu inte kommit överens om de ekonomiska villkoren för hans avsked. Argentinaren lämnade Chelsea i maj.