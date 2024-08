Uppgifter: Leeds och Norwich vill ha Erabi

Headlines Blogg

ENGLAND

Goal– och Le Parisien-korren Marc Mechenoua uppgav i helgen att både Norwich och Leeds är intresserade av Jusef Erabi. Diskussioner pågår, och Hammarby uppges begära tio miljoner euro för den 21-årige anfallaren. Uppgifterna citeras flitigt i engelsk lokalpress. Båda klubbarna uppges ute efter anfallare. Norwich har sålt Adam Idah till Celtic och misslyckats med värvningen av Bergut Yildirim från Rennes. Leeds är nära att tappa Georginio Rutter till Brighton. Erabi har kontrakt med Hammarby över säsongen 2026.

Daily Telegraph har en ”Happy Haaland” på förstasidan sedan norrmannen inlett Manchester Citys målskytte i går (2-0 mot Chelsea). Men den största rubriken tillhör Raheem Sterling. Chelseayttern var petad ur truppen, men inte bara det. Sterlings representanter slog omedelbart tillbaka med ett uttalande och kräver klarhet. Enligt uppgift ska Steling ha känt till beslutet sedan i fredags. ”Det enda jag kan säga är att det var ett tränarbeslut och inom de närmaste dagarna kommer vi att sätta oss ned och hitta klarhet”, säger Chelseatränaren Enzo Maresca, ”Jag vill ha Raheem Sterling men också alla 30 spelare vi har, och det finns inte utrymme för alla, några måste lämna”. Sky Sports expert Micah Richards reagerar negativt på Sterlings utspel. ”Vi har alla lämnats utanför, vi har alla velat göra uttalanden, men Raheem och hans team vet exakt vad de gör. De försöker skapa oväsen. Problemet är att det redan finns så mycket oväsen kring Chelsea”, säger Richards.

Sky Sports har mer att komma med, men den här gången genom Paul Merson och med Alexander Isak i fokus. Den förre Arsenalstjärnan applåderar Newcastle som behållit svensken, men lägger till ”Om jag varit Arsenal eller Chelsea hade jag köpt Isak, kosta vad det kosta vill. Om Chelsea fått Isak hade de varit givna bland de fyra främsta, om Arsenal fått honom hade de vunnit ligan”, menar Merson.

Daily Mail undrar hur illa ställt det är med Victor Nilsson Lindelöf. Bakgrunden är att hans fru, Maja Nilsson Lindelöf, la upp en Instagram Story med Man United-backen på kryckor och texten ”Allt går i slow motion nuförtiden”. United har ännu inte uttalat sig om backens senaste skada.

Evening Standard tror att Dejan Kulusevski finns med i startelvan för Tottenham i kvällens ligapremiär mot Leicester. Lucas Bergvall väntas börja på bänken. Londontidningen har också med uppgifterna om ett nobbat bud på Ivan Toney, som inte medverkade i Brentfords premiär (2-1 mot Crystal Palace).

The Sun hävdar att Scott McTominay vill stanna i Premier League och att det finns intresse. Fulham, Crystal Palace och Brighton är sugna på Manchester United-mittfältaren. Tidigare har Napoli uppgetts överens med McTominay men haft problem med Uniteds prislapp.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport domineras av Antonio Conte starka uttalanden efter Napolis chockförlust (3-0 till Hellas Verona). ”Jag skäms över vad som hände på planen. Mitt hjärta blöder i kväll”, sa Conte efter matchen. Första halvlek var han nöjd med, ”Sedan smälte vi som snö i solen. Jag känner att vi måste be om ursäkt till Napolifansen som följer oss med sådan passion. Jag är tränare och måste ta på mig hela ansvaret”. Ingen svensk startade i svenskmötet Bologna-Udinese. Jesper Karlsson inledde säsongen som han slutade den: på Bolognas bänk. Jesper Karlström fick i alla fall hoppa in en halvtimme för Udinese (5,5 av 10 i betyg i GdS). Matchen slutade 1-1. Jonas Rouhi väntas finnas på bänken när Juventus möter Como i kväll. Då möter också Atalanta Lecce och det blir utan Ademola Lookman. Anfallaren har bett om att inte spela. PSG har uppgetts intresserad, liksom saudiska klubbar.

Sky Sport Italia har förstärkning till Napoli. David Neres är i Italien för läkarundersökning. Övergångssumman till Benfica är 28 miljoner euro inklusive bonusar. Portugisiska medier har samma uppgift.

SPANIEN

Marca och AS får snopet konstatera att det blev tvärstopp för hajpade ”BMV” (Bellingham, Mbappé, Vinícius Jr). Real Madrids fick bara oavgjort i ligapremiären (1-1 mot Mallorca). ”BMV” får låga betyg i Madridpressen, medan Rodrygo, som hamnat i skuggan, var den som gjorde lagets enda mål.”Vi är inte nöjda. Vi borde gjort bättre ifrån oss”, säger tränare Carlo Ancelotti om matchen, och tycker Mallorca förtjänade sin poäng.

Sport och Mundo Deportivo uttrycker skadeglädje över Real Madrids ligapremiär på förstasidan. Annars är fokus främst på Ilkay Gündogan. I går kom uppgifter via Catalunya Radiò om att tysken undersöker möjligheterna till en återkomst i Manchester City, som påstås se positivt på det. Katalanska medier brukar också sprida uppgifter som passar Barça. Som att Newcastle vill värva Andreas Christensen. Marca har en delvis annan bild kring Gündogan. Det är Barça som vill ha bort honom, främsta för att han tar för stort utrymme i lönebudgeten.Själv vill Gündogan stanna men är beredd att anpassa sig efter Barças önskemål.

La Voz de Galicia och AS följer upp premiärsuccén för Williot Swedberg. Båda tar fasta på hans uppsving och på hans siffror. La Voz de Galaicia påpekar Swedberg spelat 479 minuter för Celta, förra säsongen inräknad, och gjort sex mål. Det ger ett mål per 79,8 spelminuter. Dessutom var fem av dem matchavgörande. AS skriver, ”Han har gått från utfrysning till stjärnstatus på två år. Från att ha varit kritiserad för att inte spela till att vara en av publikens favoritspelare. Och han är bara 20 år…”. Swedberg är också med i Marcas Omgångens lag.

Relevo har sämre nyheter för Swedbergs lagkamrat Carl Starfelt. Trots att Starfelt startade i ligapremiären hoppas Celta Vigo fortsatt sälja honom innan transferfönstret stänger. I alla fall om ett bud på motsvarande de fem miljoner euro klubben betalade för Starfelt anländer. Celta anser sig ha gott om backar med liknanden kvaliteter och skulle hellre värva en vänsterfotad back, skriver Relevo.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att Lyon åkte på en ”En smäll i Bretagne” (3-0 till Rennes). Det var söndagens mest uppseendeväckande resultat. Strasbourgs oavgjorda resultat får en mer undanskymd plats (1-1 mot Montpellier). Men målvakten Karl-Johan Johnsson spelade ingen undanskymd roll i sin debut, som kom efter bara en träning med Strasbourg. Han orsakade straffen som Montpellier gjorde mål på men svarade också för ”två världsklassräddningar”, som L’Alsace uttrycker det. Nöjd med debuten? ”Om det inte vore för straffen var den perfekt”, säger Johansson om debuten till France Bleu Alsace, och återkommer till straffen, ”Det var 50/50. Det var bara en liten touch, sedan var det lite teater (skratt)”. L’Equipe ger Johansson godkända 6 av 10. I första Omgångens lag i L’Equipe återfinns bland annat Mason Greenwood (Marseille). På tal om Marseille, det är fortfarande osäkert om PSG kommer att leta ersättare efter skadan på Gonçalo Ramos men både L’Equipe och RMC Sport skriver att Marseille kommer att göra det efter knäskadan på Faris Moumbagna. Troligen ett lån, möjligen ett köp till låg kostnad.

Le Progrès uppmärksammar de fem Lyonspelare som tillhör Lyons ”loft”, de oönskade. De som inte får träna med a-truppen. En av dem är Amin Sarr. Bilderna när han springer ensam på en grusväg medan a-laget tränar fick spridning i helgen (se klipp här). Lyon hoppas bli av med honom. De andra fyra oönskade är Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou och Florent Sanchez.

TYSKLAND

TZ följer upp Leon Goretzkas situation. Det är inte troligt att han kommer att finnas med i Bayern Münchens trupp i ligapremiären mot Wolfsburg på söndag. Klubben har gjort klart att han inte finns med i planerna. I Bilds läsarundersökning tycker 59 procent att Bayern gör fel som fryser ut Goretzka (70 000 deltog i omröstningen). Enligt Süddeutsche Zeitung är Atlético de Madrid fortsatt intresserad av mittfältaren, liksom Napoli. Men ingen av klubbarna är beredd att betala i närheten av hans nuvarande lön. Tyska fotbollsförbundets sportchef Rudi Völler tycker ur sitt perspektiv att Goretzka ska flytta. ”Det låter rimligt för honom att flytta, om han har ambitionen att hoppa på VM-tåget”, säger Völler till Sport1.

Frankfurter Rundschau uppgav i helgen att Eintracht Frankfurt ”håller ett öga på” Victor Nilsson Lindelöf i jakten på mittback. Hugo Larsson skulle därmed kunna få svenskt sällskap i klubben. Under söndagen köpte Frankfurt en annan mittback, Arthur Theate. Det är oklart om det nu finns pengar eller plats till Lindelöf. Tidigare har Lindelöf ryktats aktuell för Fiorentina. På tal om svenskar kan ett mål från det tyska cupspelet noteras. Oscar Vilhelmsson slog till igen för Darmstadt, elegant serverad av nyförvärvet Isac Lidberg (3-1 mot Teutonia Ottensen – se målet här).

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) fångar upp kommentarer från Gustaf Nilsson sedan han med sitt straffmål skänkt lite arbetsro till Club Brügge (1-0 mot Antwerp – se straffmålet här). ”För tredje gången den här säsongen träffade jag ribban i första halvlek”, säger Nilsson, ”Det var verkligen frustrerande, men i slutändan fick jag göra mål och det är vad som räknas”. Den efterlängtade segern ser han som ”ett steg i rätt riktning”. Gazet Van Antwerpen skriver att Nilsson nästan träffades av en bengal, som irriterade bortafans kastade när anfallaren låg kvar, för länge enligt dem, efter en smäll. Jacob Ondrejka spelade hela matchen för Antwerp.

De Telegraaf (Nederländerna) uppger på morgonen att Feyenoord fått ett första bud på Santiago Giménez. Det kommer från Nottingham Forest och är värt 25 miljoner euro. Den 23-årige anfallaren har kontrakt till 2027.