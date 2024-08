Vändning: Mästarklubb leder jakten på Wålemark

Headlines Blogg



1908.nl (Nederländerna), den initierade Feyenoordsajten, var först med uppgifter om Lech Poznans intresse för Patrik Wålemark. Nu kommer nya uppgifter. Sturm Graz har lagt ett bud och är i förarsätet i jakten på den 22-årige svensken. Det är oklart om det handlar om lån eller permanent övergång. Sturm Graz vann den österrikiska ligan förra säsongen efter tio år av RB Salzburg. Wålemark har haft svårt att etablera sig i Feyenoord och var under fjolårssäongen utlånad till Heerenveen.

O Jogo (Portugal) täcker förstasidan med Portos köp av Deniz Gül. Liksom Record preciserar tidningen siffrorna. Hammarby får 4,5 miljoner euro plus upp till 500 000 euro i bonusar. Anfallaren anländer till Porto i dag och skriver på ett femårskontrakt. Gül blir nya tränaren Vítor Brunos första värvning. Record frågar Nordenexperten João Pedro Cordeiro om Gül är redo att dra på sig Portos tröja och spela direkt? ”Jag tror inte det. Jag tror det är en satsning på längre sikt från Portos sida”, svarar Cordeiro, som menar att priserna på Nordenmarknaden exploderat, och att det blivit viktigare att som med Gül hitta talanger på hemmamarknaden redan innan de slagit igenom stort.

Daily Record (Skottland) har ytterligare en klubb som är intresserad av Gustaf Lagerbielke: Derby County i Championship. Klubben är också på jakt efter en mittback. Sedan tidigare har Heerenveen bekräftat intresse. Celtic vill helst sälja Lagerbielke, men Heerenveen vill låna, och Derby troligen likaså. I Derby återfinns sedan nyligen målvakten Jacob Widell Zetterström.

St Louis Today (USA) lyssnar på Rasmus Alm som öppnar upp om när han skadade knäet i juni. Tårarna kom. ”Det kändes som hela världen rasade samman. Jag tror att senaste gången jag grät innan dess var när vi fick vårt andra barn, det var för tre år sedan”, säger St Louis City-svensken som bara hade hunnit spela tio matcher efter sin förra tunga skada. Prognosen i juni var sex-åtta veckor, men han är redan uppe i elva veckor. ”De senaste fyra veckorna har jag sagt att jag är tillbaka om två veckor. Nu tar jag det dag för dag”, påpekar Alm, som är tillbaka i lätt träning och säger sig se ljuset i tunneln.

Het Nieuwsblad (Belgien) applåderar Ludwig Augustinsson, vars mål räddade Anderlechts seger (1-0 mot Dinamo Minsk). ”Min andra säsong i Anderlecht har börjat bra. Efter att inte ha gjort några mål första säsongen har jag nu gjort två”, säger Augustinsson, som bar kaptensbindeln i Jan Vertonghens och Yari Verschaerens frånvaro.

Asharq Al-Awsat (Saudiarabien) välkomnar Jens Gustafsson som ny tränare i Al-Fateh. Men presentationen av en ny klubbtröja ger också en indikation på förutsättningarna. Det spanska ordet ”tranquilo”, ”ta det lugnt”, förekommer i presentationsvideon. Det är ett svar på fansens missnöje över bristen på värvningar, förklarar tidningen. Gustafssons första match är redan i kväll, ligapremiär mot Al Qadsiah.

ENGLAND

Daily Mirror ändrar Chelseas klubbsång till ”Blew is the colour” för målskytten Christopher Nkunkus ballongblåsande i Conference League-kvalet (2-0 mot Servette). Men, som Daily Telegraph noterar, det var ”Från burop till ballonger”. För fansen vädrade sitt missnöje med spelet redan efter första halvlek. Tålamodet är inte stort efter turbulensen i klubben eller med tränare Enzo Marescas ”Sarriball 2.0”. Mirrors nyhetsetta rör sig också i fotbollens värld. Den förre Premier League-profilen Jermaine Jenas har sparkats ut från BBC:s Match of the Day för ”olämpligt beteende” mot en medarbetare.

The Times ser möjlighet att lätta på Chelseas problem och lönekostnader. Dagens största rubrik är att ”Aston Villa är i samtal om Sterling”. En möjlighet för den utfrusne 29-åringen att komma in i värmen. Enligt Sky Sports har Sterling också erbjudits till Crystal Palace, medan tyska Bild i sin podd Bayern Insider uppger att yttern nyligen erbjöds till Bayern München, som tackade nej.

The Athletic menar att unga nyförvärven Archie Gray och inte minst Lucas Bergvall imponerat så pass att Tottenham ser ut att överge planer på att värva en mittfältare till. Bergvall väntas att få gott om spelminuter framöver som vikarie till James Maddison.

Daily Mail väljer Erik ten Hags varning till sina spelare som säljande rubrik, ”Tjura inte!”. Manchester United-tränaren ser säsongen som en ”survival of the fittest”, men lägger också till, ”spelarnas attityd är mycket viktig, ibland kommer de att bli besvikna, men det måste de hantera”. Daily Telegraph ser det som en direkt varning till Jadon Sancho. Ten Hag uppdaterad också skadeläget och sa att Victor Nilsson Lindelöf inte heller är tillgänglig mot Brighton i morgon.

The Sun hävdar att Liverpool lurar på Jarrad Branthwaite hos lokalrivalen Everton. Liverpool påstås beredd att erbjuda 70 miljoner pund (63+7). Branthwaite sägs öppen för planerna. Han vill flytta till en större klubb. 22-åringen jagades länge av Manchester United. På tal om transfers är Mikel Merino nu mycket nära Arsenal.

Football Insider hävdar att Anel Ahmedhodzic kan vända tillbaka till Premier League. Ipswich påstås vara i långt gångna förhandlingar med Sheffield United om den 25-årige backen. Även Wolves har visat intresse. Ipswich värvade nyligen Jens Cajuste.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bär på orden ”Ge mig fler mål, Leão”, som ses som en uppmaning från Milans tränare Paulo Fonseca. Förhoppningarna på den portugisiske stjärnan är stora, förväntningarna på att han stannar likaså. ”Noll chans”, svarar Milans vd Giorgio Furlani på en fråga om en flytt till Barcelona, ”Det är 100 procent att han stannar”. I morgon ställs Milan mot Parma. I motståndarlaget finns Pontus Almqvist. Under sin tid i Lecce hann han aldrig träffa Zlatan Ibrahimovic. Almqvist hoppas på chansen i morgon. ”Vad jag ska säga till honom? Vi får se beroende på hur matchen går”, säger Almqvist och ler. Amin Sarr väntas läkarundersökas och skriva på för Hellas Verona i dag. Han kommer från Lyon på lån med köpoption. Sportitalia drar fram ett annat svenskt namn ur hatten: Robin Quaison. Den 30-årige anfallarens representanter ska ha fiskat i Salernitana men ännu utan napp. Quaison, som är utan kontrakt, har ett förflutet i Palermo.

Corriere dello Sport ger som väntat störst rubrik åt Paulo Dybala, ”Jag stannar”. Helt oväntat meddelade argentinaren i går att han nobbat erbjudandet på 75 miljoner euro för tre år i Al-Qadisiyah och blir kvar i Roma. Dybala säger att han inte kan lämna fansen. Liksom Sky Sport Italia skriver CdS om gråsvart rök mot himlen i London. Napoli lyckades inte få till något avtal med Chelsea om Romelu Lukaku vid vad som på förhand beskrevs som ett avgörande möte i går. Parterna är fast i positioner långt från varandra. Däremot är Napoli överens med Brighton om att köpa Billy Gilmour. Tidningen noterar att Fiorentina bara fick 3-3 hemma mot ungerska Puskas Akademia i Coneference League-kvalet.

SPANIEN

Marca visar med heat maps på förstasidan ett problem i Real Madrids anfall i ligapremiären mot Mallorca. Det blev ”trafikstockning på vänsterkanten”, som tidningen uttrycker det. Ett par andra nyheter får också stor rubriker. Här finns Real Madrid-målvakten Thibault Courtois slutar i Belgiens landslag. Han är, milt uttryckt, inget fan av förbundskapten Domenico Tedesco. Här finns också att Rayo Vallecanos plan att värva James Rodríguez ser ut att gå i lås. Colombianen är på plats i Madrid för förhandlingar. 33-åringen är utan kontrakt sedan han lämnade São Paulo. Lönen är tänkt att täckas med hjälp av externa finansiärer.

Mundo Deportivo toppar med att Barcelona ”Satsar på Cancelo”. Al-Hilal ska ha lagt ett jättebud till Manchester City på João Cancelo. Men enligt MD försöker Barça på nytt låna portugisen, som hellre vill återvända än flytta till Saudiarabien. MD menar att Barça hoppas få med en överkomlig utköpsklausul i låneavtalet. Både Mundo Deportivo och Cadena SER konstaterar att Dani Olmo ännu inte kan registreras och att klubben går en kamp mot klockan för att kunna få med nyförvärvet mot Athletic i helgen. Barça brottas som vanligt med La Ligas ekonomiska regelverk. Mer pengar behöver frigöras, flyttarna för Ilkay Gündogan och Mikayil Faye behöver bli helt klara.

Cadena Cope berättar att Mats Hummels familj rasar över ryktena om en flytt till Mallorca. ”Det har aldrig förekommit några diskussioner”, heter det i ett uttalande, som pekar ut en icke-auktoriserad agent för att sprida uppgifterna. Enligt Cope är Real Sociedad närmast att värva den 35-årige backen.

FRANKRIKE

L’Equipe firar med Lens som vann första mötet i Conference League, trots spel med tio man större delen av matchen (2-1 mot Panathinaikos). Från transfermarknaden noterar tidningen att Mamadou Sarr är klar för Strasbourg. Han blir den storsatsande klubbens tionde nyförvärv. Sebastian Nanasi väntas i dag skriva på och bli det elfte. Då har Strasbourg satsat mer än 50 miljoner euro på nya spelare, nästan alla unga, som dessutom får en ny tränare (Liam Rosenior). L’Equipe bekräftar också Fabrizio Romanos uppgifter om att Rennes är nära att värva Mikayil Faye från Barcelona samt uppger att Lyons alla spelare är till salu på grund av den kärva klubbekonomin.

RMC Sport, L’Equipe och Le Parisien tippar alla olika på PSG:s anfallstrio i kvällens ligapremiär mot Montpellier. RMC Sport: Dembélé, Kolo Muani, Barcola. L’Equipe: Dembélé, Asensio, Lee. Le Parisien: Dembélé, Barcola, Lee. Det är inte bara PSG som ska klara sig utan Kylian Mbappé, stjärnan var också ett stort dragplåster för hela Ligue 1. Men publiken kommer ändå. 13 av de 18 klubbarna har satt rekord i försäljning av årskort eller tangerat det, uppger RMC Sport. Radiokanalen uppgav under torsdagen att Juventus gör ett försök att värva Jadon Sancho från Manchester United.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att det seglat upp en rival till West Ham om Carlos Soler: Everton. Klubben har redan varit i kontakt med PSG. Men West Ham hoppas fortfarande säkra den 27-årige spanjoren innan transferfönstret stänger. Enligt Le Parisien är Londonklubben nära en affär för 23 miljoner euro inklusive bonusar.

Heidenheimer Zeitung skriver om en ”Historisk seger” mot BK Häcken (2-1 till Heidenheim). Inte så mycket för motståndet utan för att det var klubbens första match någonsin i Europaspelet. Tidningen påpekar att segern dessutom kom med bara två spelare kvar i laget från ligamatchen i helgen. Cirka 500 fans hade rest med.