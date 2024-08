Uppgifter: Lazio efter Lindelöf - som kan få annan roll i United

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia uppger att Lazio fått en ny idé: värva Victor Nilsson Lindelöf. Klubben behöver förstärka försvaret och har inlett förhandlingar med Manchester United. Den engelska klubben har länge ansetts beredd att släppa Lindelöf men bara för försäljning, samtidigt som Lindelöf nyligen uppgavs inställd på att fortsätta i United. Bara en stor utmaning kan ändra på det. Blir Lindelöf kvar kan en delvis annan roll vänta. Enligt Manchester Evening News kommer United inte att värva någon tillfällig backup till skadebenägna vänsterbacken Luke Shaw. Källor inom klubben menar att Lindelöf kan fylla den rollen. Han har testats där förut. Samtidigt väntas Lindelöf rasa ner till sjätte plats i hackordningen när alla är skadefria, skriver MEN. Sky Sport Italia har vidare bilder på att Dino Putsén från Jönköping Södra nu officiellt är klar för Inter. 16-åringen har skrivit på för tre år och kommer att spela med Inters Primavera- och U18-lag. Hellas Verona gjorde i går klart med Amin Sarr på lån från Lyon.

Annons

La Gazzetta dello Sport menar att Milan inte gett upp Adrien Rabiot. Fransmannen är utan kontrakt och Milan behöver förstärkning på mittfältet. Plan B är en annan fransman, Manu Koné. Enligt tyska uppgifter är Milan redan överens med 23-åringen men Mönchengladbach vill ha 20 miljoner euro. Gazzetta dello Sport uppger vidare att Chelsea till slut lägger ett bud på Victor Osimhen. Det påstås inte vara så långt från Al-Ahlis bud på 70 miljoner euro. Enligt Corriere dello Sport kom samtalet från Chelsea till Napoli i söndags. Till skillnad från Gazzetta dello Sport är Corriere dello Sport övertygad om att Osimhens lön är ett närmast oöverstigligt hinder för Londonklubben.

Corriere dello Sport uppmärksammar Juventus som fortsätter värva, totalt för drygt 200 miljoner euro med den senaste värvningen. För i dag kommer Teun Koopmeiners till Turin för läkarundersökning. Juve betalar Atalanta 52+6 miljoner euro för mittfältaren. Det händer mer i dag. Romelu Lukaku anländer till Neapel för läkarundersökning. Napolis betalar Chelsea 30 milj euro. Tidningen uppmärksammar Sven-Göran Eriksson även i dag. Det kommer att vara en tyst minut på samtliga Serie A- och Serie B-matcher i helgen för svensken. Lazio kommer i samband med matchen mot Milan också att minnas ”Svennis” med video på storbildsskärm och utställning av pokalerna han vann med klubben. Dessutom hoppas Lazio få dit en del av hans tidigare spelare i klubben.

Annons

ENGLAND

The Sun byter smeknamn på Old Trafford till ”Theatre of Raheems”. Under den rubriken samlas flera av de uppseendeväckande transferuppgifterna från tisdagen. Manchester United och Chelsea är i fokus. United är i dialog med Chelsea om Raheem Sterling, möjligen som ett byte med Jadon Sancho. Den andra underrubriken är att Chelsea jagar Ivan Toney och den tredje att Manchester United till slut gör klart med värvningen av Manuel Ugarte.

Daily Mail upplyser om att det engelska spelarfacket (PFA) rasar över så kallade ”bomb squads”, oönskade spelare som placeras i grupp och inte får träna med a-laget. Chelsea påstås exempelvis ha 13 spelare i en sådan, inklusive Sterling och Ben Chilwell. ”Oacceptabelt”, kallar en källa på PFA taktiken, och vill att Premier League och Fifa agerar. PFA har också varit i kontakt med de utfrysta spelarna i Chelsea och deras representanter.

Annons

Daily Mirror ser Sterling-mot-Sancho som ”Top of the Swaps”, en blinkning till ett klassiska tv-program. Här finns också två färdiga övergångar: Mikel Merino till Arsenal och Giorgi Mamardashvili till Liverpool. Sedan blev det äntligen ”Beto-tider” för Everton som efter två storförluster i ligan är vidare i ligacupen (3-0 mot Doncaster) efter mål av bland annat Beto.

Derby Telegraph går hårt åt Derbys spelare efter cupchocken mot League 2-motstånd (3-2 till Barrow). Alla spelare får 3-5 av 10 i betyg. Alla utom målvakten Jacob Widell Zetterström som får 7. Stoke Sentinel är än mer generös mot Viktor Johansson och ger honom 8. Men hela Stokes lag får toppbetyg efter gårdagens jätteseger (5-0 mot Middlesbrough). The Argus ger Yasin Ayari, som startade för Brighton, godkända 7 (4-0 mot Crawley). IFK Göteborg-förvärvet Malick Yalcouyé, som uppgetts aktuell för lån till Sturm Graz, satt på bänken. Ett betydligt större nyförvärv, Matt O’Riley, fick utgå med en fotledsskada efter bara sex minuter. ”Jag hoppas Matts skada inte är så illa som det ser ut”, säger tränaren Fabian Hürzeler.

Annons

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo jublar i högan sky. Barcelona är i ligaledning. Och frälsaren heter Dani Olmo. Spanjoren debuterade, dominerade och sköt Barça till seger (2-1 mot Rayo Vallecano). Smolk i Barças glädjebägare: Marc Bernal har av allt döma dragit korsbandet. Det uppger källor inom Barça till både Sport och till Mundo Deportivo efter inledande bedömning. 17-åringen har haft en fin start på säsongen men befaras nu bli borta länge. ”Det är en ledsam seger på grund av Marc Bernals skada. Det ser inte bra ut. Vi får vänta och se”, säger tränare Hansi Flick, ”Ingen i omklädningsrummet är glad på grund av vad som hänt Marc”.

Marca bugar sig på förstasidan för Olmos prestation, men går sedan snabbt vidare. Även hela vägen till Saudiarabien. Enligt tidningen överväger Al-Nassr att på nytt försöka locka Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo har fått ett allt större inflytande i klubben och vill gärna se fransmannen som ny tränare. Den nuvarande tränaren Luis Castro är ifrågasatt. Cristiano Ronaldo nådde för övrigt enligt Marca en ny milstolpe när han i går gjorde ett av målen i Al-Nassrs seger (4-1 mot Al-Feiha). Det var portugisens 900:e mål i karriären (men de flesta räknar till 899 mål – förklaringen är gammal). ”Jag vet inte om jag lägger av snart. Kanske om två, tre år, troligen här i Al-Nassr”, säger 39-åringen. Marca menar att han siktar på 1 000 mål – och kanske VM 2026.

Annons

AS väljer bort Olmo som huvudämne på förstasidan. Här är det Vinícius Jr som gäller. Brasilianaren bedyrar i en intervju med CNN att han tänker bli Real Madrid trogen. ”Jag är bara 24 år och jag vill fortsätta länge till och skapa historia i laget jag spelar för i dag”, säger Vinícius Jr. Han ser framtiden för Real Madrid som exceptionellt ljus. ”Vi kan ha ett av de bästa lagen för det kommande decenniet och nu behöver vi visa det på planen”. Samtidigt slänger El Chiringito fram nya siffror på det monstruösa erbjudandet från Saudiarabien: Real Madrid erbjuds 500 miljoner euro och Vinícius Jr erbjuds en miljard euro för fyra-fem år.

FRANKRIKE

L’Equipe välkomnar Paralympics till Paris på förstasidan och de nästkommande 22 sidorna. Sedan vänder tidningen tillbaka till transfermarknaden. Enligt tidningen är Reims ute efter Romeo Amane i Häcken. Kontakter är tagna med den 21-årige mittfältarens representanter. Inget bud är ännu lagt. Tidigare har ett flertal klubbar ryktats intresserade av Amane. Kingsley Comans framtid tilldelas stort utrymme. Fransmannen är på väg bort från Bayern München, som är överens med Al-Hilal om ett lukrativt bud. Men Coman vill avvakta till det europeiska transferfönstret stänger. Det saudiska fönstret stänger den 2 september. Även Arsenal och Liverpool är intresserad, men lär ha svårt att matcha saudiernas bud. På annat håll understryker PSG-källor för L’Equipe, liksom för Le Parisien häromdagen, att det inte finns något intresse för en ny nummer 9 till klubben, trots skadan på Gonçalo Ramos.

Annons

Ouest France, liksom L’Equipe och Aftonbladet, skriver att Nantes nya målvakt blir Patrik Carlgren. 32-åringen, senast i Randers, skriver på för två år. Han tar över platsen som andremålvakt efter Rémy Descamps som lämnat klubben.

RMC Sport placerar Chelsea i skamvrån när det gäller mängden värvningar. Bordeaux ska ha värvat 27 spelare på några timmar. Bakgrunden är att klubben, som tvångsförflyttats långt ned i seriesystemet, inte bara behöver värva spelare till förstalaget. Bordeaux var också tvungen att fylla reservlaget innan en deadline, annars hade de tvingats lämna WO en andra gång och exkluderats ur serien.

TYSKLAND

Sport Bild presenterar den ”hemliga” listan för tv-pengar. Förbundets system för att fördela pengarna kommer att ge mest till Bayern München, 70 582 951 euro, och minst till Holstein-Kiel, 29 424 313 euro – se listan här. Tidningen förklarar vidare Leverkusens lån av Nordi Mukiele. 26-åringen plockas in som ersättare till Odilon Kossounou, som flyttar till Atalanta. Förstasidan är främst fokuserad på Joshua Kimmich. Mittfältaren står numera på god fot med klubbledningen. Kontraktet som går ut nästa sommar kan förlängas, om Kimmich går med på att sänka lönen. Förhandlingar väntar.

Annons

Sky Sport uppger att Barcelona fortsätter jaga spelare i tränare Hansi Flicks hemland. Klubben visar intresse för Jonathan Tah i Bayer Leverkusen, och nu även Mohamed Simakan i RB Leipzig. Kontakter är tagna med Simakans representanter. Simakan skulle vara dyrare än Tah, som Leverkusen vill ha 30 miljoner euro för. Möjligen kan Barças nya deal med Nike skapa utrymme för en större värvning. Inget bud är lagt på endera spelare. Även Bayern München håller ett öga på Tah.

ÖVRIGT

Record (Portugal) låter Viktor Gyökeres tränga sig in med en liten rubrik på förstasidan. Flera storklubbar i Europa letar fortfarande anfallare. Men ingen av dem kan få svensken att lämna nu. Dels har den deadline Sporting och Gyökeres satt upp för en eventuell flytt gått ut. Dels har nu även Gyökeres och hans representanter försäkrat klubben om att han stannar. Hasan Cetinkaya och Jonathan Chalkias var i dagarna på besök hos Sporting, efter att en annan av deras klienter, Deniz Gül, säkrat sin flytt till Porto. Gyökeres utköpsklausul på 100 miljoner är inget Sporting gör avsteg ifrån de sista dagarna av fönstret.

Annons

Meczyki (Polen) följer upp Lech Poznans lån av Patrik Wålemark från Feyenoord. Köpoptionen uppges ligga på mellan 1,8 och 2,4 miljoner euro. Meczyki uppger även att Mikael Ishak spelade en viktig roll i att övertala Wålemark om välja Lech Poznan framför Sturm Graz. Förutom Ishak spelar också Elias Andersson, Alex Douglas och Filip Dagerstål i Lech Poznan. Tisdagens stora fotbollsnyheten i Polen var att målvakten Wojciech Szczesny lägger handskarna på hyllan.

De Stentor (Nederländerna), liksom Aftonbladet, skriver att Victor Edvardsen flyttar till Barnsley på lån. En RTV Oost-journalist beskrev häromdagen Go Ahead Eagles värvning av anfallaren som ett ”komplett misslyckande”. Bättre lycka i League One. En som flyttar motsatt väg, från England till Nederländerna, är Wout Weghorst. Enligt De Telegraaf är Ajax överens med den 32-årige anfallaren om ett tvåårskontrakt. Ett avtal är också nära med Burnley. Heerenveen tillbakavisar uppgifter om ett bud på Pavle Vagic, enligt Leeuwarder Courant. Vd Ferry de Haan säger sig inte ens känna till spelaren.

Annons

BBC Sport Africa ger en bakgrund till valet av Nigerias nya förbundskapten Bruno Labbadia. Samtalen med både Janne Andersson och Hervé Renard bröt samman. Förbundet (NFF) fick därefter göra ett ”desperat val”. Fyra kandidater vaskades fram, där valet föll på Labbadia. De andra kandidaterna var Gustavo Poyet, Aitor Karanka och Fabio Cannavaro.