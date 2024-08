Romano: ”Så många falska uppgifter om Lindelöf”

Headlines Blogg

ITALIEN

Sport Italia sätter ned foten och dementerar Lazios intresse för Victor Nilsson Lindelöf. Transferspecialisten Fabrizio Romano var i natt ännu tydligare inför dagens Deadline Day. ”Det är så många falska uppgifter om Lindelöf i sommar. Falska historier från Turkiet i juni, falska historier från Italien de senaste dagarna om Lazio och Fiorentina. Lindelöf har aldrig övervägt det. Han stannar i United om inte ett storslaget erbjudande kommer och sedan lämnar han kanske gratis nästa sommar”, säger Romano på Playback (se klipp här).

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport ger den mesta av sin kraft – och förstasidorna – till Champions League-lottningen. Så har Italien också fem lag med: Inter, Juventus, Milan, Atalanta och Bologna. Från mercaton kommer besked om att det blir ett byte: Tammy Abraham till Milan och Alexis Saelemaekers till Roma. Men det blir bara lån. Roma har mer på gång. Tiago Djaló ansluter på lån från Juventus, sedan Kevin Dansos övergång stoppats vid läkarundersökningen (se under L’Equipe). Båda bytet Abraham-Saelemaekers och Djaló-övergången har Fabrzio Romanos here-we-go-stämpel.

Sky Sport Italia och transferjournalisten Fabrizio Romano påpekar båda Chelsea har representanter på plats i Italien som förhandlar direkt med Napoli om Victor Osimhen. Förhandlingar pågår också med nigerianen. Samtal pågick i går kväll och väntas fortsätta under morgonen. En affär – lån med bindande köpklausul – lär inte vara något problem med Napoli. Stötestenen är Osimhens lön. Även Al-Ahli är på plats och har en överenskommelse redo. Klubben kan utan problem tillfredsställa Osimhens lönekrav men anfallaren vill hellre till Chelsea. Sky Sport Italia uppgav i natt också att Juventus slutligen gett upp Jadon Sancho.

ENGLAND

Daily Mirror hör Liverpools nyförvärv Federico Chiesa flörta med sin nya klubbs fans. ”När vi var på väg att landa så såg jag Anfield och sa direkt till min fru, ’Spela sången, You’ll Never Walk Alone, för jag vill föreställa mig själv spela där och höra fansen sjunga. Det var lite kul”, säger Chiesa, och längtar till debuten på Anfield. ”Jag kommer att få rysningar”, säger han, vilket ger dagens huvudrubrik, ”Shiverpool”.

The Independent följer upp uppgifter om att Arsenal erbjudits Raheem Sterling. Enligt tidningen är Arsenal intresserad, Mikel Arteta känner honom sedan tiden i Man City, men lönen är problemet. Arsenal vill bara låna och i Chelsea har Sterling 325 000 pund i veckan, Arsenal vill betala max 125 000 pund. Enligt Manchester Evening News överväger Manchester United fortfarande ett sista-minuten-bud på Sterling. Tillbaka till Arsenal. Klubben har enligt The Independent också blivit erbjuden Kingsley Coman. Daily Mail hävdar för övrigt att Arsenal är intresserad av Anthony Gordon i Newcastle men inte redan i detta fönster.

The Athletic har mer Arsenal. Klubben är överens med Bournemouth om att låna målvakten Neto. Läkarundersökning väntar i dag. The Athletic uppger vidare att Brighton lagt ett bud på 20 miljoner euro till FC Nordsjælland för anfallaren Conrad Harder. Även Tipsbladet har uppgifterna. Enligt The Athletic väntas Nordsjælland acceptera budet på 19-åringen. Sporting har också varit intresserad.

Plymouth Herald lyssnade på Plymouths tränare Wayne Rooney som under torsdagen sa att det är ”mycket osannolikt” att Micahel Baidoo ansluter från Elfsborg. Baidoo själv sa sent på kvällen, ”Jag har inte pratat med honom (Rooney) än, men jag vill prata med honom”. Rooney var upptagen med annat i går kväll. Han sjöng på en karaokebar (se klipp här och här). Om framtiden fortfarande är oviss för Baidoo tycks den ha klarnat för Rami Al Hajj. Enligt Tipsbladet är han nästan klar för just Plymouth.

The Times konstaterar att Neal Maupay lämnar Everton med en pik. Den 28-årige liknar flytten vid att slippa ur fängelse med ett klipp från filmen ”Nyckeln till frihet” (se inlägg på X här). Maupay är klar på lån till Marseille med bindande köpklausul.

SPANIEN

Marca har rubriken ”Startar inte” och bild på en missbelåten Vinícius Jr, en del av av hackande BMV. AS väljer ”Blockerade” till en bild på Kylian Mbappé som stoppas upp. Båda är reaktioner på ett nytt poängtapp för Real Madrid (1-1 mot Las Palmas). ”Det var mer eller mindre som mot Mallorca (1-1, min anm). Jag såg ingen förbättring. Vi måste snabbt hitta en lösning, och det tror jag att vi gör”, säger tränaren Carlo Ancelotti. Opta Jose strör salt i Mbappés sår med att påpeka att han är den spelare i de fem stora ligorna ”med flest skott den här säsongen (17) och som har den största skillnaden mellan Expected Goals (1,8xG) och gjorda mål (noll)”. Marca bidrar på annat håll med grafik på alla CL-lagens repsektive matcher.

Sport och Mundo Deportivo lockar båda med intervju med Dani Olmo efter succédebuten. Anslaget är också snarlikt. Sport: ”Vi har ett lag som kan vinna”. MD: ”Jag har kommit för att vinna”. Sport har mer Barcelona. Klubben förlänger kontraktet med Marc Bernal till 2029. Barça vill göra klart det inom de närmaste veckorna, även som ett sätt att visa sitt stöd för den långtidsskadade mittfältaren.

FRANKRIKE

L’Equipe sörjer Lens respass i Conference League-kvalet (2-0 till Panathinaikos), men har fler nyheter om den nordliga klubben. Kevin Dansos flytt till Roma har stoppats. Läkarundersökningen gav inte klartecken och backen stannar nu i Lens. Det meddelar den franska klubben, som är upprörd. ”Klubben (Lens, min anm) undrar över de bakomliggande skälen till att denna flytt inte godkänns för en spelare som är minutiöst kollad och spelar 30 matcher per säsong på fransk och internationell mark”, skriver Lens. Mer från transfermarknaden: Lyon lånar Wilfried Zaha från Galatasaray, där den ivorianske anfallaren har kontrakt till 2026. Al-Hilal hoppas fortfarande värva Kingsley Coman från Bayern München men behöver först bli av med en utländsk spelare, helst Renan Lodi. Det saudiska fönstret stänger på måndag.

Foot Mercato skriver att Sofyan Amrabat byter Fiorentina mot Fenerbahçe. Det handlar om ett lån för två miljoner euro med bindande köpklausul på 13 milj euro. 28-åringen, som var på lån i Manchester United förra säsongen, väntas till Istanbul i dag. Fabrizio Romano bekräftade i natt den förestående flytten.

Les Dernières Nouvelles d’Alsace konstaterar att målvakten Djorde Petrovic anländer till Strasbourg på lån från Chelsea. Det innebär att Karl-Johan Johnsson, som gjort succé under sina två första matcher och redan blivit en publikfavorit, förpassas till bänken. På tal om svenska reservmålvakter så skriver Ouest France att Patrik Carlgren, senast i Randers, nu genomgått läkarundersökning i Nantes och skriver på för två år.

TYSKLAND

Bild radar upp alla de tyska lagens motstånd i Champions League. En pikant detalj är att Bayern München kommer att spela i Schalke. Orsaken är att Sjachtar får spela sin hemmamatch där på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bild tycks på annat håll instämma i svenska rapporter om att Hannover i sista stund jagar bland annat Malcolm Jeng från Sirius och Anton Salétros från AIK, men bidrar inte med nya uppgifter. Inte heller har Bild mer kring Aftonbladets uppgift att Simon Strand flyttar till Osnabrück.

Sky Sport ger störst uppmärksamhet till RB Leipzigs affärer: Mohamed Simakan lämnar klubben och blir lagkamrat med Cristiano Ronaldo i Al-Nassr (ca 45 milj euro) och RB Leipzig ersätter honom med Lutsharel Geertruida från Feyenoord (ca 25 milj euro). Affärerna är nästan i hamn. Både Bild och Sky Sport rapporterar att Bayer Leverkusen meddelat Bayern München och Barcelona att Jonathan Tah inte är till försäljning. Under torsdagen hade Tahs agent Pini Zahavi i ett uttalande satt press på Leverkusen om att låta Tah flytta.

ÖVRIGT

Correio da Manhã (Portugal) hävdar att Viktor Gyökeres vill sätta bestående avtryck i portugisisk fotboll. Svensken påstås ha sagt till närstående att han gärna vill sätta ett nytt målrekord under en säsong. Rekordet har Héctor Yazalde med 46 mål säsongen 1973/1974. Förra säsongen gjorde Gyökeres 29 ligamål. Liksom Gyökeres spelade Yazalde för Sporting. Gyökeres har inlett säsongen med sex mål på tre ligamatcher.

De Stentor (Nederländerna) hör suckar sedan övergången för Victor Edvardsen till Barnsleys blåsts av i sista stund. ”En besvikelse”, säger Barnsleys tränare Darrell Clarke. Edvardsen, som enligt uppgift hoppade av av familjeskäl, ser nu ut att bli kvar i Go Ahead Eagles. I stället lämnar Thibo Baeten på lån.

ESPN (Argentina) intervjuar Ángel Di María och frågar om bästa tränare han haft i karriären. 36-åringen väljer att börja i andra ändan. ”Den sämsta är (Louis) Van Gaal, det kan jag försäkra er om”, säger Di María, som hade Van Gaal under sin misslyckade sejour i Manchester United.