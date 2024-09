Gazzettan: Jesper Karlsson kan petas ur CL-trupp

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kallar Jesper Karlsson för en gåta. Han tog inte chansen när han till slut fick den, mot Empoli i helgen. Inte alls. Corriere dello Sport skrev en hel artikel i går om den iskalla insatsen, men också att fler chanser väntar. Gazzetta dello Sport menar i dag att risken är överhängande att svensken inte finns med i Bolognas Champions League-trupp på 25 spelare. Även välkände Bologna-journalisten Alessandro Mossini har varnat för detta. CL-lagens listor ska vara inlämnad vid midnatt. På tal om Bologna så finns klubben tillsammans med Lecce i botten när GdS på sedvanligt manér sätter betyg på Serie A-klubbarnas sommarfönster. De får 5 av 10. I topp är Juventus som får 8. Inter får 7,5. Men på tidningens förstasida är fokus på nytt på Theo Hernández och Rafael Leão. Milans två storstjärnor som var petade mot Roma i helgen. Milans två storstjärnor som inte tog vattenavbrott med resten av laget utan stod för sig själva. Händelsen har fått stor uppmärksamhet. GdS berättar nu att de båda spelarna pratade med Zlatan Ibrahimovic över telefon innan laget flög hem från Rom. Svensken gjorde sina tankar tydliga, även om spelarna redan i omklädningsrummet förklarat sig, att det inte handlade om myteri, de hade just kommit in i spel och var inte törstiga. Sedan tidigare är det klart att duon inte bötfälls men GdS understryker att de nu förväntas gottgöra sitt uppträdande i kommande matcher. Ibrahimovic har kritiserats för att inte ha varit på plats i Rom. Men enligt GdS handlade det inte om semester utan om åtaganden från före han tog sin nuvarande tjänst i Milan. Rafael Leão hamnar i rubrikerna av fler skäl. Under måndagen la han ut en bild i sociala medier på Paolo Di Canio när den gamla Lazioprofilen gör fascistsalut. Bakgrunden är att Di Canio som fotbollsexpert i Sky Sport Italia kritiserat portugisen.

Corriere dello Sport har fullt fokus på Victor Osimhen, som landade i Istanbul i natt för att skriva på för Galatasaray på lån en säsong. Italienska medier försöker se det positiva i Napolis spruckna affärer. CdS påpekar att klubben sparar in elva miljoner netto i löner. La Repubblica fyller på med att detta är pengar som kan användas till Chvitja Kvaratschelias nya kontrakt. Osimhens lånekontrakt innehåller också en klausul att det kan avbrytas redan i januari om en toppklubb vill betala den nya utköpsklausulen (ca 80 milj euro). Enligt uppgift ska det finnas en lista på tio klubbar. Galatasaray skulle då få en ersättning. CdS nämner även på nytt att det inte bara var Chelsea som i sista stund försökte med Osimhen utan även Liverpool. I båda fallen var det lönen som avskräckte. Som CdS redan skrev i går får Roma klart med två nya backar. Mario Hermoso är redan presenterad och Mats Hummels ansluter nu när Chris Smalling hann bli klar för Al-Fayha.

ENGLAND

Daily Telegraph gör störst rubrik på Erik ten Hag. Det gör nästan samtliga engelska papperstidningar. Temat är att Manchester Uniteds ledning ger honom fortsatt stöd. ”Absolut. Vi anser att Erik är rätt tränare för oss och vi backar honom helhjärtat”, säger Uniteds vd Omar Berrada. Uttalandet kommer efter bara tre poäng på de tre första matcherna, och en smärtsam storförlust mot Liverpool senast. Intentionen är att backa Ten Hag även om resultaten fortsätter att gå emot, skriver Telegraph.

Daily Mail bär på dåliga besked åt Arsenalfans. Nyförvärvet Mikel Merino väntas bli borta två månader. Mittfältaren ådrog sig en axelfraktur på första träningen med sin nya klubb efter flytten från Real Sociedad.

Sky Sports uppger att Kieran Trippier är aktuell för en flytt till Turkiet. Fenerbahçe, Besiktas och Eyupspor är intresserade av att låna den 33-årige Newcastlebacken. Trippier har tappat sin plats i laget och uppgetts vilja bort. Sky Sports skriver vidare att West Ham jagar en mittback. Samtal pågår med representanter till Joel Matip och John Egan, båda är utan kontrakt.

Sussex World hör Fabian Hürzeler berömma Yasin Ayari. Brightons nya tränare blev tidigt imponerad av 20-åringen. ”Det är en spelare som alltid är där. Han missade inte enda träning under försäsongen”, säger Hürzeler. Skador i laget har gett Ayari speltid, som mot Arsenal senast. ”Han gjorde stor skillnad. Nu är det upp till honom att fortsätta på den här nivån. Låt oss se vad som händer men jag är glad att ha honom här. Jag älskar spelare som ger allt för sin klubb, till sista procent”.

Football Insider menar att Newcastle fortfarande är ute efter Anthony Elanga. Uppgifter från Sky Sports och The Athletic har i dagarna gjort gällande att klubben la ett bud värt totalt 50 miljoner pund på Deadline Day, den sista augusti, men Nottingham nobbade ändå. Football Insider menar att intresset fortfarande är så pass stort att Newcastle väntas göra nya försök i de kommande fönstren.

SPANIEN

Marca reser till Belgrad för match mot Serbien och tidningen använder förstasidan för att påminna om en klassisk drabbning, ”La batalla de Belgrado” (Slaget i Belgrad) 1977. En brutal match i fientlig miljö som Spanien till slut vann med 1-0 (se klipp här). Tidningen ger också plats för en annan landslagsspelare. Uruguays legendariske anfallare Luis Suárez, 37, meddelar att han lägger av i landslaget. Marca applåderar även – med rätta – Uefas besked i går. Ett förmånligt pristak sätts för biljetter till bortafans i de europeiska cuperna.

Sport och Mundo Deportivo passar i samband med landslagsuppehållet på att hylla Barças akademi La Masia. ”Màs Masia”, som MD har som rubrik, står för att 15 av den 28 spelarna i truppen är fostrade i den egna akademin. Klubben har på sätt och vis återvänt till sina rötter. Lamine Yamal, Pau Cubarsi och Héctor Fort är bara de senaste stjärnskotten. Och fler är på väg, menar Sport.

Rac1 pratar med Raphinha. Han är öppen om första tiden i Barcelona. ”Om jag funderade på att lämna? Ja”, säger han. Men tillvaron har förändrats. Numera finns inga sådana tankar. ”Jag har fått många erbjudanden men det bästa för mig är att vara i Barça”, säger brasilianaren, som numera är en av kaptenerna. Skillnaden mellan Xavi och Hansi Flick? ”Xavi hade ett sätt att tänka, med fokus på bollen. Hansi har ett annat, och tror att den fysiska förmågan hjälper mer”, säger Raphinha.

FRANKRIKE

L’Equipe summerar förändringarna i landslagstruppen. Wesley Fofana, Ferland Mendy och senast Aurélien Tchouaméni missar på grund av skador. Loïc Badé (debutant), Mattéo Guendouzi och Lucas Digne ersätter. En annan trio uppmärksammas på annat håll. Det är Lilles Jonathan David, Thomas Meunier och Rémy Cabella. De fick inte starta mot PSG i söndags. Orsaken visar sig vara disciplinära skäl. De två förstnämnda missade en gemensam middag, den sistnämnde kom försent till träningen. Landslagsstjärnan Antoine Griezmann får betydligt ljusare rubriker. I sociala medier uppmärksammar Griezmann var gång en fransk medalj tas i Paralympics och på första skoldagen för franska barn la han ut en text mot mobbning.

Le Parisien ser PSG lyckas bli av med ytterligare spelare. Danilo Pereira såldes under måndagen till Al-Ittihad och portugisen ser inte ut att bli sista spelare att lämna. Enligt Le Parisien är högerbacken Colin Dagba aktuell för Beerschot. Samtal pågår. Det belgiska transferfönstret stänger på fredag.

TYSKLAND

Bild finner till och med lite plats på nyhetsettan för Joshua Kimmich. Han är landslagets nya lagkapten efter Ilkay Gündogan. Marc-André ter Stegen är landslagets nya nummer ett i målet efter Manuel Neuer. Det meddelade förbundskapten Julian Nagelsmann under måndagens presskonferens. Landslagets vicekaptener blir Antonio Rüdiger och Kai Havertz.

Frankfurter Rundschau ger Jon Dahl Tomasson en omedveten passning. Medan den svenske förbundskaptenen pratar om att Hugo Larsson ”behöver ta nästa steg”, prisar Frankfurter Rundschau Larsson som Frankfurts ”maratonman” och skriver, ”20-åringen är självfallet med i landslaget, något annat vore närmast helgerån, Sverige lär knappast ha mycket bättre mittfältare”. Tidningen fortsätter: ”Det vore ingen överraskning om Larsson är en av Europas bästa mittfältare inom några år. Han har allt: uthållighet, speluppsikt, dynamik, fotbollsförståelse”.

Neue Press rapporterar att Hannover fortsatt har Malcom Jeng på radarn. Det blev inget köp av den 19-årige Siriusspelaren innan fönstret stängde, men det kan bli ett nytt försök i vinter.

Hamburger Morgenpost pustar ut efter besked från St Pauli om Eric Smith. Adduktorskadan från senaste matchen är inte allvarlig. Hur länge backen blir borta är dock oklart.

ÖVRIGT

Fotomaç (Turkiet) har en given förstasida: Victor Osimhen, Galatasarays överraskande förstärkning, på lån från Napoli. I natt anlände anfallaren till Istanbul för att genomgå läkarundersökning och skriva på. Han fick ett traditionsenligt varmt välkomnande på flygplatsen trots att klockan var 04 på morgonen (se klipp här och här). ”Jag ska göra allt för dessa fans”, säger Osimhen.

Record (Portugal) känner av ilskan i Porto sedan Galenos övergång till Al-Ittihad, värd 50 miljoner euro, kollapsat i sista stund. I stället värvade den saudiska klubben Steven Bergwijn från Ajax. I ett uttalande skriver Porto att klubben kommer att skicka en skrivelse till Al-Ittihad och den saudiska ligan för att uttrycka sitt ”djupa missnöje” över processen. A Bola ger bränsle till konspirationsteorier. Tidningen noterar att Al Ittihads vd Domingos Soares de Oliveira var en av dem som ställde in affären. Han var tidigare vd för Portos ärkerival Benfica. Joe Mendes lämnade under måndagen Braga för Basel på lån med köpoption. Enligt Record är optionen på 2,2 miljoner euro plus ytterligare 300 000 euro i bonusar.

ESPN (Nederländerna) har med Simon Olsson (Heerenveen) i Omgångens lag i Eredivisie. Det har också Voetbal International. Fler svenskar uppmärksammas på annat håll: Isak Jansson (Rapid Wien) är med i Sky Sports Omgångens lag i Österrike. Mikael Ishak (Lech Poznan) och Elias Olsson (Lechia Gdansk) är med i Omgångens lag i Ekstraklasa som polska ligan presenterar. Viktor Johansson (Stoke) är med i Omgångens lag i Championship som ligan/WhoScored presenterar.

Het Laatste Nieuws (Belgien) pratar med Amadou Onana och undrar om prislappen Aston Villa betalade känns tung att bära. ”Inte direkt, jag tycker jag är värd 60 miljoner euro”, svarar Onana. Den belgiske landslagsmittfältaren tycker även Villas spelstil att hålla i bollen mer ”passar mig lite bättre” än Evertons långa bollar.