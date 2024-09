Jesper Karlsson ”rasande” efter CL-petning

Headlines Blogg

Corriere dello Sport uppger att Jesper Karlsson blev ”rasande” av beskedet att han ställts utanför Bolognas Champions League-trupp. ”Det var inget som rann av honom”, skriver tidningen, och uppger att Karlssons agent ha kontaktat Bolognas ledning och ”höjt rösten”. CdS ställer sig tydligt på klubbens sida och påpekar att det verkade vara en ”blixt från klar himmel för de båda, som om de inte förstått att de som fanns med på listan gjort sig förtjänta av det på planen”. Gazzetta dello Sport ger i dag lite tröst. Trots den bleka insatsen när Karlsson till slut fick chansen mot Empoli senast, så väntar med ett tajt spelschema nya chanser för honom framöver. Corriere dello Sport förklarar på annat håll varför Samuel Dahl blev exkluderad ur Romas Europa League-trupp. Enligt tidningen har Roma för få nationsfostrade spelare, och var tvungen att ta bort två spelare. Eftersom det finns många vänsterbackar i truppen och tränare Daniele De Rossi lutar åt 3-5-2, föll valet på Dahl. Allt detta kröp fram i går. I dag går förstasidan i grönt, vitt och rött: ”Två Italien” – dels Jannik Sinner, dels fotbollslandslaget. Sinner spelar i kväll semifinal i US Open medan herrlandslaget spelar mot Frankrike.

La Gazzetta dello Sport ger störst plats åt Sinner, först därefter kommer Gli Azzurri. Startelvan i kväll väntas bli: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori – Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco – Retegui, Raspadori. Corriere dello Sport har samma elva. San Marinos första seger i en tävlingsmatch får också välförtjänta rader (1-0 mot Liechtenstein – se målet här).

ENGLAND

The Sun täcker förstasidan med gårdagens nyhet att Chelsea ställer över stjärntrion Wesley Fofana, Cole Palmer och Romeo Lavia från Conference League-truppen i höst. Men tidningen binder också samman det med kraven på färre matcher. Man City- och Chelseaspelare kan bli ombedda av spelarorganisationen PFA att bojkotta nästa sommars klubblags-VM om inte spelschemat lättas upp.

The Times uppmärksammat att just PFA lyfter fram Erling Haalands och Mohamed Salahs starka start på säsongen. PFA ser ett samband med att de inte spelat mästerskap under sommaren, att ”de har en fördel mot slitna rivaler”.

Liverpool Echo har mer Salah. Tidningen understryker att egyptiern vill förlänga kontraktet med Liverpool. 32-åringen påminde efter segern mot Manchester United offentligt att hans kontrakt går ut nästa sommar. Talksport uppger i sin tur att Liverpool planerar samtal om ett nytt kontrakt inom kort.

Daily Mail skriver att antidiskrimineringsorganisationen Kick It Out tycker att Chelsea lät Enzo Fernández kom undan alldeles för lätt efter rasismstormen i somras. Kick It Out gillar inte heller att argentinaren därefter utsetts till lagkapten. Turkiska klubbar är intresserade av Kieran Trippier. Men det blir ingen övergång. Eddie Howe godkänner inga fler försäljningar utan att kunna ersätta. En flytt blir aktuell tidigast i januari.

The Guardian gör störst fotbollsrubrik på att Manchester Uniteds tränare Erik ten Hag fått krav från klubbledningen. Det handlar inte om pokaler utan om att hans spelplan ska bli tydligare. Annars riskerar Ten Hag sparken.

Sheffield Star påpekar att Sheffield United fortfarande försöker bli av med spelare, och nämner öppna marknader som Grekland och Turkiet. Ex-AIK:aren Ismaila Coulibaly är en av spelarna, antingen permanent eller på lån.

SPANIEN

Marca tycker att ”Mästarna förtjänade mer” medan AS tycker att det var ett ”Spanien utan gnista”. Det blev hur som helst bara 0-0 mot Serbien. Dessutom blev Mikel Oyarzabal skadad. Real Sociedad-mittfältaren kunde inte lämna planen för egen maskin efter en fotledsskada och sågs försvinna iväg från arenan på kryckor. ”Det ser inte bra ut”, sa lagkamraten Martín Zubimendi efter matchen. Marca är intressantast att spana in sedan Cristiano Ronaldo gråtit glädjetårar över sitt 900:e mål och fått rubriker för sin prestation världen över (se målet här). För Marca tonar ner det. Det var ju portugisens ”901:a officiella mål”, som tidningen skriver. Allt går tillbaka till 2011. Marca, som delar ut pokalen Pichichi-pokalen till bästa målskytt i La Liga, räknade in en frispark som tog på Pepe som Cristiano Ronaldos mål. Ingen annan gör det. Marca håller fast vid det. Cristiano Ronaldo firade i natt sin milstolpe i sociala medier med ett klipp med mål och texten, ”Jag drömde om det här och har fler drömmar”. 1 000 mål gissningsvis. Eller 1 001 mål i Marcas värld.

Sport och Mundo Deportivo ser Spaniens oavgjorda resultat som ett resultat av att resten av laget inte nådde Lamine Yamals nivå. Och i stort sett håller Madridpressen med. 17-åringen är den ende spelaren som får högsta betyget tre stjärnor av tre i Marca. Båda Sport och MD uppmärksammar att Barcelonas superstjärna Aitana Bonmatí förlänger kontraktet. Det nuvarande går ut 2025. Ett officiellt besked väntas inom de närmaste dagarna. Chelseas påstås ha försökt locka henne till London. Catalunya Radio, som var först med nyheten, påpekar att Bonmatí nu blir klubbens mest välbetalda spelare. 26-åringen väntas enligt de katalanska medierna senare i år lyfta sin andra Ballon d’Or i rad.

Relevo tycker det är dags att lyfta Williot Swedberg igen. Relevo understryker att 20-åringen vunnit Celta Vigo-tränaren Claudio Giráldez förtroende, förutspår att Swedberg kan explodera den här säsongen och även på allvar ta sig in i a-landslaget.

FRANKRIKE

L’Equipe ger fortsatt Paralympics störst utrymme. Men kvällens Nations League-match mot Italien får ett par uppslag i papperstidningen. Antoine Griezmann väntas börja på bänken. Noterbart är också att Michael Olise väntas debutera från start. L’Equipe har följande troliga startelva: Maignan – Clauss, Upamecano (eller Konaté), Saliba, T. Hernández – Y. Fofana, Kanté – Kolo Muani, Olise, Barcola – Mbappé.

Le Parisien följer debatten kring välkända vin- och spritjätten Pernod Ricard. I måndags satte folket i Provence, där företaget är baserat, sin pastis i halsen. Pernod Ricard blir sponsor till PSG. Det skapade en proteststorm, i synnerhet från OM-fans men även Marseilles borgmästare var förbannad. Nu har företaget backat och rivit avtalet. ”Ricards historia är sammanflätad med Marseille, där det föddes, växte och inspirerades. Det här bandet är starkare än allt annat. Det är därför jag fattar ett beslut som kommer från hjärtat”, säger företagets vd Alexandre Ricard i ett uttalande. Tidigare PSG-spelaren och RMC Sport-profilen Jérôme Rothen kritiserar PSG. ”Vad är nästa steg, ska vi ha Pastis 51 på tröjorna (även det Marseillebaserat, min anm)? Det finns många som arbetar med samarbetsavtal i PSG och ingen opponerade sig genom att säga ’Var försiktiga, det här är ett varumärke från Marseille. Något fattas här i PSG. Jag säger bravo till Pernod Ricard som backade. Ingen Zidane i PSG. Ingen pastis i PSG”, säger Rothen.

TYSKLAND

Frankfurter Allgemeine Zeitung är bara en av flera tyska tidningar som till skillnad från förbundskapten Jon Dahl Tomasson ser anledning att lyfta Hugo Larsson. Ännu en gång uppmärksammas 20-åringens ”strålande start på säsongen” och FAZ kallar honom i rubriken för ”Frankfurts mönsterelev”. I Bild pekas Larsson tillsammans med Hugo Ekitiké ut som klubbens nästa stora försäljningar. Bild skriver att Eintrachts Frankfurts prislapp på svensken är 50 miljoner euro. Bild skriver om engelskt intresse, och Aftonbladet skrev häromdagen att Frankfurt nobbat bud från just Premier League.

Bild följer upp Max Eberls hårda kritik mot att Jamal Musiala saknades på nomineringslistan till Ballon d’Or. Det är inte bara kritik utan också taktik, menar tidningen. Bayern vill visa Musiala hur högt den värdesätter honom då klubben vill skriva nytt kontrakt. Flera storklubbar, bland dem Manchester City, lurar i vassen. Dessutom vet klubben att även Musiala värdesätter individuella priser som Ballon d’Or högt. Enligt Bild var klubben också irriterad över att Joshua Kimmich och Manuel Neuer saknades på listan.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) kunde i natt, svensk tid, fira en seger i VM-kvalet (3-0 mot Chile). Landslaget firade inför hemmafansen även Copa América-bucklan som laget vann i USA i somras. Mest uppmärksamhet får Emiliano Martínez som firade med bucklan som en jättefallos (se klipp här) – en repris på vad han gjorde med sitt målvaktspris under VM 2022. Argentinsk press skrattar med. Från klubblagsfotbollen uppger TyC Sport att vissa smärre skiljaktigheter återstår mellan Iker Muniain och San Lorenzo om kontraktet. Därför blir det ingen presentation i dag, som först var tanken. Men San Lorenzo är övertygade om att kunna presentera 31-åringen nästa vecka. Muniain är utan kontrakt efter att ha lämnat Athletic Club efter 15 säsonger.

Gazeta Esportiva (Brasilien) skriver att Corinthians kämpar med att försöka värva Memphis Depay. Nederländarens höga lönekrav är ett dilemma. Depay uppges ha gett ett motförslag där han får en andel av intäkter från pr-kampanjer han medverkar i. Corinthians ursprungliga förslag uppges ha varit ett tvåårskontrakt värt motsvarande 100 miljoner kronor.

A Spor (Turkiet) följer upp januariklausulen i Victor Osimhens kontrakt. Det har sagts att tio namngivna klubbar enligt klausulen kan köpa anfallaren då. Enligt A Spor-kommentatorn finns Chelsea, Arsenal, Liverpool, Bayern München, Real Madrid och Paris Saint-Germain på listan.

Leeuwarder Courant (Nederländerna) tillbakavisar uppgifter om att Heerenveen köper Marcus Linday från Västerås SK i januari. Heerenveen varken kan eller vill betala de 2,2 miljoner euro som nämnts, påpekar tidningen. Däremot hoppas Heerenveen få klart med Linday till januarifönstret och den 21-årige mittfältaren vill göra flytten. De Telegraaf pratar med Steven Bergwijn. Han reagerar kraftfullt på förbundskapten Ronald Koemans utspel om att han flyttar till Saudiarabien för pengar och därför får landslagsdörren stängd. ”Jag har alltid sett det som en ära att spela för landslaget, men under den här förbundskaptenen vill jag inte mer. Jag har fått nog av någon som avsiktligt porträtterar mig så i medier”, säger Bergwijn. Han drar en parallell till Koemans offentliga kritik av Brian Brobbey, som han senare fick mildra. ”Det är inte så man behandlar sina spelare. Fortsätter han så tappar han all trovärdighet”, säger Bergwijn, och försvarar sin flytt, ”Att han sa att det inte var en sportsligt val och bla, bla, bla – jag kan försäkra honom om att konkurrensen i Saudiarabien är större än i Nederländerna. Kolla bara på toppspelarna som är där”.