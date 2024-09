Gyökeres får höjd lön - för att han stannar

Headlines Blogg

Record (Portugal) har vid sidan av Cristiano Ronaldos fortsatta målfrossa också med Viktor Gyökeres på förstasidan. Även svensken har ”Eld i skorna”. Han har medverkat i 15 mål på 7 matcher med klubb- och landslag. I går täckte Gyökeres hela förstasidan. Under rubriken ”Bonus för Gyökeres” skriver Record att Sporting tänker belöna anfallaren med höjd lön utan ändrade kontraktsvillkor, som ett tack för att han stannade och för hans betydelse för klubben.

Gazeta Wroclawska (Polen) skriver att Slask Wroclaws intresse för Alexander Ahl Holmström i Gais är högst aktivt. Klubbens sportchef David Balda, och eventuellt även tränaren Jacek Magiera, väntas resa till Sverige för att se anfallaren och övertala honom om en Polenflytt i januari. Ahl Holmström nuvarande kontrakt med Gais går ut efter säsongen. GP rapporterade först om Slask Wroclaws intresse i augusti. Magiera viftade då bort uppgifterna. Mer från Polen: Mikael Ishak (Lech Poznan) är en av tio spelare nominerade till Månadens spelare i Ekstraklasa.

Voetbal International (Nederländerna) pratar med Heerenveens mittfältare Simon Olsson, som inte kom med i senaste landslagstruppen. ”Det är helt enkelt mycket konkurrens om min plats. Många bra spelare. Sånt är livet, eller hur, ibland vinner man, ibland förlorar man. Jag får bara fortsätta jobba hårt och hoppas på nästa gång”, säger Olsson i intervjun (f ö gjord innan Hugo Larsson-situationen exploderade). 26-åringen imponerar på sin tränare Robin Van Persie. ”Jag tror definitivt han kan nå en ännu högre nivå”, säger Van Persie.

Kora Plus (Egypten) pratar med Hatayspors president Levent Mistikoglu, som bekräftar att egyptiska Al-Ahly lagt ett bud på Carlos Strandberg. Han vill inte nämna summan. 28-åringens agent Serhat Altinci säger sig till FilGoal helt ovetandes om några bud. ”Jag är förvånad över klubbpresidentens uttalanden”, säger han. Strandberg kom till den turkiska klubben för ett drygt år sedan.

Arriyadiyah (Saudiarabien) uppger att Neymar behöver ytterligare två månader innan han kan spela matcher. Det är bedömningen efter de senaste medicinska testerna enligt en källa till tidningen. Brasilianaren väntas finnas med på Al-Hilals spelarlista först i januari. Neymar har inte spelat sedan en korsbandsskada med landslaget i oktober förra året.

Sport 24 (Grekland) skriver att AEK ger upp David Datro Fofana från Chelsea och i stället köper Frantzdy Pierrot från Maccabi Haifa. Den 29-årige haitiske anfallaren kostar tre miljoner euro.

ENGLAND

Daily Mirror, liksom övrig engelsk press, har på nytt den tillfällige förbundskaptenen Lee Carsley i fokus. Den här gången inte för en bisarr debatt om nationalsångssjungande utan om dåtid och framtid. ”Det har funnits tillfällen när jag inte var säker på om jag kunde klara av det”, medger han om jobbet. Men den övertygande premiärsegern mot Irland var en boost. ”Det har varit bra för mitt självförtroende och för resten av ledarstaben att känna, ’vi är okej, det här blir bra’”, säger Carsley.

The Guardian får med en hel del damfotboll. Som att Kosovare Asllani gjorde mål direkt för London City Lioness (1-1 mot Newcastle). På tal om svenskar i England: Sheffield Wednesday meddelar att Svante Ingelsson röstats fram till Månadens spelare i klubben.

The Sun skriver att ”Pep Guardiola får nycklarna till en krigskassa på 100 miljoner pund om han känner att Manchester City behöver förstärkningar i januari”. Tidningen menar att två unga tyska stjärnor finns högt på Citys önskelista: Jamal Musiala och Florian Wirtz. Mer i The Sun: Sean Dyche riskerar sparken om John Textor tar över Everton. Textor gillar Abel Ferreira, som tog Palmeiras till den brasilianska ligatiteln.

Caught Offside bidrar med transferrykten. Newcastle uppges överväga Antony i Manchester United, om klubben inte lyckas med en värvning av Anthony Elanga i januari. Caught Offside uppger vidare att Atletico Madrid, Barcelona, Juventus och ett par saudiska klubbar är intresserade av Thomas Partey i Arsenal.

Talksport följer upp söndagens uppgifter om att Galatasaray vill värva Jorginho. Det blir inget med det. Arsenal tänker inte släppa den 32-årige mittfältaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport är rusiga av Jannik Sinners US Open-triumfen. Fotbollen är bortsopad från förstasidorna eftersom ”Det finns en utomjording bland oss”, som CdS uttrycker det. Ändå spelar italienska fotbollslandslaget match i kväll, Israel väntar. Trolig startelva enligt GdS: Donnarumma – Gatti, Buongiorno, Bastoni – Cambiasso, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie – Kean, Raspadori. Gazzetta dello Sport fördjupar sig även i Milans bekymmer. Nya tränaren Paulo Fonseca är än då länge ett frågetecken. Kanske till och med hans nationalitet spelar in, spekulerar GdS. Trots att allt en gång i tiden började med Herbert Kilpin har Milan inte haft något flyt med utländska tränare. Varken i dåtid eller i mera nutid (Fatih Terim, Leonardo, Clarence Seedorf, Sinisa Mihajlovic). Ett undantag framhålls: Nils Liedholm. Men GdS klämmer in ett citat från honom, ”Jag, en utlänning? Nej, jag är italienare med svenskt ursprung”.

Sky Sport Italia uppger att Galatasaray kan göra en ny värvning från Italien. Efter Victor Osimhen försöker Galatasaray nu värva Romas ytter Nicola Zalewski. Troligen handlar det om ett köp. Det turkiska transferfönstret stänger den 13 september. Under söndagen kom också uppgiften att Fenerbahçe är överens med Juventus om att låna mittfältaren Filip Kostic.

SPANIEN

Marca och AS hyllar landslaget som trots en utvisning efter 20 minuter lekte hem segern på bortaplan (4-1 mot Schweiz). Av de som glänste mest sticker tvååmålsskytten Fabián Ruiz ut mest. En del jämför honom med Zinedine Zidane. ”Det är stora ord”, svarar 28-åringen försiktigt. Cadena SER kan inte fatta att Fabián Ruiz inte finns med bland de 30 nominerade till Ballon d’Or. Marca reagerar också på att Nico Williams minuter efter segern la upp ett inlägg på X med texten ”Bla, bla, bla” och hyschande emoji. Inlägget plockades senare bort. Men det hann få många kommentarer, inte minst från Barçafans som påminde om att Williams har noll mål och noll assist sedan säsongen började. Williams valde inför säsongen att stanna i Athletic trots intresset från Barça.

Sport och Mundo Deportivo är lika glädjestrålande men lägger hellre tyngdvikten vid Barcelonaspelarna Lamine Yamal och Ferran Torres. Det finns mer Barça. MD konstaterar att Barça av ekonomiska skäl inte kan blanda sig i kampen om Adrien Rabiot, som är utan kontrakt. Tidningen hävdar att den franske mittfältaren har bud från en Premier League-klubb och en Serie A-klubb. Erbjudandena från Saudiarabien tilltalar inte Rabiot.

FRANKRIKE

L’Equipe sörjer slutet för Paralympics och därmed de olympiska spelen i sin helhet i Paris. De ses som en stor succé för staden och för landet. Det franska herrlandslaget gjorde däremot knappast succé i Nations League mot Italien senast. I kväll väntar Belgien. Kylian Mbappé vilas och Antoine Griezmann får inte starta den här gången heller. Trolig startelva: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Fofana, M Koné – O Dembélé, Olise, Kolo Muani – M Thuram.

Le Républicain Lorrain pratar med Joel Asoro i FC Metz. 25-åringen petades i våras och såg ut att säljas. Sedan missade han inledningen på försäsongen. ”Klubben gav mig tillåtelse att stanna i Sverige för att vara med min far, som inte hade långt kvar att leva. Jag ville inte behöva ångra att jag inte hade funnits vid hans sida under de sista ögonblicken”, berättar Asoro. Ändå har han under ny ledning (Stéphane Le Mignan är ny tränare, Fdrédéric Arpinon ny sportchef) hunnit glänsa i reservlaget, närmar sig a-lagets startelva igen och stack ut i fredagens träningsmatch. ”Tränaren och sportchefen bad mig stanna, och jag sa till mig själv, ’varför inte?’. Deras fotboll är annorlunda och jag gillar den. Jag är ute efter revansch. Fansen har inte sett mitt riktiga jag. Jag hoppas de får se den riktige Joel Asoro den här säsongen”, säger Asoro.

TYSKLAND

Bild följer nyfiket Hugo Larsson-gate. Eintracht Frankfurt har inte fått några indikationer från landslaget på skada och räknar med att 20-åringen är i träning som planerat på tisdag. Förbundskapten Jon Dahl Tomasson uppgav efter matchen i går kväll att ”Hugo fattade beslutet att han inte kunde spela”. Det följde på uppgifter om att landslaget bett honom lämna. Bild drar sitt strå till stacken om ”vertikala passningar”. Just detta, påpekar Bild, en större delaktighet i det offensiva spelet, var något som Frankfurt bad Larsson om efter fjolårssäsongen. Och tidningen menar att mittfältaren tagit det till sig, vilket resulterat i ett mål, en assist och en sprakande start på säsongen i Frankfurt. På X väcker Svenska Fotbollsförbundet meddelande om att Larsson åkt hem ömsom förvåning, ömsom skratt. Och inte för uppgifterna om skada. Det visar sig att Google-översättningen på ”Krya på dig, Hugo” blir ”Fick dich, Hugo”, eller ”Fuck you, Hugo”.

Sky Sport känner av den växande optimismen kring landslaget, ”Fotbolls-Tyskland kan drömma igen”. Efter storsegern mot Ungern väntar match mot Nederländerna i morgon (Kicker tror på följande startelvor). Förbundskapten Julian Nagelsmann bidrar till Ballon d’Or-diskussionen kring Florian Wirtz och Jamal Musiala. Sistnämnde är inte ens nominerad . ”Båda har potential att vinna Ballon d’Or”, konstaterar han om ”Wusiala” och framtiden.

Die Welt tar notis om att St Pauli lanserat ett eget typsnitt, ”FC Sans Pauli”. Det ska reflektera klubbens ”unika identitet och politiska orientering”. Det medför att bokstäverna lutar åt vänster. Det nya typsnittet används i klubbens all kommunikation framöver.