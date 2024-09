L’Equipe: Mbappé var överens med Liverpool

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe berättar att Kylian Mbappé var överens med Liverpool 2022. Kort efter att PSG:s superstjärna förlängt kontraktet uppstod en spricka då Mbappé kände sig förrådd av klubbens projekt, och ville lämna. L’Equipe uppger att Mbappé var med på att gå till Liverpool enligt ett avtal som gjorde det möjligt att längre fram i tiden skriva på för Real Madrid. PSG påstås ha fått två bud, ett från Real Madrid, som klubben inte ville sälja till, och ett från Liverpool. Budet från Liverpool ska ha varit på 200 miljoner euro, men PSG:s dåvarande sportchef Antero Henrique ska ha bett om det dubbla. Ett sätt att stänga dörren. Uppgifterna om Liverpools bud går isär, källor inom PSG dementerar ett skriftligt bud. L’Equipe ger annars förstasidan till Vincent Labrune som omvalts till president i franska ligaorganisationen (LFP). Ett omdiskuterat val, som dominerar fransk idrottspress på morgonen. Laurent Nicollin (Montpellier) och Nasser Al-Khelaïfi (PSG) tillhör dem som applåderar resultatet. Men Jean-Michel Roussier (Le Havre) kallar valet ”en maskerad”. John Textor (Lyon) beskriver det som ”en idrottens version på Venezuela”. Labrune har kritiserats för många saker, inte minst problemen med tv-avtal. Han har också lovat att sänka sin lön på 1,2 miljoner euro om året, oklart med hur mycket.

Foot Mercato ser det som att Lionel Messi förstärkt sitt posse i Inter Miami. MLS-klubben har värvat argentinske målvakten Óscar Ustari, som Messi bland annat spelade OS med 2008. Sedan tidigare spelar Messis kompisar Luis Suárez, Jordi Alba och Sergio Busquets i Inter Miami, och han har Gerardo ”Tata” Martino som tränare.

ENGLAND

Daily Express har som alla de engelska tidningarna ”gyllene” som genomgående tema i dag. Det är ett gyllene jubileum, gyllene skor och gyllene mål. Och allt klär Harry Kane, anfallaren med 100 landskamper, guldfärgade skor och två nya mål på kontot (2-0 mot Finland). Ändå tycker The Guardian att Trent Alexander-Arnold glänste allra mest i går kväll (9/10). The Sun håller med.

Daily Mail berättar att Manchester United-tränaren Erik ten Hag satt tre fokusområden för sina spelare. Ett av dem är att spela fulare. Tidningen berättar också att Arsenal för första gången på 38 år inte får spela i sitt hemmaställ i derbyt mot Tottenham. Premier League och domarbasen har beslutat att det är ”för mycket vitt”, det krockar med Tottenhams ställ. Inte ens ett förslag från Arsenal om att spela i röda byxor och strumpor blidkade beslutsfattarna. I stället blir det bortaställ i söndagens derby på Tottenham Hotspur Stadium.

The Guardian lanserade under tisdagen uppgiften att Chelsea är i samtal om att flytta till närliggande Earls Court. Knappt hann uppgiften komma ut förrän den sköts ner av Earls Court Development Company, som besitter området och dementerar det hela. Guardian förmedlade i natt det officiella beskedet att tidigare Chelseatränaren Mauricio Pochettino är ny förbundskapten för USA.

The Boot Room följer upp Newcastles diskussioner med Alexander Isak om ett nytt kontrakt. Det nya kontraktet väntas innehålla en utköpsklausul. Newcastle gick med på det i Bruno Guimarães fall, och kommer acceptera det med Isak också. Det har tidigare uppgetts att Isak kommer bli klubbens bäst betalda spelare vid sidan av just brasilianaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att Davide Frattesi vill ha mer speltid i Inter. Mittfältaren glänser i landslaget men sitter mestadels på bänken i klubblaget. En som också glänser i landslagströjan är Tommaso Baldanzi. I går smällde Romaspelaren in ett hattrick (3-0 mot Norge). Längre in i papperstidningen får Jesper Karlström en helsida. Udineses nyförvärv har många gånger tidigare i karriären talat om sin diabetes och gör det igen. ”Jag vill visa särskilt barn, som tror att det kan hindra dem, att jag nu är i Serie A”, säger mittfältaren. En som ska försöka besegra mer fotbollsmässiga hinder är Jesper Karlsson. Corriere dello Sport skrev förra veckan att han inte tog CL-petningen särskilt bra. Gazzetta dello Sport menar att Bologna hoppas att Karlsson kan kanalisera frustrationen på planen. Nu börjar hans utmaning. ”Om han inte lyckas fram till januari kommer alla möjligheter på marknaden att övervägas av båda parter”, skriver tidningen, och syftar på ett lån eller en försäljning.

Corriere dello Sport välkomnar Teun Koopmeiners in i matchen med Juventus. Han väntas ta plats just bakom Dusan Vlahovic, men kan också spela längre bak på mittfältet. ”Scudetton? Det är ett av våra mål”, säger Juves nyförvärv vid sin första presskonferens. CdS instämmer med turkiska uppgifter: Nicola Zalewski är nära att lämna Roma för Galatasaray. 22-åringen har tackat ja till ett femårskontrakt värt två miljoner euro per år – en tredubblad lön. Klubbarna förhandlar i Rom om övergångssumman. Roma begär elva miljoner euro, men väntas få aningen mindre. Turkiska A Spor nämner tio milj euro. Zalewski har ett år kvar på kontraktet.

Tuttosport skriver, enligt Milannews24, att Zlatan Ibrahimovic satt stopp för en värvning av Adrien Rabiot. Milan har en längre tid uppgetts intresserad av fransmannen, som är utan kontrakt. I och med Ismael Bennacers skada fick idén nytt liv men Ibrahimovic sa nej. Det har tidigare talats om Rabiots höga lönekrav, och Milan hade inte kunnat få med honom i CL-truppen nu, men Tuttosport menar att det faktum att mittfältaren tidigare nobbat Milan också vägdes in i beslutet.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo pryder båda förstasidorna med Deco. Barças sportchef ställde upp i en intervju med Barça One. ”Det är svårt att inte falla för frestelsen att sälja”, säger Deco, ”Det fanns bud på flera av våra spelare men vi var tydliga med att vi inte ville förlora viktiga spelare. Om vi ska bygga ett lag kan vi inte plocka isär det”.

Cadena SER och Cadena Cope uppmärksammar Cristiano Ronaldos svar på Ballon d’Or-vinnare i en intervju med Rio Ferdinand. Han nämner Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, även Lamine Yamal, men tycks ignorera Vinícius Jr som är en favorit att vinna i år (se klipp här). SER menar att det gjort Real Madrid-fans arga.

Estadio Deportivo noterar att Williot Swedberg är tillbaka i lagträning i Celta Vigo efter sin fotledsskada. 20-åringen väntas nu vara aktuell för spel mot Real Valladolid på söndag. Carl Starfelt var också tillbaka efter landslagsutflykten.

Marca tror Kylian Mbappé är ”Hungrig” efter ännu en mållös tid med franska landslaget. Tidningen radar upp kommande Real Madrid-matcher som kan stilla Mbappés målhunger, som väcktes till liv med två mål mot Real Betis senast.

TYSKLAND

Bild rapporterar tysk ilska efter en utebliven straff (2-2 mot Nederländerna). Det väcker dåliga minnen till liv. Minns den uteblivna straffen mot Spanien när Spanien åker ur EM på hemmaplan i somras. Bild ger högst betyg till Undav, Wirtz och Kimmich i Tyskland, samt Brobbey, Xavi Simons och Reijnders i Nederländerna. Samtliga får 2 av 6 (1 är högst) – se betyg här. Bild uppger på annat håll att Antonio Rüdiger övervägde sin framtid i landslaget. Real Madrid-backen var så upprörd över anklagelserna om islamism som riktades mot honom i våras. De kom efter en bild där Rüdiger lyfter pekfingret, en Tawhīd-gest som han senare fick förklara. Förbundet var oroad över att tappa Rüdiger, gav honom stöd, utsåg honom till vicekapten, och tvivlen hos 31-åringen är numera borta.

Kicker ger inte mycket för Hugo Larsson-gate. Tidningen beskriver uppmärksamheten som om en ”landsomfattande skandal” skakat Sverige när det egentligen var en ”konfrontation med silkesvantar”. Kicker: ”Ett sådant här drama kan bara utveckla sig på det här viset inom professionell fotboll, som präglas av fåfänga, eller i Hollywood”. Efter att ha beskrivit de olika ronderna fastnar tidningen vid uppgifterna om en skada. ”Ett löjligt spektakel”, kallar Kicker det med tanke på att det var en minimal känning. Under tisdagskvällen bekräftade Frankfurt uppgifter om en lättare lårskada men också att det nu inte fanns några problem och att Larsson var i full träning. Varken Kicker eller Bild köper att Larsson lämnade landslaget på grund av någon skada. Bild skrev tidigare under tisdagen att Frankfurts sportchef Markus Krösche skulle kontakta Svenska Fotbollförbundet för att reda ut situationen.

SportBild uppger att att Bayern München ska inleda kontraktssamtal med Leroy Sané och Jamal Musiala efter landslagsuppehållet. Sportchefen Max Eberl har redan uttryckt sin vilja att förlänga de bådas kontrakt. Musiala har för närvarande nio miljoner euro om året men Bild spekulerar i att han kan få en rekordlön i klubben. Harry Kane har för närvarande 25 milj euro om året. Men om förhandlingarna misslyckas, då kommer Musiala att säljas. Då är Florian Wirtz och Xavi Simons alternativ.

ÖVRIGT

Przeglad Sportowy (Polen) tar fasta på tolv minuter. Mer behövde inte Patrik Wålemark för att få Lech Poznan och fansen att tro på en succé. Efter första inhoppet väntas den inlånade Feyenoordsvensken nu ta en fast plats på högerkanten. Lokaltidningen Glos Wiekopolski ger redan Wålemark 7 av 10 i betyg i sin tidiga bedömning av klubbens nyförvärv. Bara en annan värvning får högre, Alex Douglas, 8.

Fresh People (Elfenbenskusten), och åtskilliga stora supporterkonton till landslaget i sociala medier, bär på citat om Malick Yalcouyé, tidigare i IFK Göteborg. ”Yalcouyé har tackat nej till en inbjudan från Malis landslag. Han kommer att finnas med på Elfenbenskustens kommande ungdomssamling”, säger förbundsordförande Idriss Diallo. Brighton köpte i somras Yalcouyé, som för närvarande är utlånad till Sturm Graz.

Globo Esporte (Brasilien) kan konstatera att förbundskapten Dorival Junior ena dagen utlovar VM-final och nästa får skämmas över en ny förlust i VM-kvalet (1-0 till Paraguay). ”Vi saknade mycket i första halvlek, jag är ansvarig för det”, säger Dorival Junior. Både fans och tidning håller med – han får lägst betyg av alla. Brasilien ligger bara femma i det sydamerikanska VM-kvalet och har fler förluster än segrar efter åtta matcher. ”Vi vet att vi är i en jobbig fas, en övergångsfas, där vi inte har det självförtroende som Brasilien alltid haft, men vi ska försöka jobba oss igenom det”, säger Marquinhos.

TyC Sport (Argentina) antecknar efter Argentinas oväntade plump i VM-kvalet (2-1 till Colombia). Det var svettigt på planen (uppemot 36 grader). Domaren var undermålig (Lionel Scaloni: ”Han avgjorde matchen”). En irriterad Dibu Martínez knuffade undan en kamera (se klipp här).

Ekstra Bladet (Danmark) fyller på med spelare som återvänder till Premier League skadade efter landslagsuppdrag. I går flög Martin Ødegaard tillbaka till Arsenal med en fotledsskada, Nathan Aké är ett frågetecken för Manchester City efter gårdagens skada och danske U21-målvakten Filip Jörgensen fick också lämna planen skadad och är ett frågetecken för Chelsea.