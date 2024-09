Uppgifter: Neymar varnar Real Madrid-brassar för ”helvete” med Mbappé

Headlines Blogg

FRANKRIKE

Europe 1-profilen Cyril Hanouna hävdar att Neymar varnat sina landsmän i Real Madrid för Kylian Mbappé. ”Brasilianarna i Real Madrid är kompisar med Neymar. Det har alltid varit ett krig mellan Neymar och Mbappé. Neymar meddelade dem att det var en katastrof att spela med honom, ett helvete. Så det finns en rädsla att brasilianarna gaddar ihop sig mot Mbappé”, påstår Hanouna i programmet ”On marche sur la tête”. Neymar spelade med Mbappé i PSG 2017-2023. Neymar har tidigare själv beskrivit relationen som ”si och så”.

L’Equipe ser det som ”ett oerhört klipp” av Olympique de Marseille. Adrien Rabiot är överens med klubben om ett tvåårskontrakt. Han anländer i dag för läkarundersökning innan kontraktsskrivning. Rabiot, som senast spelade i Juventus, är utan kontrakt. Tre andra OM-nyförvärv är för övrigt med i L’Equipes Omgångens lag: Gerónimo Rulli, Pierre-Emile Højbjerg och Neal Maupay. Tidningen har Sebastian Nanasi som bäst i Strasbourg (1-1 mot Angers). Svensken gjorde mål igen, och tidningen påpekar att han fick ”ovationer från arenan” när han byttes ut i 85:e minuten samt att han var ”mycket intressant i en mer central roll”. Nanasi får 7 av 10 i betyg. Själv grämer han sig över tappade poäng. Karl-Johan Johnsson, framröstad som Månadens spelare av klubbens fans förra veckan, satt nu som väntat på bänken efter Djordje Petrovics ankomst. Petrovic får 4 i betyg.

ENGLAND

The Sun summerar Arsenals derbytriumf (1-0 mot Tottenham) under filminspirerade rubriken, ”The good, the bed and the ugly”. Det förstnämnda står för segern. Det andra för att Mikel Arteta medgav att Martin Ødegaards skada gett honom taktiska huvudbry som gjort det svårt att sova. Det sistnämnda är också hämtat från Arteta, som gillar att Arsenal kan ”vinna fult”. Målskytten Gabriel är för övrigt den enda Arsenalspelare som tar plats i BBC:s Omgångens lag. The Sun uppger vidare att John Textor vill ha med hiphopstjärnan Jay-Z i köpet av Everton. Textor har kontaktat ett flertal affärsmän för att boosta sitt bud på klubben.

The Times fastnar för att Ange Postecoglu håller fast vid att han tror på en pokal för Tottenham. ”Jag ska korrigera mig själv, jag inte bara brukar vinna något andra säsongen, jag vinner alltid något då, säger Postecoglu trotsigt. Det finns mer efterspel kring Tottenham. Flera tidningar uppmärksammar Cristian Romeros indirekt kritik av klubbledningen. En argentinsk journalist kritiserade Tottenham för att inte ha ordnat privatflyg hem för sina spelare från landslagsuppdrag, vilket gav dem mindre vila än Arsenals. Romero lajkade hans tweet, men tog senare tillbaka den.

Daily Mail hävdar att Manchester Citys klubbledning meddelat spelarna att de kan vara lugna: City kommer inte att förlora fallet kring 115 regelbrott. Förhören inleds i dag. Fotbollsekonomen Kieran Maguire sa häromdagen att City riskerar 60-100 poängs avdrag om klubben fälls på samtliga punkter. Daily Telegraph skriver i dag att Premier League-rivaler vill att City kastas ur ligan om klubben fälls.

The Guardian ser likheter mellan Newcastle och Chelsea. Trots rapporter om inbördeskrig i klubbledningen blev det seger för Newcastle i går (2-1 mot Wolves). Guardian noterar att ”Alexander Isak ännu inte är på topp i inledningen av den här säsongen”, dessutom lämnade anfallaren planen med blod i ansiktet. ”Det var mer hans öga, så jag är inte hundra procent säker på vad problemet var”, säger tränare Eddie Howe efter matchen. Undersökning väntar innan klartecken ges om till spel mot Fulham på lördag.

ITALIEN

Corriere dello Sport-rubriken ”Conta Conte” kan översätts till ”Conte har betydelse”. Den nye tränaren har fört Napoli upp i ligaledning (4-0 mot Cagliari). Nyförvärvet Romelu Lukaku svarade för ett mål och två assist, och får toppbetyget 8 av CdS. ”Jag har alltid sagt att jag ville ha Lukaku i Inter, och att jag även ville ha honom till Chelsea innan han gick till Man United, för han är en ovanlig anfallare”, säger Conte, ”Han är väldigt lång och fysiskt stark, men också bra i sina ruscher framåt. Han är fortfarande långt ifrån bästa fysiska skick, men är redan viktig för oss”. Atalanta må ha vunnit (3-2 mot Fiorentina) men Isak Hien hade en mardrömsmatch. ”(Moise) Kean förstörde eftermiddagen för honom (Hien). Han var konstant sen. Så han lämnades kvar i omklädningsrummet i paus”, skriver CdS. Liksom i Gazzetta dello Sport får Hien bara 4,5 av 10 i betyg. Klart lägre än andra spelare i Atalanta.

La Gazzetta dello Sport lägger i stället tonvikten vid Inters poängtapp som också innebar tappad ligaledning (1-1 mot Monza). Grannen Milan, som vann i lördags, tar i stället sikte på mötet med Liverpool i Champions League-premiären i morgon. Ägaren Gerry Cardinale har lämnat Milano efter helgens seger men Zlatan Ibrahimovic, som på nytt missade en match, är tillbaka i staden i dag och finns på matchen i morgon. Roma har drabbats av en skadeavbräck. Nyförvärvet Alexis Saelemaekers väntas bli borta en månad efter en fotledsskada, skriver GdS. Tidningen har vidare en helsida om Giorgio Chiellini, som återvänt till Juventus i en ledarroll. I damernas Serie A gjorde Marija Banusic mål men Napoli förlorade (4-1 till Inter).

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo jublar över ännu en övertygande seger för Barcelona (4-1 mot Girona). ”Barça flyger”, konstaterar Sport till en bild på Lamine Yamal med utsträckta armar. Och det är 17-åringen som står i centrum. ”Lamine är någon som gör skillnad”, säger Gironas tränare Míchel, ”I mina ögon är han redan vid 17-års ålder en av världens bästa spelare. Det är svårt att föreställa sig att det efter Messi ska komma någon liknande spelare, men jag hoppas Lamine fortsätter utvecklas för han är en spelare som kan nå den nivån”. I en intervju förra veckan var Lamine Yamal försiktig med jämförelserna. ”Att nå Messis nivå är omöjligt”, sa han till Antena 3.

Marca beklagar sig över ”Ännu en knockout” för Real Madrid. Brahim Díaz är skadad och blir borta längre än befarat. Det talades först om en månad, men både Marca och Cadena Cope uppger nu att han kan bli borta tre månader. På Real Madrids skadelista finns sedan tidigare bland annat Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga och David Alaba. I stället gläder sig tidningen åt segern för Atlético de Madrid (3-0 mot Valencia). Conor Gallagher och Julián Álvarez gjorde sina första ligamål för klubben, men det är ett annat nyförvärv som är ende Atléticospelare i Marcas Omgångens lag, Robin Le Normand.

La Voz de Galicia applåderar Celta Vigos seger (3-1 mot Real Valladolid). Både Carl Starfelt och inhopparen Williot Swedberg får godkända 6 av 10 i betyg. Mario Martín åkte på ett rött kort när han försökte stoppa Swedberg.

TYSKLAND

Sport1 pratade en rad ämnen med Bayern Münchens sportchef Max Eberl i Dobbelpass. Eberl om fansens ilska efter försäljningen av Matthijs de Ligt: ”Jag vet att många fans identifierade sig med honom. Men jag var tvungen att fatta beslutet eftersom vi behövde sälja spelare. Vi kände oss mer bekväma med Upamecano och Kim eftersom de kan spela högre upp i planen. Och så kom ett bud på de Ligt”. Om Didi Hamanns uppmärksammade kritik mot Jamal Musiala: ”Jag ser det som ett gott omen. För Didi sa 2019 att Bayern skulle ha problem med Robert Lewandowski. Ett år senare vann Lewandowski allt”. Om förhandlingarna med Musiala om ett nytt kontrakt. ”Självklart vill vi att han ska stanna. Samtal är inledda och kommer att intensifieras. Om det blir svårt? Ja, det är svårt men inte omöjligt”. Eberl bekräftade också att Bayern försöker förlänga med Joshua Kimmich. Både Musiala och Kimmich är för övrigt med i Kickers Omgångens lag.

Sky Sport hade Dortmunds sportchef Sebastian Kehl i studion i Sky90. Han ser en comeback för Jürgen Klopp. ”Jag tror han kommer tillbaka. Jag vet inte i vilken roll, men jag tror han kommer tillbaka”, säger Kehl, övertygad om att Klopps kärlek till fotbollen är för stark.

ÖVRIGT

Kicker (Österrike) går till botten med Rapid Wiens succévärvning Isak Jansson. Namnet dök upp när Rapid Wien gjorde en sökning efter spelare i spanska division II. Det fanns inte tid till scoutning på plats. Jansson värvades från Cartagena på Deadline Day i februari. Utköpsklausulen var bara på 250 000 euro, som klubben utlöste efter vårsäsongen. ”En vecka efter att vi utlöst den hade vi ett bud på en miljoner euro på bordet”, säger Rapid Wiens sportchef Markus Katzer. Budet nobbades. Efter en strålande start på säsongen påpekar Kicker att Janssons värde skjutit i höjden.

De Telegraaf (Nederländerna) applåderar Victor Edvardsen som krönte sin insats för Go Ahead Eagles med ett läckert mål (2-1 mot Sparta Rotterdam – se målet här). ”Min bästa match på månader”, säger anfallaren. Edvardsen är med i De Telegraafs Omgångens lag. Tidningen berättar vidare att det nu är klart att Davy Klaassen återvänder till Ajax. Parterna är överens om ett kontrakt för resten av säsongen. 31-åringen var senast i Inter men har 321 matcher för Ajax på meritlistan.

Kora Plus (Egypten) följer upp uppgifter i turkisk press om att Zamalek ska ha lagt ett officiellt bud på Carlos Strandberg. ”Det stämmer inte”, säger Hatayspors president Levent Mistikoglu, ochg fortsätter, ”Strandberg kommer inte att lämna i sommar utan stannar i Hatayspor”. Tidigare har Mistikoglu bekräftat bud från Al-Ahly. Strandberg har kontrakt till 2027.