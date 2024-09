Scouter: Därför har Gyökeres inte sålts

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe har Champions League-frossa. Fokus i en artikel ligger på Viktor Gyökeres och varför det inte blev en stor övergång i sommar. En scout pekar på att svensken bara levererat på den stora scenen i ett år, är 26 år och fick en olyckligt tajmad skada. En annan scout pekar på den höga prislappen och ett visst tvivel bland en del storklubbar om hans kapacitet på små ytor. Samtidigt råder enighet om att Gyökeres är i topp i all relevant statistik för en målgörare. ”Det är tydligt att hans insatser inte är från någon dagslända, utan från någon som är på väg mot sin allra högsta nivå”, påpekar en av dem. En liknande slutsats drar Lilles tränare Bruno Genesio inför mötet med Sporting i kväll. Genesio menar att Gyökeres ”snabbt håller på att bli en av Europas bästa anfallare”. L’Equipe tror Gabriel Gudmundsson får börja på bänken för Lille. Tidningen rankar även Champions League-favoriterna. Fem stjärnor: Real Madrid och Manchester City. Tre stjärnor: Bayern München, PSG, Barcelona, Arsenal. Två stjärnor: Liverpool, Leverkusen, Inter, Atlético. En stjärna: Dortmund, RB Leipzig, Juventus, Milan, Atalanta.

La Provence välkomnar Adrien Rabiot med rubriken ”Ici c’est Marseille!” (”Här är Marseille”). En passning till ärkerivalen PSG som brukar använda uttrycket för sin klubb. Nu är den förre PSG-spelaren i OM. Hundratals fans mötte upp på flygplatsen när mittfältaren landade sent i går kväll (se inslag här). ”Jag hade inte väntat mig det här. Det gör mig varm om hjärtat”, sa Rabiot, och berättar om den överraskande övergången, ”I början verkade det inte troligt men vi pratade mycket med Medhi (Benatia, sportchefen), som presenterade projektet, och med tränaren (Roberto De Zerbi)”. Just Benatia hyllas av RMC Sports profil Daniel Riolo. ”Att få Rabiot att halvera sin lön för att spela i Marseille är otroligt”, säger Riolo, som däremot är mer krass när det gäller Rabiot själv, ”Han kommer främst för att ingen annan vill ha honom. Att folk går i spinn över att Rabiot går till OM…var försiktiga”. Både L’Equipe och RMC Sport skriver om bitterhet bland PSG-fans över Rabiots klubbval.

ENGLAND

The Sun sätter rubrik efter Jorginhos ord om Man City-rivalen Erling Haalands återkommande målfester. ”Att Erling gör mål igen – det får oss att skratta. Vi ser det för vi kollar på alla matcher och älskar fotboll”, säger Arsenalmittfältaren, ”Men det sätter sig inte i huvudet på oss. Vi behöver fokusera på oss själva och det är vad vi försöker göra”. De båda klubbarna är redan i topp av Premier League igen, City två poäng före Arsenal. Från transfermarknaden skriver The Sun att två PL-klubbar är ute efter Ben Chilwell: Ipswich och Crystal Palace. Chilwell är tillbaka i Chelseas trupp men långt från startelvan.

The Guardian bär på uppmaningen ”Gör det för Gary”. Aston Villa-tränaren Unai Emery menar att beskedet om Gary Shaws bortgång kan inspirera laget, som i kväll inleder CL-äventyret mot Young Boys. ”Det är sorgligt (med Shaw), men det kan motiveras oss”, säger Emery, som reflekterar över att Villa en gång vunnit turneringen. ”Vi har en ständig påminnelse: på träningsanläggningen finns en bild på laget som vann 1982. Han (Shaw) var en av huvudpersonerna bakom bedriften”.

Daily Telegraph gör störst rubrik på att rivaliserande klubbar är frustrerade över hemlighetsmakeriet kring förhören med Manchester City som inleddes i går. Tidningen tar också med Alissons frustration över den späckade matchkalendern. Han vill att alla parter sätter sig ned och diskuterar frågan ”så att vi inte bara adderar matcher, adderar turneringar, adderar det här och det där”. Här finns också Man United-tränaren Erik ten Hags förklaring på varför Antony är petad. Vidare skriver Telegraph att Viktor Johansson kan få Narcis Pélach som ny tränare. Stoke har sparkat Steven Schumacher och nu fått tillåtelse av Norwich att tala med Narcis Pélach, som ingår i klubbens tränarstab.

Football London-krönikören Rob Guest menar att Dejan Kulusevski ”stuckit ut mest i Tottenham under säsongens första veckor”, och att han nu är ”omöjligt att peta”. Det är på mittfältet han blommar, påpekar Guest. Kulusevski bidrar därmed till att kampen blir tajtare om mittfältsplatser, där Lucas Bergvall också är del av ekvationen.

ESPN:s expert och tidigare Newcastlemålvakt Shaka Hislop pratar Alexander Isak. Han är bekymrad efter senaste skadan. ”Han (Isak) är så viktig men verkar ha problem med skador. Jag tyckte Newcastle hade riktigt svårt att anpassa sig utan en spets”, säger Hislop om matchen mot Wolves i söndags, då Isak fick kliva av men ännu oklar ansiktsskada.

Sky Sports pratar med Newcastles Sandro Tonali som är tillbaka efter sin långa avstängning efter bettinghärvan. Han har fått hjälp för spelmissbruk. Han menar också att han förändrats. ”Innan de här tio månaderna, så var det lite annorlunda, jag var en annan person. Jag var två olika personer, i mitt vardagsliv och i fotbollen. Nu är jag bara en person. När jag pratar med tränaren är jag Sandro. När jag spelar är jag Sandro. När jag återvänder till Italien är jag Sandro”, säger han.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport utropar, ”Europa, här är vi”. Juventus och Milan kliver i kväll in först i Champions League. Juve tar emot PSV Eindhoven men störst intresse knyts till Milan som tar emot Liverpool. På plats finns den här gången Zlatan Ibrahimovic, som spanade in träningen i går (se klipp här). Han pratade även med tränaren Paulo Fonseca och laget. ”För oss är det en inspiration, och det är viktigt att ha honom vid vår sida”, säger Fonseca om Ibrahimovic. I sociala medier har Ibrahimovic lagt ut ett klipp med sig själv som dirigent till en orkester som spelar Champions League-hymnen. ”Dags att byta ton”, lyder den korta texten. Ett budskap som kan tolkas på många sätt. Glenn Nyberg dömer onsdagens stormöte Manchester City-Inter. Från Serie A påminner GdS om att det är 13 år sedan Udinese senast låg etta i tabellen men nu har det hänt igen (3-2 mot Parma). Jesper Karlström får fina 7 av 10 i betyg, och tidningen skriver att ”denna mittfältare håller på att bli en överraskning. Han stjäl boll av alla och ger aldrig upp”. Pontus Almqvist i Parma får 6, godkänt.

Corriere dello Sport har först sida sida efter sida Champions League, sedan det dystra beskedet för Romas nyförvärv Alexis Saelemaekers. Den 25-årige belgaren behöver operera foten och väntas bli borta två månader.

SPANIEN

Marca och AS njuter av att Real Madrids Champions League-turnering är tillbaka. AS drar på Jude Bellingham som är tillbaka, Marca som så ofta på sitt BMV (Bellingham, Mbappé, Vini Jr). Just det där V:et är i hetluften igen. Carlo Ancelotti försvarar brasilianaren sedan han i helgen på nytt utsatts för motståndarsupportrars ilska – och svarat med hyschande. ”Det är outhärdligt vad Vinícius får stå ut med. Jag kan förstå att man buar en motståndare, men det han får stå ut med är inte normalt.Ingen kan stå ut med det, inte jag heller. Hans gest (hyschande) är normalt med tanke på allt som hänt. En reaktion på hemskt uppträdande”, säger Ancelotti. Men andra menar att det snarare är Vinícius uppträdande som är själva problemet. ”Vinícius tappar all legitimitet att läxa upp oss om han själv uppträder ohyfsat”, säger Cadena SER-profilen Pacojó Delgado. En annan av radiokanalens journalister, Antón Meana, säger, ”Han måste ändra beteende med detsamma för han tappar stöd inom klubben på grund av sitt uppträdande”. Ex-tränaren Quique Setién tar även upp brasilianarens uttalanden. ”Vinícius behöver hjälp just nu. Det han sa om Spanien och VM… allt bra han gör som spelare förstörs av sådant”, säger Setién. En annan Real Madrid-brasse som får rubriker är Endrick. 18-åringen har gift sig.

Sport och Mundo Deportivo synar skadelistan när Barcelona ger sig in i Champion League. Dani Olmos skada är en tung smäll, men både Ansu Fati och Fermín López är aktuella för Monaco på torsdag. Dessutom är Frenkie De Jong tillbaka i kollektiv träning efter fem månaders frånvaro och aktuell för spel nästa vecka. Båda tidningarna har åtskilliga rader om att Aitana Bonmatís nya rekordkontrakt till slut är bekräftat.

TYSKLAND

Bild välkomnar tillbaka Champions League och Manuel Neuer välkomnar tillbaka Leon Goretzka i truppen till kvällens match mot Dinamo Zagreb. ”Vi som känt honom länge och uppskattar honom som spelare och person lider med honom”, säger målvakten Manuel Neuer om Goretzkas numera perifera plats. Goretzka var petad ur truppen senaste men då Sacha Boey är skadad är han tillbaka. Han är dock ingen spelare för startelvan (här de förmodade lagen). Sportchefen Max Eberl sa i helgen, ”Han är inte petad men andra är lite framför för närvarande”, men kunde förstå om Goretzka är frustrerad. Enligt transferexperten Fabrizio Romano kan Goretzka lämna Bayern i januarifönstret om situationen inte förändras. Den 29-årige mittfältaren är en av Bayerns bäst betalda spelare och har kontrakt till 2026.

Hamburger Morgenpost följer upp Bundesliganykomlingen St Paulis tuffa start: tre raka förluster. Eric Smith har sin syn klar. ”Vi måste vara modiga hela tiden. Vi måste förstå att vi inte har något att förlora. Vi behöver modet vi hade förra säsongen”, säger den svenske mittbacken.

ÖVRIGT

Record (Portugal) pryder förstasidan med välbekanta ansikten från Sporting, Rubén Amorim och Viktor Gyökeres. I kväll är det CL-premiär mot Lille. Amorim får frågan om han är orolig att tappa Gyökeres i januari. ”Vad jag vill är att Viktor inte känner sig pressad av alla frågor, som om hans framtid hänger på Champions League”, svarar Amorim. Gyökeres får en fråga om utköpsklausulen på 100 miljoner euro, vad han själv tycker han är värd. ”Bra fråga. Jag vet inte. Jag arbetar inte för klubben och är ingen affärsman. Det är mycket. Jag har inte lämnat, jag trivs i Sporting, jag har inga problem med att stanna. Mitt värde är mitt värde. Vi får se om något händer”, säger Gyökeres. A Bola noterar att Max Svensson (Casa Pia) blev utsedd till Matchens lirare mot Moreirense i helgen (3-1), trots att han bara spelade 45 minuter. Mot Gil Vicente i helgen kan 22-åringen få debutera i startelvan.

SDNA (Grekland) rapporterade i natt att Robin Quaison väntas till Thessaloniki inom det närmaste dygnet. Där väntar läkarundersökning och ett tvåårskontrakt med Aris på honom. En ännu större anfallsvärvning gör AEK, som enligt Relevo säkrat Anthony Martial. Båda spelarna är för närvarande utan kontrakt. Jonathan Morsay blev i går klar för Kalamata.

ESPN (Nederländerna) har inte bara Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) i Omgångens lag utan också som Omgångens spelare. RTV Oost, som tidigare sågat Edvardsen vid fotknölarna, gapar fortfarande efter hans senaste match. ”Det är den mest fantastiska pånyttfödelsen av en anfallare. Det var Victor Edvardsens viktigast dag i karriären”, säger Tijmen van Wissing. ”Alla klubbens legendarer hänger på Larenstein-byggnadens vägg. Kanske kan de addera Edvardsens mentala tränare”, säger radiokollegan Nico Wantia. Det finns fler svenskar att uppmärksamma. I andradivisionen gjorde Richie Omorowa två mål till (4-0 mot VVV Venlo) och leder nu skytteligan på sex mål efter fyra matcher.

TV2 (Danmark) har med flera svenskar i Omgångens lag för Superliga: Joel Andersson (FC Midtjylland), Felix Beijmo (AGF) och Melker Widell (Aalborg).