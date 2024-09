City-spelare hånar ”smutsiga” Arsenal

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph hör Manchester City-stjärnor ”håna ’smutsiga’ Arsenal” efter söndagens dramatiska toppmatch (2-2). ”Det fanns bara ett lag som kom för att spela fotboll”, säger Bernardo Silva, som gjorde en nollgest med fingrarna som kan tolkas som en passning till Arsenals titelskörd. Portugisen får efter matchen en fråga om skillnaden mellan Arsenal och Liverpool. ”Jag vet inte, kanske att Liverpool redan vunnit ligan – det har inte Arsenal. Att Liverpool vunnit Champions League – det har inte Arsenal”. John Stones fick kommentera Arsenals taktik: ”Jag vet inte om de bemästrat det (fotbollens tjuv och rackarspel), de har hållit på med det i åratal, och vi vet vad som väntar oss. Man kan kalla de smart eller smutsigt, vad man än vill kalla det”. Ingen Cityspelare tar plats i BBC:s Omgångens lag men två Arsenalspelare gör det, Gabriel och Riccardo Calafiori.

Annons

Daily Mail spikar som vanligt upp citat från Roy Keane högt på sina sidor. Här finns Keanes kritik mot Leandro Trossard för det röda kortet, liksom kritiken mot Mikel Arteta som var upprörd på Michael Oliver över utvisningen. Keane: ”Innerst inne är han (Arteta) nöjd med en poäng. Visa lite klass, som tränare för Arsenal. Han förtjänade troligen det röda kortet. Vi går vidare. Punkt slut. Ta din medicin och gå vidare. Visa lite klass”, säger Keane, som menar att Artetas klagan reflekterar en allmän trend bland tränare att gnälla på domare.

The Guardian kan konstatera att även det andra stora mötet mellan Arsenal och Manchester City slutade 2-2, det i damernas WSL. Vivianne Miedema gjorde mål mot sin gamla klubb Arsenal inför 41 818 åskådare på Emirates Stadium. Sofia Jakobsson gjorde ett mål när storsatsande London City Lionesses vann i WSL 2 (2-1 mot Bristol City).

Annons

The Sun uppger att Mehrdad Ghodoussi är intresserad av att köpa in sig i Tottenham. Ghodoussi var tillsammans med sin fru Amanda Staveley tidigare delägare i Newcastle. Han var på plats som vip-gäst under derbyt mot Arsenal. The Sun uppger vidare att Liverpool tar upp kampen med Manchester United om amerikanen Antonee Robinson, 27-årig vänsterback i Fulham.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger Milans firande all sin uppmärksamhet. ”Milano är rödsvart” lyder rubriken på första uppslaget efter derbysegern (2-1 mot Inter). Det var också en seger för hårt ansatte tränaren Paulo Fonseca. ”Jag lyssnar inte på vad som sägs om mig”, säger portugisen. Det gör Zlatan Ibrahimovic. ”Kritiken ger mig bara mer tändvätska”, säger han. Och i går fick han full utdelning. Milan vann, sonen Maximilan nätade i Primaveraderbyt (se klipp här) och efter det stora derbyt log Zlatan i kapp med Mondo Duplantis som var på besök (se klipp här). Ibrahimovic var också nere och gratulerade spelarna i omklädningsrummet. GdS ser det här som ”Första segern för Ibra”. Det är rubriken i en notis. Damernas Milanoderby slutade oavgjort (1-1). Fiorentinas Madelen Janogy stod för två mål (4-0 mot Sampdoria). Laget skuggar Juventus i topp, båda har full pott efter tre omgångar.

Annons

Corriere dello Sport ger också störst plats åt Milanoderbyt men Roma är inte långt efter i rubriker. Turbulensen i klubben fortsatt under söndagen med att vd Lisa Souloukou avgick. Men nye tränaren Ivan Juric lyckades senare lyfta laget till seger (3-0 mot Udinese). Medan målskyttarna Artem Dovbyk och Paulo Dybala solar sig i glansen av 8 respektive 7,5 i betyg, så får Jesper Karlström mediokra 5,5 – något av ett snittbetyg i Udinese för dagen.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo speglar de blandade känslorna i Barcelona. ”Smärta och ära”. För även om Barcelona tog en ny storseger (5-1 mot Villarreal) så drabbades laget av ett tungt bakslag. Målvakten Marc-André ter Stegen har råkat ut för en allvarlig knäskada. MD och Sport befarar åtta månaders frånvaro. Cadena SER är säker på att det är sju-åtta månader. Det innebär att säsongen är över. Det saknas ännu ett officiellt besked. Vad gör Barça om uppgifterna stämmer? Marca menar att antingen tar andremålvakten Iñaki Peña över, med Ander Astralaga och Diego Kochen som backup. Eller så värvar Barça en veteranmålvakt, antingen som förstemålvakt eller backup. Reglerna tillåter bara att det är en målvakt som efter sommarfönstret är utan kontrakt. Ännu ett alternativ kan vara att vänta till januari och köpa en ny målvakt i vinterfönstret.

Annons

Marca har med den olycksalige Ter Stegen i Omgångens lag. Även lagkamraterna och tvåmålsskyttarna Robert Lewandowski och Raphinha tar plats, liksom Pablo Torre. Men Omgångens lirare är Vinícius Jr. Atlético var en besvikelse för Madridpressen (1-1 mot Rayo Vallecano). Både Marca och AS tycker att nyförvärvet Connor Gallagher var det enda utropstecknet. Celta Vigo föll (3-1 till Athletic). Varken Carl Starfelt eller inhopparen Williot Swedberg glänste. En stjärna av tre möjliga får svenskarna i båda tidningarna.

FRANKRIKE

La Provence jublar över ett ”Häpnadsväckande!” Marseille. OM vann söndagens dramatiska rivalmötet ”Choc des Olympiques” (3-2 mot Lyon). Därmed leder OM fortsatt Ligue 1 på målskillnad. Men nye tränaren Roberto De Zerbi vill inte dras in i några titeldiskussioner. ”Det vore inte seriöst av mig att tala om det. Vi har bara påbörjat vår resa, PSG och Monaco är framför oss. De har haft en tajt grupp i åratal. Vi har börjat bygga vår sedan i mitten av juni. Vi försöker nå perfektion. Jag vet inte vart det tar oss, men vi ska försöka vinna varje match. Sedan kan fotbollen vara märklig”, säger De Zerbi.

Annons

L’Equipe tycker OM är ”AtOMiska”. Allra mest strålade det om Pierre-Emile Højbjerg, som får 8 av 10 i betyg. Mest besviken i Lyon var Rayan Cherki, som i går också förlängde kontraktet. ”Det är skamligt. De spelade med tio man från femte minuten. Vi har i åratal haft ledningar här och går bara baklänges. Hela tiden. Matchen går oss förbi. Vi har 3 500 chanser och ändå går vi bara baklänges”, säger Cherki. Højbjerg är för övrigt med i L’Equipes Omgångens lag. Det är också Sebastian Nanasi. Strasbourgsvensken ligger även på delad femte plats i betygsligan (6,77). Karl-Johan Johnsson ligger delad trea bland målvakter (6) men är numera förpassad till Strasbourgs bänk.

Le Parisien pratar med Frankrikes förre president Nicolas Sarkozy, som kritiserar Kylian Mbappé för sortin från PSG. ”Jag kan förstå att han ville lämna. Jag kan förstå hans dröm, men det är svårare att förstå hur han genomförde den. Men det är hans val”, säger Sarkozy, som är ett välkänt PSG-fan.

Annons

TYSKLAND

Kicker blickar redan mot ett ”Storslaget skådespel” nästa helg. Det är ”ridå upp för toppmatchen” Bayern München-Bayer Leverkusen. Men det finns också en omgång att se tillbaka på. I Kickers Omgångens lag finns tre spelare med från Bayern (Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano) och en från Leverkusen (Piero Hincapié), som vände och vann i går trots mål från Mattias Svanberg (4-3 mot Wolfsburg). I Zweite Bundesliga är Isac Lidberg inte bara med i Kickers Omgångens lag utan utses också till Omgångens lirare, efter sitt hattrick för Darmstadt. Söndagens stora resultat i Bundesliga var annars Dortmunds storförlust (5-1 till Stuttgart). ”Jag kan inte acceptera detta. Jag vill aldrig mer se oss visa det här ansiktet”, säger tränaren Nuri Sahin.

Bild förfasar sig över nyheterna från Spanien: ”Ter Stegen riskerar åtta månaders frånvaro”. Det är också ett hårt slag för tyska landslaget. Annars är tidningen fylld med bilder på Bayernspelare som under söndagen gästade Oktoberfest i traditionsenliga kläder. ”Om en spelare vill dricka öl i dag (läs: söndag) så är de välkomna. Jag har inget problem med det. Bara de är i form för träningen på måndag”, säger tränare Vincent Kompany. Belgaren kan själv fira bästa starten i Bundesligahistorien. Det visar statistik från Transfermarkt. Marginellt, men ändå. Hans Bayern har full pott efter fyra matcher och 16-3 i målskillnad. Det klår Bayerns säsongen 2014-2015 på antal gjorda mål. Då var det full pott och 14-1 i målskillnad.

Annons

ÖVRIGT

Record (Portugal) utropar, ”Kolla in de här två”. Sportings nordbor slog till (3-0 mot AVS). Unga dansken Conrad Harder gjorde mål och assists i sin första start och Viktor Gyökeres med sitt elfte mål på åtta matcher den här säsongen. Jornal de Notícias skriver om ”En ny nordisk lejonklubb”. Här finns ju också Morten Hjulmand. O Jogo konstaterar att medan Portos färskaste anfallsvärvningen Samu Omorodion spelar från start och öser in mål, får Deniz Gül bida sin tid. ”Det är en stor omställning för honom, han kommer från en helt annan kontext, han kommer från en nordisk kultur som är helt olik vår. Han behöver utrymme, han kommer att få det, och kommer självfallet få spelminuter så småningom”, säger tränare Vítor Bruno. Kanske Porto B, som spelar i andra divisionen? ”Det är ett alternativt som redan diskuterats. Vi har sett det som bra för oss att han är kvar och integreras mer med sina lagkamrater och gruppen, även att lära sig allas namn, ibland fattas ett eller två”.

Annons

Metrosport (Grekland) rapporterade strax före midnatt att Robin Quaison landat i Thessaloniki. I dag väntar läkarundersökning och underskrift på ett tvåårskontrakt med Aris. ”Jag pratade med Daniel (Sundgren) som jag känt sedan barnsben, och han berättade bra saker om laget och staden. Han sa att jag kommer att älska Thessaloniki”, säger Quaison, som kom gåendes på flygplatsen med en Arishalsduk om halsen.

Het Nieuwsblad (Belgien) noterar ett mål från Gustaf Nilsson och en förvånade kommentarer när anfallaren inte fick spela vidare för Club Brugge – från en motståndare. ”Det är inte upp till mig att kritisera motståndare eller deras tränare, men jag tyckte det var konstigt när de bytte ut Nilsson. Han höll i bollen bra och tryckte ned vårt försvar. Det (bytet) var bra för oss”, säger målvakten Davy Roef i Club Brügge, som vann med 4-2.

Annons

Gazzetta (Cypern) frågar Ioannis Pittas om han stannar eller lämnar AIK. ”Jag funderar fortfarande på båda alternativen, jag har inte bestämt mig, så vi får se”, svarar den 28-årige anfallaren. AEK och Grekland då? ”Det fanns intresse från AEK men det var inte mer än så. Det har funnits lag som kommit med officiella erbjudanden och det kommer säkert att komma fler. Men i nuläget finns det inte i mina planer att spela i Grekland eller Cypern de kommande åren”. Det har tidigare ryktats om en rad andra klubbar, bland annat CSKA Sofia, men också om en kontraktsförlängning. Det nuvarande sträcker sig till 2025.