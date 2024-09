Uppgifter: Gyökeres nobbad av Luis Enrique

Headlines Blogg



FRANKRIKE

Le Parisien välkände journalist Dominique Sévérac gjorde häromdagen en Q&A med läsarna som gått under radarn. Enligt Sévérac sa PSG-tränaren Luis Enrique nej till Viktor Gyökeres. ”PSG övervägde Gyökeres i somras men vad det verkar godkände inte Luis Enrique värvningen”, säger Sévérac, som själv menar att PSG inte behöver titta utanför truppen, ”Jag säger som tidigare, den store nummer 9 PSG tittar efter har de redan i Gonçalo Ramos. Om han kommer tillbaka i full styrka efter sin fotledsskada gör han 30 mål på en säsong”. Gyökeres har på senare tid fortsatt kopplas ihop med PSG och Premier League-klubbar. I Le Parisien finns vidare en uppdatering om förre PSG-målvakten Sergio Rico. Det har snart gått ett år sedan han blev allvarligt skadad efter att ha blivit sparkad i huvudet av en häst. 31-åringen bor nu i Sevilla, väntar sitt första barn, har en personlig tränare men har ännu inte hittat en ny klubb. Något för Barça?

Annons

L’Equipe fascineras av Marseilles succé. Klubben tycks ha funnit harmoni i trion Pablo Longoria (president), Medhi Benatia (sportchef) och Roberto De Zerbi (tränare). Raka motsatsen är rivalen Lyon, som OM besegrade i helgen. Tränare Pierre Sage har fortsatt klubbens förtroende, men enligt L’Equipe mullrar det i spelarleden och matcherna mot Olympiakos och Toulouse i veckan kan påverka Sages öde. Lättsammare är det i Strasbourg. Den bilden förmedlar i alla fall klubben gärna med ett klipp med populära svenskarna Sebastian Nanasi och Karl-Johan Johnsson i stelt samtal om livet (se klipp här).

ENGLAND

Daily Mirror skickar en hälsning från Gabriel till Manchester City efter det heta mötet i söndags. ”Vi väntar på att få möta dem hemma”, lyder budskapet. Arsenalbacken får fråga om bollen Erling Haaland kastade i hans huvud efter den sena kvitteringen (se gif här). ”Nej, det minns jag inte. Det är normalt. De var glada”, säger Gabriel, och fortsätter: ”Det är ett slag, ett krig, så det är normalt med provokationer i fotboll, det är en del av spelet. Nu är det här över och vi väntar på att få möta dem hemma”. Haaland riskerar enligt samstämmiga pressuppgifter ingen retroaktiv bestraffning för bollkastet på Gabriel eftersom VAR granskade det vid tillfället.

Annons

The Times ger som många tidningar Rodri störst rubrik. Citymittfältaren riskerar att missa resten av säsongen på grund av knäskadan han ådrog sig i matchen. Times uppmärksammar också Haalands uppträdande efter slutsignalen då han kallade Gabriel för ”Fucking clown” och sa till Mikel Aterta ”Stay humble”, som om han vore Kendrick Lamar (se Haaland-klipp här).

Daily Mail synar Arsenals tricks. Enligt tidningen fick avbytaren Myles Lewis-Skelly ett gult kort sedan han av allt att döma skickats ut bakom målet för att förmedla uppgifter till målvakten David Raya. Kort därefter föll Raya enligt Daily Mail till marken och sinkade matchen. Redan förra säsongen ska missnöje ha funnits i PL över Arsenals uppträdande och klubbar har vänt sig till domarorganet PGMOL med klagomål. Tidningen skriver vidare att statistik visar att Arsenal är det lag i Premier League som maskar mest. Enligt The Times statistik är Arsenal trea i de fem stora ligorna efter Genoa och Lille. Daily Mail gör vidare ett stort nummer av en studie som visar att Manchester Uniteds planerade arena skulle bidra med 7,3 miljarder pund om året till den brittiska ekonomin.

Annons

The Guardian ser Romas och Cannes ägare Friedkin-gruppen ta över Everton. Affären ska först godkännas av Premier League. Enligt Give Me Sport, med välkände transferjournalisten Ben Jacobs, är de nya ägarna intresserade av att plocka in tidigare förbundskaptenen Gareth Southgate som ny tränare.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hänger sig kvar vid Milans derbyseger, vid Paulo Fonsecas triumf. Tidningen går in på detaljer. Inför matchen hade portugisen sett till att spelarnas platser i omklädningsrummet markerats med deras tröjnummer, Milans klubbmärke och ordet ”Mod” skrivet på varje spelares språk. I uppbyggnaden inför matchen ingick också ett förberedande möte på onsdagen, piska och morot till spelarna från Zlatan Ibrahimovic på torsdagen, en barbecue på fredagen. GdS påminner vidare att även om Fonseca temporärt stärkt sin ställning måste det blir starka insatser mot Lecce och Leverkusen den närmaste veckan för att bevara den positiva känslan. Ibrahimovic förmedlade sin egen positiva känsla med bilder i sociala medier på honom vandrandes i berg och texten, ”Jag kommer att bestiga varje berg” (se X här och Instagram här). Det får väl ses som ett svar på den senaste tidens kritik. Hällregn stoppade Atalanta-Como i går. Matchen spelas i kväll i stället.

Annons

Corriere dello Sport väjer att ha fokus på derbyförloraren Inter, som är i en minikris. Simone Inzaghis gäng är redan sju poäng sämre än vid samma tidpunkt förra året. Stort utrymme ges också åt Friedkins-gruppens köp av Everton. Vad betyder det för Roma, som gruppen också äger? ”Det möjliga förvärvet av Everton ändrar inte på något vis vårt engagemang i Roma. Tvärtom, synergin mellan de två klubbarna kan bara ge Roma fördelar”, skriver gruppen i ett uttalande. La Repubblica tror inte på dem. Tidningen ser det som en början på ett farväl till Roma och att vägarna som leder till Saudiarabien blir allt tydligare. I papperstidningen kan man även läsa rubriken, ”Den svenska modellen är i kris”. Den handlar om Emil Holm och Jesper Karlsson. Ingen av dem lyckas sätta avtryck i Bologna. I Holms fall har upprepade skador gjort att han ligger efter fysiskt. Det var därför han inte var med i truppen i helgen. I Karlssons fall var ett lyft förväntat med nya tränaren Vincenzo Italiano ”men efter att ha blivit petad från Champions League-listan tycks något ha brustit för alltid. Karlsson får inte ens några spelminuter i ligan. Känslan i dag är att det inte finns någon plats för honom i Bologna – för det krävs en total förändring, och det omedelbart”, skriver tidningen.

Annons

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo sörjer Marc-André ter Stegen långa frånvaro och blickar mot lösningar. ”Operation Casting”, täcker MD:s förstasida, med Keylor Navas, Claudio Bravo, Jordi Masip och Edgar Badia som förslag på målvakter utan kontrakt. Sport nämner även Arnau Tenas, som är under kontrakt i PSG. MD skriver att Navas, med ett förflutet i Real Madrid, är öppen för ett förslag från Barcelona. Bravo har redan uttalat sig positiv. På annat håll skriver Sport att nästa artist att synas på Barcelonas tröjor är Coldplay. Den brittiska bandet kommer att vara logga i El Clásico på Bernabéu den 27 oktober. Tidigare har Barça haft bland andra Drake och Rolling Stones, ett drag av huvudsponsorn Spotify.

Cadena SER pratar med specialistläkaren Pedro Luis Ripoll som tror det kommer ta ”minst tio månader” innan Ter Stegen är tillbaka. Det innebär en bra bit in i nästa sommar. Han kallar skadan ”mycket ovanlig” men att ”chanserna till hundraprocentig återhämtning är mycket goda”. Prognosen på Rodri hänger på om den befarade korsbandsskadan fört med sig andra skador men ”en isolerad skada har utmärkta möjligheter till fullt tillfrisknande och återhämtningen är på cirka åtta månader”, säger Ripoll.

Annons

Marca menar att ”Alla vägar bär till guld” för Vinícius Jr. Brasilianaren förväntas enligt tidningen tilldelas Ballon d’Or på galan den 28 oktober. AS drar på att Endrick kan få chansen från start när Real Madrid i kväll möter Alavés. Även om Marca gör artikel på att brasilianaren varit het på träning, så tror tidningen att det i anfallet ändå blir Mbappé mellan Vinícius Jr och Rodrygo.

TYSKLAND

Bild strör Uefas salt i tyska sår redan på nyhetsettan. Under måndagen kom beskedet att Uefas domarkommitté slagit fast att Tyskland borde fått en straff för skottet som tog på Marc Cucurellas arm i EM-kvartsfinalen i somras. Händelsen inträffade i förlängningen, där Spanien sedan gjorde 2-1 och gick vidare till semifinal. Fotbollsprofilen Lothar Matthäus är förbannad. ”Det är faktiskt skamligt att de nu erkänner vad vi alla såg då”, säger han. På annat håll går tidningen igenom lönerna i Eintracht Frankfurt. Det finns sju grupper. Hugo Larsson hamnar först i den femte med cirka 1,5 miljoner euro. Bild påpekar att lönerna är satta i relation till vad spelarna hade i sina tidigare klubbar, och etablerade spelare tjänar mer än de unga. Det finns sedan ansenliga bonusar att hämta ut beroende på framgångar. Aftonbladet uppgav nyligen att Frankfurt vill förlänga kontraktet med Larsson. Sannolikt tar han i så fall också kliv upp i lönehierarkin.

Annons

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus lanserade under måndagen en landslagscomeback för Manuel Neuer som ett av flera alternativ efter Marc-André ter Stegens långtidsskada. Men enligt Bild och TZ står Neuer tills vidare fast vid sitt beslut att landslagskarriären är avslutad. Alexander Nübel och Oliver Baumann är favoriter att ta över efter Ter Stegen vid nästa landslagssamling i oktober.

WAZ pratar med Mattias Svanberg om Wolfsburgs motgångar i Bundesligastarten. Spelet har fått applåder men laget ligger ändå först på 13:e plats. ”Det är farligt. Det känns inte bra nu”, säger Svanberg, som blev målskytt i senaste förlustmatchen, mot Leverkusen, ”Vi vet att vi gjorde en bra insats, men i slutändan har vi bara tre poäng på fyra matcher. Det är vad som räknas”.

ÖVRIGT

Kronen Zeitung (Österrike) följer upp skandalderbyt i Wien i söndags med feta rubriken ”Raketer exploderade bland barn”. Siffror börjar också strömma in. 27 personer skadades, varav tio poliser. Kronen Zeitung skriver vidare att en man som misshandlades i tunnelbanan ligger i konstgjord koma. Jakten på förövare i kravallerna pågår. Sedan kan både Rapid Wien och Austria Wien räkna med hårda straff, i Rapid Wiens fall handlar det troligen om poängavdrag då klubben redan hade en villkorlig dom hängande över sig, påpekar Sky Sport. Ett eventuellt poängavdrag vänts dock läggas på nästa säsong.

Annons

Mozzasport (Serbien) berättar att ilskan hos Partizan Belgrad-fans spillde över efter storförlusten i derbyt i går kväll (4-0 till Röda Stjärnan). De krossade rutor till omklädningsrummet. Tränaren Aleksandar Stanojevic träffades i ansiktet, och kom till presskonferensen omplåstrad ovanför ögat och på näsan. Supportrar skanderade under matchen om Stanojevics avgång.

Metrosport (Grekland) välkomnar Robin Quaison, som till slut är presenterad av Aris. Anfallaren är klubbens nionde värvning, bland dem finns också Filip Sidklev. På söndag väntar derby mot Paok. Sidklev lär som vanligt sitta på bänken, kanske får han sällskap av Quaison.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har med Simon Olsson (Heerenveen) i Omgångens elva i Eredivisie och Gustav Berggren (Raków Czestochowa) är med i Omgångens lag i polska Ekstraklasa. Den 27-årige mittfältaren är också en av fyra nominerade som Omgångens spelare.