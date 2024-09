”Obetydlig klubb i Danmark” - skottar svarar MFF

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) och Scottish Sun tänder båda till på Malmö FF:s kaxiga klipp i sociala medier som pikar Rangers. MFF tar i klippet upp tidigare triumfer mot Rangers och avslutar, ”Welcome back to Malmö, Rangers. We’ve missed you” (se klipp här). Men Daily Record tycker att Rangers fans sätter MFF på plats med kommentarerna om de mesta svenska mästarna: ”Den mest obetydliga klubben i Danmark”, ”Norges minsta fotbollsklubb”, ”Jag har aldrig gillat att åka till Finland”, ”Alltid hatat Lichtenstein”. MFF tar emot Rangers i Europa League i morgon kväll.

VG (Norge) följer upp framgångarna för Alfred Johansson med Rosenborg, som nu är femma i ligan. Tidningen skriver om en ”Johansson-effekt”. Klubblegendaren Jahn Ivar ”Mini” Jakobsen var kritisk när Johansson kom. ”Det är väldigt märkligt att tillsätta en juniortränare i Norges största klubb”, sa han då. Till VG säger Jakobsen nu: ”Jag står för vad jag sa då men jag vill också säga detta nu: Han har fått laget att resa sig rejält och prestera på en nivå högt över vad jag hade trott var möjligt denna säsongen”.

Annons

Record (Portugal), A Bola och andra portugisiska tidningar skriver lyriskt om Conrad Harder som kan bli en ny Viktor Gyökeres. Kanske får dansken en dag ta över manteln som målkung om svensken lämnar. Men transferspecialisten Fabrizio Romano understryker på morgonen att Sporting står fast vid att prislappen på Gyökeres är 100 miljoner euro.

Sport-Express (Ryssland) mötte i natt upp med CSKA Moskvas senaste värvning på Vnukovo-flygplatsen: Miralem Pjanic. 34-åringen, som tidigare spelat för klubbar som Roma, Juventus och Barcelona, ska genomföra läkarundersökning i dag. Han skriver på för ett plus ett år, och får enligt uppgift en årslön på en miljon euro. ”Jag är väldigt glad. Jag längtar efter att komma igång”, säger Pjanic, med en CSKA-halsduk om halsen.

ENGLAND

The Guardian och den engelska pressen suger vidare på karamellerna som Manchester City och Arsenal frikostigt delade ut med helgens stökiga möte. Arsenal anklagades från Cityhåll för fula tricks och maskning. Mikel Arteta svarar kryptiskt: ”Jag har varit där förut. Jag var där i fyra år. Jag har all information. Så jag vet. Tro mig”. Guardian tolkar det som att City har en tendens att vara dåliga förlorare, eller i det här fallet poängtappare. The Times tror att Arteta menar att City skulle ha agerat likadant som Arsenal med en man mindre. Arteta reagerade också på misstankarna om att Arsenalspelare skulle ha fejkat skador mot slutet av matchen. ”Jag föredrar alltid fakta framför snack och antaganden”, svarade han. I kväll väntar Bolton i ligacupen.

Annons

Daily Mail bockar av segrar för andra PL-klubbar i ligacupen. Chelsea vann enkelt (5-0 mot Barrow), Manchester City fick anstränga sig mer (2-1 mot Watford), liksom Aston Villa (2-1 mot Wycombe) medan Leicester kom undan med blotta förskräckelsen (0-0 mot Walsall, 3-0 e str).

The Sun uppger att Eddie Howe vill behålla Kieran Trippier men högerbacken vill lämna Newcastle redan i januari. Och han vill utomlands. José Mourinhos Fenerbahçe anses vara i förarsätet. Även Milan och Atalanta pekas ut som intresserade. Mer Newcastle: Brentford och Fulham är ute efter Callum Wilson.

ESPN analyserar Manchester Uniteds problem att hitta en målkung. I redogörelsen framgår att klubben övervägde Ivan Toney i somras men att han ströks från listan av en specifik orsak: han pressade inte backar med tillräcklig energi som Erik ten Hag krävde.

Annons

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport stannar kvar i känslan av ett lyft för Milan efter derbysegern. I dag frontar nyförvärvet Tammy Abraham tidningen. GdS menar att den engelske anfallaren redan fått en huvudroll både på planen och i omklädningsrummet. Det går bra även för skottarna i Serie A. Scott McTominay är redan en stjärna i Napoli och Ché Adams har glänst i oväntade topplaget Torino. Adams gjorde i går sitt andra mål på fyra dagar och GdS tycker han var var bäst i laget, men det blev en tung förlust i cupen (2-1 till Empoli). Förste målskytt för Empoli var Emmanuel Ekong, som skallade in bollen efter en halvtimme. Den BP-fostrade 22-åringen tillhörde de bättre i Empoli och får 6,5 i betyg. I Corriere dello Sport får han 7. Alieu Njie gjorde ett starkt inhopp för Torino och får 6,5 i GdS. I går kom beskedet att Milano fråntas Champions League-finalen 2027. Enligt GdS försöker fotbollsförbundet (FIGC) nu i stället lansera Roms Olympiastadion som alternativ.

Annons

Corriere dello Sport gör störst rubrik på Nicolò Barella och att Interstjärnan missar tre matcher. Tidningen lägger också in de svåra skadorna på Rodri och Ter Stegen och gör ett paket av problem för spelarna på grund det hårda spelschemat. Under tisdagen kom uppgifter om att Evertons nya ägare, Friedken-gruppen, är intresserade av Gareth Southgate som ny tränare. CdS har ett annat namn som uppges aktuellt för Everton: Maurizio Sarri. Det är en namn som funnits i Friedkens tankar sedan tidigare men inte gick att ta in i Roma med tanke på hans förflutna hos rivalen Lazio.

SPANIEN

Marca och AS tycker att Real Madrid ”Leker med elden” och AS skriver om en ”Ofullbordad symfoni”. Först det positiva. Det blev seger (3-2 mot Alavés) och de regerande mästarna har nu 39 raka matcher utan förlust. Sedan den negativa. Laget var i klar ledning en höll på att sjabbla till det. Dessutom fick Kylian Mbappé fick kliva av. ”Han hade en liten överbelastning och bad om att få bli utbytt för att undvika problem”, säger Carlo Ancelotti. Undersökning väntar. Relevo menar att Mbappé är ett frågetecken till derbyt mot Atlético i helgen. Och det kunde ha slutat än värre för Real Madrid. Endrick klarade sig undan med ett gult kort efter en våldsam spark men kunde fått ett rött. Ex-domaren Iturralde González säger i Cadena SER att det borde varit rött. Och att även Vinícius Jr, som fått ett gult kort för protest, skulle haft ett andra gult kort för sitt uppträdande vid slutsignalen, anmärker Iturralde González. Marca skriver att Real Madrid är på krigsstigen mot domare över alla gula kort klubben får. Samtidigt medger Ancelotti också att det finns ett problem. ”Vi måste sluta protestera. Så är det bara. Rättvist eller orättvist så måste vi anpassa oss till de nya reglerna”, säger Ancelotti som själv fick gult kort mot Espanyol, och som ska ta upp frågan internt med spelarna. Nio av femton gula kort Real Madrid fått har varit för protester.

Annons

Sport och Mundo Deportivo tar sig an Barcelonas första test utan Marc-André ter Stegen. Mot Getafe i kväll står Iñaki Peña. Gör han det i fortsättningen också? Enligt polska Meczyki är Barça redan i kontakt med Wojciech Szczesny. Om han drar på sig målvaktshandskar igen är ännu oklart. Sport menar att 34-åringen är ”den utvalde” men att han behöver reda upp en kontraktssituation. När Szczesny avslutade kontraktet med Juventus i förtid för att lägga av fanns en klausul inskriven om en mindre straffavgift om han skrev på för en annan klubb. Sedan tidigare har Szczesny uppgetts intresserad även om han inte är garanterad rollen som nummer ett. Tidigare har även Keylor Navas nämnts som alternativ. MD menar vidare att om en ny förstamålvakt ska köpas in efter årsskiftet så är Diogo Costa i Porto det mest aktuella namnet. På annat håll skriver Sport att Donny van de Beek har svårt att anpassa sig till tillvaron i Girona. Mittfältaren kom till klubben i dåligt fysiskt skick efter liten speltid i Manchester United och på lån.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe har uppmaningen ”Nu får det räcka!”. Den syftar på spelarnas strejkvarningar över den späckade spelkalendern, samtidigt som de allvarliga skadorna duggar tätt. Tidningen påpekar också att med den ökade pressen kommer ökade risker även för den mentala hälsan. L’Equipe förmedlar också budskapet från Marseilles borgmästare: Stade Vélodrome önskar Champions League-finalen 2027. Under tisdagen kom beskedet att den flyttas från San Siro. Ny spelplats bestäms kommande vår.

Le Parisien berättar under tisdagskvällen att Raphaël Varane överväger att lägga av. Tidigare under dagen skrev tidningen om Sergio Ricos nya liv efter den svåra hästolyckan för drygt ett år sedan. Att den förre PSG-målvakten bor i Sevilla, väntar barn och försöker komma tillbaka som målvakt. Nu har 31-åringen hittat en klubb. Le Parisien bekräftar uppgifterna som Releveo var först med: Rico är i långt gångna förhandlingar med Al-Gharafa i Qatar. I klubben spelar bland andra landsmännen Rodrigo Moreno och Joselu.

Annons

Foot Mercato uppger att Olympiakos är nära att göra klart med Adam Ounas. Den 27-årige yttern, som senast spelade i Lille, är utan kontrakt. Tidigare hade Real Betis och olika saudiska klubbar visat intresse.

TYSKLAND

Sport Bild hävdar att Bayern Münchens mål från och med nästa sommar är att spela ihop de unga tyska stjärnorna Jamal Musiala och Florian Wirtz. Tidningen berättar att Bayern förra veckan hade ett möte med Musiala och hans representanter i hopp att om att skriva ett nytt kontrakt. Hjulen är satta i rullning, och 21-åringen uppges trivas under Vincent Kompany. Samtidigt ses Wirtz som den stora värvningen. Men Bayern är knappast ensamma i jakten. Real Madrid och Manchester City är också intresserade av 21-åringen, liksom Arsenal. Leverkusen vill ha 150 miljoner euro för Wirtz.

Annons

Fussball News förklarar läget kring Hugo Larsson. Fabrizio Romano skrev häromdagen om intresset från storklubbar. Fussball News menar att om Eintracht Frankfurt kvalificerar sig till Champions League finns en chans att 20-åringen stannar. Annars talar mycket för en försäljning nästa sommar. Det ingår i Frankfurts affärsmodell att förädla och sälja. Larsson kan inbringa mer än 50 miljoner euro, enligt tidigare spekulationer. Transferjournalist Ekrem Konur, som ofta skjuter från höften, hävdar att Bayern München och Dortmund är intresserade. De flesta andra uppgifter har talat om Premier League.

Bild gör inte oväntat dagens största rubrik i hela tidningen på att fotbollslegendaren Jens Lehmann åkt fast misstänkt för rattfylla. Bläddrar man fram till sporten väcker krisklubben Schalkes numera allt mer konkreta planer på att ta in Raúl som tränare stort intresse.