Skotsk skadeglädje efter "skrävlande" Rydströms bakslag

Daily Record (Skottland) skriver på förstasidan om ”Revansch i Sverige” efter segern mot Malmö FF (2-0 till Rangers). En mer iögonfallande rubrik finns på annat håll. I hjälplig översättning: ”Skrävlande Malmötränaren i barnföbjudet sammanbrott när han i bakslaget efter hånet av Rangers tillkännager ’självfallet är jag korkad’”. Scottish Sun gör artikel på samma tema och kallar vid upprepade tillfällen Henrik Rydström för ”kaxig”. Bakgrund: Rydström hade sagt att det omtalade MFF-klippet som pikade Rangers var ”en rolig del” i uppbyggnaden inför matchen. Efter upprepade frågor om det efter matchen i går svarade Rydström irriterat, ”Ni kan fråga, ’Är du som tränare korkad?’ Ja, jag är uppenbarligen korkad”. Men enligt Gasetten var det svaret på en annan fråga, om MFF:s spelplan.

O Jogo (Portugal) har Deniz Gül på förstasidan. Tidningen beskriver den svenske målskytten som enda ljusglimten i Portos förlust borta mot Bodø/Glimt i onsdags. Till det finns citatrubrik från Martí Cifuentes: ”Deniz vet var han ska stå för att göra mål”. O Jogo lägger till att den förre Hammarby-tränaren säger att det enda som behövs är att ge 20-åringen lite tid.

ESPN (Nederländerna) märker att Heerenveen gjort en parvärvning från Kalmar. I augusti värvades Jacob Trenskow från KFF. Nu är också hans flickvän Silje Stockmar från IFK Kalmar under kontrakt, meddelar den nederländska klubben. Typ Heerenveens svar på Juventus Douglas Luiz och Alisha Lehmann.

NRK (Norge) skriver efter Bodø/Glimts match mot Porto om Uefa-regler som tvingar laget till en bussresa på 220 meter. Det är för tv-kamerorna. Bilder behövs på spelarna som kliver av bussen och går in på arenan. ”Det kanske är lite korkat med buss, men vi får ha kul i 30 sekunder”, säger mittbacken Villads Nielsen. Flera av spelarna bor så nära arenan att de brukar gå dit.

NTV Spor (Turkiet) hör José Mourinho filosofera efter Fenerbahçes seger (2-1 mot Union St Gilloise): ”Ibland är jag framgångsrik, ibland inte, men jag försöker alltid säga att när det går bra tar det inte en till månen och när det går dåligt hamnar man inte i helvetet. Det är min filosofi. Jag har vunnit 26 pokaler i min karriär, 5,5 Europapokaler. Jag säger halv för att jag kommer aldrig att glömma Europapokalen jag blev bestulen på. Jag vill att fansen ska vet att jag och alla inom klubben arbetar mycket hårt”. En halv Europapokal? Det är den där Europa League-bucklan från 2023 som spökar. Den som Roma förlorade på straffar och den som gav Mourinho fyra matchers avstängning efter att ha konfronterat domare Anthony Taylor efter matchen.

ENGLAND

Daily Mirror kallar Arsenal ”Dinosaurier”. Inte för glada maskoten Gunnersaurus Rex utan för bistra tv-profilen Roy Keane senaste kommentarer. Keane gillade inte alls den defensiva stilen mot Manchester City efter utvisningen. ”Om Tony Pulis, Sam Allardyce, Steve Bruce eller Neil Warnock ställt upp laget så i andra halvlek, så är de ’dinosaurier’. När Arsenal gör det kallas det ’strålande’, det är ’hög koncentrationsnivå’”, säger Keane, ”De bara sparkade bort bollen. Som ett litet lag, ett ängsligt lag”. Arsenals damer kan knappast efter att ha kört över svenskt motstånd i Champions League i går (4-0 mot BK Häcken).

BBC Sport beskriver Lucas Bergvall som ”förkrossad” och ”förtvivlad”, där han satt på Tottenhams bänk efter att ha blivit utbytt efter bara tolv minuter (3-0 mot Qarabag). Tränare Ange Postecoglu poängterade att det var ett taktiskt byte efter Radu Dragusins tidiga utvisning. ”Han (Bergvall) är 18 år och han kommer att spela många matcher”, säger Postecoglu.

Daily Mail uppger att Newcastle haft ett genombrott i förhandlingarna med Anthony Gordon. Klubben är nu nära förlänga kontraktet. Sedan en tid tillbaka för Newcastle också samtal med Alexander Isak om ett nytt kontrakt, vilket Daily Telegraph tar upp igen. Daily Mail nämner också att Manchester Uniteds Victor Nilsson Lindelöf inte är med mot Tottenham i helgen. Mittbacken var tillbaka i truppen mot Twente i veckan. Samtidigt har tränare Erik ten Hag bett fansen om tålamod med sitt unga lag. ”Jag tycker vi nått en vändpunkt, nu behöver vi arbeta med laget och det tar tid. Jag är också otålig och jag vill bara rakt framåt, men vi har haft framgångar de två senaste säsongerna och måste arbeta hårt för ytterligare framgångar”, säger Ten Hag.

The Sun svarar på det med en fet rubrik om att Ole Gunnar Solskjær gärna återvänder till United. Under en frågestund på Oslo Business Forum, svarade norrmannen: ”Om familjen (United) frågar, så säger jag ’ja’ alla dagar i veckan. Det känns fel att tala om jobb som andra har nu, men jag skulle självfallet säga ’ja’”. Solskjær håller också dörren öppen för att leda norska landslaget.

The Athletic lägger till Manchester Uniteds ambitioner. Klubbens vd Omar Berrada ska ha sagt till anställda att målet är att vinna ligatiteln 2028, vilket sammanfaller med klubbens 150-årsjubileum.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bär på budskapet, ”Ingen sitter säkert”. Efter derbyförlusten mot Milan har Inters tränare Simone Inzaghi gjort klart för spelarna att ingen har någon given plats. Förändringar är att vänta. På efterföljande sidor är grannen Milan i fokus. Tidningen har tidigare skrivit om en ansträngd relation mellan Zlatan Ibrahimovic och tränare Paulo Fonseca. Kanske har den mjukats upp efter derbysegern. I alla fall satt de båda tillsammans på läktaren och fick se nystartade Milan Futuro ta sin första seger i Serie C (2-1 mot Spal). En av målskyttarna var Demirel Hodzic, som kom från Bologna i somras (se målet här). I kväll möter Milans a-lag Lecce. På tal om Milanoklubbarna, GdS har rubriken ”San Siro i Europatopp”. Knappast själva arenan men publiksnittet i ligan. Inter och Milan är fyra respektive femma i den europeiska publikligan den här säsongen med i snitt 72 677 respektive 71 008 åskådare. I topp är Dortmund (81 365), Bayern München (75 024) och Manchester United (73 518).

Corriere dello Sport är fylld av resultat. Inte minst Napoli storseger i italienska cupen (5-0 mot Palermo). Det blev också ett första mål av Scott McTominay, succévärvningen som journalisten Riccardo Trevisani nyligen beskrev med orden ”en Gulliver bland barn, motståndarna studsar av honom!”. Här finns också Romas oavgjorda resultat (1-1 mot Athletic) som kantas av fansens missnöje. På läktaren fanns banderoller som hyllade förre tränaren Daniele De Rossi. På stan hade ultras klistrat upp affischer med hyllning till De Rossi och uppmaning till ägarna, ”Yankee go home”. Och så Juventus damer, som är klarar för Champions League-gruppspel (2-1 mot PSG). Hanna Bennison spelade från start och Emma Kullberg gjorde ett inhopp. Under torsdagen kom för övrigt Sky Sport Italia med uppgifter om att flera Serie A-klubbar är intresserade av Timothy Ouma i Elfsborg.

SPANIEN

Marca och AS ser båda Atléticos seger (1-0 mot Celta Vigo) i ljuset av nästa utmaning: Real Madrid. ”Bensin inför derbyt”, som AS uttrycker det. Jan Oblak och målskytten Julián Álvarez tar båda plats i Marcas Omgångens lag. Där återfinns också Real Madrids Federico Valverde och Lucas Vázques. På söndag möts de på planen. Både Marca och AS uppmärksammar också fängelsedomen mot en supporter som utsatt Vinícius Jr för rasism. James Rodríguez kom under braskande rubriker till Rayo Vallecano. Hittills har colombianen inte alls levt upp till förväntningarna. Det har bara blivit 30 minuters spel, fördelade på två matcher. Tränare Iñigo Pérez påpekar att 33-åringen behöver tid och inte fått någon försäsong, men Marca pekar på att James spelar full ut med landslaget. I senaste landskampen blev han utsedd till matchen lirare. AS skriver om den ansträngda relationen mellan Xavi och Robert Lewandowski. Den förre Barcelonatränaren tyckte inte polacken längre höll måttet och bad klubbpresidenten Joan Laporta dumpa honom. I slutända visade det sig bli tvärtom, och den tidigare sårade Lewandowski är glad och glänser under Hansi Flick.

La Voz de Galicia tycker Carl Starfelt var bäst i Celta Vigo, efter den bittra förlusten mot Atlético i slutminuterna. ”Han vann matchen mot Alexander Sørloth. Det var hans bästa match”, skriver tidningen och ger mittbacken 7 av 10 i betyg. Williot Swedberg får däremot lägst betyg i laget, 5.

Sport och Mundo Deportivo har på nytt Wojciech Szczesny på förstasidan. Den 34-årige polacken väntas skriva på för Barça i helgen, men MD höjer ett varningens finger. Szczesny vill vara förstemålvakt. Barça har hittills visat stort förtroende för Iñaki Peña. Szczesny är det enda alternativ Barça överväger och klubben måste nu besluta sig för att satsa på Szczesny fullt ut eller låta Peña stå och leta en mer långsiktig lösning i januari.

FRANKRIKE

L’Equipe applåderar Lyon som tog tre poäng i Europa League (2-0 mot Olympiakos). I fokus är Rayan Cherki. Ett tag i somras tillhörde han de ”utfrysta”, tillsammans med Amin Sarr, och fick inte träna med a-laget. Nu fanns han i startelvan och i målprotokollet. Vidare berättar L’Equipe att Nice målvakt Marcin Bulka nobbat en kontraktsförlängning och planerar att lämna klubben efter säsongen. 24-åringen är given mellan stolparna efter att förra säsongen ha konkurrerat ut Kasper Schmeichel. Bulka har kontrakt till 2026. Tidningen noterar vidare att PSG:s damer redan är utslagna ur Champions League (2-1 till Juventus). Förra året var PSG i semifinal.

Le Parisien följde en jovialisk Luis Enrique på presskonferens. Han fick frågan om varför PSG varit mindre spektakulärt de två senaste matcherna. ”Mindre eller mer? Aha, mindre. Jag trodde du menade mer strålande och tyckte du verkade så positiv. Jag blev lite förvånad. Sånt är livet, min kära, sånt är livet, sådan är fotbollen”. I en kommande spansk dokumentär säger Luis Enrique att han skulle avstå 25 procent av lönen om han slapp framträda inför pressen. Även det får han en fråga om. ”Jag har det bra med er. Jag avbryter aldrig en presskonferens. Jag gillar att snacka. Det var en spontan tanke. Om du säger till mig att skriva på ett papper där 50 procent av min lön dras av om jag slipper snacka, då skriver jag på. När man skriver på med en klubb måste man prata. Om man kan undvika det så undviker jag det – särskilt intervjuer efter matcher (ler)”, säger Luis Enrique med ett leende. I kväll väntar match mot Rennes.

TYSKLAND

Bild ser många ta sig för pannan sedan Eintracht Frankfurt slarvat bort en 3-1-ledning (3-3 mot Viktoria Plzen). ”Extremt bittert”, säger tränaren Dino Toppmöller. Hugo Larsson hoppade in när tyskarna var i tvåmålsledning. Värt att notera: svenska målvaktslöftet Nils Ramming, 17, satt på Frankfurts bänk.

Abendzeitung konstaterar att Manuel Neuer är tillbaka i träning med Bayern München efter skada och väntas starta lördagens stormatch mot Bayer Leverkusen (se troliga startelvor här). Däremot är Neuer inte tillbaka i landslaget. I alla fall inte till samlingen i oktober. Det har höjts röster för att locka tillbaka Neuer till landslaget efter Marc-André ter Stegens långtidsskada. Abendzeitung utesluter inte att Neuer skulle kunna ändra sig i framtiden.

Hessenschau skriver att Isac Lidberg kan visa sig vara precis vad Darmstadt så länge letat efter: en riktig målskytt. Bildens stärktes av ett hattrick förra helgen. ”Jag förväntar mig att han fått självförtroende efter den matchen”, säger tränaren Florian Kohfeldt, ”Med sina kvaliteter är han en anfallare att respektera i andra divisionen”. Tidningen berättar att Lidberg efter matchen, på vad som blivit kutym även i Tyskland, bad sina lagkamrater att signera hattrickbollen. Målvakten Marcel Schuhen skrev, ”Tre mål? Jag älskar dig”. Ännu mer älskad kan han bli om han leder Darmstadt till seger även mot Magdeburg i morgon.