Hien väntas missa Nations League-matcher

L’Eco di Bergamo bär på nyheter som rör svenska landslaget. Liksom Gazzetta dello Sport uppger tidningen att Isak Hien efter tester av av lårmuskelskadan väntas tillbaka för Atalanta efter landslagsuppehållet. Tuttomercatoweb preciserar frånvaron till 20 dagar. I så fall missar Hien, förutom CL-matchen mot Sjachtar och ligamatchen mot Genoa, även Sveriges Nations League-matcher mot Slovakien och Estland. I förrgår dök också uppgifter upp om att Alexander Isak riskerar att missa Sveriges matcher. I morgon presenterar förbundskapten Jon Dahl Tomasson truppen.

Corriere dello Sport skriver med stora bokstäver om ”Demolerade kurvor”. Polisen räd mot ultrasledare i Milan och Inter med band till organiserad brottslighet, skakar om i Italien. La Repubblica ger händelsen nästan lika stor plats på nyhetsettan som Israels markoffensiv i Libanon. Rubrik: ”San Siro – ultras och maffia håller fotbollen gisslan”. 16 personer har gripits och tre placerats i husarrest. Brotten är fotbollsrelaterade och gäller allt från utpressning och mutor till våld. Telefonavlyssning visar bland annat hur en av de gripna ledarna hos Inters ultras var i kontakt med tränare Simone Inzaghi. Han hotade med ultrasstrejk om de inte fick fler biljetter till cupfinalen förra året. Inzaghi lovade prata med klubbledningen. Dokument visar också att ultras från Milan och Inter hade en icke-angreppspakt för att maximera illegala intäkter på San Siro.

La Gazzetta dello Sport ger ultrasgripandena en undanskymd plats i skuggan av Inters och Milans Champions League-matcher i kväll. Inter spelar hemma mot Röda Stjärnan och Milan borta mot Bayer Leverkusen. På tal om Milan, så spelade Milan Futuro 1-1 mot Lucchese i Serie C i går, och Demirel Hodzic gjorde på nytt mål (se målet här). 19-åringen gjorde även mål mot Spal i förra veckan.

Il Romanista uppmärksammar att Samuel Dahl spelade för Romas primaveralag i går (3-1 till Fiorentina). Att döma av matchrapporten spelade svensken hela matchen. Il Tempo hade innan dess uppgett att det var Dahl själv som bett sportchefen Stefano Ghisolfi om att få spela. Dahl har inte fått speltid och upplevde det som ”ett slag” att inte komma med i Europa League-truppen. Men Ghisolfi ska ha försäkrat 21-åringen om att Roma tror på honom. Mer Roma: Corriere dello Sport skriver att det blir ett flertal förändringar i startelvan inför matchen mot Elfsborg på torsdag. Mats Hummels väntas debutera och reservmålvakten Mathew Ryan väntas ta Mile Svilars plats.

ENGLAND

Daily Mail påstår att Manchester Uniteds spelare tror att Erik ten Hag kommer att få sparken. Trots att tränaren har stöd i omklädningsrummet ökar känslan där att han inte kan förändra situationen. Uppgifter i bland annat The Guardian gör gällande att veckans två matcher mot Porto och Aston Villa avgör hans öde, men källor inom United spelar ner påståendet, skriver Daily Mail. I Manchester Evening News (helt ovetenskapliga) omröstning om Ten Hag bör få sparken, väljer 86 procent ”ja” medan 14 procent tycker att han ska få mer tid.

Daily Star lanserar med pukor och trumpeter att United har Inters mästartränare Simone Inzaghi i topp på önskelistan om klubben sparkar Erik ten Hag. The Times menar i stället att assisterande tränaren Ruud van Nistelrooy är en möjlig lösning, men understryker också att Ten Hags position inte är omedelbart hotad. Transferjournalisten Fabrizio Romano påminner om att Gareth Southgate är ett populärt namn i klubbledningen, och om tidigare intresse för Graham Potter och Thomas Tuchel.

Sky Sports Jamie Carragher synade i Monday Night Football Man Uniteds magplask mot Tottenham. Han gick särskilt hårt åt nyförvärvet Matthijs De Ligt. ”Han är helt fel positionerad hela tiden!”, menar Carragher. Graham Potter är ny expert och pratade både om sin tid i Chelsea och om intresset för hans tjänster. ”Jag tar vad media säger med en nypa salt. Jag är den enda tränaren i världen som kopplats ihop med Stoke och Napoli samma vecka”, sa Potter.

The Sun skriver att Luton och Brentford är intresserade av Timothy Ouma i Elfsborg. De spanade in kenyanen i Europa League-mötet med AZ. Tidningen lägger till att Ouma värderas till fyra miljoner pund. Tidigare har Sky Sport Italia rapporterat om italienskt intresse för 20-åringen. The Sun hävdar vidare att Barcelona planerar ett bud på Mason Greenwood till sommaren. Scouter har följt engelsmannen under fyra matcher och enligt tidningen är den katalanska klubben beredd att betala upp till 60 miljoner pund för Marseillespelaren. Även Marseilles ärkerival PSG påstås intresserad av Greenwood.

The Athletic uppger att Arsenal och Real Madrid leder jakten på Palmeiras mittback Vitor Reis. Kontakter är tagna med 18-åringens representanter och med hans klubb, men inget bud är lagt. Även Chelsea, Liverpool och Barcelona är intresserade. Reis förlängde i somras kontraktet till 2028.

SPANIEN

AS låter ljuset skina på ljusskygga fans i Atlético. ”Ut med de maskerade”, är uppmaningen efter stökigheterna i derbyt mot Real Madrid i helgen. Atlético är under press att agera mot sina ultras. Cadena Cope menar att Atlético är medvetna om en grupp om ett 60-tal personer på en sektion som måste kastas ut. Hittills har klubben efter derbyt portat en supporter.

Marca har i stället ljuset på sin glittriga gala, EstrELLAS, där damidrottare prisas. Sedan sammanfattas läget i Real Madrid inför CL-matchen mot Lille med orden, ”Mbappé OK – Courtois KO”. Tidningen väljer ett annat team än AS efter bråken vid derbyt. Marca menar att Atléticotränaren Diego Simeone med sina anklagelser mot Courtois för att ha uppviglat publiken, ”öppnat upp en debatt om olämpligt uppträdande hos spelare”. Samtidigt går gamle Real Madrid-spelare Roberto Carlos ut till försvar för Courtois och vänder sig mot Simeone. ”Det är normalt att han (Simeone) försvarar sina färger. Jag har sett att han sa något om att provocera fram våld, men vi vet alla hur fotbollen är och hur varje tränare fungerar. Simeone är en fantastisk tränare, låt honom ha sin åsikt, men i slutändan ger det en dålig bild av spansk fotboll”, menar brasilianaren, ”Jag tycker inte Courtois gjorde något annat än att fira målet, han förolämpade inte folk eller gjorde fula gester”.

Mundo Deportivo tar fasta på att Frenkie De Jong är tillbaka för Barcelona. I kväll väntar Young Boys i Champions League. Gårdagens nyhet från Barcelona var att Marc Bernals kontraktsförlängning till slut är klar samt att Wojciech Szczesny genomgått sin läkarundersökning.

Cadena Cope rapporterar att Intercity de Alicante i den spanska tredjedivisionen förhandlar med Mario Balotelli. AS bekräftar uppgifterna. Den 34-årige anfallaren spelade senast i Adana Demirspor i Turkiet men är utan kontrakt. Minns att en annan nästan jämngammal anfallare nyligen var aktuell för Intercity de Alicante: Sebastian Andersson.

FRANKRIKE

L’Equipe täcker självfallet förstasidan med gårdagens oväntade besked: Antoine Griezmann slutar i landslaget. ”Det stora hjärtat”. 33-åringens inflytande i landslaget har ebbat ut de senaste två åren, och spanska Marca menar att det vägde tungt i hans beslut. Griezmann ses som en av de största i franska landslaget efter Zinedine Zidane och Michel Platini. Kylian Mbappé är tillbaka i Real Madrid tidigare än väntat, redan till mötet med Lille. Ändå blir det inga brödrakamp. Lillebror Ethan – i dubbel bemärkelse – är skadad och blir borta flera veckor. ”Min dröm att möta min bror i Champions League bleknar, men försvinner inte”, skriver Ethan Mbappé på Instagram.

Le Parisien kliar sig lite i huvudet över PSG-tränaren Luis Enriques beslut att peta Ousmane Dembélé till matchen mot Arsenal. L’Equipe skrev om disciplinära skäl, Luis Enrique spelade ner beslutet och Le Parisien försäkrar att det förekom ett meningsutbyte efter förra matchen men absolut inget utöver det vanliga. Det tycks ha varit taktiska beslut som inte åtföljdes bakom beslutet, vilket Luis Enrique också antydde. RMC Sport-profilen Daniel Riolo är mindre förlåtande. ”Hur kan du försätta dig i en sådan situation, när du står inför säsongens hittills viktigaste match, att du blir osams med en av dina nyckelspelare?”, undrar Riolo. PSG:s troliga startelva: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha eller Ruiz, Neves – Kolo Muani, Lee, Barcola.

TYSKLAND

Bild drar stort på Sven Ulreich. Bayern Münchens andremålvakt fångades på film när han förolämpade Bayer Leverkusens sportchef Simon Rolfes i samband med toppmatchen i helgen. Han skrek motsvarande, ”Sätt dig ner, Rolfes, din idiot”. Tillräckligt för att skapa stora rubriker i tysk press, tvingas till en ursäkt och riskera straff. Böter är troligt, menar Bild. Måndagens stora faktiska nyhet var att Alexandra Popp, 33, avslutar landslagskarriären.

Sky Sport berättar att Stuttgarts lagkapten Atakan Karazor kommer att spela för Turkiet. Den 27-årige mittfältaren tas enligt tv-kanalen ut till de nästkommande landskamperna. Karazor väljer därmed att tacka nej till Tyskland, trots att förbundskapten Julian Nagelsmann nyligen kontaktat honom.

ÖVRIGT

Al Yaum (Saudiarabien) uppger att Jens Gustafsson redan hänger löst i Al-Fateh. Klubbledningen kommer att använda landslagsuppehållet till att fatta beslut om svensken blir kvar eller ej. Gustafsson bröt med Pogon Szczecin och skrev för fem veckor sedan på för Al-Fateh. I helgen kom fjärde raka förlusten med den saudiska klubben. Arriyadiyah skriver å sin sida att klubbpresident Mansour Al-Afaliq under måndagen försäkrat fortsatt stöd till Gustafsson, men förklarat för spelarna att han förväntar sig en uppryckning. Laget är jumbo i ligan. Tidningens förstasida är på Cristiano Ronaldo, som gjorde ett mål när Al-Nassr vann (2-1 mot Al-Rayyan).

Kurier (Österrike) berättar att oturen grinar Isak Jansson i ansiktet. Han är skadad igen. ”Jag tror inte han spelar för Rapid Wien igen förrän efter landslagsuppehållet”, säger tränaren Robert Klauss. Jansson fick lämna återbud till U21-landslaget senast och mycket talar därmed för samma besked den här gången.

Eindhoven Dagblad (Nederländerna) pratar med Stan Valckx inför PSV Eindhoven-Sporting i dag. Nederländaren har spelat i båda klubbar och varnar PSV för Viktor Gyökeres. ”Han är en av de farligaste anfallare jag någonsin sett”, säger Valckx, som berättar att han under sin tid som sportchef i VVV Venlo förgäves försökte värva svensken 2021.

TV2 (Danmark) plockar in målskytten Benjamin Nygren i Omgångens lag i Superligaen efter gårdagens insats för FC Nordsjælland (4-1 mot Brøndby). Även Joel Andersson i FC Midtjylland är med.