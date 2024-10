Uppgifter: Stuart Baxter alternativ för tabelljumbo

Headlines Blogg

SABC Sport (Sydafrika) uppger att AmaZulu har Manchester United-meriterade Benni McCarthy som förstaval som ny tränare. Ligajumbon har också erbjudits fyra andra namn, ett av dem är Stuart Baxter, som lämnade Helsingborg 2023. För ett halvår sedan sa Baxters agent att 70-åringen var intresserad av ett nytt jobb. Baxter har tidigare varit sydafrikansk förbundskapten, samt vunnit titlar med Kaizer Chiefs och SuperSport United.

Yardbarker (USA) såg Emil Forsberg visa form direkt. Enligt förbundskapten Jon Dahl Tomasson i går ville 32-åringen avvakta landslagsspel efter skadan. I natt gjorde han comeback i NY Red Bulls startelva, ledde laget till seger med ett straffmål och en assist (4-1 mot Toronto) och NY Red Bulls har Forsberg som matchens lirare. Lionel Messi adderade ytterligare två mål till sitt konto när Inter Miami vann i natt, svensk tid (3-2 mot Columbus). Det innebar att Inter Miami redan säkrat Supporters’ Shield som segrar i MLS -grundspelet. ”Jag är glad för laget”, säger Messi. Det innebar också att argentinaren säkrade 46:e titeln i karriären.

ENGLAND

The Sun presenterar ”King John (och prins William)”. Jhon Dúran satte tyskar på plats (1-0 mot Bayern München) och på läktaren njöt en brittisk kunglighet, tillika Villafan. Andra kändisfans uttryckte sin glädje i sociala medier. ”Up the Villa”, skriver Ozzy Osbourne på X med bild på sig själv och sin bulldog i Villatröja. De flesta andra engelska tidningar väljer annars rubriker som drar paralleller till finalen i Europacupen 1982 (dåvarande Champions League). Då slog Aston Villa just Bayern med 1-0. Villas facit mot Bayern är nu två matcher, två segrar.

Daily Express skriver om ”Mac and Mo” som fixade Liverpools seger (2-0 mot Bologna). Det är Alexis Mac Allister och Mohammed Salah. Det innebar också att nya tränaren Arne Slot har åtta segrar på sina nio första matcher – ett bättre facit än någon annan annan Liverpooltränare. ”Jag hoppas ni kommer att komma ihåg mig för något mer speciellt än det!”, svarar Slot.

Daily Telegraph och Daily Mail uppger att interimförbundskaptenen Lee Carsley kommer att ge Cole Palmer en framträdande roll i landslaget. Chelseaspelaren startade ingen match i EM under Gareth Southgate. Palmer har fortsatt att skina i sitt klubblag, och förkommer nu i diskussioner som om Premier Leagues bästa spelare.

The Guardian hör Erik ten Hag prata om ”rasande” United. Vansinniga efter insatsen mot Tottenham. Nederländaren upprepar det och lägger till, ”Vi är rasande, och ur den ilskan måste det komma motivation till nästa match”. Det är Porto i kväll. Stormen kring honom själv håller Ten Hag på avstånd. ”Kritiken får man handskas med och inte göra något stort av”, säger han, ber om tid för sitt unga lag och pekar på resultaten: ”Man måste vinna och jag tycker vi vunnit under de två senaste åren. Och jag har i min karriär visat att jag alltid vinner. Under de sex senaste åren har jag åtta pokaler”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport. Alla de stora sporttidningarna är Juventusfebriga efter vändning med bara tio man (3-2 mot RB Leipzig). ”Galna Juve”, ropar GdS ut. ”Juvlahovic”, döper CdS om laget till efter två mål av Dusan Vlahovic. Smolk i glädjebägaren: knäskadan på Gleison Bremer. Undersökning väntar i dag. Juve befarar att den viktiga backen kan bli borta länge. GdS menar att det till och med kan röra sig om en korsbandsskada. Sedan var det också en ”Atalanta show” (3-0 mot Sjachtar), och tidningarna tycker Bologna kan bära ”Huvudet högt” trots förlust (2-0 till Liverpool).

Sky Sport Italia spikar en startelva för Roma mot Elfsborg. Gazzetta dello Sport instämmer till punkt och prickar. Den saknar Mats Hummels, som många trott skulle debutera. Den saknar också Paulo Dybala, vilket var mer väntat. Romas troliga startelva i Borås: Svilar – Mancini, N’Dicka, Hermoso – Celik, Paredes, Pisilli, Angelino – Pellegrini, Baldanzi – Shomurodov. Gazzetta dello Sports rubrik inför matchen: ”Roma behöver många mål”.

Corriere Torino förmedlar besked från Torino om att Alieu Njie är skadad. Tidningen påpekar att den 19-årige anfallaren imponerat när han fått chansen i a-laget, men väntas nu bli borta i cirka en månad på grund av en ljumskskada.

SPANIEN

Marca beklagar sig över en ”Svart afton” för spansk fotboll. Girona förlorade (3-2 till Feyenoord), Atlético åkte på en överkörning (4-0 till Benfica) och Real Madrid råkade ut för en chockförlust (1-0 till Lille). Cadena SER-profilen Manu Carreño menar att det derbyt i helgen tagit musten ur Real Madrid och Atlético. ”De hade ingen styrka, inga idéer, ingenting”, säger han. AS har samma anslag på sin förstasida,”Derbyt blev kostsamt”. Det blev kostsamt för Atlético på fler sätt. Klubben får spela utan publik på ena kortsidan de kommande matcherna.

Sport och Mundo Deportivo ger Girona en klapp på axeln men skrattar skadeglatt åt Madridlagen. Sedan ges utrymme för Wojciech Szczesny som nu lämnat pensionärslivet och är klar för Barça. ”Jag hade inte gjort det för någon annan klubb”, säger målvakten. Rykten om en comeback för Neymar i Barça har dykt upp då och då. I somras uppgav Jijantes att brasilianaren erbjudit sina tjänster när han fick höra att Barça letade anfallare. Den här gången är det Sports Joaquim Piera som i en krönika menar att Neymar är en möjlighet till sommar. Klubbpresident Joan Laporta vill göra en storvärvning för att fira återkomsten till nya Camp Nou och för att boosta sin återvalskampanj. Erling Haaland ses som det långsiktiga målet men Neymar kan bli en lösning på kort sikt, menar Piera. Brasilianarens kontrakt med Al-Hilal går ut till sommaren.

FRANKRIKE

L’Equipe klär för andra dagen i rad förstasidan med en fransk skräll i Champions League. För andra dagen i rad också med en ordvits. I går var det om Brest som blivit brasilianare. I dag är det Lille som efter gårdagens chockresultat (1-0 mot Real Madrid) blivit ”Les Galach’tis” – en blandning av Galacticos och ”ch’ti”, slang för någon från norra Frankrike. ”Den största segern i klubbens historia”, säger målvakten och matchhjälten Lucas Chevalier, som får högst betyg av galach’tis, 9/10. Gabriel Gudmundsson får lägst, 5. Det är ändå högre än korplirare som Vinícius Jr, 4, och Endrick, 3. Lille slog också Real Madrid i Uefa Youth League (2-1).

Foot Mercato ger ytterligare bakgrun till varför PSG-tränaren Luis Enrique stängde av Ousmane Dembélé till matchen mot Arsenal. Jo, det stämmer att det var lite tjafs mellan tränaren och spelaren efter matchen mot Rennes. Men droppen var att Dembélé därefter kom rejält försent till träningen nästa dag utan någon ursäkt. RMC Sport bekräftar uppgifterna. Dembélé väntas dock tillbaka i truppen till matchen mot Nice i helgen.

Ouest France skriver om disciplinproblem i en annan klubb. Nantes tränare Antoine Kombouaré har skickat ned lagkaptenen Jean-Charles Castelletto i reservlaget för resten av veckan. Orsaken är Castellettos reaktion på tränarens kritik efter senaste matchen. 29-åringen har bett om ursäkt men kommer inte att spela helgens match mot Lyon.

TYSKLAND

Inga papperstidningar, det är Tysklands nationaldag.

Kicker kan summera en tung tyskdag i Champions League. RB Leipzig föll (3-2 till Juventus) men framför allt gjorde Bayern München detsamma (1-0 till Aston Villa). Fö det har inte hänt Bayern i gruppspelsfas sedan 2017. Det var också Vincent Kompanys första förlust. Och det är inte bara Aston Villa som straffade Bayern. Det tyska förbundet har straffat Svein Ulreich för osportsligt uppträdande. Reservmålvakten får en matchs avstängning och 20 000 euro i böter för att under matchen i helgen skrikit fula ord mot Bayer Leverkusens sportchef Simon Rolfes. Det enda mål Bayern reste hem med från England gjorde för övrigt Jones Kusi-Asare för U19-laget (1-0 mot Aston Villa).

Bild uppgav under onsdagen att Liverpool fattat tycke för Karim Adeyemi. Tidningen vet också något vi andra inte vet om landslagskallade St Paulis Eric Smith. Under mellanrubriken, ”Först pappa, nu debut i Tre Kronor?”, skriver Bild om att ”senaste gången Smith bar den gula tröjan med tre kronor på bröstet var i oktober 2015. Då var han fortfarande i U19”. Så glöm Nations League, Karjala Cup väntar.