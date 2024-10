Frustration kring Roma: "Pinsamt"

Headlines Blogg

ITALIEN

Corriere dello Sport konstaterar att ”Lazio skrattar – det gör inte Roma”. Medan Lazio vann på en genomdränkt plan (4-1 mot Nice – se poolbilder här) så var det magplask för lokalrivalen i bortamatchen i Borås (1-0 till Elfsborg). ”Jag såg mycket positivt”, försäkrar tränaren Ivan Juric. Det gör inte CdS, som använder en historisk anspelning i en annan stor rubrik, ”Ivan – det här var förskräckligt”. Il Romanista täcker förstasidan med ett ord, ”Pinsamt”. Mot slutet av matchen hördes tillresta Romafans missnöjt skandera, ”Vi håller bara på tröjan”. I tidningarnas matchrapporter duggar referenser till Sveriges geografiska position tätt. Michael Baidoo är ”iskall som den svenska natten” och Gazzetta dello Sport skriver att ”Roma stöter huvudet i den kalla muren i norr, där de svenska jättarna i Elfsborg som framstår som monster i Game of Thrones, som upplevde sin mest ärofulla afton”. Gazzetta dello Sport har Timothy Ouma som matchens lirare (7,5), Corriere dello Sport Michael Biadoo (7) och La Repubblica tycker Gustav Henriksson (7) var bäst i hemmalaget.

Annons

La Gazzetta dello Sport har mycket Juventus. På de första sidorna är det svulstiga ord om målkungen Dusan Vlahovic. Sedan följer dystra ord om skadeläget. Nicolás González har fått en mindre skada, värre är det med Gleison Bremer som är korsbandsskadad och troligen missar resten av säsongen. GdS menar att ett lån av Jakub Kiwior (Arsenal) kan bli aktuellt i januari. Eller att hämta hem Tiago Djaló, som är på lån i Porto. Tuttosport ser möjligheter att agera redan nu. Tidningen menar att kontraktslöse Sergio Ramos är ett alternativ. GdS har också en lång intervju med Ruud Gullit. Milanlegendaren tror starkt på Zlatan Ibrahimovic i sin nya ledarroll. ”Väldigt mycket”, säger Gullit, ”Han är inte konventionell i sin kommunikation, men jag är säker på att hans attityd hjälper till att ta pressen från laget”. Så bör han stanna? ”Utan minsta tvekan. Fotbollsvärlden behöver honom som han är. Det behövs fler Ibrahimovic. Särskilt då han är kompetent och ser talang direkt – få i fotbollshistorien har haft lika mycket som han. Jag är övertygad om att han kommer att göra ett bra jobb i Milan”.

Annons

Ansa har goda nyheter om Isak Hien. Svensken är tillbaka i träning tidigare än väntat och kan bli aktuell för spel redan mot Genoa i morgon. Eco di Bergamo instämmer. Därmed bör han även kunna spela Sveriges matcher mot Slovakien och Estland.

Corriere della Sera lyfter en bisarr historia kring Álvaro Morata. Den kan för närvarande delas in fyra akter. 1/ Morata beslutar sig för att bosätta sig i Corbetta, som ligger nära Milano. 2/ I onsdags skrev Corbettas borgmästare Marco Ballarini i sociala medier (han har 752 000 följare på TikTok), ”Nej, det är inget aprilskämt, mästaren Álvaro Morata är ny invånare i Corbetta!”. 3/ Morata blir rasande. ”Kära borgmästare, tack för att du kränker min integritet”, skriver Milanstjärnan i sociala medier. Han menar att familjens säkerhet äventyras och meddelar att han tänker flytta direkt. 4/ Ballarini svarar med lägga ut Inters klubbmärke och texten ”Ciao ciao” till en vinkande hand-emoji. Ballarini förklarar senare, ”Jag ville bara välkomna honom, han förstod inte meningen med mitt inlägg. Jag beklagar det eftersom jag alltid respekterat honom som person och som mästare”, men lägger skämtsam till, ”Som borgmästare är jag ledsen, som Interfan så överlever jag det”.

Annons

ENGLAND

Daily Star döper om Harry Maguire till ”Harry Houdini” för han på något vis lyckades rädda en poäng åt Manchester United (3-3 mot Porto). Lyckas han rädda Erik ten Hag? Kan någon göra det? Daily Mirror skriver att Unitedbossen Jim Ratcliffe flyger in till matchen mot Aston Villa, vilket ökar spekulationerna. Under gårdagens match rynkade många på pannan åt att målskytten Marcus Rashford byttes ut i halvtid. ”Vi behövde rotera”, svarade Ten Hag med hänvisning till spelschemat. Chelsea vann i Conference League och gjorde för tredje matchen i rad fyra mål eller mer (4-2 mot Gent).

Evening Standard och Football London är överens i betygen efter Tottenhams seger (2-1 mot Ferencvaros): tumme ner till Lucas Bergvall, tumme upp till inhoppet för Dejan Kulusevski. Bara Timo Werner får lägre betyg än Bergvall. Svensken får 5 respektive 6. Kulusevski däremot 8 respektive 7. Spelaren som hamnar i rubrikerna efter matchen var annars blott 17-årige Mikey Moore, som glänste för Tottenham.

Annons

The Sun hävdar att PSG leder jakten på Mohamed Salah. Den franska storklubben uppges beredd att ge 32-åringen ett treårskontrakt. Salahs kontrakt med Liverpool går ut till sommaren. Enligt The Sun lyssnar Salah inte på locktonerna från Saudiarabien. Vidare påstår The Sun att Barcelona och Juventus är intresserade av Alejandro Garnacho. Den argentinske publikfavoriten har haft en något trög start på säsongen i Manchester United, som sägs värdera honom till 50 miljoner pund.

Daily Mail uppger att Newcastle lär göra ett nytt försök att värva Marc Guehi i januari. Crystal Palace väntas vara mer tillmötesgående då än i somras att sälja mittbacken. Ett bud på 50 miljoner pund kan räcka. Liverpool och Manchester City är också intresserade men inte redan i januari.

SPANIEN

Marca och AS analyserar båda bekymrat läget i Real Madrid. ”Vi har nått botten”, är rubriken på Marcas förstasida. Det ska ha yttrats i omklädningsrummet efter chockförlusten i Lille. Marca understryker att det inte finns någon panik i Real Madrid men en ängslan sprider sig. Det var inte den här utvecklingen som förväntats. AS radar upp problempunkter på planen. 1/ Innermittfältet har tappat kreativitet efter Toni Kroos. 2/ Bellingham gör inte mål längre. 3/ Vinícius Jr får mindre uträttat. 4/ Mbappés bästa jag har ännu inte synts till. 5/ Mittbackarna gör inte bra ifrån sig. Marca var först ut i går att berätta en nyhet från Fifa. Ett extra transferfönster föreslås vara öppet 1-10 juni för klubbar som ska delta i klubblags-VM till sommaren. AS lyfter även nyheter från Saudiarabien. Al-Riyadiya uppger att Al-Nassr, med Cristiano Ronaldo i laget, överväger att be det asiatiska förbundet (AFC) att flytta CL-matchen mot Esteghlal i Teheran till neutral plan. Orsaken är krigssituationen mellan Iran och Israel. Matchen är tänkt att spelas den 22 oktober.

Annons

Cadena Cope bockar av två baskiska lags matcher. Athletic Club vann (2-0 mot AZ) och Real Sociedad förlorade (2-1 till Anderlecht). Det är dystra rubriker om matchen i San Sebastian, men inte så mycket för resultatet som för de belgiska fansen. De gjorde sönder ett plexiglas och kastade ner stolar på hemmapubliken (se klipp här). Mikel Oyarzabal rasade efteråt. ”Allt överskuggas av det som hände”, säger han, ”Det får inte vara så att folk inte vågar komma till vårt arena eller lämna den för att några idioter bestämt sig för att kasta saker”. Han pekar ett anklagande finger mot Uefa, som inte agerade trots påpekanden, ”Uefa bär ansvaret för att matchen inte stoppades”. Åtta Anderlechtfans greps under gårdagskvällen.

Sport fokuserar på ”Planen för De Jong”. Fotbollsmässigt ska han efter skadeuppehållet matchas för att vara i toppform till stormatcherna mot Real Madrid och Bayern München den 23 respektive 26 oktober. Utanför planen kommer Barça att intensifiera förhandlingarna om ett nytt kontrakt. Klubben har satt en tidsgräns till årsskiftet.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe firar Lyons storseger på förstasidan (4-1 mot Rangers) men konstaterar en förlust med samma siffror för Nice (4-1 till Lazio). Tidningen har heller inte sugit färdigt på Lilles segerkaramell mot Real Madrid. På sin 17-årsdag gjorde Ayyoub Bouaddi en toppinsats på mittfältet. Lägg namnet på minnet. I Strasbourg fortsätter fansen att lägga svenska namn på minnet. Sebastian Nanasi har röstats fram till Månadens spelare för september. I augusti fick Karl-Johan Johnsson priset.

RMC Sport uppmärksammar den franska landslagstruppen. Den saknar Kylian Mbappé. Men den saknar också Antoine Griezmann, som tackat för sig och inte kommer tillbaka. ”Omöjlig att ersätta”, säger förbundskapten Didier Deschamps. RMC Sport ser på alternativ och menar att Michael Olise har många av Griezmanns kvaliteter, men även Christopher Nkunku anses ha potentialen att axla manteln.

Annons

TYSKLAND

Bild har på nyhetsettan bild på Eintracht Frankfurts Omar Marmoush som gör honnör samt rubriken ”Redo för Bayern”. Frankfurt tog en tung seger i Istanbul (3-1 mot Besiktas), anfallaren gjorde mål igen (sju mål och fem assist på åtta matcher) och i helgen väntar Bayern München. Hugo Larsson, som spelade från start, må vara ett hett namn för andra klubbar till sommaren men det surras just nu mycket om Marmoush. Enligt Bild har Frankfurt beslutat sig för att inte sälja egyptiern i vintern. Han blir kvar till sommaren. Då kommer prislappen vara 40-50 miljoner euro. Heidenheim vann i sin debut i det europeiska spelet (2-1 mot Olimpija Ljubljana)

Sky Sport har ett positivt och ett negativt besked för Dortmund. Det positiva: Nyckelspelaren Julian Ryerson har förlängt kontraktet till 2028. Den norska högerbackens nya lön är fem miljoner euro om året. Det negativa: muskelskadan på Karim Adeyemi är bekräftad, och anfallaren blir borta några veckor, enligt Bild i upp till en månad.

Annons

ÖVRIGT

Kronen Zeitung (Österrike) speglar besvikelse och lättnad i Lask Linz (2-2 mot Djurgården). ”Mitt lag verkade nervöst och odisciplinerat”, säger Linztränaren Markus Schopp, ”I slutändan var det helt rättvist att motståndarna kvitterade”. Målskytten Valon Berisha: ”Med tanke på hur de (Djurgården) tryckte på i andra halvlek ska vi vara glada att vi i alla fall fick en poäng”.

Ekstrabladet (Danmark) hör Viktor Claesson beklaga sig efter FC Köpenhamns miss (2-1 till Jagiellonia Bialystok). ”Det suger”, säger svensken till Disney+ efter polackernas vändning. Claesson fick starta men får som så många andra i FCK lågt betyg av BT, 2 av 6.

Daily Record (Skottland) parar ihop Jimmy Thelin med nya supersiffror. Hans Aberdeen är efter den här veckans Europaspel enda lag i de 50 Uefa-rankade ligorna som vunnit samtliga sina tävlingsmatcher. Aberdeen har tolv raka segrar i liga och ligacupen.

Annons

Gazzetta (Grekland) uppger att Robin Quaison är redo att debutera för Aris, om än som inhoppare. Anfallaren anses inte i skick att spela från start mot Lamia på lördag men väntas få spelminuter.