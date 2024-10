Rykte: Zlatan vill ha Lindelöf

Headlines Blogg

ITALIEN

Milan Live hävdar att Zlatan Ibrahimovic vill locka Victor Nilsson Lindelöf till Milan på en fri transfer i sommar. Även andra Serie A-klubbar väntas jaga den svenske mittbacken, som sitter på ett utgående kontrakt med Manchester United. Uppgifterna citeras av bland andra engelska Manchester Evening News och portugisiska Record. Samtidigt hävdar engelska Caught Offside att Milan gärna vill värva från Chelseas andrasortering igen. Den här gången handlar det om mittfältaren Carney Chukwuemeka, som Londonklubben vill bli av med. I Milan spelar redan tidigare Chelseaspelarna Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic och Tammy Abraham.

Annons

Corriere dello Sport har en rad uppgifter. Tidningen uppger att Manchester United under landslagsuppehållet i september gjorde en förfrågan till Simone Inzaghi via en mellanhand. Intertränaren tackade nej. Det är andra gången United får kalla handen av Inzaghi. Enligt Corriere dello Sport nobbade han även en förfrågan efter förra säsongen. The Athletics David Ornstein dementerade nyligen uppgifter om en färsk kontakt mellan United och Inzaghi. Vidare tror Corriere dello Sport på en dragkamp mellan Galatasaray och Chelsea om Victor Osimhen. Prislappen är i januari 81 miljoner euro och utköpsklausulen i sommar är 75 milj euro. Galatasaray, där Osimhen är på lån, överväger att köpa anfallaren i januari. Den turkiska klubben behöver i så fall bara betala 75 milj euro till Napoli då resterande sex milj euro är knutna just till att bryta lånet med klubben. Chelsea påstås också fundera på att agera i januari. I går uppgavs Galatasaray även intresserad av Paulo Dybala i Roma.

Annons

La Gazzetta dello Sport skriver om ”Den stora frysningen” mellan Milan och Theo Hernández. Den 27-årige fransmannen har 4,5 miljoner euro i årslön men vill höja den till åtta milj euro plus bonusar. Milan rynkar på näsan. Tajmingen är dålig. Hernández, som just stängts av två matcher efter utvisningen i helgen, har inte briljerat på planen eller med sin attityd. Romas back Mats Hummels har ännu inte fått spela för sin nya klubb. På Instagram har han lagt ut en bild på sig själv i Romatröja och lite butter uppsyn. ”Roma så här långt. Matchbilder kommer snart, tror jag”, skriver Hummels. ”Ironiskt”, kommenterar GdS. ”Sarkastiskt”, menar Football Italia. ”Humoristiskt”, anser tyska Sky Sport. Mer Roma: som Headlines berättat om tidigare har Nils Liedholm fått en park namngiven efter sig av staden Rom. I går invigdes ”Giardino Nils Erik Liedholm” (se klipp här). Romalegendaren skulle då ha fyllt 102 år.

Annons



ENGLAND

The Sun blåser nytt liv i ”Välkommen till Madchester”. Då var det musikens högborg. Nu är det fotbollens dramascen. I United fortsätter framtiden för Erik ten Hag att vara oklar även efter ett sju timmar långt styrelsemöte. Det finns inga officiella besked, vilket tolkas som att nederländaren överlevt för nu. I City uppges sportchefen Txiki Begiristain lämna efter säsongen och Hugo Viana i Sporting kan bli hans ersättare. Dessutom har City gått på offensiven i tvisten med Premier League kring sponsoravtal. City har i ett brev till de andra klubbar anklagat Premier League för att ha ”vilselett” klubbarna i beskrivningen av domen häromdagen. Daily Telegraph använder hela sin sportetta för att berätta att det brevet inte landat väl hos rivaler, som menar att City försöker styra ligan. Ett krismöte ska hållas nästa vecka.

Annons

The Guardian uppmärksammar en rad av gårdagens rubriker. Som att Harry Maguire blir borta ”i några veckor”, som han själv skrev. Chelseas damer tar plats med sin svenskinfluerade seger i Champions League (3-2 mot Real Madrid). Johanna Rytting Kaneryd fick högst betyg i BBC Sport och Zecira Musovic fick hastigt ställa sig i mål sedan Hannah Hampton, som stod uppskriven i startelvan, känt sig dålig. ”Z (Zecira) var redo. Z gjorde det bra, och kände sig bra”, säger tränaren Sonia Bompastor.

Chronicle frågar Newcastles tränare Eddie Howe om läget kring skadade anfallsduon Alexander Isak och Callum Wilson. ”Vi hoppas att få se både i träning under de nästkommande två veckorna, men vi får se. Förhoppningsvis är de okej till Brighton”, säger Howe, och syftar på första matchen efter landslagsuppehållet, den 19 oktober. Det ligger i linje med tidigare uppgifter.

Annons

Birmingham Mail gillade vad tidningen såg av Emil Hansson i Birminghams segermatch i går (4-0 mot Shrewsbury). Svensken satte i sitt inhopp sitt första mål för klubben, en retur (se mål här). Han får 7/10 i betyg. Hansson är tredje svensk att göra mål i Birminghams tröja efter Sebastian Larsson och Kerim Mrabti.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo ger all plats åt Andrés Iniesta som i går högtidligt sa hej då till fotbollsplanerna han briljerat på genom åren. Men Sport tar fast på att Iniesta har tränaryrket i sikte och parar ihop det med en önskan Iniesta uttryckte i går, ”Jag skulle vilja återvända till Barcelona någon gång i livet”. Sport skriver också om Barças nutid. Trots förbättrade ekonomiska resultat är klubben fortfarande skyldig andra klubbar sammanlagt 147 miljoner euro för tidigare övergångar. Ett exempel är Robert Lewandowski. Bayern München ska ha 10,4 milj euro på kort sikt och 10,6 milj euro på lång sikt. Ytterligare sex klubbar ska ha småsummor; Legia Warsawa, Lech Poznan, Delta Warsawa, Znicz, MKS Warsawa och Dortmund.

Annons

Marca och AS har som de katalanska tidningarna Iniesta över förstasidorna. Det ger en bild av hans höga status, inte minst efter det avgörande VM-finalmålet 2010. Till och med Real Madrid skickade i går ut ett pressmeddelande och tackade Iniesta. I övrigt noteras att Atléticos hemmaarena får ny sponsor. Cívitas Metropolitano blir i stället Riyadh Air Metropolitano. Bytet till saudiska sponsorer är inte utan kritik. Ligajumbon Las Palmas har också gjort ett byte. Ut med tränaren Luis Carrión och in med Diego Martínez. AS berättar vidare att Sergio Agüero tar till rättsliga åtgärder mot Barcelona. Han vill ha ut sin lön för första året, tre miljoner euro, och hoppas nå en förlikning.

Relevo uppger att Real Madrid förbereder sig för att ta emot Ballon d’Or. Klubben tar för givet att Vinícius Jr får utmärkelsen den 28 oktober. Hjulen är redan i rullning för delegationen som ska resa till Paris. Utmärkelsen ses som ”en triumf för Real Madrids värden”, som Relevo skriver, då brasilianaren blommat i klubben.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe drar stort på en intervju med Pablo Longoria, Marseilles president. Han medger att han haft för kortsiktiga planer tidigare men att klubben inlett en ny cykel med Roberto De Zerbi. Annars är landslaget i fokus. En tomrum uppstår med Kylian Mbappé borta och Antoine Griezmann som tagit farväl. Ousmane Dembélé tar över tröja nummer 7 efter Griezmann. Tidigare har Dembélé haft nummer 11. Men en större fråga är lagkaptensbindeln. det blir Aurélien Tchouaméni eller Jules Koundé, menar L’Equipe. RMC Sport håller med men adderar även Ibrahima Konaté som alternativ. På tal om Konaté, han avundas inte Mbappés uppmärksamhet. ”Ibland föreställer jag mig själv i hans skor, om jag hade all den hajpen omkring mig vet jag inte om jag skulle stå ut, men han gör det”, säger Konaté, ”Allt som kretsar kring honom…han har inget liv! Han har inget liv! Det måste vara tufft för honom”.

Annons

Le Parisien pratar med PSG:s nye vd Victoriano Melero. Han medger att Ligue 1:s problem med tv-avtal slagit hårt. ”Vi förlorar 50 miljoner euro den här säsongen. Effekten är verklig, särskilt jämfört med konkurrenter i Europa. Det är upp till oss att hitta vägar att kompensera inkomstbortfallet. Trots allt kommer våra intäkter att öka”, säger Melero.

TYSKLAND

SportBild lockar med ”De hemliga Kompany-reglerna” i Bayern München. Tidningen skriver om hur Kompany bygger upp vinnarmentalitet och lagsammanhållning, men också om bestraffningar. Är spelare sena till videogenomgångar får de vänta utanför. Är spelare sena till andra sammankomster är det inte böter som gäller utan spelaren får stanna kvar lika länge på träningsanläggningen som Kompany själv. Själva matchtruppen meddelas i den interna WhatsApp-gruppen men inte startelvan. Är det några kniviga beslut som tas pratar Kompany personligen med aktuella spelare.

Annons

Sky Sport berättar om Liverpools blickar mot Tyskland. Den engelska storklubben letar efter Mohamed Salahs arvtagare. Omar Marmoush och Karim Adeyemi är två av alternativen. Som Bild uppgav i går försöker Eintracht Frankfurt förlänga med Marmoush, som Nottingham och Aston Villa också var intresserade av i somras.

Wolfsburger Allgemeine Zeitung konstaterar att Rebecka Blomqvist gjorde sin första start för Wolfsburg sedan korsbandsskadan förra året. Men varken hon eller laget hade någon lycka i Champions League. Wolfsburg föll oväntat (1-0 till Roma) och Blomqvist, som spelade anfallare, byttes ut i halvtid.

ÖVRIGT

O Jogo (Portugal) ger högerkrysset till Viktor Gyökeres. Hans värde har ökat med 350 procent i Sporting. Klubben köpte honom för 20 miljoner euro för drygt ett år sedan och i Transfermarkt uppdatering i går har anfallarens värde stigit till 70 milj euro. Jornal de Notícias konstaterar att Gyökeres därmed tangerar João Félix värde 2019 som ligans mest värdefulla spelare någonsin. Gyökeres utköpsklausul i Sporting är 100 milj euro.

Annons

Het Laatste Nieuws (Belgien) menar att Ryan Mason nu inte bara är en kandidat att bli Anderlechts tränare – han är den utvalde. Anderlecht måste först komma överens med Tottenham, men hoppas ha Mason klar i slutet av veckan. 33-åringen blir i så fall ligans yngsta tränare någonsin.