Uppgifter: Isak är Barças plan B

ENGLAND

The Sun har en uppföljning på den katalanska pressens uppgifter om att Barça-presidenten Joan Laportas stora mål är att värva Erling Haaland. Enligt The Sun finns en reservplan. Den påstås vara Liverpools Darwin Núñez och Newcastles Alexander Isak. Talksport skrev under tisdagen att Isaks kontraktsförhandlingar i Newcastle gått i stå, och att Arsenal håller ett öga på situationen. The Sun påpekar att Barça tidigare varit ute efter Isak.

Daily Mail följer upp sin chauvinistiska Thomas Tuchel-rubrik i går (”En svart dag för England”) med dagens ”Jag är ledsen, jag är tysk!”. Ett svar från Tuchel på kritiken över anställningen av en utländsk förbundskapten. Daily Mail kastar sig också över frågan om Tuchel kommer att sjunga nationalsången. ”Jag har inte bestämt mig ännu. Jag vill vara uppriktig. Er nationalsång är väldigt stämningsfull”, säger Tuchel. De flesta andra tidningar följer upp Tuchels presentation med att den uttryckliga ambitionen är att vinna VM. Under onsdagen kom också uppgifter om att förbundet först hade kontaktat Carlo Ancelotti. Däremot blev Graham Potter ratad.

The Independent skriver att Manchester United haft en återkommande kontakt med Zinedine Zidane de senaste månaderna. Det är Jean-Claude Blanc, som sitter i klubbstyrelsen och är vd för Ineos Sport, som håller dialogen öppen. Zidane är högt uppskattade av Ineos, men The Independent skyndar att tillägga att det inte betyder att Zidane är Uniteds näste tränare. Under onsdagen kom för övrigt märkliga uppgifter från Turkiet om att Vincenzo Montella finns på Uniteds lista över potentiella ersättare till Erik ten Hag.

The Athletic rapporterar att Real Madrid har gjort Trent Alexander-Arnold till en prioriterad värvning. Uppgifter har länge förekommit om intresset för Liverpools högerback. Alternativen är Pedro Porro (Tottenham), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) och Juanlu (Sevilla). The Athletic hänvisar till ett flertal källor med nära kännedom om Real Madrids värvningsplaner. Alexander-Arnolds kontrakt går ut kommande sommar. The Athletic uppger vidare att det råder spänt läge mellan Chelsea, Man United och Liverpool. Orsaken är rekryteringen av unga talanger. Klubbarna har nekat tillträde för scouter på ungdomsmatcher.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med en intervju med Paul Pogba. I den säger den dopningsavstängde fransmannen att han vill fortsätta i Juventus. ”Jag är även beredd att sänka lönen bara för att få spela med Juve. Jag vill tillbaka”, säger Pogba. Han har inte pratat med tränaren Thiago Motta men är redo att låta fötterna prata på träningen. ”Sedan kan Thiago Motta bedöma efter egna ögon baserat på vad han ser. Att snacka är bra men jag vill spela och vara bäst i Juve och med Frankrike”, säger Pogba. Transferjournalisten Nicolò Schira skriver på morgonen att Juve trots utspelet inte har några planer på att ändra sitt beslut om att bryta kontraktet med Pogba inom de närmaste veckorna. Pogba är efter den reducerade avstängningen fri att spela i mars. GdS passar även på att fråga Pogba om inte polaren Zlatan Ibrahimovic försöker locka honom till Milan. ”Ibra kommer alltid att vara Ibra, en klubblegendar – med sin erfarenhet har han mycket att ge i Milan. Om han skulle ta mig till Milan? Zlatan vet att jag är under kontrakt med Juve”, säger Pogba, som också utesluter spel i någon annan Serie A-klubb än Juventus. På tal om Ibrahimovic så hoppas GdS på en ”Ibra-effekt” i Milan. Svensken väntas vara på träningsanläggningen från i dag eller i morgon och prata med tränare och spelare. Det var så han gjorde inför derbyt mot Inter, då Milan gjorde sin starkaste insats för säsongen. På lördag väntar Udinese.

Corriere dello Sport skriver med störst bokstäver att Inter passerat Juventus i löneutgifter. Det är första gången på tio år. Inter har 142 miljoner euro i årslöner, Juve 114 milj euro (se listan här). Tidningen lägger till att ”Vlahovic kostar mer än Lecce”. Juventusanfallaren har 23 milj euro i bruttolön. Lecce lönekostnader är 20 milj euro. Emma Kullberg och Hanna Bennison startade båda i Champions League men det blev förlust (2-0 till Bayern München). På de tyska gästernas bänk satt Magdalena Eriksson och Julia Zigiotti Olme.

SPANIEN

Marca hävdar att Liverpool redan vet att Trent Alexander-Arnold inte kommer att förlänga kontraktet. Det är nu upp till Real Madrid att agera. Antingen värva högerbacken på en fri transfer i sommar eller köpa honom i januari. Sistnämnda hänger på hur laget klara sig utan långtidsskadade Dani Carvajal den närmast tiden. Tidningen uppmärksammar vidare att Celta Vigos tränare Claudio Giráldez förlängt kontraktet med två år, till 2027. I klubben spelar som bekant Carl Starfelt och Williot Swedberg.

Mundo Deportivo visar att det inte bara är Real Madrid som ser möjligheter med spelare på fri transfer. Tidningen hävdar att Barcelona är intresserad av både Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), som Inter och Juventus kopplats samman med senaste dagarna, samt Alphonso Davies (Bayern München), som tidigare Real Madrid visat intresse för. Dessutom uppges Barça ha ögonen på Reinildo Mandava (Atlético) och Jonathan David (Lille), även dessa med utgående kontrakt. På förstasidan skriver MD att Barça hade en ”Historisk målfest”. Den gick ut över svenskt motstånd (9-0 mot Hammarby). Fridolina Rolfö gjorde det sista målet på straff men får på nytt ett svalt betyg i Sport, 6 av 10.

RTVE-showen La Revuelta hade besök av Marc Cucurella. Han berättar hur han pikat lagkamraterna i Chelsea efter EM-guldet, ”I några dagar efteråt hade jag rött hår, ifall att de hade glömt”. Inte nog med det. ”Nu har vi fått en en replika på pokalen och jag har skickat den till träningsanläggningen”, berättar han. Cucurella blev en spansk publikfavorit i samband med EM. Men det kunde ha slutat annorlunda, menar vänsterbacken. Om domaren blåst för hands i den omtalade straffsituationen mot Tyskland. ”Då hade jag kunnat bli Spaniens mest hatade person”, säger Cucurella.

FRANKRIKE

L’Equipe, liksom Daily Mail, Sky Sport och Gazzetta dello Sport, har en längre intervju med Paul Pogba. I dem berättar 31-åringen om den svåra tiden efter avstängningen och ambitionen att komma tillbaka när den är över i mars. Lille har drabbats av ett hårt bakslag. Portugisiska landslagsbacken Tiago Santos har dragit korsbandet och blir borta ”åtskilliga månader”, meddelar klubben. Thomas Meunier väntas ta hans plats. L’Equipe, liksom Le Parisien, har efter våldtäktsmisstankarna försökt gå i Kylian Mbappés fotspår under dygnen i Stockholm. Le Parisien har nya detaljer för den som är intresserad i ärendet. Real Madrid har sagts ta lugnt på situationen. En källa i Real Madrid som AFP pratat med kallar anklagelserna ”den största lögnen i sporthistorien”. L’Equipe meddelar för övrigt att franska fotbollsförbundet (FFF) inte uttalar sig om fallet och sannolikt inte heller kommer att göra det framöver.

RMC Sport pratar med Lyons tränare Pierre Sage som kräver mer av nyförvärvet Wilfried Zaha. ”Jag sa till honom att vi värvade Wilfried Zaha, så då vi vill gärna se Wilfried Zaha”, säger Sage (se klipp här). Senare under kvällen uppgav radiokanalen att Zaha inte dök upp på träningen inför senaste ligamatchen, innan landslagsuppehållet.

TYSKLAND

Kicker drar på en intervju med Karl-Heinz Rummenigge. Bayernlegendaren, numera styrelsledamot, njuter av skiftet från Thomas Tuchel till Vincent Kompanys fotboll. ”Jag gillar den höga pressen. Den får mig att tänka på tiden med Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti eller Hansi Flick, när vi hyllade denna ’roliga’ fotboll. Det är viktigt att vi hittar tillbaka till det. Fotbollen är inte bara attraktiv igen, man kan också känna publikens glädje på arenan. Det är en dubbeleffekt som inte fanns förra säsongen”. Rummenigge hade samtal med Pep Guardiola innan valet föll på Kompany. ”Vi pratade över telefon i två timmar. För att sammanfatta: han sa att han var hundra procent övertygad om att Vincent Kompany var det helt rätta valet för FC Bayern”, säger Rummenigge.

Bild berättar att Thomas Tuchels förbundskaptensjobb är goda nyheter för Bayern München. Klubben sparar in cirka fem miljoner euro i lön. Sky Sport har en något lägre siffra. Tuchel hade fortfarande kontrakt med Bayern till säsongens slut.

ÖVRIGT

Al-Yaum (Saudiarabien) uppger att helgens match är sista chansen för Al-Fatehs tränare Jens Gustafsson. Det krävs seger mot Al-Kholood på söndag eller åtminstone en klar förbättring för att svensken ska få vara kvar, skriver tidningen, och hänvisar till sina källor. Al-Fateh ligger sist och även Al-Kholood ligger på nedflyttningsplats. Aftonbladet uppgav i går att Gustafsson är ett drömnamn för Djurgården om Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf lämnar.

Tasnim News Agency (Iran) rapporterar att Fifa straffat Persepolis FC med transferförbud i tre fönster. Bakgrunden är enligt nyhetsbyrån anmälningar från tre spelare, bland dem Nabil Bahoui. 33-åringen berättade för Fotbollsmorgon i somras att han inte fått någon lön under sin tid i klubben.

Omrop Fryslân (Nederländerna) tror att Simon Olsson riskerar att petas till helgens match mot NEC. ”Det är Heerenveens bästa spelare med boll, men på sistone har han varit svag med många bolltapp och felpassningar. Jag kan tänka mig att Van Persie (tränaren, min anm) tycker det är 50/50”, säger Heerenveen-reportern Roelof de Vries, som tror Levi Smans kan få starta. Leeuwarder Courant uppger samtidigt att Heerenveen gett klartecken till bland annat Hussein Ali att se sig om efter en ny klubb i vinter. 22-åringens kontrakt går ut i sommar.