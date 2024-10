Di Canio: ”Zlatan lyckas inte överföra sina värderingar”

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia-programmet Sky Calcio Club gav under söndagskvällen ordet till Paolo Di Canio kring problemen Milans tränare Paulo Fonseca har med spelarna, med nyförvärven. Zlatan Ibrahimovic vävs in. ”Ibrahimovic är boss men har inte agerat tillräckligt; i mina ögon verkar han inte lyckas överföra sina värderingar, särskilt i skenet av hur han alltid lyckades med det när han spelade på planen med dem”, säger Di Canio. Ibrahimovic själv var under söndagen på plats och såg sin skapelse Milan Futuro falla igen i Serie C (3-1 till Legnago Salus). Demirel Hodzic spelade från start. Milan Futuro ligger nu sist i tabellen.

La Gazzetta dello Sport-rubriken ”Guld-Lautaro” kan tolkas på flera sätt. Dels är Lautaro Martínez guld värd för Inter med ännu ett mål (1-0 mot Roma). Dels är det Ballon d’Or-tider. ”För att vinna priset måste han fortsätta som han gjort med Inter och landslaget. Jag tycker han är bland världens fem bästa spelare. Det sägs också att han kommer att vara bland topp fem i Ballon d’Or i år, och det förtjänar han. Men i dag tycker jag hela laget förtjänar priset”, säger tränaren Simone Inzaghi, som dock fick två nya skador: Hakan Calhanoglu och Francesco Acerbi. GdS tar även upp det senaste fallet av spelare som haft inbrott under match. Det skedde under under Juventus tog emot Lazio i lördags. Douglas Luiz blev bestulen på elva klockor och hans sambo Alisha Lehmann, även hon spelare i Juve, blev av med dyra smycken. Totalvärdet beräknas till 500 000 euro.

Corriere dello Sport berättar med rubriken ”Lider, byter, vinner” hur Napoli befäste ligaledningen (1-0 mot Empoli). Det är också ett sätt att hylla tränaren Antonio Conte. Isak Hien får fullt godkända 6,5/10 för sin insats i Atalantas seger (2-0 mot Venezia). Samma betyg får han i Gazzetta dello Sport.

ENGLAND

Daily Telegraph toppar med att ”Liverpool kan gå hela vägen”. Det är Sky Sports-experten Micah Richards omdöme efter att Arne Slot & Co återtagit ligaledningen genom att manövrera ut en toppkonkurrent (2-1 mot Chelsea). ”Liverpool är utmanare nu. Chelsea var emellanåt strålande men sättet Liverpool handskas med matcher och anpassa sig med långsammare uppbyggnad gör att jag tror att de kan gå hela vägen den här säsongen”, säger Richards. Slot själv menar att det är för tidigt att dra några slutsatser om lagets kapacitet. Daily Telegraphs nyhetsetta ger stor plats åt att läckta WhatsApp-meddelanden från tidigare Newcastlebossen Amanda Staveley visar att köpet av klubben styrdes av Saudiarabiens kronpris Mohammed bin Salman.

The Sun fokuserar på att Wolves tränare Gary O’Neil var ”Arg som en varg”. Ilskan kom efter ett avgörande mål på tilläggstid som blev godkänt (2-1 till Man City). O’Neil menar att ett liknande mål för Wolves inte blev det förra säsongen. ”Jag tror inte på något vis att folk dömer mot Wolves. Men finns det kanske något i det undermedvetna som gör det troligare för Man City att få ett mål än Wolves?”, säger O’Neil. Citys Kyle Walker, som missade matchen på grund av skada, är enligt The Sun Al-Ahlis prioritet i januarifönstret. I den saudiska storklubben spelar redan fyra tidigare PL-spelare: Ivan Toney, Riyad Mahrez, Edouard Mendy och Roberto Firmino. Daily Star är inne på liknande linje men pratar snarare om sommaren. City är beredd att sälja Walker och vill ha 15 miljoner pund, skriver tidningen. Vidare uppger The Sun att formstarka Mason Greenwood kommer att söka samtal med nya förbundskaptenen Thomas Tuchel i hopp om att komma med i landslagssnacket, även om chanserna är små. Det säger en källa till tidningen, och adderar,”Om England inte vill ha honom kommer han att byta till Jamaica och försöka nå VM 2026 den vägen”. I The Sun kan man också läsa att nästa musikartist att ge sig in i engelsk fotboll är A$AP Rocky. Rapparen ingår i en investeringsgrupp som uppges på väg att köpa League Two-laget Tranmere Rovers.

The Guardian noterar att Rosa Kafaji gjorde sitt första mål för Arsenal och Stina Blackstenius låg bakom båda målen (2-0 mot West Ham). Johanna Rytting Kaneryd gjorde två mål för Chelsea (5-2 mot Tottenham). Goal har Blackstenius som matchens lirare i Arsenals match (7/10) och Rytting Kaneryd som matchens lirare i Chelseas match (9/10).

Stoke Sentinel pratar med Narcis Pelach om Viktor Johansson. Spanjoren har varit Stokes tränare en månad men har redan höga tankar om målvakten. ”Det här är bara början, det kommer att komma mycket mer från honom”, säger Pelach efter svenskens senaste matcher, ”Jag har redan sagt till honom att om han vill bli den målvakt jag vet att att han kan bli så måste han prestera så här vecka efter vecka”.

SPANIEN

Mundo Deportivo och L’Esportiu firar både Barcelonas storseger (5-1 mot Sevilla) och att Gavi var tillbaka efter 348 dagar. ”Jag hade gåshud”, säger tränare Hansi Flick om Gavis comeback. Dessutom är det med förväntningar som tidningarna blickar mot El Clásico på lördag. Barça ses nu som Real Madrids ”Antivirus”, huvudrubriken på L’Esportius förstasida. Innan dess väntar Bayern München på onsdag. Barcelonas damer vann också som vanligt i ligan (4-1 mot Levante). Fridolina Rolfö gjorde inget mål men firades ändå i omklädningsrummet (se klipp här). Det var hennes 100:e match för klubben.

Marca tvingas också konstatera att Barcelona tycks mer redo än önskvärt inför El Clásico. Robert Lewandowski och Pablo Torres är de två Barça-spelare som tar plats i Marcas Omgångens lag. Här finns också Alexander Sørloth, tvåmålskytt i Atléticos vändning (3-1 mot Leganés). Marca synar på annat håll Jude Bellingham som ”gått från tio till noll på ett år”. Det är målskörden vid denna tidpunkt förra året och nu. Medan målgesten med utsträckta armar syntes vecka efter vecka förra året så är det nu en ”Bellingham med armarna i kors”, vilket är artikelns rubrik.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att Greenwood & Højbjerg show får konsekvenser. Efter Montpelliers storförlust sparkades tränaren Michel Der Zakarian. ”Jag sa till honom att det slutade i kväll och jag gick för att träffa spelarna för att berätta att de tack vare deras prestationer har fått en tränare sparkad”, sa klubbpresidenten Laurent Nicollin i direktsänd tv efter matchen. Montpellier är jumbo. Vem som tar över är ännu oklart. Även Rennes tränare Julien Stéphan hänger löst. Igor Tudor pekas ut som en möjlig ersättare. Mason Greenwood och Pierre-Emile Højbjerg, som båda gjorde mål för Marseille i går kväll, är för tredje gången den här säsongen med i L’Equipes Omgångens lag.

Le Parisien har uppdateringar kring PSG:s läktare. Klubben väntas straffas efter homofobiska ramsor i samband med matchen mot Strasbourg i lördags. Ramsorna handlade om Marseille. Rivalerna möts nästa helg, varför oron är stor att ytterligare incidenter inträffar. Trots att beslutet att stoppa PSV-supportrar från matchen mot PSG i morgon hävts så är det restriktioner kring biljetterna som gör att PSV inte kommer att sälja dem till sina fans. Platserna har nu börjat säljas till PSG-fans.

TYSKLAND

Kicker blickar mot veckans Champions League för tyska lag med rubriken ”Heta dueller” (Barcelona-Bayern München, Juventus-Stuttgart, Brest-Leverkusen, RB Leipzig-Liverpool, Real Madrid-Dortmund). Andra nyheter: Jan-Christian Dreesen blir kvar som vd i Bayern München, medan Bild hårdlanserar Thomas Müller som nästa namn för posten. Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga. Inte heller för Zweite Bundesliga.

Bild tar upp skadan på Aleksandar Pavlovic. Enligt tidningen innebär nyckelbensbrottet att Bayern München mittfältaren blir borta tre månader. Även Sky Sport uppger att Pavlovic inte spelar mer under 2024. Beskedet ses som João Palhinhas chans att visa vad han duger för. Bild lägger sedan pannan i veck över Victor Boniface bilolycka. Bilderna som han själv la upp på Instagram med en blodig hand har tagits bort. Det uppges inte ha varit någon klubborder. Leverkusenstjärnan klarade sig annars undan olyckan utan allvarligare skador. Det har varit en dramatisk vecka för nigerianen. Först flygkaoset med landslaget i Libyen. Sedan straffsumpare men också matchvinnare för Leverkusen i lördags. Och så då olyckan.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) bär på dåliga nyheter om Gustaf Nilsson. Club Brügge-anfallaren har en inflammerad hälsena och lär missa matchen mot Milan i morgon och anses även vara ett frågetecken till mötet med Anderlecht på söndag. Gazet van Antwerpen applåderar formstarke Jacob Ondrejka, som gjorde ett läckert mål i går (1-1 mot OH Leuven). Det var femte matchen i rad som 22-åringen var direkt inblandad i ett mål.

A Bola (Portugal) lyssnar på intervjun med Sportings president Frederico Varandas i RTP. I frågebatteriet ingår även om Viktor Gyökeres kan säljas redan i vinter. ”Jag skulle säga att det är mycket, mycket, mycket svårt. Ingenting är omöjligt i livet, men jag skulle säga att det mycket, mycket, mycket svårt”, säger Varandas. I förra veckan skrev A Bola att bara om en klubb triggar utköpsklausulen på 100 miljoner euro kommer Gyökeres att säljas i januari. Däremot väntas prislappen vara lägre till sommaren.

RTV Nord (Nederländerna) hörde ”långa applåder” för en svensk. De kom för Alex Mortensen, som gjorde comeback i Groningens a-lag med ett inhopp (1-0 till Utrecht). På grund av knäskador har 22-åringen inte spelat på nästan två och ett halvt år, sedan maj 2022. Kort dessförinnan hade övergången från Kalmar FF blivit permanent.

Al Yaum (Saudiarabien) såg Jens Gustafsson få stopp på blödningen. Det blev inte femte raka förlusten för Al-Fateh, det blev en poäng (1-1 mot Al-Kholood Club). ”Det här var något positivt som vi kan bygga på”, säger Gustafsson. Al Yaum skrev inför matchen att Gustafsson var pressad att prestera direkt eller förlora jobbet. Al-Fateh ligger kvar som jumbo.

Gazetta (Grekland) berättar att den tidigare Serie A-profilen Kostas Manolas gjorde succé i debuten för amatörklubben Pannaxiakos. 33-åringen gjorde fem mål på 34 minuterna för sin barndomsklubb (12-1 mot Marpissaikos). Manolas är mest känd som back, men spelade anfallare för Pannaxiakos.