Kulusevski: ”Jag kan straffa backar på alla möjliga sätt”

ENGLAND

Evening Standard följer upp Dejan Kulusevski och hans fortsatta succé, mer centralt på mittfältet. ”Dekis utveckling som spelare betyder att mittfältet nu är hans roll inte bara för oss utan också i landslaget”, påpekar Tottenhams tränare Ange Postecoglu, som ändå efterlyser en sak: ”Sista tredjedelen tror jag fortfarande vi kan få ut fler mål och assist från honom”. Kulusevski själv strålar i intervjun efter senaste matchen som Tottenham nu släppt. ”De kan inte veta hur de ska försvara sig mot mig när inte ens jag vet var jag ska, för det är bara instinkter”, säger Kulusevski, ”Jag har äntligen friheten, mina medspelare litar på mig, min tränare litar på mig när jag spelar så här, det är min position, det handlar bara om instinkter och jag kan straffa backar på alla möjliga sett”.

Daily Mirror hör Mikel Arteta kommentera titeljagande Arsenals tre röda kort på kort tid. ”Att spela med tio man, så klart är det ett problem”, säger han, ”Oavsett orsaker (till de röda korten) kan vi inte fortsätta spela med tio man, inte på den här nivån.Vi måste få bort det”. Och hur? ”Det mest effektiva sättet är ärligt talat att inte snacka om det. För vi har provat, vi har visat och vi har pratat, vi har repeterat att vi måste spela med elva man, och det hände ändå igen efter en vecka eller tre veckor”, säger Arteta. Statistik visar att Arsenal har överlägset flest röda kort i Premier League sedan Arteta tog över 2019, 18 stycken. Närmast efter följer Everton och Wolves med 13.

The Times har mer Arsenal. Enligt tidningen ser klubben över möjligheterna att utvidga Emirates Stadium. Ett led i att modernisera och öka intäkterna. Dagens publikkapacitet är 60 000. Flera andra klubbar har utökat sin publikkapacitet (Tottenham, Liverpool m fl) eller planerar att utöka (Man United, West Ham).

Daily Mail uppger att La Liga kan kan vara först med att flytta en ligamatch till USA. Det kan ske redan i år. Barcelonas match mot Atlético de Madrid den 22 december kan flyttas till Miamis Hard Rock Stadium, enligt tidningens amerikanska källor.

The Sun uppmärksammar José Mourinhos tillvaro i Istanbul i text och bild. Portugisen erbjöds bästa huset i stan men tackade nej. I stället bor Fenerbahçe-tränaren på ett topphotell där billigaste rummet kostar 1 000 pund natten. Enligt tidningens hotelluppgift äter Mourinho samma trerätters varje kväll: kycklingsoppa, pizza margherita och glass. Det sköjs ned med mineralvatten. På torsdag ställs hans nya klubb mot en av hans gamla, Manchester United.

ITALIEN

La Repubblica uppger att Roma och Ivan Juric redan är nära att gå skilda vägar. Enligt tidningen har kontakt nyligen återupptagits med förre tränaren Daniele De Rossi. Det har bara gått en månad sedan han fick sparken, men resultaten har inte blivit bättre, fansens missnöje växer och vd Lina Souloukou, som ville ha Juric, har lämnat klubben. La Repubblica har redan tidigare nämnt att De Rossi skulle vara öppen för att återvända till klubben han älskar, trots att han fick sparken. Men artikeln avslutas med att det också kan bli någon helt annan, om de oberäkneliga ägarna lyckas övertala något stort namn. Roma har inte startat en ligasäsong så dåligt sedan 2010.

La Gazzetta dello Sport har fullt fokus på Champions League, särskilt Milan som möter Club Brügge. Struliga spelarna Rafael Leão och Theo Hernández är tillbaka i startelvan. Juventus tar emot Stuttgart och Atalanta är i Birmingham för att spela mot Aston Villa. Enligt GdS startar Emil Holm.

Corriere dello Sport kastar sig över spekulationerna om en comeback för Francesco Totti. 48-åringen kittlade tanken vid ett event med att säga att Serie A-klubbar visat intresse. ”Det skulle vara svårt, men man ska aldrig säga aldrig”, fortsatte Totti. Det fick stort genomslag under gårdagen. Var det ett skämt? Inte helt, menar CdS. ”Förra säsongen ville två utländska klubbar och en italiensk ha honom, den här säsongen har en italiensk klubb varit beredd att ösa pengar över honom även för bara tio minuter per match”, skriver tidningen. Men Totti sa nej. Och så kommer det att förbli, slår CdS fast.

Calciomercato hävdar att Joshua Zirkzee gärna återvänder till Italien, redan så tidigt som i januari. Manchester Uniteds nyförvärv har haft svårt i konkurrens med Rasmus Højlund. United påstås villigt att låna ut anfallaren. Juventus och Milan pekas ut som två möjliga adresser. Calciomercato konstaterar vidare att Maximilian Ibrahimovic missar Milans Youth League-möte med Club Brügge i dag. Vänsteranfallaren återvände från P18-landslagsspel med en överansträngd höft.

Sky Sport Italia uppger att Juventus redan beslutat sig för att köpa loss Francisco Conceição efter säsongen. 21-åringen är på lån från Porto för sju miljoner euro plus bonusar. Parterna har en informell överenskommelse om ett pris, som väntas vara 33-34 miljoner euro.

SPANIEN

Super Deporte skriver om ”Kollapsen” för sitt lokala lag Valencia (3-2 till Las Palmas). Därmed gick Las Palmas om Valencia som nu är jumbo i La Liga. Fans protesterade mot den illa omtyckte ägaren Peter Lim (se klipp här). Konfrontationer med polis uppstod också. Laget lämnade arenan först vid halv ett i natt. Tränare Rubén Baraja vädjar om lugn. ”Det är inte tid för att elda på situationen, det är tid för att ge spelarna stöd”, säger han.

Marca bjuder läsarna på en intervju med Real Madrid-legendaren Toni Kroos. Om sitt farväl: ”Det var tufft för min son, och det var svårt att berätta för Carlo (Ancelotti), för han hoppades jag skulle stanna och vi hade en väldigt bra relation”. Om Federico Valverde som arvtagare till hans tröja nummer 8: ”Jag tror på Fede. Nu är det upp till honom att ta ansvar i spelet och ta risker som jag tog på planen”. Om han fortfarande tränar privat: ”Ja, nästan varje dag. Jag slutade aldrig”. Mest handlar det om löpning, tennis och fysträning.

AS hoppas på ”Wembleyandan” när reprisen på Champions League-finalen, Real Madrid-Dortmund, spelas i kväll. AS tror på följande lag: Courtois – Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy – Valverde, Camavinga (eller Tchouaméni), Bellingham – Rodrygo (eller Modric), Mbappé, Vinícius. Relevo berättar för övrigt att Ancelotti efter senaste matchen var särskilt frustrerad med Tchouaméni och Militão, vilket de fick höra. AS skriver också i en artikel att just Tchouaménis svaga form bekymrar.

Sport och Mundo Deportivo har onsdag i tankarna. Det är då Barcelona tar emot Bayern München. Robert Lewandowski och Hansi Flick mot sin gamla klubb, och det är Bayern som har statistiken på sin sida. De katalanska tidningarna fortsätter också frossa i Gavis comeback. MD grottar ner sig i hans playlist. 20-åringen påstår sig vara ”spelaren med mest musikkultur i truppen, fråga vem du vill”. Den mest mossiga musikkulturen, skulle kanske andra tycka. På playlisten finns låtar som ”Born in the USA” (Bruce Springsteen), ”Eye of the tiger” (Rocky) och ”Every breath you take” (Police). Det svenska bidraget på listan är ”Save Tonight” (Eagle-Eye Cherry).

FRANKRIKE

Le Parisien har blickarna riktade på PSG-PSV Eindhoven i kväll. PSG har kritiserats för sina insatser hittills i Champions League. Luis Enrique tar lätt på den. ”Där ni ser tvivel ser jag potential, och framsteg. Det finns absolut saker att förbättra, men jag är mycket optimistisk”, säger PSG-tränaren. Le Parisien tror på följande startelva: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Dembélé, Asensio, Barcola. L’Equipe tror att Kang-in Lee startar i stället för Asensio. Det finns en svensk med också. Glenn Nyberg dömer matchen.

L’Equipe, men också Le Parisien, gör artikel på nya stjärnan Bradley Barcola. Den senare tidningen menar att PSG äntligen hittat en målgörare. L’Equipe fokuserar på den prismässiga utvecklingen. Många höjde på ögonbrynen när klubben betalde 50 miljoner euro till Lyon för Barcola sommaren 2023. Men utvecklingen den här säsongen gör att scouter L’Equipe pratar med uppskattar nu hans värde till snarare 80 miljoner euro. Fortsätter 22-åringen övertyga kan det nå 100 milj euro kommande sommar. På annat håll skriver L’Equipe att Jean-Louis Gasset är favorit att ta över som tränare hos ligajumbon Montpellier, som i söndags kväll sparkade Michel Der Zakarian.

TYSKLAND

Bild lyfter fram Dortmunds ovanliga tilltag till förstasidan. Klubben kommer inför kvällens match mot Real Madrid för första gången i Champions League inte att träna på motståndarens arena. I stället tränar laget på hemmaplan. Först i dag flyger laget till Madrid. Orsaken är enligt Bild att tränaren Nuri Sahin är rädd för att spioner skulle hänga på Santiago Bernabéu. Mer Dortmund: Klubben har satt en prislapp på hela 100 miljoner euro för Jamie Gittens. Liverpool, men också Chelsea och Tottenham, har regelbundet scoutat 20-åringen. Under måndagen kom beskedet att Eric Smith förlängt kontraktet med St Pauli.

Sky Sport har mer Dortmund. Enligt tv-kanalen erbjöds klubben Ben Chilwell av Chelsea i sommar, övervägde det, men sa nej. Möjligen kan den tyska klubbens intresse väckas i vinter. Vidare uppger Sky Sport att Bayer Leverkusen redan förbereder sig på att Xabi Alonso lämnar klubben kommande sommar. Både Real Madrid och Manchester City ser spanjoren som tränaralternativ, vilket The Athletic tidigare rapporterat. Enligt Sky Sport ser Leverkusen Sebastian Hoeness (Stuttgart) och Sandro Wagner (assisterande förbundskapten) som möjliga ersättare till Xabi Alonso.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) går igenom Club Brügge-truppen som reste till Milano och konstaterar att det blev precis som väntat: Gustaf Nilsson fick stanna hemma. Anfallaren har problem med en hälsena och anses också vara ett frågetecken till helgens match mot Anderlecht. Club Brügge möter Milan i kväll. Gazet van Antwerpen berättar att Mechelens Kerim Mrabti tvingades tillbringa natten på sjukhus efter en kollision i söndagens match (3-0 mot Kortrijk). Han krockade med motståndarnas målvakt. ”När Kerim ber om att byta vet man att det är på allvar. Han spottade blod och och fördes omedelbart till sjukhus för röntgen”, säger tränaren Besnik Hasi. Undersökningen visade på brutet revben.

Arriyadiah (Saudiarabien) bockar av Neymars comeback. Efter 369 dagars skadefrånvaro var brasilianaren tillbaka med ett inhopp i Al-Hilals segermatch i Champions League (5-4 mot Al-Ain). ”Det kändes bra”, säger Neymar direkt efter matchen, ”Jag är så glad. Jag är tillbaka” (se klipp här). Al-Hilal har full pott efter tre matcher.