Lokaltiding: Jesper Karlsson allt närmare flytt

Headlines Blogg

ITALIEN

Il Resto di Carlino ser ingen ljusning för Jesper Karlsson. Lokaltidningen bedömer det nu som troligt att svensken får lämna på lån i januari, sannolikt utomlands. Karlsson fick ytterligare en chans i helgens 2-2-match mot Genoa, men tog den inte. ”Efter ett och ett halvt år förefaller han fortfarande alltför lättviktig. Mysteriet fortsätter”, skrev Gazzetta dello Sport efter matchen, och gav honom 5 av 10. ”Var det någon som såg honom?”, skrev Corriere dello Sport, och satte 4,5. Il Resto di Carlino igen: ”Bologna och Italiano (tränaren, min anm) hade hoppats på en positiv reaktion efter att han inte fick plats i Champions League-truppen men i stället har ytterligare en bekräftelse kommit på att han är som en främling i Bolognas tröja och i italiensk fotboll”.

La Gazzetta dello Sport hör ”Thurams vrål” sedan anfallaren avgjort för Inter på tilläggstid (1-0 mot Young Boys). Pappa Lilian kanske vrålade ikapp med Marcus, men räknar inte med det på söndag. Då möts Inter och Juventus, där hans bror Khéphren spelar. Vem håller pappa Lilian på då? ”Definitivt Juve. Det är okej. Det är lillebrorsans lag och pappa spelade för Juve, han är Juve fan”, svarar Marcus Thuram. Medan Paulo Fonsecas status växer i Milan – Calciomercato hävdar att portugisen även vinner över Zlatan Ibrahimovic – så går Rafael Leãos i motsatt riktning. Insatserna har varit svaga, attityden ifrågasatt och portugisen har varit in och ut ur laget. Han är bitter och besviken, menar GdS. Milan hoppas ändå att Fonseca ska lösa knutarna kring sin landsman. För närvarande finns inte heller andra klubbar som är intresserade av Rafael Leão.

Corriere dello Sport hyllar också ”San Thuram” på förstasidan. Atalanta har däremot ingen att helgonförklara efter missräkningen i går (0-0 mot Celtic). Men Isak Hien får stark betyg, 7/10. Fiorentinas Albert Gudmundsson har får dåligt besked. En muskelskada gör att den 27-årige anfallaren väntas bli borta en månad.

ENGLAND

The Sun blir som all annan brittisk press på nytt alldeles begeistrad av José Mourinho. Fenerbahçe-tränaren bjöd inför mötet med Man United på utspel som klär sportettorna i dag. Som ”straffas City med poängavdrag och Manchester United tilldöms ligasegern måste klubben (United) ge mig min bonus och min medalj”, säger Mourinho och pekar på andraplatsen i Premier League säsongen 2017-2018, när han ledde klubben. Annars fortsätter City att bräcka United. Gårdagens storseger (5-0 mot Sparta Prag) innebär att Uefa nu anser att City slagit Man Uniteds rekordsvit som obesegrade i Champions League. United hade 25 matcher mellan 2007 och 2009. City har nu 26 matcher, men då räknar Uefa fjolårets kvartsfinalförlusten på straffar mot Real Madrid som oavgjort. City är dessutom uppe i 27 matcher med alla Europaturneringar inräknade, och med det passeras Espanyols rekordsiffra på 26 matcher i Europa League (2006-2019).

The Guardian gör störst rubrik på ännu en seger för Liverpool (1-0 mot RB Leipzig). Eller ”Slot machine” (spelautomat), som tidningarna allt mer oftare använder för att beskriva Arne Slots vinstmaskin. Vidare pekas Nick Cushing som alternativ till Jonas Eidevall, som lämnat Arsenal. För närvarande är han tränare för New York City FC:s herrlag. The Guardian gör även ett hyllningsporträtt på Dejan Kulusevski. ”Det kan visa sig att Kulusevski centralt är Tottenhams bästa hopp om att få slut på pokaltorkan”, avslutas artikeln. Stoke Sentinel gör ett liknande hyllningsporträtt på Viktor Johansson.

Daily Mirror har alla dagens tre givna ingredienser på sportettan: Mourinhos ord, Citys kross och Liverpools seger. Dessutom har tidningen snappat upp ryktet om Manchester Citys intresse för Viktor Gyökeres, som plockats från en notis hos schweiziska Sky Sports, av alla källor.

Caught Offisde uppger att Real Madrid erbjuder Trent Alexander-Arnold ett kontrakt till 2030, värt 14-15 miljoner pund om året. Liverpoolspelaren uppges belåten med erbjudandet. Tidigare har Marca rapporterat att Real Madrid är övertygat om att kunna locka 26-åringen, vars kontrakt går ut kommande sommar.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo skriver båda om en ”Uppvisning”. Av Barcelona (4-1 mot Bayern München). Av Raphinha (ett hattrick). Eller ”Reyphina” som MD kröner honom till. Hur nöjd är Hansi Flick? ”Det är nästan tio av tio, sett till insats och resultat”, säger han. Cadena SER beskriver förutsägbart laget som en ”perfekt tysk maskin”, och påpekar att det var den yngsta startelvan Barça ställt upp med i Champions League på 13 år, samt att sex av spelarna i den var från La Masia.

Marca och AS följer båda upp Barças seger med siktet inställt på lördag, ”Vilket El Clásico som väntar!”. AS konstaterar att ”Detta Barça är skrämmande”. Real Madrid kommer från sin egen uppvisning i andra halvlek mot Dortmund, men har annars inte övertygat alls som Barça. Dessutom får laget klara sig utan Thibault Courtois och Rodrygo, båda skadade. Ett annat irritationsmoment för Carlo Ancelotti är, enligt Relevo, att laget inte arbetar lika hårt som motståndarna. Exempelvis sprang Real Madrids spelare sex kilometer mindre än Dortmunds i första halvlek. Atlético tycks ha ännu större problem. I alla fall i Champions League. I går kom andra raka förlusten (3-1 till Lille). Diego Simone oförstående till straffen som Lille fick men la till, ”Innan domarens och VAR:s grova misstag berodde det (resultatet) på vår egen oförmåga att inte kunna göra flera mål”.

FRANKRIKE

L’Equipe tar en ”Skål för Lille” (ungefär) efter triumfen mot ännu ett Madridlag (3-1 mot Atlético). ”Den här insatsen och den här segern är till och med bättre än mot Real Madrid”, säger tränaren Bruno Genesio. En annan stursk rubrik är, ”Lille, Spaniens huvudstad”. L’Equipe trycker även på att Bruno Genesio blivit den bara andre tränare någonsin att ha slagit Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, José Mourinho och Diego Simone i Europaspelet. Den förste var Jürgen Klopp. Gabriel Gudmundsson, som spelade hela matchen och låg bakom ett mål, får godkända 6/10. Det finns också anledning att skåla för CL-nykomlingen Brest som fortfarande är obesegrat (1-1 mot Bayer Leverkusen). Tidningen uppmärksammar vidare nyheterna från Brasilien att Vasco da Gama kan vara på väg att bryta kontraktet med Dimitri Payet i förtid efter en misslyckad sejour.

Le Parisien ser glaset som halvtomt. För medan Monaco, Lille och Brest har kul i Champions League är PSG sämst av de franska lagen. Storklubben har bara fyra poäng efter tre matcher. ”Det är lite för tidigt att glida in i katastrofläge men det finns anledning att resa frågetecken”, skriver Le Parisien, och sablar ned Luis Enriques påstående, ”Där ni ser tvivel ser jag lagets framsteg, potential, möjligheter”. Kanske är laget för ungt, resonerar Le Parisien, anfallet är oavsett för uddlöst.

TYSKLAND

Bild har giver fokus. ”Flick demonterade Bayern” (4-1 till Barcelona). Sky Sport skriver om ”Flicki-Flacka”. Det här var den gamla Bayerntränarens seger. Men Bayern själva hjälpte till på vägen, tycker Joshua Kimmich, ”Vad vi gjorde var delvis harakiri”, vi var inte tillräckligt precisa i passningsspelet”. Bild är brutal i betygssättningen. Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano och Kim Min-Jae får alla 6, det sällan använda sämsta betyget på skalan (1 är bäst). När en reporter pressar sportchefen Max Eberl om det dåliga försvaret blir han irriterad. ”Skaffa dig en tränarlicens, sedan kan du göra det bättre. Det är lätt att skylla på försvaret när vi släpper in mål. Det är precis så det är – ni vill så splittring hos oss. Det kommer vi inte att tillåta”, säger Eberl. På annat håll menar Bild att Eintracht Frankfurt seglat upp som favorit att värva Andrija Maksimovic, som kallats ”Serbiens Messi”. Tidigare har Dortmund pekats ut som heta i jakten på 17-åringen, men även Liverpool, Manchester City och Bayern München. Röda Stjärnan har satt en prislapp på 20 miljoner euro, men Bild tror de skulle nöja sig med 12-15 milj euro.

Sport1 följer upp den dystra aftonen för de tyska lagen. RB Leipzig föll hemma (1-0 till Liverpool) och Bayer Leverkusen fick nöja sig med oavgjort borta mot en CL-debutant (1-1 mot Brest). Dessutom fick Leverkusen en tung skada. ”Vi är mycket oroliga för Amine Adli. Fotskadan är dagens dåliga resultat. Det ser inte bra ut. Han har mycket ont. Tacklingen var för alldeles för hård. Jag är rädd för att något är brutet i foten”, säger tränaren Xabi Alonso.

ÖVRIGT

Record (Portugal) ser det som att ”Ballongen sprack” för Benfica. Efter sex raka segrar, inklusive mot Atlético och Röda Stjärnan, föll laget pladask hemma (3-1 till Feyenoord). Viktor Gyökeres får ett hörn på förstasidan. Dels för att han bara fortsätter leverera, dels för att hans framfart uppmärksammats av Thierry Henry och Jamie Carragher i CBS CL-studio. ”En stor spelare”, sa Henry.

El Colombiano (Colombia) berättar att en berusad Alfredo Morelos, tidigare anfallsstjärna i Rangers, på väg till träning kört på en motorcycklist. Det ska ha skett vid 09-tiden på onsdagsmorgonen. Den påkörde mannens tillstånd beskrivs som kritiskt. Morelos tillhör Santos men är utlånad till Medellín-klubben Atlético Nacional. Tester visar att Morelos var kraftigt alkoholpåverkad.