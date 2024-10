Brasilien: Supporter dödad i bussattack

Headlines Blogg

UOL (Brasilien) berättar att en supporter dödades och 20 skadades (uppdaterad siffra) när en buss med Cruzeirosfans attackerades och sattes i brand tidigt under söndagen. Bilder visar hur supportrar misshandlas utanför bussen. En sköts i magen. Den döde, en 30-åring, hade svåra brännskador. Attacken skedde vid en motorväg nära São Paulo, där Palmeirasfans låg i bakhåll. Rena Bohus, advokat för Cruzeirosfans, säger till Folha de São Paulo, ”De rivaliserande supportrarna la spikar på vägen, och när bussen stannade kastade de Molotovcocktails, bengaler och olika slags bomber. Sedan gick de till attack med påkar inne i bussen”. Enligt Radio Itatiaia var det supportar ur Palmeirasgruppen Mancha Verde som hämnades på Cruzeirogruppen Máfia Azul för en attack 2022 då flera Palmeirasfans skadades.

Ekstra Bladet (Danmark) har den väntade rubriken ”Skandalderby” efter oroligheterna inne på arenan inför Bröndby-FC Köpenhamn (0-0). Framöver portas bortafans från derbyna. ”Efter dagens match har vi förståelse för beslutet”, meddelar FCK Fan Club. Men Brøndby Support är av helt annan uppfattning. ”Vi är principiellt oense om att kollektiva bestraffningar är vägen framåt”, skriver gruppen i ett uttalande.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) tycker det var ”Perfekt tajming” på Feyenoords seger mot starkt motstånd (2-0 mot Utrecht). På onsdag väntar möte med ärkerivalen Ajax, som också vann (1-0 mot Willem II). ESPN utser Victor Edvardsen till matchens lirare när Go Ahead Eagles fixade oavgjort på bortaplan (2-2 mot AZ). Svensken gjorde kvitteringsmålet (se målet här). De Limburger porträtterar Roda Kerkrades Patriot Sejdiu under citatrubriken ”Jag är alltid glad, hjälper alla, men min heder tar jag på allvar”. Han har stämplats som en enfant terrible (tidningens ord) efter den turbulenta lånesejouren i NAC. Men MFF-spelaren är nu startspelare i Roda, gjorde mål förra helgen och låg bakom ett mål i helgen (2-1 mot Jong Ajax).

Gazet van Antwerpen (Belgien) njuter av ”Antwerpens tre MVP”. Det är Tjaronn Chery, Vincent Janssen och Jacob Ondrejka, som fixade gårdagens seger (3-0 mot Standard Liège). Ondrejka har gjort mål i fyra raka matcher. ”Jag vet att statistik är viktigt, men jag gillar det inte något vidare”, sa Ondrejka i ett porträtt som Het Laatste Nieuws gjorde inför matchen.

TVP (Polen) noterar att Uefa stängt av domarna Bartosz Frankowski och Tomasz Musial från att döma fler Europamatcher den här säsongen. De är sedan tidigare avstängda av polska fotbollsförbundet (PZPN). Bakgrunden är att de båda stoppade av polis när de på fyllan stal en vägskylt i samband med CL-kvalmatchen Dynamo Kiev-Rangers i augusti. Båda bad om ursäkt för tilltaget. Weszlo har ett långt porträtt på Lech Poznans trotjänare Mikael Ishak, målskytt igen i helgen. ”Det har varit många utländska spelare i Lech Poznans historia som fansen gillat men ingen har varit så älskad som Mikael Ishak”, skriver tidningen.

ENGLAND

Daily Mail toppar med ”Det är inte rättvist”. Det är Erik ten Hags kommentar på den kontroversiella straff som sänkte Man United på tilläggstid (2-1 till West Ham). Sky Sports expert Gary Neville väljer det större perspektivet. ”Det här är Manchester United. Man kan inte ligga på 14:e plats i ligan”, säger han, och undrar om Ten Hag överlever ytterligare en smäll, ”Jag tror inte det finns utrymme för en ny förlust på söndag på Old Trafford (mot Chelsea), jag tror verkligen inte det”.

The Times har inte bara plats för Mellanösternkris och budgetkris på nyhetsettan, utan faktiskt också Arsenals skadekris. Både Gabriel och Jurrien Timber byttes ut skadade i gårdagens stormatch (2-2 mot Liverpool). Sedan tidigare finns Riccardo Calafiora, Kieran Tierney och Takehiro Tomiyasu på skadelistan. Times påpekar att Arsenal är i en uppförsbacke för att ta igen Man Citys och Liverpools försprång. Arsenalfans får trösta sig med att Tottenham har det ännu motigare (1-0 till Crystal Palace). Till och med Dejan Kulusevski gjorde sin ”minst effektiva insats den här säsongen” och får 4/10 i betyg i Evening Standard.

The Guardian gör stor rubrik på att Liverpooltränaren Arne Slot anklagar Arsenal för maskning. ”De låg så ofta på marken, och sånt kan hända i fotboll. Jag lägger ingen skuld på dem för det men det hände alltid då de hade bollen. I mina ögon tog det energin ur matchen. Så jag sa till Ibrahim Konaté, ’Det här är ett jävla skämt’ och fjärdedomaren trodde jag sa, ’Du är ett jävla skämt’. Men det är verkligen inte vad jag sa. Men jag fick ett gult kort för det och nu har jag två, så jag får vara försiktig”, säger Slot.

Chronicle ser Alexander Isak symbolisera det bästa och sämsta med Newcastles insats (2-1 till Chelsea). Han avslutade med mål i ett fint anfall men kvitteringsmissen i andra halvlek sticker ut. Isak rundade målvakten men var i dålig vinkel. I stället för att passa försökte han dribbla sig till läge och Caicedo kunde sparka bort bollen. ”Vad gör du?”, skrek Eddie Howe vid sidlinjen enligt Chronicle, och Joelinton föll ”förfärad” på knä. En del fans reagerar också på att Isak inte bad om ursäkt till lagkamraterna. Howe sa efter matchen, ”Självklart är man frustrerad i stunden för det är en stor chans att kvittera. Men Alex insats överlag var mycket bra. Han gjorde ett fint mål, ett fint lagmål, som kommer att betyda mycket för honom”.

The Sun berättar att tidigare förbundskaptenen Gareth Southgate lär bli adlad i en ceremoni vid nyår. Han går därmed i fotspåren efter två tidigare förbundskaptener, Sir Alf Ramsey och Sir Bobby Robson.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport torkar sig om pannan efter ”Galenskap och Skönhet” när Kenan Yildiz med två mål räddade poäng åt Juventus i Derby d’Italia (4-4 mot Inter). ”Som två boxare utan gard”, summerar Alessandro del Piero matchen i Sky Sport Italia. Intertränaren Simone Inzaghi var inte särskilt road. ”Visst, det är en kul match för neutrala åskådare, vi gjorde det inte lika mycket, vi vet vad Derby d’Italia betyder”, säger han. Kenan Yildiz var matchen lirare (8/10) men Napoli var matchens vinnare. Antonio Contes gäng är nu fyra poäng före Inter och fem före Juve.

Corriere dello Sport tar fast på just Derby d’Italias resultat med huvudrubriken, ”Conte njuter”. Mycket fokus riktas också på krisen i Roma (5-1 till Fiorentina). ”Allt gick fel, både i spelet och i attityd”, säger tränaren Ivan Juric, ”40 dagars arbete spolades ner i toaletten”. Det ses nu bara som en tidsfråga innan Romas klubbledning spolar ner Juric. Frågan är vem som ersätter. Det har en tid talats om en återkomst för Daniele De Rossi. Men Corriere dello Sport tvivlar, ägarna vill inte göra en u-sväng. Roberto Mancini, som nyss kickats i Saudiarabien, är ett annat namn. Men Gazzetta dello Sport tror att hans förflutna hos ärkerivalen Lazio kan vara ett problem. Davide Ballardini fanns på läktaren i går, noterar La Repubblica, och slänger även fram honom som en kandidat.

Tuttosport, Turintidningen, konstaterar att det var en 19-åring som räddade Juve. Även i fredags räddades Turins andra stora lag av en 19-åring, Alieu Njie. Tuttosport var också först att berätta att Torino förhandlar om ett nytt kontrakt med svensken, som Milan ville ha i somras. Det är bara ett drygt år sedan Njie skrev på sitt första proffskontrakt med Torino. På tal om kontrakt är Mario Balotelli på plats hos Genoa. I dag är det läkarundersökning innan kontraktsskrivandet. Lönen blir 400 000 euro brutto för resten av säsongen, plus bonusar.

SPANIEN

Marca och AS vänder bort blickarna från mardrömmen på Bernabéu och försöker sola sig i glansen av kvällens Ballon d’Or-gala. Eller ”Balsam d’Or”, som AS kallar den. För Vinícius Jr kommer att vinna utmärkelsen. Det har Madridtidningarna basunerat ut en längre tid. Men helt går det förstås inte att glömma debaclet mot Barça. Ett skäl är den utredning som inletts efter läktarrasism. Rasismen fördöms också av Vinícius i sociala medier, där han skriver, ”Allt mitt stöd till Lamine, Ansu and Raphinha”, de Barçaspelare som ska ha blivit utsatta. Ett annat skäl är uppgifter om internt missnöje i Real Madrid. Först skrev Relevo om spelares missnöje med fysgurun Antonio Pintus och senast är det röster i klubbledningen som är missnöjda med Carlo Ancelotti. Marca sätter i dagens tidning fokus på spelet på planen. Där är det främst tre områden som oroar: attityd, löpmeter och ouppmärksamhet.

Sport och Mundo Deportivo suger vidare på segerkaramellen från Bernabéu i lördags. I fokus är lyftet under Hansi Flicks 100 ”mirakeldagar”. 12 segrar på 14 matcher, drygt tre mål i snitt per match. Och allt med i stort sett samma manskap som förra säsongen. Sport upplyste under söndagen om att Barça har Diogo Costa (Porto) på listan över möjliga målvaktsförstärkningar till sommaren. Även Man City är intresserat.

Relevo uppger att Xavi inte är intresserad av Manchester United. I förra veckan dök uppgifter upp om att United kontaktat den förre Barça-tränaren och i går tändes hopp bland fans efter en bild på sonen i United-tröja. Relevo uppger vidare att Saudiarabiens kronprins Mohamed bin Salman är ute efter ny klubb i Europa. I fokus är Monaco, som ägs ryska miljardären Dmitry Rybolovlev. För övrigt träffade Bin Salman för tio dagar sedan den monegaskiske statschefen prins Albert. Saudiarabien äger genom investeringsbolaget PIF (Public Investment Fund) bland annat Newcastle.

FRANKRIKE

L’Equipe ser äntligen ”Spår av mästare” i PSG. Samtidigt som huvudstadsklubben vann mot ärkerivalen (3-0 mot Marseille) föll Monaco (2-1 till Nice). Därmed har PSG tre poängs försprång. Matchen i Marseille blev aldrig riktigt spännande. En tidig Marseilleutvisning och en tremålsledning för PSG redan i halvtid gjorde att besvikna fans lämnade redan i paus. OM-stjärnan Mason Greenwood fick också kasta in handduken i paus efter en blek insats. Han får uppseendeväckande 1/10 i betyg av L’Equipe. Sebastian Nanasi hade ett ribbskott men inte mycket mer när Strasbourg vann (3-1 mot Nantes). Betyg: 6. L’Equipe ger också rejält med utrymme åt kvällens Ballon d’Or-galan som systertidningen France Football håller i.

Sud Ouest har nu precisa siffror på vad Andy Carroll tjänar i Bordeaux. Det är ännu mindre än vad som tidigare antagits. Månadslönen är bara 1 614 euro brutto, motsvarande 18 500 kr. Det finns spelare i klubben som har 5 000 euro i månaden. Det finns en bonus på 2 000 euro om Carroll gör tio mål. Han är redan uppe i fem. Tidigare har den 35-årige anfallare sagt, ”Om jag ska vara ärlig kostar det mig pengar att komma och spela för Bordeaux. Men jag spelar fotboll och är bara glad över att få göra det”.

TYSKLAND

Bild applåderar ”Bayern skottfestival” (5-0 mot Bochum), men det är ett ett nickmål av Jamal Musiala som kanske väcker störst förvåning. ”Herregud”, säger Musiala själv när han får se bilderna på målet i DAZN, och skrattar. 21-åringen gör inte många mål med huvudet. Bayern är för övrigt mitt upp i kontraktssamtal med Musiala. ”Det faktum att Musiala är en exceptionell spelare är också skälet till att vi vill förlänga kontraktet och göra honom till det nya ansikte för Bayern München”, säger sportchefen Max Eberl efter matchen. Bayern leder Bundesliga på bättre målskillnad än RB Leipzig.

Kicker har med Musiala i Omgångens lag för Bundesliga, liksom lagkompisen Alphonso Davies. Annars är det mycket Zweite Bundesliga. ”Gigantproblem” är rubriken på förstasidan för storklubbarna Schalke, Köln, Hertha och HSV. Alla ”drömmer om sitt förflutna”. Från gårdagens matcher kan noteras att Marko Johansson fick chansen i Eintracht Braunschweigs mål men inte riktigt tog den (1-1 mot Preussen Münster). Braunschweiger Zeitung tycker 26-åringens insats på målet var svag i bottenmötet. Johansson får 4/6 i Kicker (1 är bäst). Isac Lidberg spelade fram till Darmstadts mål (1-1 mot Ulm) och ligger femma i Kickers betygsliga för divisionen. Oturen fortätter däremot att grina Oscar Vilhelmsson i ansiktet. Efter att ha varit borta flera veckor på grund av en ljumskskada har han nu en inflammation i bäckenregionen och väntas även missa onsdagens cupmatch mot Dynamo Dresden.