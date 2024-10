Sky Sport: Nya prislappen på Gyökeres

Headlines Blogg



TYSKLAND

Sky Sport preciserar priset på Viktor Gyökeres. En överenskommelse gör att Sporting släpper honom för 60-70 miljoner euro i sommar. Utköpsklausulen är på 100 milj euro. En flytt i vinter är inte aktuell. De tyska uppgifterna ligger i linje med portugisiska sådan häromveckan. Sky Sport pekar vidare ut fyra Premier League-klubbar som är intresserade av svensken: Arsenal, Chelsea, Liverpool och Manchester City. Mer från Sky: Bayern München kan komma att låna ut anfallaren Mathys Tel i vinter. Det finns intresse från bland annat Werder Bremen och Borussia Mönchengladbach. Ännu mer från Sky: Bayer Leverkusen har snuvat Bayern München på maliska stortalangen Issa Traoré, 16.

Bild har på nyhetsettan rubriken ”Är Sahin verkligen rätt man för Dortmund?”. Den nye tränaren har fått en turbulent start. Det är också mycket Ballon d’Or. Harry Kane uppmärksammas för att han fick Gerd Müller Trophy som bästa målskytt (tillsammans med Kylian Mbappé). Kane fick kärlek från scenen från George Weah, den hittills ende afrikanen att vinna Ballon d’Or. ”Jag är ett fan av herr Kane. En mycket stark och smart anfallare. Jag supportade honom när han spelade i mitt lag, Tottenham. Jag älskar honom”, sa Weah (se klipp här). I en Bild-omröstning anser 83 procent att det var barnsligt av Real Madrid att bojkotta galan. I en Kicker-omröstning anser 75 procent att det var rätt att Rodri fick Ballon d’Or i stället för Vinícius Jr.

ENGLAND

Daily Star och The Sun nynna båda på ”That’s Amore” men med ny text och slutklämmen ”That’s Amorim”. Det är Rúben Amorim som av flera medier, med Manchester Evening News i spetsen, pekas ut som Manchester Uniteds utvalde ersättare till sparkade Erik ten Hag. En lång rad andra namn har också nämnts – Thomas Frank, Ole Gunnar Solskjær, Julian Nagelsmann och Edin Terzic – men nu är det bara Amorim som gäller.

Daily Mail påpekar att United redan pratat med Sportingtränaren i två omgångar. Tyska Sky Sport går längre och menar att de viktigaste detaljerna redan är överenskomna. Nu pågår förhandlingar mellan klubbarna, vilket också The Athletic skrivit. Amorim uppges kosta tio miljoner euro. Ruud Van Nistelrooy är hur som helst interimtränare, men mer än så lär det inte bli. Daily Mail lyfter problemen Van Nistelrooy hade med spelarna under sin tid som tränare i PSV Eindhoven. Liksom flera andra tidningar noterar Daily Mail roat att Erling Haaland valde Malmö FF:s guldmatch före Ballon d’Or-galan.

The Sun använde sin nyhetsetta för en bild på ”Erik ten Swag” på väg att lämna England i privatplan med destination Nederländerna. Daily Telegraph uppgav att Ten Hag håvar in motsvarande 185 milj kr in avgångsvederlag. The Sun höjer summan till 200 milj kr. The Independent rapporterar att Unitedspelarna är ”lättade” efter att Ten Hag lättat från United och England. Daily Telegraph noterar att sett till snittpoäng hamnar Ten Hag tvåa i post-Fergusons-eran med 55,1 procent segrar. Bara José Mourinho har högre, 58,3 procent.

Daily Telegraph har efter alla rubriker om Man United även en uppdatering om Nottingham Forest. Klubben hoppas inom kort skriva nytt kontrakt med Chris Wood. Den 32-årige anfallaren har redan gjort sju mål den här säsongen. Det nya kontraktet väntas vara på två och ett halvt år.

The Athletic uppger att Brighton fått ett avbräck. Lagkaptenen Lewis Dunk har en vadskada och väntas bli borta tre veckor. Han missar matcher mot Liverpool gånger två (liga och ligacupen) och Manchester City.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fångar upp Hakan Calhanoglu som reppade Inter vid Ballon d’Or-gallan. Han höjer laget till skyarna. ”I mina ögon är Inter i dag ett av världens fem starkaste lag, det är jag rätt övertygad om”, säger mittfältaren. Även ur ett klubbhistoriskt perspektiv skräder Calhanoglu inte orden, ”I mina ögon har vi ett av de bästa lagen någonsin”. Den 32-årige turken har varit skadad, när är han tillbaka? ”Snart, mycket snart. Jag tror jag är redo till söndag (Venezia)”, säger han. I dag möter Milan Napoli, och Rafael Leão väntas få börja på bänken. Theo Hernandez och Tijjani Reijnders, som skulle varit avstängda i den uppskjutna matchen mot Bologna helgen, är i stället avstängda i kväll.

Corriere dello Sport följer Roma intensivt. Tränaren Ivan Juric får vara kvar tills vidare. Till torsdagens match mot Torino i alla fall. La Repubblica påpekar att det hänger myteri i luften i omklädningsrummet. CdS uppmärksammar att fansens verbalt attackerat spelarna. Enligt tidningen är Claudio Ranieri den troligaste nödlösningen säsongen om det blir ett skifte. De Rossi har inte kontaktas ännu. På tal om nödlösningar är Mario Balotelli till slut klar för Genoa.

La Repubblica uppger att den Serie A-klubb som jobbar på att få Francesco Totti att återvända till fotbollsplanen, det är Como. Ett kontraktsförslag ligger på bordet. Den 48-årige Romalegendaren har den senaste tiden vid upprepade tillfällen sagt att han funderar på en comeback. Totti slutade spela 2017.

Tuttosport går vidare med La Stampas uppgifter i går om att Red Bull förhandlar med Torino. ”Det finns ingen sanning i det. Jag har inga planer på att sälja Torino, jag har inte träffat någon”, säger Torinos president Urbano Cairo till Ansa. La Stampa vidhåller att ett möte, enligt tre olika källor, tagit plats.

SPANIEN

Marca och AS går inte i taket över att Vinícius Jr inte fick Ballon d’Or. Marca har tvärtom ”Det var på tiden” som hälsning över att Rodri fick utmärkelsen. Även om många krönikörer inom Madridpressen menar att de hade röstat på brasilianaren, eller på Dani Carvajal, så har Real Madrids beslut att bojkotta galan inte ens gått hem i den annars så eftergivna hemmapressen. Juan Castro i Marca kallar Real Madrids reaktion ”historisk och hysterisk”. Luis Neto i AS: ”Real Madrid har rätt att säga att det inte finns en bättre spelare i världen än Vinícius Jr men de har också en moralisk skyldighet att gratulera en spansk vinnare, den första på 64 år”. Flera pekar också på att Real Madrid glömt sin egen hymn, där en rad är ”När man förlorar skakar man hand, utan avund eller förbittring”. I stället valde Real Madrid att ställa in resan för 50 personer, och lät hälsa till Marca att ”Ballon d’Or finns inte längre för oss”. AS fick meddelandet från Real Madrid att ”Ballon d’Or och Uefa respekterar inte Real Madrid och Real Madrid uppehåller sig inte där klubben inte är respekterad”. En del misstänker också Uefa för att motarbeta Real Madrid på grund av klubbens stöd för Super League. Carlo Ancelotti var ett eko av Real Madrids inställning när han i sociala medier inte tackade France Football eller Uefa för priset som bästa tränare, men specifikt tackade Vini Jr och Carvajal. Enligt AS var det Vinícius Jr själv som inledde och manade på bojkotten. Relevo berättar att brasilianaren hade allt klart för fest: 20 nära gäster skulle följa med, festlokal var bokad i Paris och Marca adderar att Vinícius Jr och hans sponsor Nike hade planerat att gulddrapera hela företagets flagshipstore i Madrid till Vinícius ära.

Cadena SER pratar med Alfredo Relaño, AS-journalisten som var Spaniens representant i Ballon d’Or-omröstningen. Han hade Vinícius som etta men pekar på en av kriterierna för priset bakom journalisternas val. ”Den tredje punkten det talas om är ’fair play’ och han gör inte bra ifrån sig där”, säger Relaño. Relevo är inne på samma förklaring. Förutom ”Fair Play” är Ballon d’Or-kriterierna ”Individuella insatser” och ”Titlar”. I natt kommenterade Vinícius själv resultatet i sociala medier: “Jag kommer att göra tio gånger mer om det behövs. De är inte förberedda”. På frågan vad han menar säger representanter till Reuters att 24-åringen syftade på kampen mot rasism, och de tror att det var därför Vinícius inte fick Ballon d’Or – ”Fotbollsvärlden är inte redo att acceptera en spelare som slåss emot systemet”.

Sport och Mundo Deportivo solar sig i glansen av priserna till Barçaspelarna Lamine Yamal och Aitana Bonmatí, men förstås också Rodri. Krönikören Joan Vehils beskriver Real Madrids bojkott, som drabbar Rodri, som ”oacceptabel”. MD:s krönikör Héctor Coca lägger till, ”Att se dem (Real Madrid) få pris för bästa lag och bästa tränare, och inte komma och hämta dem, det var pinsamt”. Med anspelning på Barça storseger på Bernabéu i helgen lägger han till, ”Ännu en tung förlust för Real Madrid, denna gång för deras image”.

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar på förstasidan Aitana Bonmatí och Rodri. De spanska Ballon d’Or-vinnarna är ”ConquistadORer” (se alla vinner här). France Footballs chefredaktör Vincent Garcia, som håller i Ballon d’Or, försäkrar på nytt att ingen visste vem som skulle få utmärkelsen, och pekar på hur glad Rodri blev. Garcia kan inte svara på varför Real Madrid bojkottade galan. ”Vi var väldigt tydliga mot dem och alla andra att i år kommer inte vinnaren att meddelas på förhand. Jag trodde alla accepterat det men i sista stund ville de ändra på regeln. När Real Madrid tog sitt beslut var jag osäker på om det inte var lite bluff med i bilden”, säger Garcia, ”Jag hade stor press på mig från Real Madrid, men som med andra klubbar var jag tydlig och kanske var det min tystnad som till slut fick dem att göra sitt val, men det var lika för alla”. Domen i L’Equipe är hård. Krönikören Vincent Duluc skriver att ”Real Madrid, utan klass, valt att trampa på de sportsliga värden som består i att respektera vinnaren”. Från transfermarknaden uppger L’Equipe att PSG kan tänka sig att släppa Randal Kolo Muani i vinter. Landslagsanfallaren har fått begränsad speltid. Prislappen väntas vara 40-50 miljoner euro. Ett lån med köpoption ses som ett alternativ, men L’Equipe undrar om det finns intressenter med de pengarna. Dortmund och Juventus var intresserade i somras, men Kolo Muani ansågs för dyr.

RMC Sport ger stor uppmärksamhet åt ilskan i Brasilien efter att Vinícius Jr nobbats. Argast var kanske Marta. I ett klipp skriker hon, ”Vad är det här för Ballon d’Or? Vad är det här för Ballon d’Or? ” (se klipp här).

ÖVRIGT

Al Yaum (Saudiarabien) hävdar på nytt att Jens Gustafsson riskerar jobbet i Al-Fateh efter förlusten i senaste omgången. Matchen mot Al-Fayha i helgen kan bli hans sista, även om det finns röster inom klubbledningen som anser att svensken inte bär ansvaret för lagets problem. Al Yaum uppgav även för knappt två veckor sedan att Gustafsson riskerade sparken. Den gången svarade Al-Fateh med ett oavgjort resultat. Al-Fateh ligger jumbo.

Bold (Danmark) har ytterligare en musikartist på väg in i fotbollen. Colombianske rapparen Blessd uppger att han köper in sig i Vendsyssel FF. Häromdagen uppgavs A$AP Rocky på väg att köpa in sig i engelska League 2-klubben Tranmere Rovers, och Stormzy är delägare i Croydon Athletic i de lägre divisionerna. För att nämna några från hiphopscenen.