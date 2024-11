Uppgifter: Al-Nassr vill ha Gyökeres - som inte lockas av United

Headlines Blogg

Record (Portugal) blickar fram mot Sporting-Manchester City på tisdag, mot Viktor Gyökeres-Erling Haaland. ”En vikingbatalj”, som tidningen uttrycker det. Engelska storklubbar väntas vara på plats och syna svensken. Men intresse kommer också från annat håll. O Jogo uppgav under söndagen att Al-Nassr vill förlänga kontraktet med Cristiano Ronaldo, men har också följt Gyökeres en längre tid och vill addera svensken till truppen i sommar. Däremot är den saudiska klubben inte beredd att betala utköpsklausulen på 100 miljoner euro. Tyska Sky Sport har tidigare uppgett att prislappen lär vara 60-70 milj euro i sommar. O Jogo lägger till att det största hindret för en flytt till Al-Nassr är Gyökeres helst vill spela i en stor europeisk klubb. Efter Rúben Amorims besked om flytt till Manchester United tog spekulationerna fart om att Gyökeres kan följa efter. Record menar dock att det inte är troligt. Gyökeres är inte övertygad om Uniteds projekt, han har andra preferenser, skriver tidningen.

New York Times (USA) kallar det för ”en av de största skrällarna i MLS-slutspelets historia”. New York Red Bulls slog i natt, svensk tid, ut de regerande mästarna (2-2 mot Columbus Crew, 5-4 e str). Emil Forsberg låg bakom segern med ett straffmål och en assist under ordinarie tid, och ytterligare ett mål i straffläggningen. Även Noah Eile satte en straff. ”Jag är så stolt över laget. Vi kan vinna alltihopa, varför inte?”, säger Forsberg. Han utsågs till matchens lirare.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) gör notis på att Richie Omorowa avgjorde toppmötet i Eerste Divisie till Excelsior fördel (1-0 mot Helmond Sport). Omorowa är redan upp i nio mål och i delad skytteligaledning. Excelsior ligger tvåa, en poäng efter Helmond Sport.

Al Yaum (Saudiarabien) har två gånger tidigare tidigare uppgett att det är sista chansen för Jens Gustafsson i Al-Fateh. Båda gångerna har svenskens lag räddat en poäng och Gustafsson överlevt. Nu är det dags igen. Hemmamatchen mot Al-Khaleej på lördags måste innebära ett positivt resultat annars kommer Al-Fateh att leta ny tränare under landslagsuppehållet, skriver Al Yaum. Al-Fateh ligger sist med fem poäng på nio matcher.

Kora Plus (Egypten) rapporterar om en drömstart på nya säsongen för tidigare Sirius-stjärnan Wessam Abou Ali i helgen. Al-Ahly vann ligapremiären (5-2 mot Ceramica Cleopatra) och 25-åringen gjorde två mål, låg bakom ytterligare ett och blev utsedd till matchens lirare. Al-Ahly köpte Abou Ali från Sirius i januari.

Fotomaç (Turkiet) täcker förstasidan med José Mourinho efter Fenerbahçes dramatiska seger (3-2 mot Trabzonspor). Han stod för en härligt misslyckad knäglidning (se klipp här) men framför allt för ännu en episk rant (se klipp här). ”Matchens lirare var Atilla Karaoglan (VAR-domare)”, säger Mourinho, ”Jag tror jag talar för varje Fenerbahçe-fan: Vi vill inte ha honom igen. Vi vill inte ha honom för det luktar illa”. Mourinho ser den turkiska fotbollen som korrupt. ”Vi spelade mot ett bra lag men vi spelar också mot systemet”, säger portugisen, ”Fenerbahçe berättade bara halva sanningen när jag kom. Hade de berättat hela sanningen hade jag inte kommit”. Han får stöd av klubbens vicepresident Acun Ilicali som kallar händelserna i går för en ”skam” och ”domarskandal”.

ENGLAND

Daily Mail gör störst rubrik på Bruno Fernandes ursäkt till Erik ten Tag efter Manchester Uniteds match (1-1 mot Chelsea). Men Roy Keane sågar både ursäkten och United. ”Tråkiga” och ”medelmåttiga på allt”, är några av Keanes omdömen om United. Sky Sport-kollegan Gary Neville fyller i, ”Amorim måste får United att sluta spela som om de vore underdogs”. Bäst på Old Trafford i går var enligt Daily Mail Chelseas Moises Caicedo (9/10).

Daily Telegraph pratar med ex-domaren Keith Hackett som häpnar över att Lisandro Martínez inte fick rött kort för en tackling på Cole Palmer i knähöjd. ”Det är den typen av tacklingar som kan avsluta någons karriär”, säger Hackett, som tycker VAR måste ingripa. Telegraph liksom flera andra tidningar reagerar också på Mohamed Salahs kryptiska meddelade i sociala medier efter segermålet i lördags. ”Vad som än händer så kommer jag aldrig att glömma hur det känns att göra mål på Anfield”, skrev han, och spär på spekulationerna kring hans framtid i Liverpool.

The Times lyfter fram ”Spurs återuppvaknande” ända till nyhetsettan (4-1 mot Aston Villa). För en gång skull var Dejan Kulusevski inte klarast lysande stjärna i Tottenham men noterades ändå för en assist och betyget 8/10 i Evening Standard. Vidare uppger The Times att West Ham satt press på Julen Lopetegui och varnat om att resultaten måste vända.

The Sun har mer West Ham men från transfermarknaden. Klubben vill värva anfallaren Igor Jesus från Botafogo. Det talas om en prislapp på 30 miljoner pund, men West Ham kan låta Lucas Paquetá gå i motsatt riktning. För en knapp månad sedan kom brasilianska uppgifter om att Arsenal, Chelsea, Newcastle, Brighton, Brentford och Nottingham hade 23-åringen på radarn. På tal om att rabbla upp klubbnamn så skriver The Sun att Fulham, Brentford, Crystal Palace och Southampton är intresserade av Newcastles anfallare Callum Wilson.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker ”Toppen är nära” för Inter. Efter gårdagens seger (1-0 mot Venezia) skiljer bara en poäng upp till Napoli, som åkte på en praktsmäll (3-0 till Atalanta). ”Vi mötte ett lag som för tillfället är starkare än oss”, menar Napolis tränare Antonio Conte, ”De har en trupp som borde skrämma alla”. Jo, Atalantas tvåmålsskytt Ademola Lookman utses till matchen lirare, men Isak Hien får samma skyhöga betyg med italienska mått mätt, 8/10. Tidningen skriver att den svenske mittbacken ”raderade Lukaku”. I Corriere dello Sport får Hien 7,5, och tidningen beskriver honom som ”En koloss som var omöjlig att passera – slukade Lukaku, stängde Simeone”. På annat håll skriver GdS att Rafael Leão väntas välkomnas in från kylan och starta för Milan mot Real Madrid på onsdag. Väl värt att notera från helgen: Bolognafansen skanderade under lördagens match Klas Ingessons namn. Det är tio år sedan han gick bort. De hade även en banderoll med texten ”Klas för evigt”.

Corriere dello Sport sätter strålkastarljus på Roma. Ny förlust (3-2 till Hellas Verona) och Ivan Juric är i farozonen igen. La Repubblica menar att han sitter kvar just i dag. Det är på tisdagar ägarna Friedkin brukar fatta beslut. Fonseca, Mourinho och De Rossi fick alla sluta på en tisdag. Roberto Mancini och Max Allegri är namn det fortsatt spekuleras i, men också Paulo Sousa, för närvarande i Dubaiklubben Shabab Al Ahli Club. Gazzetta dello Sport adderar en outsider: Frank Lampard. Namnet har dykt upp i samband med diskussioner med Everton, som Friedkin nyligen köpt. CdS noterar vidare att Fiorentina tog sjunde raka segern, alla turneringar inräknad (1-0 mot Torino). Laget ligger trea i Serie A.

SPANIEN

Marca har den dystra rubriken ”39 mål men inget att fira”. Helgens målskörd i de två högsta serierna betyder inget i skuggan av översvämningskatastrofen. Men tidningen bockar av resultat, som Atléticos seger (2-0 mot Las Palmas). Man kan anta att det är blandade känslor i Casa Simeone. Pappa Diego kunde fira att sonen Giuliano gjorde ett av målen i Atléticos seger men samtidigt åkte Giovanni på storstryk med Napoli och vad värre är så anklagas Gianluca för rasistiska kommentarer i Rayo Majadahondas match i går. Det finns med i domarrapporten. Gianluca Simeone nekar. Marca berättar också att James Rodríguez kan vara på väg att lämna Rayo Vallecano redan i januari. Den 33-årige colombianen har inte alls fått den speltid han räknat med. Lazio, som var intresserat i somras, pekas ut som en möjlig destination.

AS tar ett terapeutiskt grepp på Real Madrid. Efter fiaskot i El Clásico och efter fiaskot med Ballon d’Or-galan får klubben nu välbehövlig ”Champions League-medicin”. Där brukar det gå bra. Milan väntar i morgon. Dessutom menar tidningen att det var bra för Vinícius Jr att matchen mot Valencia i helgen ställdes in. På så vis kunde brasilianaren få välbehövlig mental vila. I avslappningen ingick förhoppningsvis inte att spana in Atléticos eller Barcelonas matcher. På båda lagens arenor sjöng fansen hånfullt ”Balón de playa, Vinícius”, alltså beachboll i stället för guldboll.

Relevo hävdar att en del i Real Madrids omklädningsrum är frustrerade över Kylian Mbappés bristfälliga hemjobb. Andra får täcka upp. Mbappé sprang exempelvis bara åtta km under El Clásico. Mbappé förväntas nu idka självkritik och steppa up. Relevo påminner om att Karim Benzema under inledningen av sin tid i klubben uppträdde på liknande vis men bättrade sig.

Sport och Mundo Deportivo njöt i går av ”Olmos derby”, som MD kallar det. Barcelona städade av lillebror efter två mål av den 26-årige mittfältaren (3-1 mot Espanyol). Olmo tar förstås också plats i Marcas Omgångens lag. På annat håll noteras att Williot Swedberg missar Celta Vigos match mot Getafe i kväll. Svensken har problem med en muskel, meddelar klubben. Hur länge Swedberg väntas bli borta framgår inte. En viss chock märks i Spanien på morgonen sedan damernas U17-lag förlorat finalen VM. Världsmästare är Nordkorea, som vann på straffar, 4-3, efter 1-1 vid full tid. För en dryg månad sedan vann Nordkorea även damernas U20-VM.

FRANKRIKE

L’Equipe sveper över ligafotbollen. ”OM hittar vägen” igen. För Marseille tog tillbaka andra platsen bakom PSG efter seger i går kväll (2-1 mot Nantes). ”Jag börjar hitta rätt”, säger nyförvärvet Adrien Rabiot som spelade hela matchen. Neal Maupay är dock den enda Marseillespelare i L’Equipes Omgångens lag. Rennes tränare Julien Stéphan ligger risigt till efter ny förlust (4-0 till Auxerre). ”Jag har energi att fortsätta slåss”, säger Stéphan. Matei Safonov fick stå i PSG:s mål mot Lens, och enligt L’Equipe kan den ryske målvakten även få chansen på Gianluigi Donnarummas bekostnad mot Atlético på onsdag.

TYSKLAND

Kicker frågar sig om Bayern München är ”Beredd för eliten?”. Vincent Kompanys mannar har showat i Bundesliga men hackat i Champions League. Ny chans väntar på onsdag, Benfica hemma. Fler utmaningar står på programmet. Bayern fick tuff lottning i tyska cupen, Bayer Leverkusen väntar i åttondelsfinal (se hela lottningen här). Harry Kane, liksom Frankfurts Omar Marmoush, är med för femte gången i Kickers Omgångens lag. Ingen svensk är med, inte heller i Omgångens lag för Zweite Bundesliga. Men där har nu Isac Lidberg (Darmstadt) klättrat upp till andra plats i Kickers betygsliga.

Ran Sport pratar med Bayern Münchens sportchef Max Eberl, som inte helt gett upp att Alphonso Davies förlänger. Hur stor är chansen? ”Den finns där”, påpekar Eberl. Davies, vars kontrakt går ut kommande sommar, har en längre tid uppgetts vilja till Real Madrid.