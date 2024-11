Gustaf Nilsson skadad igen - väntas missa landskamper

Headlines Blogg



Het Nieuwsblad (Belgien) konstaterar att comebacken för Gustaf Nilsson blev kortlivad. I förra veckan var han tillbaka och gjorde mål för Club Brügge, men besväras på nytt av hälsenan. Därför vill klubben nu ta det extra försiktigt med den viktige anfallaren. ”Han väntas inte tillbaka förrän tidigast efter landslagsuppehållet”, skriver tidningen. Sverige möter Slovakien den 16 november och Azerbajdzjan tre dagar senare. Nilsson fick också tacka nej till förra landslagssamlingen på grund av hälsenan.

Record (Portugal) har självfallet Rúben Amorim i fokus inför Sporting-Manchester City i kväll. Det är hans sista match på hemmaplan innan flytten till Manchester United. Flytten har väckt blandade känslor hos fans. ”Det viktiga är att vinna. Om det är till visslingar så köper jag det”, säger Amorim. Viktor Gyökeres får fortsatt stor uppmärksamhet. Just Man City har också pekats ut som en av de klubbar som är intresserad av svensken. Vill Pep Guardiola ha Gyökeres? ”Vi har Haaland, världens bästa anfallare”, svarar Guardiola.

Globo Esporte (Brasilien) följer upp Neymars senaste skada. ”Jag tror att det är en muskelskada, inte hans knä. Han blir nog borta minst två veckor”, säger Al-Hilals tränaren Jorge Jesus. Själv skrev Neymar på Instagram i natt, ”Det kändes som kramp, men väldigt starkt! Jag ska göra undersökningar och jag hoppas det inte är värre än så. Det är normalt att sådant händer efter att ha varit skadad ett år, läkarna hade varnat mig, det är därför jag behöver var försiktig och få fler spelminuter”.

ENGLAND

Daily Express gör störst rubrik på blivande Rúben Amorim. Han distansera sig gärna lite från att ses som Man United-hjälte genom att slå Manchester City i kväll. ”Jag tänker inte på det, mitt fokus är på att vinna matchen med Sporting. Slutsatserna är inte viktiga för de kan bli felaktiga; om vi vinner i morgon (läs: i dag) kan de tro att den nye Alex Ferguson har anlänt. Det skulle vara väldigt tufft. Det kan öka förväntningarna, jag vet inte vad som är bäst när jag påbörjar mitt nya äventyr”, säger Amorim.

The Sun hävdar att både Inter och Barcelona är intresserade av Enzo Fernández. Den 23-årige mittfältaren har på sistone hamnat på bänken i Chelsea. Londonklubben köpte argentinaren för knappt två år sedan för 107 miljoner pund, en brittisk rekordsumma. Vidare uppger The Sun att det inte var Erik ten Hag som ville ha Joshua Zirkzee. Till den dåvarande Man United-tränarens frustration anlände anfallaren i somras med extrakilon. Den 23-årige nederländaren har bara gjort ett Premier League-mål och endast startat fyra av tolv matcher.

Daily Telegraph toppar med måndagens överraskande besked att Arsenals sportchef Edu lämnar klubben. I stället väntas han bli vd för Evangelos Marinakis klubbportfölj som omfattar Nottingham, Olympiakos och Rio Ave. Telegraph berättade också att Tottenham inom kort förlänger Heung-min Sons kontrakt till 2026.

Team Talk hävdar att Arsenal satt upp Alexander Isak i topp på shoppinglistan. Londonklubben har länge uppgetts intresserad av anfallaren. Isak har sagts avvakta med att förlänga med Newcastle. Han vill spela i en Champions League-klubb kommande säsong, vilket Team Talk också påpekar.

Sky Sports pratar med ex-Man United-spelaren Dimitar Berbatov som tror Viktor Gyökeres kan följa Rúben Amorim i fotspåren United. Skulle han gilla det? ”Av det han visat hittills, ja, för våra nuvarande anfallare gör inte mål”, säger Berbatov. Portugisiska Record uppgav i måndags att Gyökeres för närvarande inte är sugen på United. Men tidningens chefredaktör Luís Pedro Sousa menar att Amorim ”kommer att hänga på telefonen jämt” till Gyökeres. Så, Record tycks se ett visst utrymme för övertalan.

ESPN uppger att Manchester United kommer att låta Rúben Amorim avgöra ödet för spelare med utgående kontrakt, som Victor Nilsson Lindelöf. Tidigare har Team Talk hävdat att Amorim inte vill ha kvar svensken, som gjorde sin debut i Benfica vid Amorims sida för elva år sedan.

Talksport– och Sky Sports-journalisten Dan Bardell uppger att Unai Emery fortfarande håller Robin Olsen högt. Därför tvivlar han på att Aston Villa släpper målvakten redan i vinter, trots Expressens uppgifter om samtal med Malmö FF. ”Kanske går de skilda vägar efter säsongen, men jag tror inte det blir i januari”, säger Bardell till Villa Talk.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hoppas Milan har ”Djävulen i kroppen” för att kunna ta sig an Real Madrid i kväll. Rafael Leão är tillbaka i startelvan. En Rafael Leão som varit under isen men som Álvaro Morata betonar vikten av. ”Rafa är den bäste spelaren i laget”, säger han till The Athletic, ”Det är bara en jobbig period, och sånt händer ofta offensiva spelare. Ett viktigt mål eller ett enkelt mål räcker för att självförtroendet ska återvända. Det är inte lätt, allt han gör blir en story, men han är oerhört viktig för oss, vi behöver honom”. Att notera: Demirel Hodzic, till vardags i Milan Futuro, fick träna med a-laget i går. Det är fler italienska lag i farten. Juventus spelar borta mot Lille och Bologna hemma mot Monaco. Emil Holm väntas börja på bänken igen.

Corriere dello Sport har bortanför CL-fotbollen också Serie A, inte minst Lazios senaste seger (2-1 mot Cagliari). Den tar laget förbi Juventus och upp på femte plats. Men måndagens stora tilldragelsen var Mario Balotellis comeback i Serie A efter 1 701 dagar. Under sina blott nio minuter för Genoa hann den 34-årige anfallaren fixa en hörna, dra på sig ett gult kort och efteråt skänka sina matchbyxor – inte matchtröja – till en supporter. Han vandrade belåtet iväg i kalsongerna. Genoa vann matchen (1-0 mot Parma) och klättrade ovanför nedflyttningsstrecket.

SPANIEN

Marca ser fortfarande de omfattande översvämningarna i landet skölja bort fokus från fotbollen. ”Jag känner inte för att prata om fotboll, det är hemskt”, lyder citatrubriken från Carlo Ancelotti, ord från måndagens presskonferens inför Real Madrids möte med Milan i kväll. Samtidigt har en rad matcher skjutits upp igen, bland annat Valencias cupmöte. Och Robert Lewandowski fru Anna visade bilder på hur även Barcelona drabbats av regnoväder (inklusive familjens hem), om än på en annan skala. Cadena SER berättar att Spaniens Nations League-kvartsfinal kommer att spelas i Valencia och intäkterna doneras till drabbade i regionen.

Sport instämmer i tidigare rapporter om att Barcelona har en plan för att kunna värva Viktor Gyökeres. Tidningen menar att det inte bara är Vitor Roque som kan kastas in i en deal utan också Francisco Trincao. På så vis kan priset reduceras ytterligare från de 60-70 miljoner euro det talats om att Sporting vill ha i sommar.

La Voz de Galicia sätter fina 7/10 på Carl Starfelt efter Celta Vigos seger (1-0 mot Getafe), men det är på annat håll perspektiven kommer fram. ”Starfelts senaste en och en halv månad har varit enastående”, skriver El Desmarque-journalisten Diego Otero. ”Perfekt. Man kan inte begära mer defensivt av en mittback”, lyder AS omdöme efter matchen, men även här kommer perspektiven fram, ”Han har inte märkts med boll den senaste tiden och det betyder att han gjort stora framsteg sedan sina första matcher under Giráldez, då han hade problem med bollen”. Det säger också en del att 29-åringen används som referenspunkt för stora namn. ”Starfelt-klass”, får tidigare Chelsea- och Barcelonaspelaren Marcos Alonso som omdöme i AS. Williot Swedberg missade matchen på grund av en muskelskada.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Lilles framfart i Champions League förstasidan. Efter att ha inlett med förlust mot Sporting har det blivit skrällsegrar mot Real Madrid och Atlético de Madrid. I kväll väntar Juventus. Gabriel Gudmundsson lär som vanligt starta. Monaco möter Bologna borta. Landslagsmålvakten Mike Maignan dementerade i går en schism med Kylian Mbappé. I samband med en landskamp i september ska Maignan ha läxat upp medspelare, vilket tolkades som kritik av Mbappé. ”Ärligt talat, jag har inga problem med Kylian, vi diskuterar ofta sinsemellan”, säger Maignan. Hans Milan möter i kväll Mbappés Real Madrid på Bernabéu.

RMC Sport, liksom L’Equipe, uppger att Rudi Garcia finns på listan över tilltänkta ersättare om Rennes tränare Julien Stéphan sparkas. Men enligt radiokanalens profil Daniel Riolo är det inte ett hett alternativ, Garcia kommer bara få jobbet ”om ingen annan vill”. L’Equipe har även uppgett att Patrick Vieira och Niko Kovac finns på Rennes lista.

Le Figaro pratar med Leonardo, PSG:s tidigare sportchef. Brasilianaren berättar att han ville sälja Kylian Mbappé till Real Madrid sommaren 2021, och framför allt ville han inte förlänga kontraktet året efter. ”Jag var emot det, på den nivå som det skedde. Hela tiden. Från början”, understryker Leonardo, ”Att koncentrera så mycket pengar på en person var lite för mycket, enligt min åsikt. Min position var tydlig på detta område. Ingen ska stå över allt annat. Särskilt inte över klubben”. Artikeln får också stort genomslag i Madridpressen på morgonen.

TYSKLAND

Bild kikar in bakom kulisserna hos Eintracht Frankfurt. Det visar sig att Hugo Larsson inte bara är en nyckelspelare på planen, 20-åringen är även en av fem spelare som fungerar som en slags gruppledare i omklädningsrummet. Hans målgest, handen bakom höger örat, pekfingret mot läpparna står för ”Tro på processen, snacka inte så mycket, bara gör det”, skriver Bild. Okej. Samtidigt uppger Sky Sport att Liverpool och Arsenal fortsatt är intresserad av Larsson, och att Tottenham anslutit till beundrarskaran, som även består av andra Bundesligaklubbar. 20-åringen har kontrakt med Eintracht Frankfurt till 2029. På annat håll skriver Bild att Bayernfans avbokat 36 000 biljetter till Champions League-matchen mot Sjachtar den 10 december. Bakgrunden är en bojkottuppmaning på grund av de höga priserna på matchen, som spelas i Gelsenkirchen. Därmed har biljettbokningarna sjunkit från 55 000 till 19 000.

Sky Sport har fler transferuppgifter kring Frankfurt. Bayern München är ute efter klubbens succéanfallare Omar Marmoush. De första kontakterna är tagna, även om förhandlingar ännu inte är inledda. Frankfurt vill ha 50-60 miljoner euro. Marmoush har kontrakt till 2027. Även Liverpool är intresserat. 25-åringen ses som en möjlig ersättare till sin landsman Mohamed Salah. Enligt Sky är även Bryan Mbeumo (Brentford) och Antoine Semenyo Bournemouth) alternativ för Liverpool. Mer Bayern: Klubben är även intresserat av Luca Koleosho. Den 20-årige yttern spelar i Vincent Kompanys förra klubb Burnley, och belgaren har fastnat för honom. Sedan uppges Nottingham vara första klubb att knacka på Mathys Tels dörr. Bayern har sagts överväga att låna ut 20-åringen, men Tel själv är ännu inte med på det. Även Werder Bremen har uppgetts intresserat.