PSG i kontakt om Gyökeres - men Luis Enrique skeptisk

Headlines Blogg



FRANKRIKE

L’Equipe berättar att även PSG visar intresse för Viktor Gyökeres. Luis Campos, klubbens sportsliga rådgivare, har redan haft möten med Sportings klubbledningen om svensken och om Geovany Quenda. Campos står även i kontakt med Gyökeres representanter Hasan Cetinkaya och Ali Dursun. Problemet? Tränaren Luis Enrique tycker inte att laget behöver en anfallare till det priset. Det påpekade även Le Parisien under torsdagen, och tidningen har tidigare skrivit att spanjoren tackade nej till svensken i somras. Gyökeres väntas kosta 75-100 miljoner euro. L’Equipe nämner Man United, Man City, Bayern München och Barcelona i jakten på Gyökeres, samt att svenskens representanter vill ha klart med ny klubbadress redan i vår så att det inte blir en mental börda för Gyökeres. Men dagens huvudämne är förstås varför Didier Deschamps petade Kylian Mbappé. Både L’Equipe och RMC Sport söker svar. Deschamps pratade med Mbappé så sent som på torsdag morgon för att lämna beskedet. RMC Sport menar att Deschamps vill ta tillbaka kontrollen. Det är han som fattar besluten. Mbappé tar för mycket fokus för närvarande, Deschamps tänker på kollektivet. Sedan hade en Mbappé i sprudlande form möjligen känts mer angelägen. L’Equipe nämner även osäkerhet kring om Mbappé mitt under en landslagssamling skulle kunna kallas till Stockholm, med anledning av våldtäktsutredningen.

Annons

RMC Sport följer upp med vem som tar över kaptensbindeln efter Mbappé. Kampen står mellan tre snarlika namn: (Ibrahima) Konaté, (N’Golo) Kanté och (Jules) Koundé. Uefa kommer inte att straffa PSG efter ultras stora ”Free Palestine”-tifot. ”Det kommer inte att bli några disciplinära åtgärder då banderollen som vecklades ut i detta fall inte kan anses provokativ eller förolämpande”, lyder beskedet från Uefa till AFP. Tifot fick Frankrikes inrikesminister Bruno Retailleau att rasa, och PSG underströk att tifot inte var godkänt av klubben. Från Europaspelet uppmärksammas oavgjorda matcher för både Lyon (2-2 mot Hoffenheim) och Nice (2-2 mot Twente).



ENGLAND

Daily Express använder en för dagen populär rubrik. ”It’s Amad world”. Amad Diallo svarade för båda målen i Manchester Uniteds Europa League-seger (2-0 mot Paok). Han är inte den ende som får beröm av interimtränaren Ruud Van Nistelrooy. ”Jag tycker Victor Lindelöf och Jonny Evans gjorde det riktigt bra som mittbackar, och Amad hade en strålande match. Så jag är nöjd med insatserna, de gjorde det riktigt bra”, säger Van Nistelrooy. Manchester Evening News är inte lika nöjd med Lindelöf och ger honom 6 av 10 i betyg.

Annons

Evening Standard har ett ännu lägre svenskbetyg att dela ut. Det drabbar Lucas Bergvall efter Tottenhams förlust (3-2 till Galatasaray). Tillsammans med Radu Dragusin får 18-åringen lägst betyg av alla Tottenhamspelare, 3 av 10. ”Ännu en tuff kväll för svensken i Europa League”, skriver tidningen. Även Football London ger Bergvall 3. Ange Postecoglu tar upp Bergvall när han pratar om 19-årige Will Lankshear som gjorde mål men också blev utvisad. ”Han (Lankshear) kommer att lära sig av det. Detsamma gäller Lucas. Att lära sig förstå nivån här. Det är inte lätt när man spelar på bortaplan i Europa. De kan bara lära sig av att bli utsatta för det”, säger Postecoglu. Londonkollegan Chelsea hade en allt annat än tuff kväll och satte ett Conference League-målrekord (8-0 mot FC Noah).

Daily Mail berättar att Newcastle inlett kontraktssamtal med Emil Krafth och Fabian Schär. Båda har kontrakt som går ut till sommaren. Trots åldern (30 resp 32) anses duon ha mer kvar att ge och är populära bland ledare, lagkamrater och fans, påpekar Mail. På annat håll skriver tidningen att Manchester United överväger Jarrad Branthwaite redan i januari.

Annons

The Guardian bjuder på en klockanekdot som kan spä på myten om ’Spursy’. Den kommer i ett utdrag från Hugo Lloris kommande självbiografi. Här finns en passage där den tidigare Tottenhammålvakten berättar att ordförande Daniel Levy berättade för spelarna att de skulle få varsin lyxklocka inför Champions League-finalen 2019. ”Till en början var vi alla exalterade när vi fick den eleganta asken. Sedan öppnade vi den och upptäckte att han graverat in ’Champions League-finalist 2019’… ’Finalist’. Vem gör så vid ett sådant tillfälle? Jag har fortfarande inte kommit över det, och jag är inte ensam om det. Om vi vunnit hade han inte bett om att få tillbaka klockorna och graverat in ’Vinnare’ i stället”, skriver Lloris.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar sikte på helgens stormatch: Inter-Napoli på söndag. I fokus är att att Inter kommer laddade efter seger mot Arsenal och med kraft i motorn efter att ha vilat Nicolò Barella och Henrich Mchitarjan störred delen av matchen. En som däremot tvingas vila är Álvaro Morata i Milan. Efter en smäll i huvudet och sjukhusvistelse, missar han mötet med Cagliari och anfallarens medverkan i Spaniens kommande landskamper är osäker. Det är också fortsatt osäkert om Che Adams kan spela för Torino i derbyt mot Juventus i morgon. GdS gör i dag rubrik på att Alieu Njie kommer få chansen från start om Adams inte kan spela.

Annons

Corriere dello Sport-redaktionen kan mycket väl nynna på ”Pedro, Pedro, Pedro, Pè”. Den 37-årige Lazioprofilen genomlever en ny vår och fixade segern i går (2-1 mot Porto). Det var hans tredje raka mål i turneringen och sjätte totalt för säsongen. Roma däremot ”floppade igen”, som Gazzetta dello Sport skriver om gårdagens oavgjorda match (1-1 mot Union Saint-Gilloise). I Corriere dello Sport är tonen uppgiven. Krönikören Ivan (Zazzaroni) skriver om tränaren Ivan (Juric), ”Jag förstår mig inte på Ivan”. Varför kan inte Paulo Dybala spela flera matcher i följd? Varför får Mats Hummels fortfarande inte spela? Det är bara ett par av frågorna. Jurics torra omdöme om matchen var, ”En poäng är bättre än ingen”. Fiorentina fick just ingen poäng (2-0 till Apoel).

Tuttomercatoweb fångar upp att Isak Hien är med i Uefas Omgångens lag för Champions League. Efter att ha utraderat Romelu Lukaku i Serie A, blave han Matchens lirare i Champions League. ”Det har varit en otrolig vecka mot Napoli och Stuttgart, inte bara för mig men för hela laget”, säger Hien.

Annons

SPANIEN

Marca och AS har fullt fokus på Kylian Mbappé, sedan han ställts utanför franska landslaget. Liksom franska tidningar menar även Marca att det var för att ”skydda gruppen” och för att ”skuggan från Stockholm” som vilar över fransmannen kan bli en distraktion. Vidare noteras blandade framgångar för de baskiska lagen i Europaspelet. Athletic vann (2-1 mot Ludogorets) men Real Sociedad föll (2-1 till Viktoria Plzen). AS räknade i går bort Williot Swedberg från att kunna spela mot Real Betis på söndag, men under torsdagen var svensken tillbaka i kollektiv träning med Celta Vigo och bör vara aktuell.

Cadena SER har mer Mbappé. Dels diskuterar radiokanalens reportrar petningen, och menar att många franska landslagsspelare bara är lättade över beskedet. Dels tar radiokanalen upp Mbappés roll i Real Madrid. SER försäkrar att ”Real Madrids sportsliga projektet de närmaste åren kommer att kretsa kring Mbappé”, och inte kring Vinícius Jr.

Annons

Sport och Mundo Deportivo gör båda förstasidor på Robert Lewandowski och Raphinhas målhunger. Polacken är uppe i 19 mål och brasilianaren i 12. Tillsammans har de gjort mer än hälften av Barcelonas 55 mål. På tal om Lewandowski. Hans kontrakt går ut till sommaren och kommer automatiskt att förlängas ett år om han spelar i mer än 50 procent av matcherna. Men det kan bli ännu längre. Flick och Lewandowski trivs ihop. 37-åringen vill gärna stanna ytterligare och är enligt Sport beredd att sänka sin lön rejält vid en kontraktsförlängning. Lewandowski kan få som han vill om han fortsätter leverera även kommande säsong, menar Sport. Tidningarna uppmärksammar också att Neymars motgångar fortsätter. Inte nog med den nya skadan, en fräck åskådare påstås ha stulit en ring från hans finger nyligen (se klipp här). Sport hävdar att ringen satts upp till försäljning för nästan 15 000 euro, och hänvisar till saudiska medier. Någon bekräftelse på uppgifterna finns inte.

Annons

TYSKLAND

Bild förmedlar beskedet att den åskådare som dog under Bayern Münchens match mot Benfica i onsdags var en tidigare förbundskapten. Romain Jean ledde Luxemburgs damer 2006-2012. Dödsfallet bekräftas på Luxemburgs fotbollsförbunds hemsida. Bild uppger via Bayern Insider att Alphonso Davies fått ett nytt kontraktserbjudande. Det är Bayerns sista. 24-åringen har ännu inte svarat. Det nuvarande kontraktet går ut i sommar. Davies har tidigare kopplats samman med Manchester United och framför allt Real Madrid. Vidare uppger Bild att Bayer Leverkusen vill ha Bayern Münchens stortalang Paul Wanner om Florian Wirtz lämnar i sommar. Just Bayern uppges, tillsammans med Man City och Real Madrid, som intresserat av Wirtz. En bytesaffär, Wanner-Wirtz, är inte utesluten, menar Bild. Wanner är för närvarande utlånad till Heidenheim. Även RB Leipzig uppges överväga Wanner, om Xavi Simons lämnar klubben.

Annons

Sky Sport skriver att det efter en längre tids spekulationer är klart att Bayerns vd Jan-Christian Dreesen blir kvar. Det nya kontraktet kommer att gälla till minst 2027.

Frankfurter Rundschau kallar på nytt Hugo Larsson för ”maratonmannen” och beskriver honom som ”extremt viktig” i en tuff segermatch i går (1-0 mot Slavia Prag). Även Bild tycker Larsson ”är överallt” men lägger till att ”han saknar bara den avslutade styrkan längst fram”. I Europaspelet vann även Heidenheim (2-0 mot Hearts) medan Hoffenheim spelade oavgjort (2-2 mot Lyon).

ÖVRIGT

Meczyki (Polen) uppger att ligatrean Raków Częstochowa är i samtal med Axel Henriksson i Gais. Även Legia Warszawa är intresserat av den 22-årige mittfältaren. Henriksson har kontrakt till 2026.

Record (Portugal) välkomnar ännu en dag med Viktor Gyökeres på förstasidan. I dag som ”Fenomenet Gyökeres”. Tidningen påpekar att svenskens utsågs till Omgångens spelare i Champions League av Uefa, att hans målgest dyker upp över hela världen och att han nu har en miljon följare på Instagram. För en och halv vecka sedan var det bara hälften. O Jogo fångar upp besvikelsen hos Braga över utebliven seger mot Elfsborg (1-1). ”Vi förlorade verkligen två poäng. Vi var det bättre laget”, säger tränaren Carlos Carvalhal.

Annons

Ekstrabladet (Danmark) såg 18-årige Amin Chiakha göra båda målen för FC Köpenhamn (2-2 mot Istanbul Basaksehir), men också Viktor Claesson drabbades av en ny smäll. I onsdags kom beskedet att han fortsatt står utanför landslagstruppen och i går fick han lämna planen skadad. Claesson ses som ett frågetecken till toppmatchen mot AGF i helgen.

SDNA (Grekland) och Gazzetta följer upp segern för Djurgården (2-1 mot Panathinaikos). De instämmer i Panathinaikos kritik över att Ioannidis inte fick frispark innan andra målet, men att det inte får dölja att det var en ”pinsam” förlust, och SDNA påpekar att det var mot ett i sammanhanget ”medelmåttigt motstånd”.

De Telegraaf (Nederländerna) skriver om våldsamheter i samband med Ajax-Maccabi Tel Aviv. 57 personer ska ha gripits. Individer som antogs vara israeliska fans attackerades av grupper av ”anti-Zionister”, som De Telegraaf uttrycker det, och misshandlades. Kvällen innan hade Maccabi-fans bland annat bränt en palestinsk flagga.