Uppgifter: Premier League-jagande klubb efter Ouma

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun har en lång rad transferuppgifter. Tidningen hävdar att Sheffield United vill ha Timothy Ouma i Elfsborg. United, som jagar uppflyttning från Championship, scoutade kenyanen senast i Europa League-matchen mot Braga förra veckan. Även Premier League-klubbar uppges på nytt intresserade, och Elfsborgs prislapp påstås ligga på fem miljoner pund. För en knapp månad sedan förlängde Ouma kontraktet till 2027. Vidare skriver The Sun att Manchester City vill ha Martín Zubimendi i januari. Den 25-årige mittfältaren har haft svårt att slita sig från Real Sociedad men har enligt The Sun nu ändrat ståndpunkt och lockas av en PL-flytt. Liverpool försökte förgäves värva Zubimendi i somras. Utköpsklausulen är på 60 miljoner euro. Dortmund vill att Jobe Bellingham går i storebror Judes fotspår och flyttar till den tyska klubben. Sunderland uppges vilja ha 20 milj pund för den 19-årige mittfältaren.

Annons

Daily Mail menar att det är ”Dags att be en bön”. Det är budskapet från Arsenals tränare Mikel Arteta efter det oavgjorda Londonderbyt (1-1 mot Chelsea). Bakgrunden är skadeläget. ”Jag ber en bön om att laget är i fysiskt skick och tillgängligt efter landslagsuppehållet, för det har varit en mardröm i åtta veckor”, säger Arteta. Tottenham fortsätter att bland och ge i ligan. Efter storseger hemma mot Aston Villa senast blev det förlust mot en nedflyttningskandidat i går (2-1 till Ipswich). ”Ojämnhet tar jag på mig, det är mitt ansvar”, säger tränare Ange Postecoglu. Muntrare var det hos gästerna. ”Det är fantastiskt att laget får första segern (i Premier League) på så många år. Vi krigade från första till sista sekund”, säger en belåten Jens Cajuste efter en stark insats. Han får 7 av 10 i Daily Mail. Dejan Kulusevksi får 6.

Annons

Shields Gazette har mycket att jubla över efter Newcastles tunga bortaseger (3-1 mot Nottingham). Alexander Isak, till exempel. Svensken gjorde ett mål och en assist. ”Jag är ett stort fan av den här grabben”, säger Sky Sports-profilen och tidigare Arsenalstjärnan Paul Merson, ”Jag är förvånad över att Arsenal inte sprängde banken för honom innan säsongen, jag tror han är vad som saknas”. Isak är för övrigt med i BBC Sports Omgångens lag.

Daily Telegraph gör som publiken på Old Trafford och applåderar Ruud Van Nistelrooy, som tackar för sig som interimtränare med en klar seger (3-0 mot Leicester). Han väntar sig ett svar i dag om framtiden för honom i United. Rúben Amorim skulle tillträda som huvudtränare i dag men kan sinkas av dröjsmål med arbetstillståndet.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport njuter av en ”Scudetto-röra”. Ligaledaren Napoli fick nöja sig med oavgjort i gårdagens toppmöte (1-1 mot Inter), och nu ligger hela sex lag inom två poängs avstånd. Roma är definitivt inte ett av dem. Efter gårdagens förlust (3-2 till Bologna) fick tränare Ivan Juric gå direkt. Därmed letar krisklubben sin tredje tränare för säsongen. ”Det är en svår situation och vi måste också ta vårt ansvar. Vi ber om ursäkt till fansen som fått lida mycket”, säger Romas sportchef Florent Ghisolfi. Ny tränare? Roberto Mancini ses fortsatt som favorit. Ett nytt namn har ploppat upp som alternativ, Rudi Garcia. Fransmannen var också i Roma 2013-2016. Men en lång rad andra namn nämns också: Frank Lampard, Graham Potter, Edin Terzic, Claudio Ranieri, Max Allegri och Maurizio Sarri. Sky Sport Italia trycker på att Roma ska titta närmare på just Lampard och Terzic, men att inga förhandlingar inletts. Lampard är annars ett hett namn för Coventry.

Annons

Corriere dello Sport fångar upp mer från Bolognas seger Rom i allmänhet och Jesper Karlsson i synnerhet. Svensken fick göra ett inhopp och 3-1-målet, hans första i Bolognatröjan. ”Till slut hände det. Jag har varit här ett år och är väldigt glad över att äntligen göra mål”, säger Karlsson. Tränaren Vincenzo Italiano prisar 26-åringen efter segermatchen. ”Jag vill särskilt nämna Karlsson. Jag hoppades att det skulle bli hans dag. Han gjorde det mesta av sin chans med ett utmärkt inhopp och ett värdefullt mål, det var viktigt för hans och vår framtid”, säger Italiano, som ville ha Karlsson under sin tid som tränare i Fiorentina. Kan målet ändra på Karlssons framtidsutsikter? Han har den senaste tiden setts som given för en utlåning i januari.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo häpnar över en Barcelonaförlust (1-0 till Real Sociedad). En ”Smäll med polemik”, som Sport uttrycker det. Robert Lewandowski hade en boll i mål men bedömdes vara millimeter offside. För Real Sociedads tränare Imanol Alguacil var det ändå inget snack. ”Vi var bättre från första till 95:e spelminut så segern var mer än välförtjänt”, säger han. Lamine Yamal spelade inte på grund av fortsatta problem med en fotled. Han är nu också ett frågetecken för Spaniens kommande landskamper, skriver MD. Real Sociedad-matchen får också uppmärksamhet för bilder från läktaren. En ensam Barça-supporter i ett hav av Real Sociedad-fans som hoppar med ryggen mot planen (se klipp här). Närmast en kopia på ett klassiskt klipp från förra hösten med ett Athletic-fan i liknande situation (se klipp här).

Annons

Marca och AS skriver om den akuta backjakten för Real Madrid. Marca menar fortfarande att Castello Lukeba är prioritet i januarifönstret, även om han förlängt med RB Leipzig. Ett alternativ är Jorrel Hato i Feyenoord. Ytterligare ett alternativ, men svårt sådant, är Aymeric Laporte från Al Nassr. Ett namn som bollats upp och som enligt reglerna kan värvas direkt, som akutvärvning efter Eder Militãos korsbandsskada, är Sergio Ramos. Det skulle vara ett populärt val bland många fans, men Marca utesluter det, AS håller dörren aningen på glänt. Efter hattricket i helgen har Marca Vinícius Jr som Omgångens spelare. Från Real Madrid är även Eduardo Camavinga med i Marcas Omgångens lag.

La Voz de Galicia tycker inhopparen Williot Swedberg stod för matchens lir när han läckert spelade fram Douvikas till 2-1 (se målet här). Men Celta Vigo fick nöja sig med oavgjort efter insläppt mål på tilläggstid (2-2 mot Real Betis). Carl Starfelt spelade från start och visade även denna gång ”samma lugn som på senare tid”. Båda svenskarna får 6/10 i betyg. Celta ligger i mitten av tabellen.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe ger störst utrymme åt Rhône-derbyt som Lyon vann (1-0 mot Saint-Étienne). Lyon är nu uppe på femte plats medan Saint-Étienne dansar med nedflyttningsspöket. Under söndagskvällen kom även uppgifter från tidningen att Christophe Nkunku kan vara på väg bort från Chelsea redan i vinterfönstret. Anfallaren är missnöjd med speltiden, och Manchester United har redan sonderat terrängen. På tal om United, L’Equipe berättar en historia om Roberto De Zerbi. Innan första ligamatchen med Marseille i augusti drog han inför spelarna upp en bild på en gammal overheadprojektor. På bilden fanns ett dokument med Manchester Uniteds klubbmärke. ”Här är kontraktet det erbjöd mig, ett kontrakt på flera år. Ni kan föreställa er lönen”, sa De Zerbi till spelarna, ”Här ser ni vad jag valt bort, för jag sätter passion före pengar. Jag kom till Marseille för passionen”.

Annons

RMC Sport håller blicken fäst Frankrike-Israel på Stade de France i Paris på torsdag. Först handlade mötet mest om att Kylian Mbappé lämnats utanför. Efter oroligheterna i Amsterdam handlar det mesta om säkerheten. Israeliska myndigheter har uppmanat sina medborgare att undvika matchen. Matchen omgärdas av ett stort säkerhetspådrag. ”Totalt 4 000 poliser är utkommenderade”, säger Laurent Nuñez, polischef i Paris. Ändå väntas en rekordlåg publiksiffra för landslaget, 15 000-20 000. Det råder förbud mot palestinska flaggor på arenan. Frankrikes president Emmanuel Macron kommer att vara på matchen.

TYSKLAND

Kicker summerar Julian Nagelsmanns tid som förbundskapten under rubriken ”Ett år med utropstecken”. En rubrik för Isac Lidberg skulle kunna vara ”En start med dubbla utropstecken”. Darmstadt-anfallaren har gjort nio mål på sina tio första matcher, ligger tvåa i Kickers betygsliga och är för tredje gången med i Kickers Omgångens lag. Det var de goda nyheterna från Zweite Bundesliga. Från högsta divisionen kom under söndagen dåliga nyheter. Inte så mycket att ingen svensk är med i Omgångens lag den här veckan heller som att Eric Smith är skadad igen. St Pauli-backen får för fjärde gången på fyra tillfällen lämna återbud till landslaget. Dessutom utgick Hugo Larsson skadad i Frankfurts seger (3-2 mot Stuttgart) och är ett stort frågetecken.

Annons

ÖVRIGT

Glos Wielkopolski (Polen) följde serieledande Lech Poznans målfest (5-2 mot Legia Warzawa). Mikael Ishak gjorde ett av målen i sin 150:e match för klubben. Liksom Patrik Wålemark och Alex Douglas får han 7/10 i betyg. Douglas fick hjälpas av planen på slutet. Vad det är för skada är oklart. Douglas kom inte med i senaste landslagstruppen.

Record (Portugal) täcker förstasidan med Lissabonjubel. Benfica vann söndagens toppmöte (4-1 mot Porto) och Sporting vände och vann sin match (4-2 mot Braga). Med det lämnar Rúben Amorim Sporting. Nu är det tronskifte. Fansen kunde också känna av det stundande tronskiftet i anfallet. Viktor Gyökeres väntas lämna över krona och spira till Conrad Harder efter säsongen. I går klev svensken av mållös men den 19-årige dansken klev in och gjorde två mål.

Annons

Het Nieuwsblad (Belgien) såg en storseger för Gent (5-0 mot Standard Liège), där Momodou Sonko till slut håller på att etablera sig. ”Han har imponerat på mig de senaste veckorna”, sa tränaren Wouter Vrancken när han motiverade ännu en startplats för 19-åringen. Sonko träffade ribban två gånger i går, brände ett par lägen till men svarade på det hela taget för en ny stark insats.

TNT (Argentina) berättar att Paraguay infört förbud för Messi-tröjor inför stormatchen mot Argentina natten till fredag, svensk tid. ”Supportrar tillåts inte komma in på arenan med Argentina-, Barcelona- eller Inter Miami-tröjor med Messis namn, eller med andra kläder stöder de gästande spelarna”, säger Fernando Villasboa, licensansvarig på det paraguayanska fotbollsförbundet (APF), till Radio La Red.

Blick (Schweiz) uppmärksammar att U21-landslagsspelaren Silvan Wallner slutar spela fotboll helt och hållet. Orsak: religionen. ”Jag vill följa Jesus och den bibliska vilodagen har blivit viktig för mig. För mig som professionell fotbollsspelare innebär det att jag framöver inte vill spela på lördagar”, säger 22-åringen i ett uttalande som hans klubb, ligasexan FC Blau-Weiss Lin, publicerat.