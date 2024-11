Uppgifter: Genoa vill ha Erabi i januari

Headlines Blogg

ITALIEN

Tuttomercatoweb hävdar att Genoa är tillbaka i jakten på Hammarbys Jusef Erabi. Det förekommer samtal om en övergång i januari. Genoa var intresserad av den 21-årige forwarden redan i slutet av förra året. I stället förlängde Erabi kontraktet med Hammarby till 2026. Genoa, som nyligen värvade Mario Balotelli, slåss för överlevnad i Serie A (tabell).

Tuttosport pryder förstasidan med Juventus jakt på Joshua Zirkzee. Den 23-årige anfallaren ses som ett anfallsalternativ på lån från Manchester United i januarifönstret. En värvning som skulle göra Juve konkurrenskraftigt i kampen om scudetton, menar tidningen. Under måndagen uppgav Tuttosport också att Juve är ute efter Jonathan David, vars kontrakt går ut i sommar. Även Man United, Liverpool och Inter är intresserade av Lilles anfallsstjärna.

La Gazzetta dello Sport skriver om Romas jakt på en ny tränare. Klubbägarna Friedkin har sin casting i London. Tidningen lanserar ett nytt namn: Erik ten Hag, den nyligen sparkade Manchester United-tränaren. Graham Potter sägs fortfarande finnas på listan, medan La Repubblica skriver att Frank Lampard har strukits från listan. Roberto Mancini anses fortfarande figurera högt på listan. Rudi Garcia nämns också. Det har tidigare även talats om en återkomst för Daniele De Rossi. Han tycks öppna för det själv, ”En dag är jag tillbaka”. Men det kommer inte att hända under Friedkin, slår La Repubblica fast, och understryker att klubbägarna kommer att gå noggrant fram i tränarvalet för att undvika tidigare misstag.

Bologna News menar att målet som Jesper Karlsson gjorde i söndags kan förändra situationen för honom i Bologna. Dessutom blir Dan Ndoye, som han ersatte i matchen, borta tre veckor. Det lär innebära ytterligare chanser. Karlsson hade inför helgen setts som given för en utlåning i januari.

ENGLAND

Daily Mirror visar Rúben Amorim checkade in hos Manchester United i går. Portugisen kommer med en stab på fem tränare. Samtidigt checkar Ruud Van Nistelrooy ut. Även hjälptränarna Rene Hake och Jelle ten Rouwelaar lämnar. Däremot kom inget besked om Andreas Georgson och Darren Fletcher, ”som nu kanske stannar i sina roller”, spekulerar Manchester Evening News. Georgson har hand om fasta situationer.

The Sun har mer på tal om Amorim. Enligt tidningen har han identifierat Mason Mount som en möjlig nyckelspelare i United. Portugisen uppges vara en beundrare av mittfältarens flexibilitet, vilket passar systemet han vill införa. Men The Suns huvudnummer i dag är att Gary Lineker efter säsongen slutar som programledare för legendariska Match of the Day. Tidningen listar också i artikeln ovan favoriterna att ersätta.

The Times toppar sporten med måndagens snackis. Premier League-domaren David Coote har stängts av sedan ett klipp visar att han talat nedlåtande om Jürgen Klopps beteende. Cootes Premier League-karriär lär vara över. Tidningens krönikör Martin Samuel skriver att ramaskriet knappast blivit detsamma om orden fällts om exempelvis José Mourinho. Samuel pekar i stället på problematiken kring tränarnas beteende. Noterbart i övrigt utbudet: engelska landslaget har fått hela åtta återbud.

Chronicle skriver att Newcastle tillhör de klubbar som kommer att bli erbjuden Victor Osimhen. Lokaltidningen menar att Newcastle letar anfallare inte som ersättare, men som komplement till Alexander Isak. Jonathan David, vars kontrakt går ut i sommar, är ett annat alternativ som intresserat Newcastle.

Coventry Telegraph lyssnar på Coventrys klubbägare Doug King, som tycks avvisa uppgifter om Frank Lampard som näste tränare. ”Jag har inte pratat med Frank Lampard och Frank Lampard har inte pratat med mig. Dra era egna slutsatser av det”, säger King. Mark Robins sparkades förra veckan.

SPANIEN

AS har besked: ”Lösningen finns på hemmaplan”. Real Madrid uppges välja bort en backvärvning i januari, trots den senaste långtidsskadan på Éder Militão. Alternativen ses som för dyra och opålitliga. I stället sätter klubben sin tilltro till Raúl Asencio, 21, och Jesús Fortea, 17 som backup och satsar fullt ut på värvningar i sommar. Marca är inne på samma linje, att det blir unga spelare som får ersätta i nuläget. AS påpekar sedan att Real Madrid inte värvat spelare i januarifönstret på åratal och att Carlo Ancelotti inte heller bett om några spelare. Det enda som kan ändra på situationen är om nya skador uppstår och Alphonso Davies eller Trent Alexander-Arnold, som är sommarprioriteringar, skulle blir tillgängliga i januari. Sistnämnda är knappast troligt. AS gör sedan notis på två svenskar, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Isak därför att Theo Walcott rekommenderat svensken till Real Madrid. Gyökeres handlar också spekulationer kring Real Madrid. Det har uppmärksammats att Gyökeres, förutom de klubbar han spelat i, så är Real Madrid enda klubb han följer på Instagram.

Cadena SER har sitt eget bidrag kring Real Madrids skadesituation. Radiokanalen konstaterar att klubben haft hela 22 skador sedan mitten av augusti, flera av dem allvarliga. Carlo Ancelotti har tidigare pekat på den tajta matchkalendern som en orsak. Spelarna kommer till spel mindre fräscha. Ex-Real Madrid-spelaren Álvaro Benito pekar också på en annan orsak till i alla fall de många svåra knäskadorna: hybridgräs.

Cadena Cope har Ballon d’Or-vinnaren Rodri som gäst. Vem skulle han haft som tvåa och trea? Rodri: ”Carvajal som tvåa, sedan Vinícius”. Blev han sårad av att många spanska journalister ville ha Vinícius som etta? Rodri: ”Jag hoppas att det de sa är vad de verkligen menar, men vi är ett märkligt land. Det handlar mer om klubb än land, så är det inte i andra länder”. Kommer han tillbaka från skadan innan säsongen är slut? Rodri: ”Ja, ja. Dessutom är säsongen längre nu. Klubblags-VM slutar den 13 juli”.

Marca ägnar tidningen åt sin prisgala. Den hade passerat ganska obemärkt förbi i övriga medier om inte en av pristagarna samtidigt drabbats av en husbrand. Medan Borja Mayoral hämtade sitt pris för bästa spanska målskytt i ligan förra säsongen, brandskadades övervåningen i hans hem. Ingen kom till skada.

Sport och Mundo Deportivo gör Lamine Yamals skada till största nyhet. Inte nog med att 17-åringen missar landslagssamlingen, han kan också missa ligamatcher. Prognosen för fotledsskadan är två till tre veckor. Det gör matcherna mot Celta Vigo (23/11), Brest (CL, 26/11) och Las Palmas (30/11) till frågetecken. Även Robert Lewandowski har fått lämna återbud till landslaget men väntas vara tillbaka till Celta Vigo-matchen. Sport uppger vidare att Barcelona nu ser Omar Marmoush som ett alternativ till anfallet. Frankfurtanfallaren är billigare än Erling Haaland och Viktor Gyökeres. Tidigare har också Bayern München pekats ut i jakten på Marmoush.

FRANKRIKE

L’Equipe använder förstasidan till måndagskvällens sena besked: Jorge Sampaoli är Rennes nya tränare. Den hetlevrade argentinaren har skrivit på för ett och ett halvt år. L’Equipe uppmärksammar att han nu ärver målvakten Steve Mandanda, som han petade under sin tid i Marseille. Sampaoli ersätter Julien Stéphan som fick sparken förra veckan. Inför Nations League-matchen mot Israel på torsdag har förbundskapten Didier Deschamps tvingats till två förändringar. Benjamin Pavard och Kingsley Coman har kallats in som ersättare för Wesley Fofana respektive Ousmane Dembélé, som lämnat återbud.

Le Parisien och RMC Sport följer i Kylian Mbappés fotspår. Det har inte blivit någon eskapad till Sverige. I stället har Mbappé via sociala medier visat att han uppehåller sig i Paris-regionen, där landslaget också ska spela. Bilder visar hur han spelar tv-spel med Achraf Hakimi och padel med Arnau Tenas, PSG:s tredjemålvakt. L’Equipe noterar även att Mbappé valt en ”minimalistisk kommunikation” på senare tid.

Jeunes Footeux hävdar att Strasbourg fattat tycke för ännu en svensk. Det handlar om Nils Zätterström, Malmö FF-backen som i går kallades upp till a-landslaget. Strasbourg värvade i somras Sebastian Nanasi från just MFF samt Karl-Johan Johnsson.

Le 10 Sport påstår att Real Madrid ringat in William Saliba som prioriterad värvning till sommaren. Den 23-årige backen har kontrakt till 2027 med Arsenal, som överväger en kontraktsförlängning.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Bayern München bestämt sig för att förlänga kontraktet med Dayot Upamecano. Spelarens representanter är informerade. Vincent Kompany gillar mittbacken skarpt. Upamecanos nuvarande kontrakt går ut 2026. Däremot väntas Bayern släppa Eric Dier när kontraktet går ut i sommar. Bayern och Leroy Sané är intresserade av en fortsättning tillsammans men Bayern vill att 28-åringen sänker lönen. I dag har Sané 20 miljoner euro brutto i årslön. Bayern vill minska den med två-fyra milj euro. Vidare bekräftar Sky Sport uppgifterna i AS i går: Real Madrid är intresserat av Jonathan Tah inför januarifönstret. Bayer Leverkusen-backen ses som en möjlig ersättare till Éder Militão som är långtidsskadad. Även Bayern München är intresserat av Tah, men på fri transfer i sommar.

Echo skriver att första Bundesligaklubben nu visar intresse för Isac Lidberg. Hoffenheim är klubben, och sportchefen Frank Kramer fanns på plats under Darmstadts senaste match i lördags. Lidberg gjorde då ett av sina hittills nio mål. 26-åringen, som leder skytteligan i Zweite Bundesliga, kom till Darmstadt från Utrecht i somras. Under måndagen sparkade Hoffenheim tränaren Pellegrino Matarazzo. Klubben vill enligt flera tyska källor ha in Christian Ilzer från Sturm Graz.

Hamburger Morgenpost har besked från St Pauli. Eric Smith har ett muskelproblem men ingen större skada. Det visar en undersökning under måndagen. Enligt tidningen kan nyckelspelaren vara tillbaka redan till nästa ligamatch, mot Mönchengladbach den 24 november. Just efter landslagsuppehållet. Bra för St Pauli och Smith, men också bittert för 27-åringen som enligt förbundskapten Jon Dahl Tomasson var förkrossad över att för fjärde gången i rad tvingats tacka nej till landslaget. Även Hugo Larsson tvingades i går som väntat lämna återbud till landslagsspel på grund av skada.

ÖVRIGT

Fotomaç (Turkiet) förmedlar beskedet att Europa League-matchen Besiktas-Maccabi Tel Aviv av säkerhetsskäl inte kommer att spelas i Istanbul. Beslutet kommer efter oroligheterna i Amsterdam förra veckan. Ungern är enligt Besiktas enda nation som gått med på att arrangera matchen, som nu kommer att spelas i Debrecen inför tomma läktare den 28 november. Den största förstasidesnyheten är dock att José Mourinhos Fenerbahçe spanat in spelare i Premier League. Christian Eriksen i Manchester United och Ben Chilwell i Chelsea påstås vara i blickfånget.

Record (Portugal) pryder förstasidan med João Pereira, ny tränare för Viktor Gyökeres & Co i Sporting. Samtidigt upprepade Sportings president Frederico Varandas budskapet kring en januariförsäljning av svensken. ”Bara om någon betalar utköpsklausulen (100 milj euro) kommer det att hända”, säger Varandas. Är det troligt? Varandas: ”Nej”.

ESPN (Argentina) uppmärksammar fallet med en youtuber som fick speltid i högsta ligan. ”Det är brist på respekt mot fotbollen”, säger Vélez Sarsfields skyttekung Braian Romero upprört. TyC Sport och La Nación är av samma åsikt. Bakgrunden är att Deportivo Riestra lät Ivan Buhajeruk, mer känd som ”Spreen”, spela mot Vélez – i en minut (se klipp här). Deportivo Riestra är känt för olika marknadsföringsknep. Enligt klubbens tränare Cristian Fabbiani var Velez tränare Gustavo Quinteros med på det. ”Han skrattade och sa till mig att låta honom (”Spreen”) spela en halvtimme”, säger Fabbiani till Reuters.