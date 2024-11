Uppgifter: Lindelöf kan bli nödlösning i Juve

Headlines Blogg



ITALIEN

Tuttosport har Victor Nilsson Lindelöf på förstasidan. Juventus back Juan Cabal ser ut att ha dragit korsbandet, en skada som också förstört Gleison Bremers säsong. Klubbens jakt på mittbackar trappas upp. Juve ska enligt den lokala sporttidningen ha blivit erbjuden Lindelöf. Tuttosport påpekar att svensken får liten speltid i Manchester United och inte väntas få mer under Rúben Amorim. Kontraktet går ut i sommar. Gazzetta dello Sport tror mer på slovaker, Milan Skriniar (PSG) och David Hancko (Feyenoord). Sverige-Slovakien på lördag liknar närmast en audition för Juve. Gazzetta dello Sport nämner sedan en lång rad andra backar som också kan vara aktuella för Turinklubben. Milan har tidigare ryktats intresserad av Lindelöf.

La Gazzetta dello Sport gör artikel på Zlatan Ibrahimovic, som uttalar sig om Milan i UEFA Champions League Magazine. ”Jag tror på det här projektet, jag tror på vad Milan står för, och jag tror jag delar syn med de som arbetar i klubben och med ägarna, för de vill skapa något extraordinärt. De vill skapa historia, vinna, och när det handlar om att vinna, det är då jag känner mig levande. Jag gör allt för att vinna och ger inte upp förrän jag vinner”, säger Ibrahimovic, och påtalar att det är pokaler han menar. Men Ibrahimovic lägger också till, ”Jag tar mig an den nya situationen med ödmjukhet, steg för steg, jag lär mig mycket”.

Corriere dello Sport har på nytt Romas tränarsituation i fokus. Valet tycks till slut ha fallit på Claudio Ranieri. Det är de italienska medierna övers om. La Repubblica menar att beskedet lär komma redan i dag. 73-åringen, med Rom och Roma i sitt hjärta, skriver på för resten av säsongen med option på ytterligare en säsong.

ENGLAND

The Sun har en rad uppdateringar kring skandalomsusade domaren David Coote. Han har efter att ha blivit avstängd av Premier League under utredningen även plockats bort från Uefa-uppdrag. Dessutom uppger The Sun att Coote nu självmant väntas sluta innan han får sparken. En källa uppger att Coote lär gå miste om uppemot en miljon pund i förlorade inkomster. Daily Mail menar att Saudiarabien kan vara en flyktväg för Coote för att jobba vidare. Även mannan som filmade klippet med Coote har stängts av från sitt jobb.

Daily Mail gör annars störst rubrik på att PL-klubbar privat beskyller Thomas Tuchels sena ankomst som förbundskapten för de många landslagsåterbuden. Hela åtta spelare har hoppat av den senaste samlingen. Tuchel tillträder först vid årsskiftet. Fram till dess leds landslaget av interimtränaren Lee Carsley.

Team Talk har flera svenskuppgifter. Dels uppges på nytt att Arsenal och Liverpool är ett par av flera storklubbar som är intresserade av Hugo Larsson. Eintracht Frankfurt påstås invänta bud redan i januari. Vidare skriver Team Talk att Arsenal också pratat med Larssons representanter (Hasan Cetinkaya & Co) om Viktor Gyökeres. På annat håll uppges att Liverpool är seriöst intresserat av Daniel Svensson. Även Manchester United och Arsenal finns med i bilden. 22-åringen från FC Nordsjælland har kopplats ihop med Liverpool en tid.

TBR följer upp situationen för Alexander Isak. Han representanter uppges ”chockade” av Newcastles inställning kring kontraktsförhandlingarna. Chelsea och framför allt Arsenal har länge uppgetts hålla ett öga på utvecklingen. Men TBR menar att även Liverpool, Manchester City och Juventus lurar i bakgrunden. Dessutom påstås scouter från Barcelona ha spanat in Isak under matchen mot Nottingham i helgen.

The Athletic tror att Andreas Georgson kan bli kvar i Manchester United under Rúben Amorim, trots att merparten av den tidigare tränarstaben fått gå. The Athletic tar upp att Georgsons tillsättning, som specialist på fasta situationer, snarare kan tillskrivas tekniske direktören Jason Wilcox än Erik ten Hag. Manchester Evening News skriver att Amorim under gårdagen träffade bland annat Georgson. Även lokaltidningen menar att svensken, tillsammans med Darren Fletche, tycks överleva förändringarna.

The Guardian pryder sportettan med Arsenals jubel från damernas Champions League (4-0 mot Juventus). Stina Blackstenius gjorde ett av målen. Sedan fascineras Guardian över de 400 Hammarbyfansen på plats i Manchester, även om de tillresta supportrarna fick se sitt lag förlora (2-0 till Manchester City).

SPANIEN

Marca tycks pendla mellan att köpa och inte köpa för Real Madrid i vinterfönstret. Velandet är också temat på förstasidan, men på bild finns Trent Alexander-Arnold. Liksom Cadena SER är Marca helt övertygad om att engelsmannen inte kommer att förlänga med Liverpool. Med tanke på att relationerna är goda mellan klubbarna kan det öppna för en deal, kanske redan i januari. Det nuvarande kontraktet går 2026.

Relevo skriver samtidigt att Real Madrid kommer att specialstudera Aymeric Laporte och Pedro Porro under Spaniens två kommande Nations League-matcher. Båda figurerar fortsatt på klubbens radar över möjliga januarivärvningar.

Sport framför budskapet ”Pedri och Gavi till 2029”. Barcelona hoppas förlänga de unga stjärnornas kontrakt innan årsskiftet. I en intervju i Mundo Deportivo lyfter sportchefen Deco just Gavi. ”Gavi är speciell, han representerar allt som Barça står för”, säger han, och uttalar sig optimistiskt om Pedris situation, ”Pedris kontraktsförlängning kommer, för han vill nå framgångar med Barça” . Sport uppger vidare att Barça har goda förhoppningar om att förlänga med Ronald Araújo. Däremot har förhandlingar med Frenkie De Jong gått i stå. Under tisdagen bockade Barças damer av ännu en storseger, denna gång i Champions League (7-0 mot St Pölten).

Cadena Cope menar att Martin Braithwaite gått från idé till handling. Det har länge uppgetts att den danske anfallaren vill köpa sin tidigare klubb Espanyol. Nu har Braithwaite enligt Cope skickat representanter till USA för att leta investerare. Braithwaite vill tillsammans med dem köpa klubben. 33-åringen spelar för närvarande för Grêmio i Brasilien. Braithwaites stora tillgångar i fastigheter har på senare tid ifrågasatts.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om den forne landslagsspelaren Wissam Ben Yedder, som dömts till två år villkorligt fängelse för sexuella övergrepp. 34-åringen, som senast spelade för Monaco, kommer att överklaga domen. Ben Yedder ska i slutet av december också upp i rätten igen för psykologiskt våld mot sin ex-hustru. Han är även misstänkt för våldtäkt i ett annat fall där utredning pågår. L’Equipe synar också läget med Kylian Mbappé. Efter några dagar i Paris har han återvänt till Spanien och är i träning med Real Madrid. Samtidigt pratar människor i Mbappés närhet om hans situation. ”Kalla det vad ni vill men Kylian har haft problem mentalt i flera månader”, säger en källa som är i nästan daglig kontakt med stjärnan, ”Det går inte över bara så där, det tar tid och han arbetar med specialister”. Det pekas finger åt många håll. Den massmediala bevakningen och pressen är en orsak, den ökaden skaran av personer i hans närhet en annan. ”När jag kände Kylian hade han ett oerhört självförtroende men han är inga robot heller. Han har ett skal men det kan spricka”, säger Mbappés ungdomstränare Ludovic Batelli. Men det råder också enighet om att han kommer tillbaka. Tiémoué Bakayoko, en tidigare lagkamrat i Monaco, säger, ”Han vet hur det är att vara under press. Det gäller att hålla sig lugn och ge honom tid”.

RMC Sport konstaterar att biljettförsäljningen till Frankrike-Israel på torsdag går riktigt trögt. Bara 20 000 åskådare är väntade. Stade de France tar 80 000. Sedan tidigare är det känt att 4 500 poliser kommer att bevaka matchen, som ses som en högriskmatch på grund av oroligheterna i Amsterdam och det geopolitiska läget. Det israeliska laget befinner sig i en säkerhetsbubbla under hela vistelsen. En pro-palestinsk demonstration planeras i närheten av arenan under matchdagen.

TYSKLAND

Sport Bild uppger att Inter och Juventus nyligen var i kontakt med Jonathan Tahs representanter men fått nobben. Bayer Leverkusen-backen vill inte inte till Serie A. Tah, vars kontrakt går ut i sommar, väntas i stället skriva på för Bayern München eller Barcelona. Dörren kan också stå öppen för Real Madrid, om klubben beslutar sig för en januarivärvning. Mer om Bayern: klubben vill reducera lönebudgeten ytterligare. Därför väntas en ur trion Leroy Sané, Kingsley Coman eller Serge Gnabry lämna i sommar. Ersättare kan bli Paul Wanner från de egna leden, och för närvarande på lån i Heidenheim. I så fall skulle Bayern avstå en dyr värvning som Florian Wirtz eller Xavi Simons. Bayer Leverkusen och RB Leipzig är annars sugna på Wanner.

Sky Sport berättar att Greuter Fürth, där Branimir Hrgota spelar, har klart med ny tränare. Jan Siewert tar över. Greuter Fürth ligger nära nedflyttningsstrecken (se tabell här). Mer från Zweite Bundesliga: Alexander Ahl-Holmström blev i går klar för FC Magdeburg.

Bild uppger att Dortmund är berett att sälja Donyell Malen i vinter. Klubben behöver pengar för att värva. Prislappen på Malen väntas vara 20-25 miljoner euro. Dortmund hade hoppats sälja den 25-årige nederländaren i somras för 40 milj euro.

ÖVRIGT

Novy Cas (Slovakien) lyssnar på Milan Skriniar inför Sverige-Slovakien på lördag. ”Det är en allt-eller-inget-match, en duell om första plats”, säger Skriniar, som genast får frågor om de svenska anfallarna i allmänhet och Viktor Gyökeres i synnerhet. ”Jag studerar alltid anfallarna jag ska möta innan match. Gyökeres är mycket komplex, snabb och stark, en av världens bästa anfallare”, säger Skriniar, ”Han gör mål från överallt och mot alla, vi måste ha koll på honom så att det inte blir mot oss också”.

Przeglad Sportowy (Polen) följer upp läget med Alex Douglas, som fick hjälpas av planen efter Lech Poznans match i helgen. ”Alex Douglas har en knäskada, den är som tur var inte allvarlig. Men han kommer inte kunna spela de tre sista matcherna i år”, skriver klubben i ett uttalande.

Lider Gazete (Turkiet) gör störst rubrik på att ”Sam Larsson har överträffat sig själv”. Han har spelat tio ligamatcher och är uppe i sju poäng (fyra mål, tre assist) för Antalyaspor. Det är redan bättre än under någon av 31-åringens tidigare säsonger i klubben. Men det finns mörkare rubriker. Larsson och Erdal Rakip har skickat kravbrev till Antalyaspor om obetalda löner. De gör därmed gemensam sak med nederländske mittfältaren Sander van de Streek. Om pengarna inte är utbetalade inom en månad har spelarna rätt att riva kontraktet, skriver tidningen. Larsson var i konflikt med Antalyaspor om obetalda löner redan tidigare i år.

Correio da Manhã (Portugal) skriver att Crystal Palace, Newcastle och Chelsea är intresserade av Benficas mittback Tomás Araújo. Lissabonklubben pekar på 22-åringens utköpsklausul, 100 miljoner euro, men den summan väntas kunna förhandlas ned. Även O Jogo nämner de tre klubbarna och Araújo, samt att Manchester United kan utnyttja en återköpsklausul på 20 miljoner euro för en annan Benficastjärna, Álvaro Carreras.