Uppgifter: Galatasaray överväger Jesper Karlsson

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Takvim (Turkiet) lägger till ytterligare en klubb som är intresserad av Jesper Karlsson: Galatasaray. Svensken ses som storklubbens plan B om Jhon Arias inte lyckas värvas från Fluminense. Tidigare har Genk, Antwerp, Utrecht och Twente uppgetts intresserade av Bolognasvensken. Italiensk press pekade tidigare ut Karlsson som högaktuell för ett januarilån, men inte längre (mer om Karlsson under Italien).

The West Australian (Australien) har nationalidolen Sam Kerr på förstasidan efter beskedet om att Chelseastjärnan väntar barn med partnern Kristie Mewis, som spelar i West Ham. Zecira Musovic och Magdalena Eriksson är bara några av alla gratulanter på Kerrs Instagram. Men uppmärksamheten har också en mörk sida. Australiska Daily Telegraph gör stor artikel på att det strömmat in hatkommentarer i sociala medier. Chelsea Pride fördömer i ett uttalande också hatkommentarer, och berättar att Chelsea fick stänga ner kommentarsfunktionen på nyheten. Även Sky Sports WSL tycks ha tvingats göra det.

Annons

Record (Portugal) ger förstasidan åt att Nuno Santos i Sporting straffats med åtta matchers avstängning. Orsak: Han råkade oavsiktligt krossa glaset i en läktarbox, som föll ner och skadade två åskådare. En kvinna fick sys med 30 stygn. Mittfältaren anses inte ha tagit något ansvar för händelsen. Sporting tänker överklaga. Record hör sedan två röster som grämer sig över att inte ha värvat Viktor Gyökeres när svensken var i Coventry. ”När jag var i Watford (2022-2023, min anm) ville vi ha honom”, berättar Slaven Bilic för tidningen, ”Nu säger alla ’jag sa ju det’ men det krävdes mod att betala 20 miljoner euro för en Championshipspelare. Normalt sett går de direkt till Premier League. Ingen från Premier League ville betala det, men det gjorde Sporting. En klubb som vanligen säljer spelare för sådana summor. Det är troligen årtiondets värvning. Hatten av för Sporting”. Victor Orta var sportchef i Leeds United under samma period. Orta medger att han också försökte värva Gyökeres. ”När jag var i Leeds ville jag inte betala 14 miljoner euro för honom. Exempel som Gyökeres är de positiva överraskningar fotbollen ger oss, sådant som vi inte kan mäta”, säger Orta.

Annons

ENGLAND

The Sun doppar tårna i transfervattnen. Tidningen menar att uppgifterna om Manchester Uniteds intresse för Viktor Gyökeres stärkts. Klubben hade sin scout Sergio Souza på plats på Strawberry Arena i lördags för att spana in anfallaren mot Slovakien. Gyökeres gjorde Sveriges första målet och var involverad även i det andra. The Sun uppger vidare att Chelsea är intresserat av Caoimhin Kelleher, Liverpools reservmålvakt. Irländaren väntas byta klubb i sommar då Giorgi Mamardashvili anländer. Liverpool vill ogärna sälja till en rival men 35 miljoner pund skulle kunna få klubben att ge med sig, menar The Sun.

Daily Telegraph uppger att Uniteds nya tränare Rúben Amorim får en mer begränsad transferkassa att jobba med än sin föregångare Erik ten Hag. Den nya Unitedledningen hoppas först och främst att portugisen ska maximera talangen i den nuvarande truppen. En bronsstaty av Harry Kane tar sig in på sportettan. Den har varit klar i nästan fem år men först nu fått sin plats i Walthamstow. Kane var på plats för invigningen. The Times konstkritiker Laura Freeman ger som många andra statyn tummen ner.

Annons

Daily Star gör störst rubrik på att Manchester United vill sälja Antony i januarifönstret. Klubben är även beredd att lyssna på låneerbjudanden. I stället hopas klubben värva stortalangen Geovany Quenda från Rúben Amorims gamla klubb Sporting. United köpte Antony från Ajax 2022 för drygt 81 miljoner pund.

The Guardian uppmärksammar att Lee Carsley, som nu lämnar över stafettpinnen till Thomas Tuchel som förbundskapten, tycker England har potential att vinna VM. ”Jag tycker vi är i en bra position att göra det”, säger Carsley, ”Vi har alla verktyg”. Förändringarna i Tottenhams klubbmärke i all ära, men det som fångar rubrikerna det hårda straffet för Rodrigo Bentancur. Enligt Daily Telegraph är även Tottenhams rivaler ”chockade”. Football London väljer ett annat perspektiv. Avstängningen kan ge Lucas Bergvall chansen. Kanske inte som startspelare men 18-åringen väntas nu får mer speltid.

Annons

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport trycker på att Liverpool är intresserat av Marcus Thuram, men fransmannen har inga planer på att lämna Inter. ”San Siro är mitt hem, jag älskar den här arenan”, säger Thuram, vilket tidningen tolkar som ett löfte om en fortsättning. Utköpsklausulen är på 85 miljoner euro. Från San Siro till San Marino. Den lilla nationen mitt i Italien skapar rubriker långt utanför gränserna efter gårdagens historiska framgång (3-1 mot Liechtenstein – se firande här). Fansen har en banderoll med svart humor, ”Aldrig någon glädje”. Under de tidigare 34 åren hade landslaget bara mäktat med en seger. Efter sommaren har San Marino två till. Och alla tre har kommit mot Liechtenstein. Det här var första bortasegern, det var första gången San Marino gjorde tre mål och segern säkrade dessutom avancemang till grupp C i Nations League. Det enda negativa, påpekar GdS, är att fansen får fixa en ny banderoll.

Annons

Corriere dello Sport har bild på Dusan Vlahovic som tar sig för huvudet och tidningen menar att Juventus har ”Dusanvärk”. Anfallsstjärnan fick utgå skadad i Serbiens match i går och det är nu tveksamt om han kan spela mot Milan i helgen. CdS lägger till fler dåliga nyheter för Juve, Jonathan David, som klubben är intresserat av, berättat om sin önskan om att flytta till Barcelona. Det finns fler skadebekymmer. Napolis nyckelspelare Scott McTominay fick utgå med en fotskada i Skottlands match. Det är oklart hur pass allvarlig den är.

Sky Sport Italia pratar med Zlatan Ibrahimovic, som är avvisande kring januarivärvningar till Milan. ”Vi har inga planer på att förstärka laget, men vi får se vad som händer, vi hoppas gå framåt med vad vi har”, säger Ibrahimovic. Om problemen Milan haft säger han, ”Vi behöver förbättra balansen, vi tappar poäng i en del matcher där vi inte borde göra det. Det måste finnas en balans både mentalt och i spelet, och när vi hittar den kommer vi att göra mycket bättre ifrån oss”.

Annons

Corriere di Bologna pratar med Jesper Karlsson som sätter fingret på problemet med Bolognas förre tränaren Thiago Motta, nu i Juventus. ”Vi kunde inte kommunicera. Jag pratade inte italienska, han var inte bekväm med engelska. Det var första gången jag upplevt något sådant”, säger Karlsson. Och så var det förstås ett problem till, ”Jag fick aldrig spela”. Karlsson pratar också om landslaget. ”Eftersom jag inte spelar så ringer de inte, jag saknar dem”, säger han (här Fotbollskanalens intervju med Karlsson). Efter succén förra helgen väntas han dock få nya chanser i Bologna till att börja med.

SPANIEN

Marca ser sista dansen för Rafael Nadal men spanska fotbollslandslaget snurrar vidare. ”Detta Spanien är ostoppbara”, myser tidningen. ”Dessa spelare är omättliga”, myser förbundskapten Luis de la Fuente. Den här gången blev det seger på tilläggstid (3-2 mot Schweiz). Det var ”Los Bryan” som fixade det – Bryan Gil och Bryan Zaragoza svarade för de avslutande målen. Zaragoza skickade också en passning till sin förre tränare Thomas Tuchel. Den dåvarande Bayern München-tränaren förklarade i samband med CL-mötet med Real Madrid i våras Zaragozas begränsade speltid med att han hade svårt att anpassa sig. ”Han förstår inte språket. Både tyska och engelska är svårt för honom, och det är grundläggande saker”, sa Tuchel. I går svarade Zaragoza: ”Fotboll spelas med fötter, inte med språk”. Spanskt påbrå går även bra i andra länder. Brahim Diaz, som bytt till Marocko, svarade för ett hattrick (7-0 mot Lesotho).

Annons

Cadena SER uppger att Real Madrid planerar för total förändring av vänsterbackspositionen. Klubben överväger att sälja både Ferland Mendy och Fran Garcia. Tanken är att ersätta dem med Alphonso Davies på fri transfer från Bayern München och hämta hem Miguel Gutiérrez från Girona. Real Madrid äger 50 procent av 23-åringen och kan köpa honom för åtta miljoner euro. Vidare har Real Madrid hunnit långt i planerna på att förstärka resten av backlinjen med Jonathan Tah och Trent Alexander-Arnold.

Sport och Mundo Deportivo har förstå inte missat Jonathan Davids utspel. ”Barcelona var alltid laget som jag höll på när jag var yngre. När du växer upp med att stötta ett lag är det din dröm att spela för dem”, sa David till The Athletic. Det tar plats på de katalanska tidningarnas förstasidor. Anfallarens kontrakt med Lille går ut i sommar. Sport och brasilianska Lance! var i går först med uppgifterna om att Ronaldo vill president för det brasilianska fotbollsförbundet och försöka locka Pep Guardiola till att bli förbundskapten. Även franska L’Equipe hade senare uppgifterna. Gerard Piqué fick en bostad i nordöstra Spanien vandaliserad. En vänsterradikal grupp har nu tagit på sig ansvaret.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe berättar att förbundskapten Didier Deschamps ska prata med Kylian Mbappé om lagkaptensbindeln. Deschamps vill vet om Mbappé fortsatt vill ha den eller om den blivit en börda. Deschamps planerar inte att rycka den ifrån honom, men det har ryktats att 25-åringen inte vill ha den. Ibrahima Konaté och Aurélien Tchouaméni ses som alternativ, på kort sikt även N’Golo Kanté. L’Equipe noterar vidare att Frankrike kan sluta året som världsetta på Fifas ranking. Det hänger på att Argentina inte slår Peru i natt, svensk tid. Frankrike har inte varit världsetta sedan september 2018. Under måndagen kom bekräftelse på att den franska supercupen (Trophée des Champion) mellan PSG och Monaco spelas i Qatar den 5 januari.

Foot Mercato uppger att Juventus, Lyon och Villarreal finns bland klubbar intresserade av André-Frank Zambo Anguissa. Den 28-årige mittfältarens kontrakt med Napoli löper ut till sommaren. Till skillnad från uppgifter i Italien skriver FM att Napoli ännu inte inlett diskussioner om en kontraktsförlängning.

Annons

The Bridge, en talkshow med Aurélien Tchouaméni och journalisten Sébastien Abdelhamid, hade Ousmane Dembélé som gäst. PSG-spelaren avslöjade sitt intresse för dokumentärer – och diktatorer. ”Jag tittar på historiska dokumentärer, om sånt som hänt, om andra världskriget. Jag gillar att se vad diktatorer gjort. Mobuto…tysken, Stalin. Jag gillar att titta på allt sånt”, berättar Dembélé.

TYSKLAND

Sky Sport berättar att Bayern München avser att göra Jamal Musiala till den bäst betalda tyska fotbollsspelaren. 21-åringen nya kontrakt väntas ge en årslön på 25 miljoner euro brutto. Inklusive sign-on-fee och agentarvode skulle ett fyraårskontrakt vara värt 120 miljoner euro, motsvarande nästan 1,4 miljarder kronor.

Bild skriver att Eric Smith kan bli aktuell för spel för St Pauli redan mot Mönchengladbach på söndag. Den 27-årige mittbacken, som på grund av skada tvingades lämna återbud till landslaget för fjärde gången i rad, tränar för närvarande individuellt. Noterbart med svenska ögon är också att Jonah Kusi-Asare var en av de unga spelarna som tränade med Bayern Münchens a-lag i går. Bild berättar vidare att Hansa Rostock gjort St Pauli sällskap och lämnat plattformen X. Werder Bremen gör samma sak.

Annons

SWR gästas av Jogi Löw, som legat lågt sedan han lämnade förbundskaptensposten 2021. Han är öppen för en återkomst som tränare. ”I grunden, ja”, säger Löw, ”Så här långt har jag inte blivit helt såld på en uppgift, men om det händer är jag redo att göra något igen”. Däremot utesluter han ett tränarjobb i Bundesliga.