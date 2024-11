Sportings oro: Förlora Gyökeres i januari

Headlines Blogg

A Bola (Portugal) har Viktor Gyökeres på förstasidan. Men den här gången handlar det inte om målrekord utan om ett ”Gyökeres-larm”. Men det ena har med det andra att göra. I takt med Gyökeres framfart har intresset för honom de senaste veckorna växt, enligt A Bolas uppgifter. Därför har Sporting tvingats ta fram en berdeskapsplan, och lista alt ernativ till anfallet. Förhoppningen är fortsatt att behålla Gyökeres till sommaren, vilket svensken också är inställd på. Sporting har upprepade gånger sagt att bara utköpsklausulen på 100 miljoner euro kan få klubben att släppa Gyökeres i januari. Anfallaren ligger i topp i tre skytteligor; ligan, Champions League och Nations League. Han har totalt gjort 32 mål på 24 matcher den här säsongen.

Meczyki (Polen) uppger att Elias Andersson kan lämna Lech Poznan i vinterfönstret. Vid ett möte med klubbledningen ska tränare Niels Frederiksen meddelat att han vill skära ned truppens storlek. Meczyki pekar ut Andersson och en annan spelare som väntas lämna. Den 28-årige vänsterbacken kom till Lech Poznan från Djurgården sommaren 2023. Under hösten har han mest varit bänkad och skadad.

The Press & Journal (Skottland) hittar ännu ett sätt att hylla Jimmy Thelin på. Som ”Byteskungen”. Svenskens inbytta spelare har gjort åtta mål för Aberdeen. Närmast efter följer Celtic och Hibernian med fem. Elena Sadiku har också skördat framgångar i Skottland med sitt Celtic, men åkte i går på tredje raka förlusten (3-0 till Chelsea). Två av dem har varit mot just storklubben från London i Champions League.

ENGLAND

Daily Mirror fortsätter sätta strålkastarljusen på Pep Guardiolas nya kontrakt. The Guardian och The Times uppger båda att det inte finns någon klausul som gör att Guardiola kan bryta kontraktet om Manchester City fälls av Premier League, även om det skulle bli nedflyttning. Klubben anklagas på 115 punkter för ha brutit mot Premier Leagues regelverk. Dom väntas i början av nästa år. Enligt TBR ses det som att Guardiola har ett rullande kontrakt. Det gäller till 2026 med option till 2027 och förhoppningar finns från Citys sida om ytterligare förlängning.

The Sun skriver att Guardiolas kontraktsförlängning väntas stärka möjligheterna att även Erling Haaland förlänger. Tidningen menar att norrmannen kan stanna fyra-fem år till i utbyte mot totalt 100 miljoner pund, bonusar ej inräknade. Från andra sidan av stan har tidningen uppgiften att Manchester Uniteds nya tränare Rúben Amorim hoppas värva Angel Gomes i sommar. Den 24-årige landslagsmittfältarens kan då lämna Lille på en fri transfer. The Sun uppger vidare att Liverpool och Newcastle väntas göra upp om Bryan Mbeumo i Brentford. Newcastle skulle vara villigt att erbjuda Callum Wilson i utbyte. Den 25-årige mittfältaren värderas till 50 miljoner pund.

Daily Mail har mer Man City. Efter dokumentärer från insidan om laget planerar klubben nu att ge sig in på barn-tv-marknaden. Planerna inkluderar tecknade filmer, allt för att engagera unga fans.

Daily Telegraph berättar att Thomas Tuchel lyckats värva Chelseas målvaktstränare Henrique Hilário till sin Englandsstab. Hilário har varit 18 år i Chelsea, som målvakt och senare tränare. Tuchel tillträder jobbet som engelsk förbundskapten den 1 januari.

The Guardian menar att Julen Lopetegui har två matcher på sig att vända West Hams nedåtgående trend. Härnäst väntar Newcastle och Arsenal. West Ham ska under landslagsuppehållet ha sonderat terrängen kring ersättare. Tidigare Dortmundtränaren Edin Terzic ses som ett alternativ. Här finns också nyheter som berör Sverige. Kosovo överklagar Rumäniens skrivbordsseger. Det berättade Kosovos team manager Bajram Shala. Sent i går kväll bekräftade Kosovos fotbollsförbund (FFK) att en överklagan skickas in. Uefas besked i går minskade Sverige möjligheter att ta sig till playoff till VM 2026, och SvFF var missnöjt med det.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter fortsatta italienska tennisframgångar sätta färg på förstasidan. Men en intervju med Isak Hien får också en helsida. Atalantasvensken tycker inte ansvaret centralt i en trebackslinje är besvärande. ”Det är inte så nytt för mig och dessutom spelar vi likadant med Sverige nu”, säger han. Går han efter Atalantas start i scudettodrömmar? ”Det är inget jag tänker på även om folk snackar”, säger Hien. Liksom han lärt sig och anpassat sig till italienska spelet, har han lärt sig italienska. Men han har ytterligare språkambitioner. ”Med (Ibrahim) Sulemana i laget vill jag lära mig ghananska”, säger Hien, vars pappa kommer från Ghana, ett land med många språk (twi är det vanligaste). Medan Hien ligger lågt om titeldrömmar pratar Mattéo Guendouzi i Lazio mer öppet om dem i en annan intervju i dagens tidning. ”Jag skulle älska att vinna en titel med Lazio denna säsong eller nästa”, säger mittfältaren. Lazios hopp står kanske främst till Europa League och italienska cupen.

Corriere dello Sport skickar ut ett ”SOS Giuntoli”. Juventus sportchef behöver agera i januarifönstret. En mittback, en vänsterback och eventuellt en anfallare ska in. Nicolás Tagliafico i Lyon lanseras som namn till vänsterbackspositionen. Men Tuttosport har ett annat namn på förstasidan i dag: Ben Chilwell. Turintidningen menar att det finns goda chanser att låna Chelseaspelaren. Under tiden påminner Tuttosport om att Jonas Rouhi får hålla sig redo. Andrea Cambiaso kan behöva vila. Juve möter Milan på San Siro på lördag.

La Stampa har på sporten rubriken ”Zirkzee kallar på Juve”. Enligt tidningen är anfallaren missnöjd i Manchester United. Han har bett sina rådgivare se sig om efter alternativ. Zirkzee sägs sakna Thiago Motta, som han hade i Bologna, och Zirkzees rådgivare har föreslagit honom till Juve.

Tuttomercatoweb använde Viktor Gyökeres som exempel på Premier Leagues kortsiktighet. De hade svensken framför sina ögon när han var i Coventry, lät honom smita iväg till Portugal och väntas nu få betala 75-100 miljoner euro för att plocka hem honom igen. För övrigt har både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport helsidor om det svenska målfenomenet i dag.

SPANIEN

Marca och AS har båda Kylian Mbappé i fokus. Fransmannen har nu varit 100 dagar i klubben. Han har knappast levt upp till förväntningarna men enligt Marca har klubbledningen inga tvivel på att stjärnan kommer att glänsa. AS budskap kommer med bild på Mbappé tillsammans med Vinícius Jr, ”Dömda att förstå varandra”.Carlo Ancelotti kommer nämligen att fortsätta spela brasilianaren till vänster och fransmannen centralt. Vem vet, kanske samarbetet kan underlättas av att det visar sig att de har gemensamma rötter. Inför Brasiliens match mot Uruguay fick Vinícius ta emot ett certifikat på att ett DNA-test som visat att han har rötter i Kamerun. Och Mbappés pappa kommer just från Kamerun. AS har en transferuppgift: Barça och Chelsea är ute efter João Victor de Souza, kallad ”Den nye Marcelo”. Den 18-årige backens kontrakt med Santos går ut i maj nästa år, och den brasilianska klubben vill förlänga. Chelseas plan uppges vara att till en början låna ut Souza till Strasbourg, som har samma ägare som Londonklubben. Filippa Angeldahl fick nöja sig med ett kort inhopp när Real Madrid i stort sett säkrade en kvartsfinalplats i Champions League (3-2 mot Twente).

Antena 3-showen El Hormiguero hade besök av Ballon d’Or-vinnaren Rodri. Han fick den eviga frågan om vem som är bäst, Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo. ”För mig finns inga tvivel, Messi. Cristiano var livsfarlig i straffområdet, men Messi var livsfarlig över hela planen”, säger Rodri (här är svar på fler frågor).

Mundo Deportivo och Sport pejlar transfermarknaden för Barcelona. MD ger förstasidan åt att både Rafael Leão och Jonathan David skickar signaler till Barça om att de vill dit. Barça uppges särskilt intresserat av Leão, som de ser potential att utvecklas under Hansi Flick. En affär med Milan beräknas gå på 80 miljoner euro. Sport uppger att Barça är berett att lyssna på bud på Andreas Christensen. Den nyopererade dansken har kontrakt till 2026. Det finns intresse från Serie A och har funnits från Premier League.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Paris FC sin uppmärksamhet efter gårdagens bekräftelse på att familjen Arnault och Red Bull köper klubben. ”Jürgen Klopp är exalterad”, säger Antoine Arnault. På horisonten syns därmed en huvudstadskonkurrent till PSG. Paris FC leder för närvarande Ligue 2. Arnault berättar att han tagit inspiration från Leicester och Brest. Arnault kommer att investera 100-200 miljoner euro för att får hjulen i rullning, men lägger till: ”Vi är inte här för att berika oss”. L’Equipe såg också Lyons damer i Champions League vända 0-1-underläge efter 74 minuter till storseger (4-1 mot Roma).

RMC Sport uppger att Liverpool intensifierat sina försök att värva Rayan Cherki. Foot Mercato uppgav i går att Lyon vill ha minst 30 miljoner euro för 21-åringen, men enligt RMC Sport kan klubben även acceptera en något lägre summa. Enligt TBR har Liverpool redan lagt ett första bud värt 20 milj euro som väntas nobbas. Även Bayer Leverkusen har rapporterats intresserat. Vidare uppger RMC Sport att även om Cherki spelar med franska U21-landslaget är både Algeriet och Italien intresserade av honom. I programmet After Foot är Lilles president Oliver Létang tydlig kring Jonathan David: ”Han kommer inte att lämna i januari”. Davids kontrakt går ut i sommar. Lille vill förlänga men en lång rad klubbar är intresserade av anfallaren.

TYSKLAND

Bild följer upp den rådande landslagsharmonin med en uppdatering om förbundskapten Julian Nagelsmann. Han har hållit inledande samtal med förbundet (DFB) om ett nytt kontrakt. Det nuvarande går ut efter VM 2026. Förbundet är angeläget att förlänga och Nagelsmann öppen för idéen. På tal om landslag tvingades Eric Smith för fjärde gången i rad tacka nej till kallelse från Sveriges på grund av skada. Men i går var mittbacken tillbaka i full träning med St Pauli och kan därmed spela mot Mönchengladbach på söndag. Kicker räknar med att Smith finns med i startelvan. Rebecka Blomqvist spelade från start, hade flera bra lägen men förblev mållös när Wolfsburg vann i Champions League (5-0 mot Galatasaray), skriver WAZ.

Abendzeitung pratar aktuella spelare med Bayern Münchens vd Jan-Christian Dreesen. Om Jamal Musialas kontraktsförlängning: ”Jag vill inte sätta en deadline, det viktiga är att det kommer till punkten att det blir av även om det inte blir före årsskiftet”. Om Joshua Kimmichs utgående kontrakt: ”Vi har redan sagt öppet att vi vill inleda samtal snarast. Jag vill att han fortsätter vara en hörnsten i laget”. Om intresset för Florian Wirtz och Uli Hoeness kommentar att de bästa tyska spelarna ska spela i FC Bayern: ”Det är alltid i Bayerns intresse att ha de bästa tyska spelarna. Men som Hoeness också sagt så är det viktigt att FC Bayern agerar ekonomiskt förståndigt”. Ett köp av Wirtz i sommar väntas gå på 100-150 miljoner euro. Engelska Caught Offside uppgav under onsdagen att Manchester City för närvarande är favorit att värva 21-åringen, med hänvisning till källor med insikt om spelarens preferenser.